Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Агент на Мосад е задържан в Иран

Агент на Мосад е задържан в Иран

10 Януари, 2026 21:26 1 159 10

  • иран-
  • протести-
  • мосад-
  • агенти-
  • арестувани

Ирански хакери публикуваха личната информация на 600 души, за които се твърди, че са свързани с Мосад

Агент на Мосад е задържан в Иран - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разузнаването на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) задържа чуждестранен гражданин, който според тях е бил изпратен в Иран от израелската разузнавателна служба Мосад, за да събира информация за вълненията в страната.

По-рано ирански хакери публикуваха личната информация на 600 души, за които се твърди, че са свързани с Мосад и участват в организирането на вълнения в Ислямската република.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много въже ще отиде

    23 3 Отговор
    но не напразно

    21:28 10.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Ставри

    18 3 Отговор
    Дайте го при мен, ще го шиб@м всеки ден.

    21:30 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Справедлив

    19 1 Отговор
    О, Английо, защо ли днес

    бездушен жид те управлява?

    21:31 10.01.2026

  • 6 Лумпен

    16 4 Отговор
    На сапуун!

    21:33 10.01.2026

  • 7 ХИЧ НЕ ИСКАМ

    15 1 Отговор
    ДА СЪМ НА НЕГОВО МЯСТО.ЩЕ МУ СКЪСАТ ПАМПЕРСИТЕ И ЩЕ СЪЖАЛЯВА ,ЧЕ СЕ Е РАЖДАЛ.

    21:39 10.01.2026

  • 8 Сега

    7 1 Отговор
    ще го подмият и газ до ламарините.

    21:55 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания