Откриха фалшиви евробанкноти при ревизия на бензиностанция във Вълчедръм

10 Януари, 2026 22:30, обновена 10 Януари, 2026 21:34 881 34

Парите са предадени на полицията, заедно със записите от камерите

Откриха фалшиви евробанкноти при ревизия на бензиностанция във Вълчедръм - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Случай на фалшиви евробанкноти от Монтанско. Парите са открити при ревизия на бензиностанция в град Вълчедръм.

Управителят, който установил, че парите са фалшиви, е предал на полицията банкнотите и записите от камерите. Става дума за 4 банкноти с номинал от 50 евро. За още 7 банкноти предстои да се установи дали също са фалшиви.

Служител на бензиностанцията, в която били открити трите фалшиви банкноти от по 50 евро, подменял всеки ден по една истинска банкнота с фалшива в продължение на три дни.

Гл. инспектор Георги Петков, началник на РУ – Лом: „Всъщност служител на същата бензиностанция в продължение на няколко нощни смени е успял да подмени тези три банкноти – по една в три поредни смени, като се касае за 4 банкноти. Четвъртата е пусната в обращение в един магазин, най-вероятно след това е някъде в търговската мрежа, за съжаление.“

Служителят на бензиностанцията получил парите от свой приятел, а той пък ги взел от гражданин на Монтана, в когото са открити други 750 евро, но тепърва предстои да бъде установено дали са истински.

Гл. инспектор Георги Петков, началник на РУ – Лом: „Лицата, които са разпространили, сме ги установили. Сега целта е да видим откъде са, кой ги е произвеждал, как са попаднали при нас, има ли още. Ако може да ги изземем.“

А управителката на бензиностанцията във Вълчедръм разбрала за фалшивите банкноти при ревизия на оборота и преброяването му на машината.

Мариола Цветкова, управител на бензиностанцията: „Имаме машинка да гледаме банкнотите, като ги отчитам парите и ги проверявам.“
БНТ: „А машинката какво показва?“
- Връща банкнотата, свети в червено. Аз не ги познавам и вече ме е страх.“

Хората във Вълчедръм без колебание споделят, че не биха могли да разпознаят добрите фалшификати от истинските банкноти.

„Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш? По какво? Ние не сме ги ползвали тия евро и затова откъде че го знаеме?“

А хората от квартал "Кошарник" в Монтана, откъдето е установен мъжът, разпространявал фалшивото евро, не знаеха подробности.

Жители на Монтана: "Абсолютно нищо не знам, слушаме по телевизията, че се случват такива неща, но нищо друго.“

„Някакъв 50 евро е такова и са го хванали.“

Окръжната прокуратура в Монтана е образувала досъдебно производство по случая. Задържани към този момент няма.


България
Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 Няма как

    11 1 Отговор
    И на Шиши еврото трябва да се вкара в обръщение.

    Коментиран от #6, #7, #8, #9, #19

    21:37 10.01.2026

  • 2 мдаааа

    7 6 Отговор
    Много ясно , некой да е виждАл фалшиви рубли ?

    Коментиран от #22, #29

    21:39 10.01.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 7 Отговор
    С въвеждането на Евро в България на "братушките“ тук ще им се разкат. мам., а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    Коментиран от #30

    21:40 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да бе, да

    12 3 Отговор
    Нямаше фалшиви левове, но веднага се появиха фалшиви евро в обращение. Сериозно ли години наред от дъжд на вятър хващаха фалшиви левове, но за десет дни изникнаха немалко фалшиви евро?! И всичко това е за насаждане на страх при плащане в брой и преминаване към цифровото евро, нали? Няма да стане!

    Коментиран от #10

    21:41 10.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 €€€€€

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Няма как":



    Плащайте само ДИГИТАЛНО, хора! Така няма да ви лъжат нито с курса, нито с фалшификати!


    .

    Коментиран от #20

    21:44 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 €€€€€

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "да бе, да":


    Цифровото евро идва, искаш или не! А ти може би получаваш нелегални пари на ръка, щом толкова те е страх?


    .

    Коментиран от #13

    21:48 10.01.2026

  • 11 Мухаа ха!

    5 2 Отговор
    Хайде стига сте плашили народа.Няма седмица,от първите пенсии и аванси в евро и вие започнахте, със тези плашилки.Да,ще има опити,и то много! Но има и много ефикасно решение: Със закон,приет още утре- вдругиден,от сегашното НС,се задължават всички търговски обекти- без изключение,да си закупят и монтират на каса, уред - четец за банкноти.Плащаш- проверява касиера.Сърдене няма.Така и рестото ще бъде сигурно,защото е проверено при друг клиент.Щом иска да върти бизнес,ще похарчи 150-200 евро.Толкова струват най надежните апарати.Но това д а важи за всички,без изключение.Както ни накарахте бързо да приемем еврото,така принудете и търговците в цялата страна.Нещо ми намирисва,че с тези " разкрития" целите друго.Да накарате всички ,от страх да не изгорят с фалшивки( отделно неприятности с полицията) да преминат изцяло на картово разплащане.Мократа мечта на всички банки.

    21:49 10.01.2026

  • 12 123

    5 1 Отговор
    Искат да махнат кеша. Затова пускат фалшиви банкноти.

    21:51 10.01.2026

  • 13 Цифровото евро

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "€€€€€":

    Яде ли се? Или може да ти купи дърва на село.

    Коментиран от #23

    21:53 10.01.2026

  • 14 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Парите са си пари.За едни са фалшиви,а за други са си редовни.Такива имат хората,с такива пазаруват.

    21:55 10.01.2026

  • 15 хмм

    5 1 Отговор
    Банките искат да се махне кеша. Така ставаме финансови роби на банките.

