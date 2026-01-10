Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Върховният лидер на Иран критикува Тръмп в социалните мрежи, въпреки спирането на интернет

10 Януари, 2026 20:51 782 17

  • али хаменей-
  • иран-
  • интернет-
  • социални мрежи-
  • доналд тръмп-
  • протестиращи

Нарече протестиращите „група хора, решени на разрушение“

Върховният лидер на Иран критикува Тръмп в социалните мрежи, въпреки спирането на интернет - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Прекъсването на комуникациите в Иран продължи и днес. Въпреки това, върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, продължи да публикува в X, използвайки платформата, за да нарече протестиращите „група хора, решени на разрушение“ и да критикува президента на САЩ Доналд Тръмп.

В петък Хаменей публикува в X 12 пъти.

Дъг Мадори, директор на интернет анализа в платформата за мрежово разузнаване Kentik, който изучава прекъсванията на интернет, обясни пред CNN как въпреки липсата на интернет се стига до публикации.

Иран е технически свързан с интернет, дори ако никой не може да комуникира там“, каза той. „Те просто са го изключили, въпреки че са свързани.“

Ако иранският режим искаше да включи отново интернет, „те биха могли да направят това за всеки човек или за всяка конкретна интернет връзка. Вероятно имат някакъв набор от неща, които са предварително определили, за да останат свързани“, каза Мадори.

„Виждаме малка капка трафик. Така че, има някакъв. Много е малък, но не е нула. Вероятно става въпрос за някои ценни хора, които са поддържали свързаност“, добави той.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 8 Отговор
    Всички от иранската гвардия са с пейджъри...

    Коментиран от #14

    20:54 10.01.2026

  • 2 Справедлив

    10 8 Отговор
    Ционистите си показаха рогата. Русия трябва да ги тресне между рогата.

    Коментиран от #6

    20:55 10.01.2026

  • 3 д-р Гълъбова

    5 6 Отговор
    Добре, че в България няма петрол.

    Коментиран от #4

    20:58 10.01.2026

  • 4 Точно

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "д-р Гълъбова":

    Където има петрол им правят цветни революции. Но ние и да имахне, нашите щяха да събудят гащите доброволно.

    21:00 10.01.2026

  • 5 Ай стига бе

    4 2 Отговор
    А неговите хора не правеха ли същото преди 45 години ? Само дето нямаше тогава социални интернет-мрежи, където да се оплаква сваленият шейх !

    21:05 10.01.2026

  • 6 Като във Венецуела

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Справедлив":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    21:06 10.01.2026

  • 7 Да се оплаче

    5 2 Отговор
    На арменският поп.

    21:07 10.01.2026

  • 8 Този на крана!

    6 2 Отговор
    Иранските жени ще му намажат въжето със сапун.

    21:09 10.01.2026

  • 9 На мене мисля така

    2 5 Отговор
    САЩ и запада няма нищо да направят и този път.
    Разбрали са се.
    На тези от първия ред им изнася Иран такъв какъвто е.
    При едно вмешателство може Иран да се разпадне.
    При един такъв случаи азербайджанските турци ще се присъединят към Азербайджан.
    Населението на Азербайджан ще достигне 45 милиона.
    Това е много опасно щото ще последва съюз от Азербайджан и Турция а то ще е с население от 230 милиона почти колко Русия.

    А знаете колко много ги е страх западняците от Русия?

    Коментиран от #10

    21:10 10.01.2026

  • 10 На мене мисля така

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "На мене мисля така":

    Забележка с извинение моля
    "230 милиона " да се чете - 130 милиона

    Благодаря.

    Коментиран от #16

    21:13 10.01.2026

  • 11 Читател

    2 3 Отговор
    Тръмп 🤔 естествено се е притеснил много и е изпил няколко валидола.

    21:14 10.01.2026

  • 12 Гавази палят

    0 4 Отговор
    Ще ги бесят

    21:19 10.01.2026

  • 13 Справедлив

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Като във Венецуела":

    С атома между рогата. Звярът се удри в главата за да се унищожи

    21:21 10.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "На мене мисля така":

    Така си мислиш ,че Русия може да направи .Тя е нищо .

    22:04 10.01.2026

  • 17 Да бе!

    3 0 Отговор
    Върховният водач на Иран Али Хаменей може да критикува Доналт Тръмп колкото си иска, но това нещо е като пр..ъд..ня срещу вятъра.Същото става и с мнението на българските комунисти, наричани тук още копейки.

    22:08 10.01.2026

