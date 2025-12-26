Новини
Свят »
Сирия »
Експлозия в джамия в Сирия отне живота на осем души

Експлозия в джамия в Сирия отне живота на осем души

26 Декември, 2025 18:38 650 21

  • сирия-
  • експлозия-
  • джамия

Най-малко осем загинали при взрив по време на петъчната молитва в град Хомс

Експлозия в джамия в Сирия отне живота на осем души - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко осем души загинаха при експлозия, която днес разтърси джамия в централната част на Сирия, съобщи ДПА, позовавайки се на сирийските здравни власти. Това се смята за първата атака срещу джамия в страната след свалянето на дългогодишния сирийски лидер Башар Асад миналата година, предава БТА.

При взрива в джамията „Имам Али бин Таиб“ в град Хомс са били ранени още 18 души, съобщи представител на Министерството на здравеопазването, цитиран от държавната информационна агенция САНА.

Министерството на вътрешните работи определи инцидента като „терористичен бомбен атентат“ и обяви, че е започнало разследване за установяване и залавяне на извършителите. Атаката е била извършена по време на традиционната петъчна молитва, уточниха от ведомството.

По информация на източници от службите за сигурност взривът е бил причинен от експлозивни устройства, поставени вътре в джамията. Разпространени снимки от мястото на инцидента показват сериозни разрушения и следи от кръв.

Според Сирийския център за наблюдение на човешките права джамията се посещава основно от представители на алауитското малцинство. Отговорност за нападението пое малко известна сунитска екстремистка групировка, наречена „Сарая Ансар ас Суна“, съобщи АФП.

Атентатът се случва на фона на засилените действия на сирийските власти срещу терористичната организация „Ислямска държава“ и привърженици на сваления режим. След падането на Башар Асад, който произхожда от алауитската общност, Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни групи, след като властта бе поета от правителство, доминирано от представители на сунитското мюсюлманско мнозинство.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поредният израелски

    3 5 Отговор
    терористичен бомбен атентат

    18:41 26.12.2025

  • 3 И колко пъти трябва да питаме? А?

    2 4 Отговор
    ....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    Коментиран от #15

    18:43 26.12.2025

  • 4 Тома

    5 3 Отговор
    В Сирия дойде демокрацията.

    18:43 26.12.2025

  • 5 С израелски привкус

    2 4 Отговор
    от Сирия, през Източното Средиземноморие, та до Балканите

    18:45 26.12.2025

  • 6 Вероятно са се

    2 3 Отговор
    Самовзривили нали?

    18:48 26.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А кои са "англичаните"

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Професор":

    Според теб ? Когато империя с колонии са били поданиците какви са били? Прасета?

    19:05 26.12.2025

  • 11 Израелски медии

    4 0 Отговор
    Първи ама на минутата заявиха че групировка, наричаща себе си „Сарая Ансар ал-Сунна“, е поела отговорност за нападението, предупреждавайки, че атаките ѝ ще „продължат и ще ескалират“...Поясняват: Сарая Ансар ал-Сунна е насилствена групировка, тясно свързана с ИДИЛ (ИДИЛ) . „Тяхната тактика е да атакуват малцинствени групи, за да разпалят напрежение и да направят Сирия неуправляема и нестабилна“...Впрочем ако е от значение това е алауитска джамия в сирийската провинция Хомс...

    Коментиран от #12, #17

    19:10 26.12.2025

  • 12 Професор

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Израелски медии":

    Израел ги създава тези групировки. Ислямът е творение на евреите. Ислямът е синтетичен наркотик. Най евтиния и най опасния.

    19:21 26.12.2025

  • 13 Брутален военен диктаторски режим

    2 0 Отговор
    Ще бъде установен в Сирия по подобие на режима на Сиси в Египет, а и от 1-3 януари 2026 г. сменят без предупреждение и валутата си с хартишки които само на територията на Сирия ще важат като 2 нули се махат. В някаква местна печатница в Дамаск ги печатат. Башарките ще се обменят с лимит който още не е заявено какъв ще е

    19:26 26.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 джелат

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И колко пъти трябва да питаме? А?":

    нерде си мръфке

    19:30 26.12.2025

  • 16 и п@рдял ника ти

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само евреи":

    тоже

    Коментиран от #18

    19:31 26.12.2025

  • 17 Точно пък ИДИЛ според мен

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Израелски медии":

    е невъзможно джамия да взривят и за това израелците са написали това: "групировка, тясно свързана с ИДИЛ" Бая подличко е. Иначе не знам какво точно е това "алауитска джамия" в Хомс. То нямаше ли и в България алауити ?

    19:36 26.12.2025

  • 18 Само евреи естествено

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "и п@рдял ника ти":

    "тоже" може зад това пъклено дело да стоят

    Коментиран от #21

    19:39 26.12.2025

  • 19 Пак пейджери

    0 0 Отговор
    Ауууууууу, терористи

    19:40 26.12.2025

  • 20 хаха

    0 0 Отговор
    "на осем души" ... да се чете ... "на осем резани двукраки"

    19:42 26.12.2025

  • 21 и та ползуват

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само евреи естествено":

    за жинъ

    19:43 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания