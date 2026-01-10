Агент на Мосад е задържан в Иран

Разузнаването на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) задържа чуждестранен гражданин, който според тях е бил изпратен в Иран от израелската разузнавателна служба Мосад, за да събира информация за вълненията в страната.

По-рано ирански хакери публикуваха личната информация на 600 души, за които се твърди, че са свързани с Мосад и участват в организирането на вълнения в Ислямската република.