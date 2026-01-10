Откриха фалшиви евробанкноти при ревизия на бензиностанция във Вълчедръм

Случай на фалшиви евробанкноти от Монтанско. Парите са открити при ревизия на бензиностанция в град Вълчедръм.
Управителят, който установил, че парите са фалшиви, е предал на полицията банкнотите и записите от камерите. Става дума за 4 банкноти с номинал от 50 евро. За още 7 банкноти предстои да се установи дали също са фалшиви.
Служител на бензиностанцията, в която били открити трите фалшиви банкноти от по 50 евро, подменял всеки ден по една истинска банкнота с фалшива в продължение на три дни.
Гл. инспектор Георги Петков, началник на РУ – Лом: „Всъщност служител на същата бензиностанция в продължение на няколко нощни смени е успял да подмени тези три банкноти – по една в три поредни смени, като се касае за 4 банкноти. Четвъртата е пусната в обращение в един магазин, най-вероятно след това е някъде в търговската мрежа, за съжаление.“
Служителят на бензиностанцията получил парите от свой приятел, а той пък ги взел от гражданин на Монтана, в когото са открити други 750 евро, но тепърва предстои да бъде установено дали са истински.
Гл. инспектор Георги Петков, началник на РУ – Лом: „Лицата, които са разпространили, сме ги установили. Сега целта е да видим откъде са, кой ги е произвеждал, как са попаднали при нас, има ли още. Ако може да ги изземем.“
А управителката на бензиностанцията във Вълчедръм разбрала за фалшивите банкноти при ревизия на оборота и преброяването му на машината.
Мариола Цветкова, управител на бензиностанцията: „Имаме машинка да гледаме банкнотите, като ги отчитам парите и ги проверявам.“
БНТ: „А машинката какво показва?“
- Връща банкнотата, свети в червено. Аз не ги познавам и вече ме е страх.“
Хората във Вълчедръм без колебание споделят, че не биха могли да разпознаят добрите фалшификати от истинските банкноти.
„Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш? По какво? Ние не сме ги ползвали тия евро и затова откъде че го знаеме?“
А хората от квартал "Кошарник" в Монтана, откъдето е установен мъжът, разпространявал фалшивото евро, не знаеха подробности.
Жители на Монтана: "Абсолютно нищо не знам, слушаме по телевизията, че се случват такива неща, но нищо друго.“
„Някакъв 50 евро е такова и са го хванали.“
Окръжната прокуратура в Монтана е образувала досъдебно производство по случая. Задържани към този момент няма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма как
Коментиран от #6, #7, #8, #9, #19
21:37 10.01.2026
2 мдаааа
Коментиран от #22, #29
21:39 10.01.2026
3 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #30
21:40 10.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 да бе, да
Коментиран от #10
21:41 10.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 €€€€€
До коментар #1 от "Няма как":
Плащайте само ДИГИТАЛНО, хора! Така няма да ви лъжат нито с курса, нито с фалшификати!
.
Коментиран от #20
21:44 10.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 €€€€€
До коментар #5 от "да бе, да":
Цифровото евро идва, искаш или не! А ти може би получаваш нелегални пари на ръка, щом толкова те е страх?
.
Коментиран от #13
21:48 10.01.2026
11 Мухаа ха!
21:49 10.01.2026
12 123
21:51 10.01.2026
13 Цифровото евро
До коментар #10 от "€€€€€":Яде ли се? Или може да ти купи дърва на село.
Коментиран от #23
21:53 10.01.2026
14 Сатана Z
21:55 10.01.2026
15 хмм
21:55 10.01.2026
16 Чето
21:59 10.01.2026
17 Вижте хора, тея нищожества от
22:01 10.01.2026
18 18,5 милиарда лева иззети от обръщение
Коментиран от #21
22:03 10.01.2026
19 Брачед,
До коментар #1 от "Няма как":Така и не се научихте , дрътите партизани , че се казва - ОБРАЩЕНИЕ ...
22:05 10.01.2026
20 Мнение
До коментар #8 от "€€€€€":Само дето ще ви държат сметка за въглеродния отпечатък, след което ще ви запорират и сметките в даден момент!
