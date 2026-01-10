Шестима убити в Мисисипи

Шестима души бяха застреляни в окръг Клей, в южния американски щат Мисисипи. Има задържан заподозрян, съобщиха местни медии, цитирали правоохранителните органи, съобщава Нова телевизия.
NBC News предаде, че е имало стрелба на три места. Случаите в град Уест Пойнт са свързани.
Има задържан заподозрян, който „вече не представлява заплаха за нашата общност“, написа в социалните мрежи шерифът на окръг Клей Еди Скот.
Разположен в североизточната част на щата Мисисипи, окръг Клей има население от близо 20 000 души.
1 Либерализъм в
21:02 10.01.2026
2 Тези за какво се борят,
Всеки ден застреляни някъде без война.
21:03 10.01.2026
3 приемам го
21:03 10.01.2026
4 На тия не им требе
21:05 10.01.2026
5 Спецназ
Няма баце такъв ден,както и в Русия-
всички са под оръжие-
там не ги слуша главата!
ФАКТ!
21:09 10.01.2026
6 Да намаляват,
21:13 10.01.2026
7 Питам:
21:14 10.01.2026
8 ЗОРО
22:01 10.01.2026
9 Механик
Утре да им наспори! Барем 200-300 да бъдат във "вечните ловни полета"!
От сърце им го пожелавам на тия пирати.
22:16 10.01.2026
10 сноу
22:20 10.01.2026