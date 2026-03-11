Украински военни инструктори ще подпомагат Германия в подготовката за защита от Русия

Германската армия ще получи помощ от украински военни инструктори, за да постигне целта си да бъде готова за защита от евентуална руска агресия срещу НАТО до 2029 г., заяви началникът на армията генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

През февруари Берлин и Украйна се споразумяха украински инструктори да преподават в германските военни училища, споделяйки опита си от борбата срещу руската инвазия. „Имаме големи очаквания“, отбеляза Фройдинг, като посочи, че украинската армия е единствената в света с фронтови опит срещу Русия.

Още новини от Украйна

Германия не е единствената западна страна, която се възползва от опита на Киев. Володимир Зеленски е обещал помощ на САЩ при справянето с ирански дронове в Близкия изток.

Фройдинг уточни, че Германия е първата държава, постигнала такова споразумение с Украйна, но очаква други да последват примера. Той предупреди, че Русия може да е готова да атакува НАТО до 2029 г.: „Това е почти вдругиден. Нямаме време - врагът не чака да обявим, че сме готови. Така че трябва да използваме всяка възможност, за да се подготвим.“

Въпреки че Москва твърди, че не възнамерява да атакува НАТО, западни представители предупреждават, че подобни уверения не могат да бъдат приети безрезервно, като се има предвид предишното нахлуване в Украйна.

Първоначалният контингент от украински инструктори ще включва двуцифрен брой военни и ще остане няколко седмици в Германия. Те ще споделят експертен опит в артилерията, инженерството, бронираните операции, използването на дронове, командването и контрола.

След пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., Германия обучава украинските сили с бойни машини на пехотата Marder, танкове Leopard, гаубици и системи за противовъздушна отбрана. Фройдинг подчерта, че украинците са надградили тези умения чрез бойни операции и разработване на тактики за водене на война, базирана на данни - високо дигитализирани и взаимосвързани операции, които не се намират в учебниците. „Фактът, че сега те идват при нас като инструктори, отразява партньорство в областта на сигурността на равнопоставена основа“, добави генерал-лейтенантът.