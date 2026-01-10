Иранска активистка е била пребита в затвора

Наргес Мохамади, активистка за правата на човека и носителка на Нобелова награда за мир, която беше задържана от иранските власти през декември, е претърпяла „тежки побоища“, докато е била държана в затвора, съобщиха от нейната фондация.

Мохамади е била „насилствено задържана“ от силите за сигурност и полицията на 12 декември, съобщи тогава фондацията. Два дни по-късно тя съобщи, че е била „подложена на физическо малтретиране - включително тежки побоища по главата и врата с палки - и заплахи за по-нататъшно насилие“, се казва в изявление на фондацията, публикувано днес.

Мохамади е „лишена от правото си на адвокат и редовен семеен контакт“, според изявлението. В единственото си обаждане от задържането си тя каза, че властите се опитват да фабрикуват дело срещу нея, „придружено от заплахи като „ще облечем майка ви в траур“, каза фондацията.

„Наргес Мохамади отдавна е непоколебим глас за правата на човека, призовавайки за край на религиозната тирания и подчертавайки, че свободата, демокрацията и равенството могат да бъдат постигнати само чрез активната воля и участие на народа“, се казва в изявлението на фондацията.

Ако не беше задържана, Мохамади „щеше да бъде с народа, щеше да засили гласовете им и да призовава за край на теократичния режим“, продължи тя.

„В нейно отсъствие, фондация „Наргес“ е до онези, които се осмелиха да се справят с репресиите и превърнаха улиците в арени на борба за свобода. Ние сме до семейства, които са загубили близки, задържани, държани в изолация, ранени протестиращи, на които е отказана безопасна медицинска помощ, и всички, които изискват правото на безопасност, свобода, справедливост и по-добро бъдеще“, се казва в изявлението.