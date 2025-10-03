Мощна експлозия разтърси рафинерия Chevron край Лос Анджелис (ВИДЕО)

В четвъртък вечерта в рафинерия на Chevron, разположена в окръг Лос Анджелис, бе регистрирана мощна експлозия.
Инцидентът в Ел Сегундо, намиращ се близо до Манхатън Бийч, предизвика сериозен пожар, който е активен от около 21:30 часа.
Към момента причините за взрива остават неизвестни. Към момента не е известно дали има пострадали.
Въпреки че не е издадена заповед за евакуация, властите отправиха препоръка към жителите на засегнатия район да останат в домовете си като превантивна мярка.
От Chevron все още не са публикували официален коментар по случая.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
Коментиран от #8, #25
11:36 03.10.2025
2 таксиджия 🚖
11:36 03.10.2025
3 Сталин
11:37 03.10.2025
4 фифти-фифти
11:38 03.10.2025
5 Напудреното носле
Щом е рафинерия....💥
11:38 03.10.2025
6 Чорбара
Коментиран от #15
11:38 03.10.2025
7 полу сериозно
11:39 03.10.2025
8 Аз го имам
До коментар #1 от "хихи":На видео запис как караше дрона и като камикадзе атакува базата. Но нали има още 100 живота подскочи и се телепортира в кремъл.
Коментиран от #23
11:41 03.10.2025
9 Факти
11:43 03.10.2025
10 Пудинг
11:43 03.10.2025
11 Дългата ръка
11:45 03.10.2025
12 стоян георгиев πи4оka
11:45 03.10.2025
13 1678
11:46 03.10.2025
14 Читател
11:48 03.10.2025
15 Специална Военна Опсерация
До коментар #6 от "Чорбара":Какви втори паспорти има руският елит?
Мишустин, например, какъв е според тебе?
11:48 03.10.2025
16 Козлодуй
11:50 03.10.2025
17 Дон Цеци
11:51 03.10.2025
18 Баба Яга
11:53 03.10.2025
19 Жоро Ломския-американчето
Коментиран от #22
11:53 03.10.2025
20 Я пък тоя
Пратил го е Путин, лично го е изстрелял.
11:57 03.10.2025
21 факуса
11:59 03.10.2025
22 АБЕЕЕ нормалните хора ТАМ КАРАТ
До коментар #19 от "Жоро Ломския-американчето":КОЛИ ДО 90000 МИЛИ..КВИ СТЕА ТАРАЛЯСНИЦИ ДЕСЕТАРЪКА ДЕТ СА ФАЛИШ..
12:00 03.10.2025
23 Незнайко
До коментар #8 от "Аз го имам":На каква програма летеше дрона? Предпране или центрафуга
12:00 03.10.2025
24 Российски мир
12:03 03.10.2025
25 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #1 от "хихи":Не съм аз, снощи пак бях в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това още ме болят задните части!
12:04 03.10.2025