Иранска активистка е била пребита в затвора

Иранска активистка е била пребита в затвора

10 Януари, 2026 20:30

Наргес Мохамади е активистка за правата на човека и носителка на Нобелова награда за мир

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Наргес Мохамади, активистка за правата на човека и носителка на Нобелова награда за мир, която беше задържана от иранските власти през декември, е претърпяла „тежки побоища“, докато е била държана в затвора, съобщиха от нейната фондация.

Мохамади е била „насилствено задържана“ от силите за сигурност и полицията на 12 декември, съобщи тогава фондацията. Два дни по-късно тя съобщи, че е била „подложена на физическо малтретиране - включително тежки побоища по главата и врата с палки - и заплахи за по-нататъшно насилие“, се казва в изявление на фондацията, публикувано днес.

Мохамади е „лишена от правото си на адвокат и редовен семеен контакт“, според изявлението. В единственото си обаждане от задържането си тя каза, че властите се опитват да фабрикуват дело срещу нея, „придружено от заплахи като „ще облечем майка ви в траур“, каза фондацията.

Наргес Мохамади отдавна е непоколебим глас за правата на човека, призовавайки за край на религиозната тирания и подчертавайки, че свободата, демокрацията и равенството могат да бъдат постигнати само чрез активната воля и участие на народа“, се казва в изявлението на фондацията.

Ако не беше задържана, Мохамади „щеше да бъде с народа, щеше да засили гласовете им и да призовава за край на теократичния режим“, продължи тя.

В нейно отсъствие, фондация „Наргес“ е до онези, които се осмелиха да се справят с репресиите и превърнаха улиците в арени на борба за свобода. Ние сме до семейства, които са загубили близки, задържани, държани в изолация, ранени протестиращи, на които е отказана безопасна медицинска помощ, и всички, които изискват правото на безопасност, свобода, справедливост и по-добро бъдеще“, се казва в изявлението.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Мадуро е Президент на държава член на ООН ,но въпреки това също е в затвора.

    Коментиран от #3, #9, #11

    20:31 10.01.2026

  • 2 Украинците убиха

    13 0 Отговор
    Гонзало Лира в затвора.

    Коментиран от #13, #16

    20:33 10.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъъъъ Путинови рабити

    3 11 Отговор
    Да пребива жени и деца
    А като види Украински Мъж и Коленичи

    20:35 10.01.2026

  • 5 Това е краят на автоласите

    0 11 Отговор
    Чалмарите в Иран ще видят по крановете като преди това ще им извадят очите.

    Коментиран от #10

    20:35 10.01.2026

  • 6 коко

    9 1 Отговор
    алоо нима няма наши активисти бити в полицията

    20:36 10.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Копейка

    1 11 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Аятолаха!

    Коментиран от #12

    20:36 10.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ТАЗИ НЕ Е БИЛА НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО! ЯВНО ВСИЧКИ ,,МИРОТВОРЦИ,, СА ПОДЛОГИ НА ОБОРА! СМЪРТ НА ФАШИЗМА, СВОБОДА НА НАРОДА!

    20:37 10.01.2026

  • 10 604

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това е краят на автоласите":

    ако мислиш, че там има други освен чалми и шалвари си се сбъркал!!!

    20:37 10.01.2026

  • 11 Иван

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Мадуро е член на а дружеството на федералните затвори в САЩ..

    20:38 10.01.2026

  • 12 Паветнъ Мижътуркъ

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    На нас ни казаха наобратно.....

    20:38 10.01.2026

  • 13 А кой утрепа героят на РФ

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Украинците убиха":

    Евгени Пригожин?

    Коментиран от #15

    20:40 10.01.2026

  • 14 Спецназ

    6 0 Отговор
    От статията единствено разбрах, че е била Взела 1 милион долара за Мир за борбата си срещу Иран!

    На разпит декември месец и е изяла 2 палки по главата

    по нейни думи са заплашили свекърва и че ще и вземат котката и ще я изядат!
    Тая статия кефи, Баце!

    20:41 10.01.2026

  • 15 Той си живуркане Африка, бре.

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "А кой утрепа героят на РФ":

    Не разбра ли още?

    20:41 10.01.2026

  • 16 Ми добре са направили.

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Украинците убиха":

    Който разпостранява руска пропаганда това го чака.

    20:42 10.01.2026

  • 17 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ще си събираш":

    а ти ще ги лапаш

    20:43 10.01.2026

  • 18 Неясно е

    1 0 Отговор
    Редовен семеен контак е нещо като редовен секс ли означава?

    20:45 10.01.2026

  • 19 Спецназ

    3 0 Отговор
    СЛУЧАЙНОСТ ли е, Баце,

    ПОСЛЕДНИТЕ 2 фодини носителите на наградите за МИР да са
    от Иран и Венецуела??

    ТОВА и двете ЖЕНИ, живеещи в САЩ!

    ЯКО, А??

    ТИЯ НА ЛУДИ ЛИ МИ ПРАВЯТ, ВЕ??

    20:45 10.01.2026

  • 20 Техеран

    0 0 Отговор
    Пада?

    20:46 10.01.2026

  • 21 А някой,

    0 0 Отговор
    сеща ли се за Петър Слабаков в градинката на Кристал?

    20:46 10.01.2026

  • 22 Демокрацията

    0 0 Отговор
    иска жертви.
    Жертви трябва, не дела.

    20:57 10.01.2026

