Върховният лидер на Иран критикува Тръмп в социалните мрежи, въпреки спирането на интернет

Прекъсването на комуникациите в Иран продължи и днес. Въпреки това, върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, продължи да публикува в X, използвайки платформата, за да нарече протестиращите „група хора, решени на разрушение“ и да критикува президента на САЩ Доналд Тръмп.
В петък Хаменей публикува в X 12 пъти.
Дъг Мадори, директор на интернет анализа в платформата за мрежово разузнаване Kentik, който изучава прекъсванията на интернет, обясни пред CNN как въпреки липсата на интернет се стига до публикации.
„Иран е технически свързан с интернет, дори ако никой не може да комуникира там“, каза той. „Те просто са го изключили, въпреки че са свързани.“
Ако иранският режим искаше да включи отново интернет, „те биха могли да направят това за всеки човек или за всяка конкретна интернет връзка. Вероятно имат някакъв набор от неща, които са предварително определили, за да останат свързани“, каза Мадори.
„Виждаме малка капка трафик. Така че, има някакъв. Много е малък, но не е нула. Вероятно става въпрос за някои ценни хора, които са поддържали свързаност“, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #14
20:54 10.01.2026
2 Справедлив
Коментиран от #6
20:55 10.01.2026
3 д-р Гълъбова
Коментиран от #4
20:58 10.01.2026
4 Точно
До коментар #3 от "д-р Гълъбова":Където има петрол им правят цветни революции. Но ние и да имахне, нашите щяха да събудят гащите доброволно.
21:00 10.01.2026
5 Ай стига бе
21:05 10.01.2026
6 Като във Венецуела
До коментар #2 от "Справедлив":🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #13
21:06 10.01.2026
7 Да се оплаче
21:07 10.01.2026
8 Този на крана!
21:09 10.01.2026
9 На мене мисля така
Разбрали са се.
На тези от първия ред им изнася Иран такъв какъвто е.
При едно вмешателство може Иран да се разпадне.
При един такъв случаи азербайджанските турци ще се присъединят към Азербайджан.
Населението на Азербайджан ще достигне 45 милиона.
Това е много опасно щото ще последва съюз от Азербайджан и Турция а то ще е с население от 230 милиона почти колко Русия.
А знаете колко много ги е страх западняците от Русия?
Коментиран от #10
21:10 10.01.2026
10 На мене мисля така
До коментар #9 от "На мене мисля така":Забележка с извинение моля
"230 милиона " да се чете - 130 милиона
Благодаря.
Коментиран от #16
21:13 10.01.2026
11 Читател
21:14 10.01.2026
12 Гавази палят
21:19 10.01.2026
13 Справедлив
До коментар #6 от "Като във Венецуела":С атома между рогата. Звярът се удри в главата за да се унищожи
21:21 10.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нека да пиша
До коментар #10 от "На мене мисля така":Така си мислиш ,че Русия може да направи .Тя е нищо .
22:04 10.01.2026
17 Да бе!
22:08 10.01.2026