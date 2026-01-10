Иран е без интернет от 48 часа

Според NetBlocks, организацията за наблюдение на киберсигурността, прекъсването на интернет връзката в Иран достигна 48-часовата граница.
„Иран е офлайн от 48 часа, тъй като телеметрията показва, че националното затъмнение на интернет продължава да е в сила“, каза NetBlocks в публикация в X.
Жител на Техеран потвърди днес пред CNN, че мобилната услуга не е налична в иранската столица.
Вчера директорът на NetBlocks Алп Токер каза пред CNN, че някои иранци са успели да се свържат с външния свят, използвайки контрабандни терминали Starlink или мобилна услуга от съседни страни.
„Националните затъмнения са предпочитаната стратегия на режима, когато смъртоносна сила е на път да бъде използвана срещу протестиращи“, каза Токер, „с цел да се предотврати разпространението на новините за случващото се на място, а също и да се ограничи международният контрол.“
Въпреки това, 47-годишен жител на Техеран каза по-рано пред CNN, пожелал анонимност, че затъмнението е имало обратен ефект, привличайки повече протестиращи към демонстрации.
1 Сатана Z
20:41 10.01.2026
2 Ха-ха-ха-ха
Човешката простотия няма край.
Коментиран от #4
20:44 10.01.2026
3 Владо
Коментиран от #7, #12
20:44 10.01.2026
4 Ами да се оплачат
До коментар #2 от "Ха-ха-ха-ха":На арменският поп.
20:45 10.01.2026
5 си дзън
20:45 10.01.2026
6 Сатана Z
Близо двадесет часа след като националният интернет в Иран беше спрян, страната остава в дигитално затъмнение. В продължение на часове иранците не можеха да комуникират чрез международни или вътрешни интернет услуги, да осъществяват телефонни разговори или да имат надежден достъп до информация. Дори сателитните връзки на Starlink - някога разглеждани като крайна мярка - бяха до голяма степен прекъснати, което засилваше страховете за случващото се с протестиращите и обикновените граждани в цялата страна.
Преди пълното спиране, интернет ограниченията в Иран обикновено бяха сложни, но ограничени - властите разчитаха на частични, локализирани прекъсвания, а не на пълно прекъсване. Този път, на фона на масови национални протести, както международните, така и вътрешните мрежи бяха напълно прекъснати и дори сателитните интернет услуги като Starlink рязко спаднаха.
20:45 10.01.2026
7 НСНН
До коментар #3 от "Владо":Глобален прекъсване на Telegram
10 януари 2026 г. - 11:00 ч.
От тази сутрин потребителите САЩ и Европа изпитват проблеми с планирани публикации, бавна доставка на съобщения и безкраен цикъл на актуализиране на приложенията. Без война в закъсаха.
Коментиран от #16
20:46 10.01.2026
8 Нема да можем да гледаме
20:48 10.01.2026
9 az СВО Победа 80
Коментиран от #11
20:48 10.01.2026
10 Сендо
Коментиран от #17
20:48 10.01.2026
11 Техеран пада.
До коментар #9 от "az СВО Победа 80":Кое не разбра?
Коментиран от #13, #15
20:49 10.01.2026
12 Не е вярно
До коментар #3 от "Владо":До сега бях в Ю туб ти. 90% коментарите са руски .
20:50 10.01.2026
13 az СВО Победа 80
До коментар #11 от "Техеран пада.":🤣🤣🤣
Досущ като Купенск, нали?
🤣🤣🤣
Коментиран от #19
20:50 10.01.2026
14 Ханко Брат
20:50 10.01.2026
16 си дзън
До коментар #7 от "НСНН":Само руснаците като са "в контакта" нямат проблеми. Малко ток нямат някои, ама нейсе.
20:50 10.01.2026
17 Хм Хм
До коментар #10 от "Сендо":"И в Берлин нямаше ток за повече от 2 дни за около 65000 жители - нещо ще напишете ли за това?"
Ще напишем. Токът не беше спрян за два дни, а беше безплатен за това време, заради ВЕИ-тата.
20:52 10.01.2026
18 Сатана Z
20:53 10.01.2026
19 Вацев
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":И Мадуро е още президент.
Коментиран от #20
20:54 10.01.2026
20 az СВО Победа 80
До коментар #19 от "Вацев":Мадуро стана жертва на предателство.
20:58 10.01.2026