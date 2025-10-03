Мощна експлозия разтърси рафинерия Chevron край Лос Анджелис (ВИДЕО)

В четвъртък вечерта в рафинерия на Chevron, разположена в окръг Лос Анджелис, бе регистрирана мощна експлозия.

Инцидентът в Ел Сегундо, намиращ се близо до Манхатън Бийч, предизвика сериозен пожар, който е активен от около 21:30 часа.

Към момента причините за взрива остават неизвестни. Към момента не е известно дали има пострадали.

Въпреки че не е издадена заповед за евакуация, властите отправиха препоръка към жителите на засегнатия район да останат в домовете си като превантивна мярка.

От Chevron все още не са публикували официален коментар по случая.