    21:55 10.01.2026

  • 16 Чето

    1 1 Отговор
    Вълчедръмския еврак по-оргинален от оригинала бре!

    21:59 10.01.2026

  • 17 Вижте хора, тея нищожества от

    2 1 Отговор
    Правителството на дЖилезку няма да ви го кажат. Има в обръщение голямо количество супер ментета направини в Италия. Серийните номера на фалшивите банкноти от 50 евро включват ES8125815125, FB8477117453, BS1473810574, SE5325815512 и SF2555812181. Серийният номер на банкнотите от 200 евро е EA5086938835.....

    22:01 10.01.2026

  • 18 18,5 милиарда лева иззети от обръщение

    2 0 Отговор
    И едва 3,5 милиарда евро са пуснати ! Сами си правете сметката хора ....

    Коментиран от #21

    22:03 10.01.2026

  • 19 Брачед,

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Няма как":

    Така и не се научихте , дрътите партизани , че се казва - ОБРАЩЕНИЕ ...

    22:05 10.01.2026

  • 20 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "€€€€€":

    Само дето ще ви държат сметка за въглеродния отпечатък, след което ще ви запорират и сметките в даден момент!
    Ако пък възроптаете нещо против урсулите, директно ви приватизират ДИГИТАЛНИТЕ КИНТИ!!!

    ЗАТОВА ПАРИТЕ В БРОЙ (КЕШЪТ) СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ОСНОВНА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА!!!

    ТЕ ИМЕННО ЗАТОВА ПУСНАХА ВСИЧКИ ФАЛШИВИ КИНТИ, ЗА ДА ОБЯСНЯВАТ СЛЕД ВРЕМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД Е ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!!!
    С МАШИНКА ЗА АВТЕНТИЧНО ЕВРО ПРЕДПОЧИТАМ ДА ХОДЯ СЪС СЕБЕ СИ, ОТКОЛКОТО ДА МИ ВЪВЕЖДАТЕ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!!!

    УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ НАРОЧНО НЯМА ДОСТАТЪЧНО КЕШ В ЕВРО ПО МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И БАНКИ!!!
    САМО, ЧЕ НЕ СТЕ ПОЗНАЛИ, НАРОДЪТ ЩЕ ТЪРГУВА ДО ПОСЛЕДНО В КЕШ, А ПОСЛЕ ПОМЕЖДУ СИ!!!

    Коментиран от #26

    22:10 10.01.2026

  • 21 Вкарват ни в цифрата през измамата евро

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "18,5 милиарда лева иззети от обръщение":

    Оня некъпания боклук Божо разработвал европейски дигитален портфел.

    Коментиран от #25

    22:10 10.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цифровото евро":

    Купи си терминал

    Коментиран от #33

    22:12 10.01.2026

  • 24 Гадно

    0 0 Отговор
    Случай на фалшиви евробанкноти от Монтанско. Парите са открити при ревизия на бензиностанция в град Вълчедръм.

    Управителят, който установил, че парите са фалшиви, е предал на полицията банкнотите и записите от камерите. Става дума за 4 банкноти с номинал от 50 евро. За още 7 банкноти предстои да се установи дали също са фалшиви.
    -;-
    Северозапада ще го отнесе.

    22:13 10.01.2026

  • 25 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Вкарват ни в цифрата през измамата евро":

    Точно така!

    Затягат примката около вратовете на европейците, казвайки им колко невероятно лесно е дигиталното плащане???
    Точно както хранят добитъка преди кланницата!!!

    22:13 10.01.2026

  • 26 демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Тоест ако си терорист и обмисляш атака да не ти спират парите и да купуваш бомби.

    Коментиран от #28

    22:13 10.01.2026

  • 27 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор
    Тъпо парче - двеста кинта вътрешно (никой няма да го обезщети за загубата) и една кофа мастило за обяснения а да не говорим за изгубеното време.

    22:16 10.01.2026

  • 28 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "демократ":

    Т.е. ако си Бойко или Урсула с публични доказателства за престъпления, и като си с дигитално евро, ще те спрат веднага и ще те опандизят, така ли???

    Мафията и с кристалното евро да се търгува след време, няма да се самонакажат!!!
    Гарван гарвану, око не вади!!!

    С други думи, престъпниците ОТДАВНА СА В ЕВРОЗОНАТА! ДАЛИ ЩЕ Е ДИГИТАЛНА ИЛИ НЕ, ТЕ НЯМА ДА СЕ ОПАНДИЗЯТ ПОМЕЖДУ СИ!!!

    ДА МУ МИСЛИМ НИЕ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА!!!

    22:17 10.01.2026

  • 29 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    Защо , ти с рубли ли се разплащане че си толкова притеснен ?

    Коментиран от #32

    22:20 10.01.2026

  • 30 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Синко , братушките ти тук винаги са разполагали с долари и евро а рублите са ти само на теб в главата!
    Е много неграмотници бълва демократичната ни образователната система емогар да мислите със собствените си глави.

    22:23 10.01.2026

  • 31 Титак

    0 0 Отговор
    Значи, нарушения има, задържани няма. Браво !!!

    22:24 10.01.2026

  • 32 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Про стачка":

    Да , едно време , като бях в Старый Оскол ... Но това е друга тема , келе60р

    22:25 10.01.2026

  • 33 Купи си яйца на село.

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "демократ":

    С терминала си.

    22:27 10.01.2026

  • 34 Наркос

    1 0 Отговор
    Перфектни имитации имаше още преди 15 години, но с левове рядко някой се занимаваше.
    Еврото обаче си заслужава, печатниците в Китай му викат "евро покемон" ,)

    22:28 10.01.2026

