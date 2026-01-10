Върховният лидер на Иран критикува Тръмп в социалните мрежи, въпреки спирането на интернет

Прекъсването на комуникациите в Иран продължи и днес. Въпреки това, върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, продължи да публикува в X, използвайки платформата, за да нарече протестиращите „група хора, решени на разрушение“ и да критикува президента на САЩ Доналд Тръмп.

В петък Хаменей публикува в X 12 пъти.

Дъг Мадори, директор на интернет анализа в платформата за мрежово разузнаване Kentik, който изучава прекъсванията на интернет, обясни пред CNN как въпреки липсата на интернет се стига до публикации.

„Иран е технически свързан с интернет, дори ако никой не може да комуникира там“, каза той. „Те просто са го изключили, въпреки че са свързани.“

Ако иранският режим искаше да включи отново интернет, „те биха могли да направят това за всеки човек или за всяка конкретна интернет връзка. Вероятно имат някакъв набор от неща, които са предварително определили, за да останат свързани“, каза Мадори.

„Виждаме малка капка трафик. Така че, има някакъв. Много е малък, но не е нула. Вероятно става въпрос за някои ценни хора, които са поддържали свързаност“, добави той.