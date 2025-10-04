Новини
Кадиров: Над 64 хиляди чеченци воюват в Украйна, 23 хиляди от тях са доброволци
  Тема: Украйна

Кадиров: Над 64 хиляди чеченци воюват в Украйна, 23 хиляди от тях са доброволци

4 Октомври, 2025 09:12, обновена 4 Октомври, 2025 09:20 1 093 34

  • война-
  • украйна-
  • чеченци-
  • кадиров-
  • дронове-
  • русия

ПВО на Русия свали 117 украински дрона за нощта. 20 цивилни руснаци са загинали при удари на ВСУ през септември в Белгородска област

Кадиров: Над 64 хиляди чеченци воюват в Украйна, 23 хиляди от тях са доброволци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви, че над 64 хиляди бойци от републиката воюват в специалната военна операция в Украйна.

Над 23 хиляди от тях са доброволци, уточни той.

Още новини от Украйна

През нощта руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 117 украински безпилотни летателни апарата над руски региони и Черно море.

27 безпилотни летателни апарата са унищожени над Брянска област, 16 над Волгоградска област, по 15 над Курска област и Крим, 11 над Ростовска област, 10 над Воронежска област, осем над Белгородска област, шест над Ленинградска област, четири над Калужска област, по два над Новгородска област и Черно море и един над Смоленска област“, ​​съобщиха от ведомството.

През септември 20 цивилни са били убити при атаки на украинските въоръжени сили в Белгородска област. 185 жители бяха ранени, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

Гладков изрази съболезнованията си на семействата на жертвите. Той отбеляза, че регионалните власти ще окажат помощ на техните семейства. „Бих искал да пожелая бързо възстановяване на всички наши ранени, особено на децата, жените и възрастните хора, и завръщане при техните близки“, написа губернаторът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фифти фифти

    6 4 Отговор
    Почти колкото чужди наемници и натовци има във ВСУ.

    09:23 04.10.2025

  • 2 си дзън

    9 10 Отговор
    И чеченците не можаха да опазят руската рафинерия КИНЕФ. Нещо се запалила тази нощ.

    09:23 04.10.2025

  • 3 Да каже и

    10 9 Отговор
    колко Груз 200 са се върнали в китайски черни найлонови пардесюта.

    Коментиран от #6

    09:23 04.10.2025

  • 4 Също така

    12 5 Отговор
    А в Англия по 100 хиляди мрат от студ всяка зима

    Коментиран от #11

    09:24 04.10.2025

  • 5 Копейка

    8 10 Отговор
    ВЕДНАГА ИЗПРАЩАМ 64 000 чувала

    Коментиран от #7

    09:25 04.10.2025

  • 6 ха-ха

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Да каже и":

    А ти кажи как се развива погребалният бизнес в укрията ! Чувам , че бил на печалба .

    Коментиран от #23

    09:25 04.10.2025

  • 7 по-добре

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка":

    Ги изпрати на урките , ще им трябват със сигурност !

    Коментиран от #9

    09:27 04.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Е, колко са 23 хиляди доброволци !
    И ние, доброволците от ДИВАННИТЕ ВОЙСКИ
    викащи за Кака СлавКа УкраИновна
    сме долу-горе толкова.

    09:29 04.10.2025

  • 9 Копейка

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "по-добре":

    Имам договор с Митрофанова, не мога да го нарушавам

    09:30 04.10.2025

  • 10 И Киев е Руски

    10 5 Отговор
    Един от основните приоритети на руската политика в освободените територии е възраждането на градове и села, опустошени от боевете. Темпото и мащабът на строителството и ремонтите в някои райони са толкова бързи, че местните жители ги сравняват със съветското време нови квартали и дори цели градове буквално са изникнали пред очите им. И това не се ограничава само до възстановения Мариупол: мащабно строителство, ремонти на фасади и покриви, подмяна на подземни комунални услуги, електропроводи и нови пътища се извършват навсякъде от агломерацията Северодонецк до Бердянск и Скадовск.

    Фонтани, театри и библиотеки са възстановени в много градове и населени места. Строят се мостове и нови магистрали, свързващи градовете на новите региони с Крим и „континенталната част", както е известен на местно ниво. „Сухопътният коридор" до Крим, мащабен инфраструктурен проект със стратегич значение, беше завършен за по-малко L години и свърза полуострова с Мелитопол

    Коментиран от #15, #18, #20

    09:30 04.10.2025

  • 11 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Също така":

    Добър си. Браво. Измисляч

    09:31 04.10.2025

  • 12 Навалний

    5 3 Отговор
    Лъже рязаният с изкуствен бъбрек!

