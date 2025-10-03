Тръмп: Въвлечени сме във въоръжен конфликт с наркокартелите

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са въвлечени в "немеждународен въоръжен конфликт" с наркокартелите, показва документ, уведомяващ Конгреса във Вашингтон за правната обосновка на смъртоносните американски удари срещу кораби край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че текстът на документа, предоставен ѝ вчера, е бил представен на американските законодатели от главния адвокат на Пентагона тази седмица, тъй като правни експерти поставят под въпрос законността на убийствата на заподозрени наркотрафиканти в открито море, вместо да бъдат задържани заедно с товара си.

Миналия месец американската армия взриви най-малко три кораба, заподозрени в трафик на наркотици, убивайки поне 17 души при операции, които критиците определят като най-новите усилия на Тръмп да тества обхвата на правомощията си като президент на САЩ. Документът описва убитите като "нелегални бойци".

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи, че променя маршрутите на хеликоптерите в района на две международни летища край Вашингтон, месеци, след като самолет на авиокомпания "Американ Еърлайнс" се сблъска с военен хеликоптер "Блек Хок" в близост до американската столица, предаде Ройтерс.

Двете летища са "Балтимор Вашингтон Търгуд Маршал" и международното летище "Дълес" край Вашингтон, уточнява ФАА.

"Тези промени са предпазна мярка, която ще създаде допълнителна буферна зона между въздухоплавателните средства и ще увеличи разстоянието между хеликоптерите и самолетите, опериращи от и до всяко летище", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ.