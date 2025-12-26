Експлозия в джамия в Сирия отне живота на осем души

Най-малко осем души загинаха при експлозия, която днес разтърси джамия в централната част на Сирия, съобщи ДПА, позовавайки се на сирийските здравни власти. Това се смята за първата атака срещу джамия в страната след свалянето на дългогодишния сирийски лидер Башар Асад миналата година, предава БТА.

При взрива в джамията „Имам Али бин Таиб“ в град Хомс са били ранени още 18 души, съобщи представител на Министерството на здравеопазването, цитиран от държавната информационна агенция САНА.

Министерството на вътрешните работи определи инцидента като „терористичен бомбен атентат“ и обяви, че е започнало разследване за установяване и залавяне на извършителите. Атаката е била извършена по време на традиционната петъчна молитва, уточниха от ведомството.

По информация на източници от службите за сигурност взривът е бил причинен от експлозивни устройства, поставени вътре в джамията. Разпространени снимки от мястото на инцидента показват сериозни разрушения и следи от кръв.

Според Сирийския център за наблюдение на човешките права джамията се посещава основно от представители на алауитското малцинство. Отговорност за нападението пое малко известна сунитска екстремистка групировка, наречена „Сарая Ансар ас Суна“, съобщи АФП.

Атентатът се случва на фона на засилените действия на сирийските власти срещу терористичната организация „Ислямска държава“ и привърженици на сваления режим. След падането на Башар Асад, който произхожда от алауитската общност, Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни групи, след като властта бе поета от правителство, доминирано от представители на сунитското мюсюлманско мнозинство.