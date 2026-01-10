Шестима убити в Мисисипи

Шестима души бяха застреляни в окръг Клей, в южния американски щат Мисисипи. Има задържан заподозрян, съобщиха местни медии, цитирали правоохранителните органи, съобщава Нова телевизия.

NBC News предаде, че е имало стрелба на три места. Случаите в град Уест Пойнт са свързани.

Има задържан заподозрян, който „вече не представлява заплаха за нашата общност“, написа в социалните мрежи шерифът на окръг Клей Еди Скот.

Разположен в североизточната част на щата Мисисипи, окръг Клей има население от близо 20 000 души.