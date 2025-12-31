Новини
Свят »
Румъния »
Загинаха двама работници след експлозия на пристанището в Констанца

Загинаха двама работници след експлозия на пристанището в Констанца

31 Декември, 2025 13:55 1 025 9

  • румъния-
  • констанца-
  • експлозия-
  • загинали-
  • ранени

Други двама са ранени

Загинаха двама работници след експлозия на пристанището в Констанца - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Двама работници загинаха, а други двама са ранени след експлозия на гума на съоръжение за товарене на контейнери в двора на румънското черноморско пристанище Констанца, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Загиналите са двама мъже на 56 и 62 години, уточниха представители Инспектората за извънредни ситуации в Констанца, като добавиха, че става дума за трудова злополука.

Двамата ранени са мъже съответно на 63 и 57 години, като първият е отказал транспорт до болница, а вторият е хоспитализиран с травма на крака.

Полицаите продължават разследването за изясняване на обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 0 Отговор
    Сигур е била "хуманитарна помощ" за 404 !

    13:57 31.12.2025

  • 2 побърканяк

    18 0 Отговор
    От кой калибър е гумата?

    13:59 31.12.2025

  • 3 Тома

    5 2 Отговор
    Гумата е била с червена глава и дисаги

    14:04 31.12.2025

  • 4 50/50

    3 2 Отговор
    Ще загинат! Всички ще загинат!

    14:08 31.12.2025

  • 5 Кая Калас

    9 0 Отговор
    Снощи там видях Путин!

    14:09 31.12.2025

  • 6 Диктор

    3 1 Отговор
    Мръ3ни румънци

    14:11 31.12.2025

  • 7 Така е като

    8 1 Отговор
    Си играят с огъня. Товарят разни гърмящи неща за укрите но Господ предупреждава .

    14:16 31.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    И СА РАТОВАРВАЛИ КАРТОФИ С ШПЛЕНТОВЕ!?

    14:25 31.12.2025

  • 9 мдаа

    2 0 Отговор
    Изтървали са някой снаряд на земята като са товарили оръжие за Украйна.

    15:00 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания