Иран е без интернет от 48 часа

Според NetBlocks, организацията за наблюдение на киберсигурността, прекъсването на интернет връзката в Иран достигна 48-часовата граница.

„Иран е офлайн от 48 часа, тъй като телеметрията показва, че националното затъмнение на интернет продължава да е в сила“, каза NetBlocks в публикация в X.

Жител на Техеран потвърди днес пред CNN, че мобилната услуга не е налична в иранската столица.

Вчера директорът на NetBlocks Алп Токер каза пред CNN, че някои иранци са успели да се свържат с външния свят, използвайки контрабандни терминали Starlink или мобилна услуга от съседни страни.

„Националните затъмнения са предпочитаната стратегия на режима, когато смъртоносна сила е на път да бъде използвана срещу протестиращи“, каза Токер, „с цел да се предотврати разпространението на новините за случващото се на място, а също и да се ограничи международният контрол.“

Въпреки това, 47-годишен жител на Техеран каза по-рано пред CNN, пожелал анонимност, че затъмнението е имало обратен ефект, привличайки повече протестиращи към демонстрации.