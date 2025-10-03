Новини
Мощна експлозия разтърси рафинерия Chevron край Лос Анджелис (ВИДЕО)

3 Октомври, 2025 11:34

Инцидентът в Ел Сегундо предизвика пожар и повиши нивото на тревога сред местните власти

Мощна експлозия разтърси рафинерия Chevron край Лос Анджелис (ВИДЕО) - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В четвъртък вечерта в рафинерия на Chevron, разположена в окръг Лос Анджелис, бе регистрирана мощна експлозия.

Инцидентът в Ел Сегундо, намиращ се близо до Манхатън Бийч, предизвика сериозен пожар, който е активен от около 21:30 часа.

Към момента причините за взрива остават неизвестни. Към момента не е известно дали има пострадали.

Въпреки че не е издадена заповед за евакуация, властите отправиха препоръка към жителите на засегнатия район да останат в домовете си като превантивна мярка.

От Chevron все още не са публикували официален коментар по случая.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    16 0 Отговор
    Путин трябва да е!

    Коментиран от #8, #25

    11:36 03.10.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    8 1 Отговор
    Хехехе мрете кравари!

    11:36 03.10.2025

  • 3 Сталин

    15 1 Отговор
    Путин е виновен

    11:37 03.10.2025

  • 4 фифти-фифти

    10 1 Отговор
    Или арабин е направил атентат срещу евреите от шеврон, или руски дрон е ударил рафинерията.

    11:38 03.10.2025

  • 5 Напудреното носле

    10 0 Отговор
    Просячето 🤡 вече не подбира !
    Щом е рафинерия....💥

    11:38 03.10.2025

  • 6 Чорбара

    10 1 Отговор
    Гадове , поддържайки евреите това ви чака.Това е само началото.

    Коментиран от #15

    11:38 03.10.2025

  • 7 полу сериозно

    7 0 Отговор
    Дрон ориентиран към рафинерии е прелетял през океана.

    11:39 03.10.2025

  • 8 Аз го имам

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    На видео запис как караше дрона и като камикадзе атакува базата. Но нали има още 100 живота подскочи и се телепортира в кремъл.

    Коментиран от #23

    11:41 03.10.2025

  • 9 Факти

    1 7 Отговор
    В Русия това е ежедневие...

    11:43 03.10.2025

  • 10 Пудинг

    6 0 Отговор
    Чъ крипити усраинскиту рижим на ви .!.

    11:43 03.10.2025

  • 11 Дългата ръка

    8 0 Отговор
    на Путин ! 😀 Чепалах от Сибир ! Пуууф и готово ! 😀😀😀😀

    11:45 03.10.2025

  • 12 стоян георгиев πи4оka

    8 0 Отговор
    Петров и Баширов са забелязани да се разхождат наоколо .

    11:45 03.10.2025

  • 13 1678

    3 0 Отговор
    Путин, тоя път го видях

    11:46 03.10.2025

  • 14 Читател

    3 0 Отговор
    Знаят , че на нас братушките са ни по-важни от англосаксонците . Затова информацията за гръмналата шевронска рафинерия е до гръмнал домашен казан за водка . Мижав интерес .

    11:48 03.10.2025

  • 15 Специална Военна Опсерация

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чорбара":

    Какви втори паспорти има руският елит?
    Мишустин, например, какъв е според тебе?

    11:48 03.10.2025

  • 16 Козлодуй

    4 0 Отговор
    Украинските дронове се управляват от млади ли юбители , които често бъркат посоките . Това е !

    11:50 03.10.2025

  • 17 Дон Цеци

    2 0 Отговор
    Някой дрон е окъкал работата!🤣🤣🤣

    11:51 03.10.2025

  • 18 Баба Яга

    4 0 Отговор
    Време е дивият запад да вкуси от своите кървави намеси по европа и Близкия изток, Африка, да им замирише на огън и жупел и блъдимери.... Паяжината се разтяга над него.

    11:53 03.10.2025

  • 19 Жоро Ломския-американчето

    0 0 Отговор
    Абе кво ви пука ,само промити мозъци зареждан на Шеврон ,щото е по скъпо с 20-30 цента на галон .Мой приятел само там зареждаше СУВ Шевролет си ,па се наложи да сменя разпр валове на 200000 мили ,аз зареждах само евтинджос където дойде и когато продадах Линкълна си на 315000 мили ,мотора пееше и имах разход около 10 -11/100 за кола тежаща 2 тона .

    Коментиран от #22

    11:53 03.10.2025

  • 20 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Дрон.
    Пратил го е Путин, лично го е изстрелял.

    11:57 03.10.2025

  • 21 факуса

    2 0 Отговор
    зеления пор я е думнал щот ползва руски петрол

    11:59 03.10.2025

  • 22 АБЕЕЕ нормалните хора ТАМ КАРАТ

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Жоро Ломския-американчето":

    КОЛИ ДО 90000 МИЛИ..КВИ СТЕА ТАРАЛЯСНИЦИ ДЕСЕТАРЪКА ДЕТ СА ФАЛИШ..

    12:00 03.10.2025

  • 23 Незнайко

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз го имам":

    На каква програма летеше дрона? Предпране или центрафуга

    12:00 03.10.2025

  • 24 Российски мир

    0 0 Отговор
    Вот ето правилно

    12:03 03.10.2025

  • 25 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Не съм аз, снощи пак бях в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това още ме болят задните части!

    12:04 03.10.2025