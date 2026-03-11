Украински военни инструктори ще подпомагат Германия в подготовката за защита от Русия

Германската армия ще получи помощ от украински военни инструктори, за да постигне целта си да бъде готова за защита от евентуална руска агресия срещу НАТО до 2029 г., заяви началникът на армията генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
През февруари Берлин и Украйна се споразумяха украински инструктори да преподават в германските военни училища, споделяйки опита си от борбата срещу руската инвазия. „Имаме големи очаквания“, отбеляза Фройдинг, като посочи, че украинската армия е единствената в света с фронтови опит срещу Русия.
Германия не е единствената западна страна, която се възползва от опита на Киев. Володимир Зеленски е обещал помощ на САЩ при справянето с ирански дронове в Близкия изток.
Фройдинг уточни, че Германия е първата държава, постигнала такова споразумение с Украйна, но очаква други да последват примера. Той предупреди, че Русия може да е готова да атакува НАТО до 2029 г.: „Това е почти вдругиден. Нямаме време - врагът не чака да обявим, че сме готови. Така че трябва да използваме всяка възможност, за да се подготвим.“
Въпреки че Москва твърди, че не възнамерява да атакува НАТО, западни представители предупреждават, че подобни уверения не могат да бъдат приети безрезервно, като се има предвид предишното нахлуване в Украйна.
Първоначалният контингент от украински инструктори ще включва двуцифрен брой военни и ще остане няколко седмици в Германия. Те ще споделят експертен опит в артилерията, инженерството, бронираните операции, използването на дронове, командването и контрола.
След пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., Германия обучава украинските сили с бойни машини на пехотата Marder, танкове Leopard, гаубици и системи за противовъздушна отбрана. Фройдинг подчерта, че украинците са надградили тези умения чрез бойни операции и разработване на тактики за водене на война, базирана на данни - високо дигитализирани и взаимосвързани операции, които не се намират в учебниците. „Фактът, че сега те идват при нас като инструктори, отразява партньорство в областта на сигурността на равнопоставена основа“, добави генерал-лейтенантът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
,,Джендъра Жена,,
Коментиран от #12
14:03 11.03.2026
2 Сталин
Коментиран от #19
14:04 11.03.2026
3 Баба Милка
14:04 11.03.2026
4 Мнение
14:04 11.03.2026
5 Спешно Украйна в НАТО!
14:05 11.03.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #41
14:05 11.03.2026
7 Украйна е лидер в областта на дроновете
Коментиран от #44, #48
14:06 11.03.2026
8 питам тези
14:06 11.03.2026
9 Нормално
14:06 11.03.2026
10 Украинците тепат руснята
Коментиран от #16
14:07 11.03.2026
11 руската мечка
14:07 11.03.2026
12 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":И аз съм джженндър от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
14:08 11.03.2026
13 Иван 1
Коментиран от #15
14:08 11.03.2026
14 А нашите не могат
14:09 11.03.2026
15 хаха 🤣
До коментар #13 от "Иван 1":ти остави германия, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
14:10 11.03.2026
16 някой си
До коментар #10 от "Украинците тепат руснята":уср@инци в чували на корем
14:11 11.03.2026
17 Курсант
Аз лично съм виждал техния контингент в Прищина.Написаното не ме изненадва.
14:11 11.03.2026
18 Тервел
Коментиран от #21
14:11 11.03.2026
19 така е Сталине
До коментар #2 от "Сталин":лакираните нокти и наркомана попиляха втарая.
И мисли кво ще стане, ако не се лакират.
Коментиран от #22
14:12 11.03.2026
20 ха ха ха ...
14:14 11.03.2026
21 някой си
До коментар #18 от "Тервел":общото между тях е нацизма
14:14 11.03.2026
22 хихи
До коментар #19 от "така е Сталине":синът на Соловьев ходи с много хубав лак, тъмно лилав на розови звездички,...и синът на Песков също - ярко червен маникюр със сърп и чук😂😂😂
14:18 11.03.2026
23 Иво
Коментиран от #27, #34
14:20 11.03.2026
24 саксън
14:20 11.03.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
" РУСИЯ ИЗПОЛЗВА НАШАТА ТЪПОТИЯ КАТО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ НАС "
Коментиран от #30
14:20 11.03.2026
26 Шогун
14:22 11.03.2026
27 Имат пари угаждат си .
До коментар #23 от "Иво":Понял помиар?!Москва има бомбоубежища само за 10 процента от населението.
Коментиран от #32
14:26 11.03.2026
28 Файърфлай
Коментиран от #31
14:28 11.03.2026
29 Пиринско
14:29 11.03.2026
30 Това е абсолютно невъзможно
До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Защото най-глупавата държава на света е Русия. А Путин е най-глупавия ръководител на планетата. Собственоръчно фалира РФедерация, заедно с 2млн. руски граждани, всичко това за тоя дето духа.
14:29 11.03.2026
31 Завода за оршници го гръмнаха
До коментар #28 от "Файърфлай":но то и бездруго за нищо се ставаха орешниците 😂
Коментиран от #38
14:30 11.03.2026
32 Малкия холандец
До коментар #27 от "Имат пари угаждат си .":А България? За теб ще има ли😂 уе трето полов?
14:31 11.03.2026
33 БОТЕВ
14:31 11.03.2026
34 Ана
До коментар #23 от "Иво":Всичко е за кинти,глупаците да им верват на,,ценностите".
14:32 11.03.2026
35 Mими Кучева🐕🦺
14:33 11.03.2026
36 Ши Зофреници
14:34 11.03.2026
37 Хак да им е
14:35 11.03.2026
38 Файърфлай
До коментар #31 от "Завода за оршници го гръмнаха":Нещо си объркал словореда.Не гръмнаха завода за "Орешник",с ""Орешник" гръмна един завод,по на Запад и от него нищо не остана.Плюс трайно главоболие и безсънни нощи на едни генералчета с...чорапогащи.
14:42 11.03.2026
39 Пламен
Коментиран от #43
14:42 11.03.2026
40 Айдеее
14:43 11.03.2026
41 Батко с голяв БУЙ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не лъжи котенце , ти беше там че даже и ти хареса ! Облиза всичката сметана до капка.
14:44 11.03.2026
42 Путин
14:44 11.03.2026
43 някой си
До коментар #39 от "Пламен":Слава на Русия,слава на освободителите
14:47 11.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Баба Гошка
14:58 11.03.2026
46 Българин
14:58 11.03.2026
47 Иван
Коментиран от #53
15:01 11.03.2026
48 Баба Гошка
До коментар #7 от "Украйна е лидер в областта на дроновете":Е как да няма друга страна? Има такава - Русията, но те нвма как да учат уббийците на малки деца как по-добре да го правят. Само деффектни у главите уккррии и неморалници могат да учат другите да террооризират цивилни, деца, жени, стартци
15:02 11.03.2026
49 пешо
15:02 11.03.2026
50 Бай Ху
15:14 11.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Украински инструктор
15:20 11.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Че то за Германия
15:20 11.03.2026
55 Т90
15:21 11.03.2026
56 Французин
на тиааа алеманци тотално и изПатакааа
Бушоните
15:25 11.03.2026
57 размяна на опит
15:30 11.03.2026