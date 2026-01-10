Новини
Шестима убити в Мисисипи

Шестима убити в Мисисипи

10 Януари, 2026 20:57 1 207 10

Има арестувани

Шестима убити в Мисисипи - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Шестима души бяха застреляни в окръг Клей, в южния американски щат Мисисипи. Има задържан заподозрян, съобщиха местни медии, цитирали правоохранителните органи, съобщава Нова телевизия.

NBC News предаде, че е имало стрелба на три места. Случаите в град Уест Пойнт са свързани.

Има задържан заподозрян, който „вече не представлява заплаха за нашата общност“, написа в социалните мрежи шерифът на окръг Клей Еди Скот.

Разположен в североизточната част на щата Мисисипи, окръг Клей има население от близо 20 000 души.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Либерализъм в

    15 1 Отговор
    действие...

    21:02 10.01.2026

  • 2 Тези за какво се борят,

    19 0 Отговор
    нали казват, че имат демокрация?
    Всеки ден застреляни някъде без война.

    21:03 10.01.2026

  • 3 приемам го

    17 0 Отговор
    за добра новина

    21:03 10.01.2026

  • 4 На тия не им требе

    15 0 Отговор
    Орешник:)) Орешника думна без жертви.

    21:05 10.01.2026

  • 5 Спецназ

    8 0 Отговор
    Новина ще е :Днес нямаше престрелка в Краварника!

    Няма баце такъв ден,както и в Русия-
    всички са под оръжие-

    там не ги слуша главата!
    ФАКТ!

    21:09 10.01.2026

  • 6 Да намаляват,

    9 0 Отговор
    и без това са твърде много.

    21:13 10.01.2026

  • 7 Питам:

    11 0 Отговор
    Нали знаете, че В УЕСТ ПОЙНТ СЕ НАМИРА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ НА САЩ, ТА ДАЛИ СТРЕЛЕЦЪТ НЕ Е НЯКОЙ ИЗТРЕЩЯЛ "АКАДЕМИК" ПОВЛИЯН ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ЧЕРВЕНОКОСИЯ ВОЖД?

    21:14 10.01.2026

  • 8 ЗОРО

    5 0 Отговор
    Иран трябва да помогне на американския народ да се отърве от диктатурата и да постигне демокрация, като свали фаши ст кия режим във Уошингтън!

    22:01 10.01.2026

  • 9 Механик

    1 0 Отговор
    Много малко! ЖАЛКО!
    Утре да им наспори! Барем 200-300 да бъдат във "вечните ловни полета"!
    От сърце им го пожелавам на тия пирати.

    22:16 10.01.2026

  • 10 сноу

    1 0 Отговор
    Давайте по на едро...какви са тия 5-6...

    22:20 10.01.2026