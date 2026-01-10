Иранска активистка е била пребита в затвора

Наргес Мохамади, активистка за правата на човека и носителка на Нобелова награда за мир, която беше задържана от иранските власти през декември, е претърпяла „тежки побоища“, докато е била държана в затвора, съобщиха от нейната фондация.
Мохамади е била „насилствено задържана“ от силите за сигурност и полицията на 12 декември, съобщи тогава фондацията. Два дни по-късно тя съобщи, че е била „подложена на физическо малтретиране - включително тежки побоища по главата и врата с палки - и заплахи за по-нататъшно насилие“, се казва в изявление на фондацията, публикувано днес.
Мохамади е „лишена от правото си на адвокат и редовен семеен контакт“, според изявлението. В единственото си обаждане от задържането си тя каза, че властите се опитват да фабрикуват дело срещу нея, „придружено от заплахи като „ще облечем майка ви в траур“, каза фондацията.
„Наргес Мохамади отдавна е непоколебим глас за правата на човека, призовавайки за край на религиозната тирания и подчертавайки, че свободата, демокрацията и равенството могат да бъдат постигнати само чрез активната воля и участие на народа“, се казва в изявлението на фондацията.
Ако не беше задържана, Мохамади „щеше да бъде с народа, щеше да засили гласовете им и да призовава за край на теократичния режим“, продължи тя.
„В нейно отсъствие, фондация „Наргес“ е до онези, които се осмелиха да се справят с репресиите и превърнаха улиците в арени на борба за свобода. Ние сме до семейства, които са загубили близки, задържани, държани в изолация, ранени протестиращи, на които е отказана безопасна медицинска помощ, и всички, които изискват правото на безопасност, свобода, справедливост и по-добро бъдеще“, се казва в изявлението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3, #9, #11
20:31 10.01.2026
2 Украинците убиха
Коментиран от #13, #16
20:33 10.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъъъъ Путинови рабити
А като види Украински Мъж и Коленичи
20:35 10.01.2026
5 Това е краят на автоласите
Коментиран от #10
20:35 10.01.2026
6 коко
20:36 10.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Копейка
Коментиран от #12
20:36 10.01.2026
9 Боруна Лом
До коментар #1 от "Сатана Z":ТАЗИ НЕ Е БИЛА НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО! ЯВНО ВСИЧКИ ,,МИРОТВОРЦИ,, СА ПОДЛОГИ НА ОБОРА! СМЪРТ НА ФАШИЗМА, СВОБОДА НА НАРОДА!
20:37 10.01.2026
10 604
До коментар #5 от "Това е краят на автоласите":ако мислиш, че там има други освен чалми и шалвари си се сбъркал!!!
20:37 10.01.2026
11 Иван
До коментар #1 от "Сатана Z":Мадуро е член на а дружеството на федералните затвори в САЩ..
20:38 10.01.2026
12 Паветнъ Мижътуркъ
До коментар #8 от "Копейка":На нас ни казаха наобратно.....
20:38 10.01.2026
13 А кой утрепа героят на РФ
До коментар #2 от "Украинците убиха":Евгени Пригожин?
Коментиран от #15
20:40 10.01.2026
14 Спецназ
На разпит декември месец и е изяла 2 палки по главата
по нейни думи са заплашили свекърва и че ще и вземат котката и ще я изядат!
Тая статия кефи, Баце!
20:41 10.01.2026
15 Той си живуркане Африка, бре.
До коментар #13 от "А кой утрепа героят на РФ":Не разбра ли още?
20:41 10.01.2026
16 Ми добре са направили.
До коментар #2 от "Украинците убиха":Който разпостранява руска пропаганда това го чака.
20:42 10.01.2026
17 пешо
До коментар #3 от "ще си събираш":а ти ще ги лапаш
20:43 10.01.2026
18 Неясно е
20:45 10.01.2026
19 Спецназ
ПОСЛЕДНИТЕ 2 фодини носителите на наградите за МИР да са
от Иран и Венецуела??
ТОВА и двете ЖЕНИ, живеещи в САЩ!
ЯКО, А??
ТИЯ НА ЛУДИ ЛИ МИ ПРАВЯТ, ВЕ??
20:45 10.01.2026
20 Техеран
20:46 10.01.2026
21 А някой,
20:46 10.01.2026
22 Демокрацията
Жертви трябва, не дела.
20:57 10.01.2026