Ако пък възроптаете нещо против урсулите, директно ви приватизират ДИГИТАЛНИТЕ КИНТИ!!!
ЗАТОВА ПАРИТЕ В БРОЙ (КЕШЪТ) СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ОСНОВНА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА!!!
ТЕ ИМЕННО ЗАТОВА ПУСНАХА ВСИЧКИ ФАЛШИВИ КИНТИ, ЗА ДА ОБЯСНЯВАТ СЛЕД ВРЕМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД Е ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!!!
С МАШИНКА ЗА АВТЕНТИЧНО ЕВРО ПРЕДПОЧИТАМ ДА ХОДЯ СЪС СЕБЕ СИ, ОТКОЛКОТО ДА МИ ВЪВЕЖДАТЕ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!!!
УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ НАРОЧНО НЯМА ДОСТАТЪЧНО КЕШ В ЕВРО ПО МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И БАНКИ!!!
САМО, ЧЕ НЕ СТЕ ПОЗНАЛИ, НАРОДЪТ ЩЕ ТЪРГУВА ДО ПОСЛЕДНО В КЕШ, А ПОСЛЕ ПОМЕЖДУ СИ!!!
Коментиран от #26
22:10 10.01.2026
21 Вкарват ни в цифрата през измамата евро
До коментар #18 от "18,5 милиарда лева иззети от обръщение":Оня некъпания боклук Божо разработвал европейски дигитален портфел.
Коментиран от #25
22:10 10.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 демократ
До коментар #13 от "Цифровото евро":Купи си терминал
Коментиран от #33
22:12 10.01.2026
24 Гадно
Управителят, който установил, че парите са фалшиви, е предал на полицията банкнотите и записите от камерите. Става дума за 4 банкноти с номинал от 50 евро. За още 7 банкноти предстои да се установи дали също са фалшиви.
-;-
Северозапада ще го отнесе.
22:13 10.01.2026
25 Мнение
До коментар #21 от "Вкарват ни в цифрата през измамата евро":Точно така!
Затягат примката около вратовете на европейците, казвайки им колко невероятно лесно е дигиталното плащане???
Точно както хранят добитъка преди кланницата!!!
22:13 10.01.2026
26 демократ
До коментар #20 от "Мнение":Тоест ако си терорист и обмисляш атака да не ти спират парите и да купуваш бомби.
Коментиран от #28
22:13 10.01.2026
27 Луд Скайуокър
22:16 10.01.2026
28 Мнение
До коментар #26 от "демократ":Т.е. ако си Бойко или Урсула с публични доказателства за престъпления, и като си с дигитално евро, ще те спрат веднага и ще те опандизят, така ли???
Мафията и с кристалното евро да се търгува след време, няма да се самонакажат!!!
Гарван гарвану, око не вади!!!
С други думи, престъпниците ОТДАВНА СА В ЕВРОЗОНАТА! ДАЛИ ЩЕ Е ДИГИТАЛНА ИЛИ НЕ, ТЕ НЯМА ДА СЕ ОПАНДИЗЯТ ПОМЕЖДУ СИ!!!
ДА МУ МИСЛИМ НИЕ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА!!!
22:17 10.01.2026
29 Про стачка
До коментар #2 от "мдаааа":Защо , ти с рубли ли се разплащане че си толкова притеснен ?
Коментиран от #32
22:20 10.01.2026
30 Дърт Вейдър
До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Синко , братушките ти тук винаги са разполагали с долари и евро а рублите са ти само на теб в главата!
Е много неграмотници бълва демократичната ни образователната система емогар да мислите със собствените си глави.
22:23 10.01.2026
31 Титак
22:24 10.01.2026
32 мдаааа
До коментар #29 от "Про стачка":Да , едно време , като бях в Старый Оскол ... Но това е друга тема , келе60р
22:25 10.01.2026
33 Купи си яйца на село.
До коментар #23 от "демократ":С терминала си.
22:27 10.01.2026
34 Наркос
Еврото обаче си заслужава, печатниците в Китай му викат "евро покемон" ,)
22:28 10.01.2026