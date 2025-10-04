Новини
The American Conservative: Украйна едва ли ще получи крилати ракети „Томахоук“ от САЩ
  Тема: Украйна

The American Conservative: Украйна едва ли ще получи крилати ракети „Томахоук" от САЩ

4 Октомври, 2025 03:19, обновена 4 Октомври, 2025 03:23

The American Conservative: Украйна едва ли ще получи крилати ракети „Томахоук“ от САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според американското списание The American Conservative е малко вероятно Украйна да получи крилати ракети „Томахоук“ от Съединените щати.

Според авторите на статията, тази стъпка е червена линия за Русия, която президентът на САЩ Доналд Тръмп не би искал да пресече.

Отбелязва се, че Съединените щати разполагат с малък запас от тези ракети. Страната произвежда по-малко от 200 бройки годишно, което прави малко вероятно Киев да ги получи в големи количества, „ако изобщо ще ги получи“, се казва в статията. Освен това, според публикацията, Украйна не разполага с платформите, необходими за изстрелване на ракети „Томахоук“.

Преди това Ройтерс също цитира американски служител и няколко други източника, които споменават малко вероятния трансфер на ракети „Томахоук“ на Украйна.

Според професор Джон Миършаймър от Чикагския университет, президентът на САЩ Доналд Тръмп трудно ще позволи на Украйна да използва ракети „Томахоук“, дори ако реши да ги изпрати на Киев.


САЩ
