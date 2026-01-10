Новини
Иран е без интернет от 48 часа

10 Януари, 2026 20:37 455 20

Някои иранци са успели да се свържат с външния свят, използвайки контрабандни терминали Starlink

Милена Богданова

Според NetBlocks, организацията за наблюдение на киберсигурността, прекъсването на интернет връзката в Иран достигна 48-часовата граница.

Иран е офлайн от 48 часа, тъй като телеметрията показва, че националното затъмнение на интернет продължава да е в сила“, каза NetBlocks в публикация в X.

Жител на Техеран потвърди днес пред CNN, че мобилната услуга не е налична в иранската столица.

Вчера директорът на NetBlocks Алп Токер каза пред CNN, че някои иранци са успели да се свържат с външния свят, използвайки контрабандни терминали Starlink или мобилна услуга от съседни страни.

„Националните затъмнения са предпочитаната стратегия на режима, когато смъртоносна сила е на път да бъде използвана срещу протестиращи“, каза Токер, „с цел да се предотврати разпространението на новините за случващото се на място, а също и да се ограничи международният контрол.“

Въпреки това, 47-годишен жител на Техеран каза по-рано пред CNN, пожелал анонимност, че затъмнението е имало обратен ефект, привличайки повече протестиращи към демонстрации.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Лелее.....как ли са оживели Персите 3000 години без интернет?

    20:41 10.01.2026

  • 2 Ха-ха-ха-ха

    4 1 Отговор
    САЩ ще им вземат петрола за трилиони долари, а Мъск ще им "подари" "безплатен" интернет.
    Човешката простотия няма край.

    Коментиран от #4

    20:44 10.01.2026

  • 3 Владо

    3 8 Отговор
    На руските сбърканяци им изключиха Ю туб и с с ограничен интернет.

    Коментиран от #7, #12

    20:44 10.01.2026

  • 4 Ами да се оплачат

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха-ха-ха":

    На арменският поп.

    20:45 10.01.2026

  • 5 си дзън

    2 5 Отговор
    Мъск може да блесне отново, както с Украйна.

    20:45 10.01.2026

  • 6 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Всички се заглушава и властите са на лов за жълтопаветни ирански метежници.

    Близо двадесет часа след като националният интернет в Иран беше спрян, страната остава в дигитално затъмнение. В продължение на часове иранците не можеха да комуникират чрез международни или вътрешни интернет услуги, да осъществяват телефонни разговори или да имат надежден достъп до информация. Дори сателитните връзки на Starlink - някога разглеждани като крайна мярка - бяха до голяма степен прекъснати, което засилваше страховете за случващото се с протестиращите и обикновените граждани в цялата страна.

    Преди пълното спиране, интернет ограниченията в Иран обикновено бяха сложни, но ограничени - властите разчитаха на частични, локализирани прекъсвания, а не на пълно прекъсване. Този път, на фона на масови национални протести, както международните, така и вътрешните мрежи бяха напълно прекъснати и дори сателитните интернет услуги като Starlink рязко спаднаха.

    20:45 10.01.2026

  • 7 НСНН

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владо":

    Глобален прекъсване на Telegram
    10 януари 2026 г. - 11:00 ч.

    От тази сутрин потребителите САЩ и Европа изпитват проблеми с планирани публикации, бавна доставка на съобщения и безкраен цикъл на актуализиране на приложенията. Без война в закъсаха.

    Коментиран от #16

    20:46 10.01.2026

  • 8 Нема да можем да гледаме

    3 4 Отговор
    Как бесят Аятолаха.

    20:48 10.01.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Използването на Starlink за управление на квази бойните действия срещу Техеран отвън също се блокира с помощта на китайски и руски станции за РЕБ, с които се заглушава сигнала между приемника и сателитите.

    Коментиран от #11

    20:48 10.01.2026

  • 10 Сендо

    5 1 Отговор
    И в Берлин нямаше ток за повече от 2 дни за около 65000 жители - нещо ще напишете ли за това?

    Коментиран от #17

    20:48 10.01.2026

  • 11 Техеран пада.

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 80":

    Кое не разбра?

    Коментиран от #13, #15

    20:49 10.01.2026

  • 12 Не е вярно

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владо":

    До сега бях в Ю туб ти. 90% коментарите са руски .

    20:50 10.01.2026

  • 13 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Техеран пада.":

    🤣🤣🤣

    Досущ като Купенск, нали?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    20:50 10.01.2026

  • 14 Ханко Брат

    6 2 Отговор
    В Северна Корея нямат интернет и пак са добре. В Русия нямат Гугъл, Ютюб и Тик Ток. Имат Яндекс и ВК. В България си имате всичко. И Яндекс и Гугъл, ВК, Ютюб и Тикток. Даже носите същите банкноти в джоба които носи и Ханс в Германия.

    20:50 10.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 си дзън

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "НСНН":

    Само руснаците като са "в контакта" нямат проблеми. Малко ток нямат някои, ама нейсе.

    20:50 10.01.2026

  • 17 Хм Хм

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сендо":

    "И в Берлин нямаше ток за повече от 2 дни за около 65000 жители - нещо ще напишете ли за това?"

    Ще напишем. Токът не беше спрян за два дни, а беше безплатен за това време, заради ВЕИ-тата.

    20:52 10.01.2026

  • 18 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Ако жълтопаветен гризач в София остане без интернет няма да може да открие контейнера с прясно изхвърлена храна ,с която да се намаа до припадък.

    20:53 10.01.2026

  • 19 Вацев

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    И Мадуро е още президент.

    Коментиран от #20

    20:54 10.01.2026

  • 20 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Вацев":

    Мадуро стана жертва на предателство.

    20:58 10.01.2026

