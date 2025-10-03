Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Въвлечени сме във въоръжен конфликт с наркокартелите

Тръмп: Въвлечени сме във въоръжен конфликт с наркокартелите

3 Октомври, 2025 04:50, обновена 3 Октомври, 2025 04:54 685 7

  • сащ-
  • тръмп-
  • наркокартели-
  • вашингтон-
  • летища

Федералната авиационна администрация на САЩ създава буферни зони край две летища в района на Вашингтон

Тръмп: Въвлечени сме във въоръжен конфликт с наркокартелите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са въвлечени в "немеждународен въоръжен конфликт" с наркокартелите, показва документ, уведомяващ Конгреса във Вашингтон за правната обосновка на смъртоносните американски удари срещу кораби край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че текстът на документа, предоставен ѝ вчера, е бил представен на американските законодатели от главния адвокат на Пентагона тази седмица, тъй като правни експерти поставят под въпрос законността на убийствата на заподозрени наркотрафиканти в открито море, вместо да бъдат задържани заедно с товара си.

Миналия месец американската армия взриви най-малко три кораба, заподозрени в трафик на наркотици, убивайки поне 17 души при операции, които критиците определят като най-новите усилия на Тръмп да тества обхвата на правомощията си като президент на САЩ. Документът описва убитите като "нелегални бойци".

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи, че променя маршрутите на хеликоптерите в района на две международни летища край Вашингтон, месеци, след като самолет на авиокомпания "Американ Еърлайнс" се сблъска с военен хеликоптер "Блек Хок" в близост до американската столица, предаде Ройтерс.

Двете летища са "Балтимор Вашингтон Търгуд Маршал" и международното летище "Дълес" край Вашингтон, уточнява ФАА.

"Тези промени са предпазна мярка, която ще създаде допълнителна буферна зона между въздухоплавателните средства и ще увеличи разстоянието между хеликоптерите и самолетите, опериращи от и до всяко летище", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    "Великите" сащ НЕ могат да победят наркоманията от както ги има. Но, селянинът бай Тошо успя да я победи в НРБ!!! Каква ирония само?
    Соца беше победил наркоманията и търговията т нея, докато "великият Запад" НИКОГА НЕ МОЖА ДА СЕ СПРАВИ? Интересно, нали? :)

    Коментиран от #3

    04:58 03.10.2025

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Това ще изисква колосални разходи и системна стратегия за десетилетия напред. Финансирането на борбата с наркокартелите, сдържането на Китай и войната с Русия едновременно ще изискват европейско участие и съфинансиране. Нека ви напомня, че всички балкански страни са застрашени в борбата с наркотрафика и нелегалната миграция, но им липсват финансови ресурси, за да победят напълно тази нарастваща напаст. Има обаче примери за ефективно противодействие от Русия и Китай. На 9 октомври започва държавно посещение в Таджикистан (най-големият руски център за борба с наркотрафика и търговията с наркотици в света) с цел засилване на мерките за противодействие на азиатските наркокартели.

    05:10 03.10.2025

  • 3 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха-ха":

    Дали пази снимките на Юлиан с матора,тати му Митко(Преводача)...

    Коментиран от #5, #6

    05:35 03.10.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    МОЛЕТЕ СЕ КОЛУМБИЙСКИТЕ КАРТЕЛИ ДА НЕ ПУСНАТ
    ДРОНОВЕТЕ В САЩ
    .....
    ЧЕ УКРАИНЦИТЕ ИМ ДАДОХА КНОУ - ХАУ-ТО
    ......
    ТОГАВА ЩЕ ВИДИМ ШОУ

    05:36 03.10.2025

  • 5 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Неподписан":

    .......😁...

    05:37 03.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.