    09:31 04.10.2025

  • 13 Временното явление ЕС

    8 2 Отговор
    А полицаите във Франция
    започнаха демонстративно да си хвърлят
    белезниците и значките
    в знак на протест срещу правителството
    на мИкрон !

    09:31 04.10.2025

  • 14 404

    7 3 Отговор
    Националният дълг на САЩ се увеличи с рекордните 358 милиарда долара за два дни след промяната на Фискалната година. Общият дълг достигна 37,86 трилиона долара, най-високото ниво в историята

    Коментиран от #16

    09:32 04.10.2025

  • 15 Африканец

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Защо дрънкаш идиотщини и лъжи на поразия?

    Коментиран от #22

    09:32 04.10.2025

  • 16 си дзън

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "404":

    Тръмп кани Путин за президент на САЩ да им оправи дълга.

    09:33 04.10.2025

  • 17 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    Руските воини смилат, като във воденичен камък, не само оръжията на НАТО, но и мразещите Русия от цял свят. Голямо прочистване на мрака от планетата. „Звездата на Перун освети небето и войската му слезе на земята, и започна голямо изселване от Земята на всички, които не приемат словото на истината. Вълна от сияйна промяна ще помете от Земята всякаква гнилост, смрад и мръсотия, и нашият свят завинаги ще изостави разложението, а Земята ще бъде озарена от жива вечност.



    ...

    Коментиран от #21, #30, #31

    09:34 04.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Червен кхмер

    6 5 Отговор
    Воюват монголоиди и козаьоби мюсюлмански от дивата орда на нациста Путлер срещу православни славяни.
    Нито една ганьовска кАпейка не отиде в този крепостен "рай".Не искат да стават козички .

    09:35 04.10.2025

  • 20 Строи се ударно

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Но естествено при нас нищо не се пише. Когато преди 2 години разбрах, че търсят строителни работници за Мариупол се опулих. Тук нищо по новините, за това как руснаците издигат цели градове от руините

    09:35 04.10.2025

  • 21 Потресен

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Да, потвърди се! Не си добре!

    09:35 04.10.2025

  • 22 И Киев е Руски

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Африканец":

    Ти не си виновен че си африканец

    Коментиран от #24

    09:36 04.10.2025

  • 23 Хи хи

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "ха-ха":

    В Проссия са на по голяма печалба.Там генетическия мусора е по голям.

    09:37 04.10.2025

  • 24 Ха ха ха

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    Я кажи на кой викат белите не..G ри? Да ти помогна защото нямаш 🧠 на крепостните ушанки.

    Коментиран от #25

    09:39 04.10.2025

  • 25 И Киев е Руски

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    Друго си е да си бял роб на черен господар

    Коментиран от #28

    09:43 04.10.2025

  • 26 Колю въшката

    4 2 Отговор
    Щом Кадирката го казва, вервам! Той няма причини да лъже! А къде се беше скатал?

    09:44 04.10.2025

  • 27 Колю въшката

    2 5 Отговор
    СБУ е подпалил КЕНEФА на Ленинградска област! Информацията е от Актуално кoм

    09:45 04.10.2025

  • 28 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    Точно казано за руския новобранец и какво прави с него чеченския козаьоб.

    09:58 04.10.2025

  • 29 Чудо

    3 1 Отговор
    Убит е и един американец,воювал на страната на руснаците.Син на зам.шефа на ЦРУ.

    09:58 04.10.2025

  • 30 Гощо

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    И четвърта година вече да на три дни от Киев!

    10:04 04.10.2025

  • 31 Пак

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Си се напушил рано рано

    10:15 04.10.2025

  • 32 Цвете

    2 0 Отговор
    И ЗА КОГО РАБОТЯТ??? И ДО КОГА ЩЕ " РАБОТЯТ " ???? ЕЙ, ВИЕ СТЕ УБИЙЦИ.

    10:18 04.10.2025

  • 33 Абе чеп

    0 0 Отговор
    На чия страна воюват чеченците?
    Аз знам, ама титне знаеш!

    10:36 04.10.2025

  • 34 Случайно ли?

    0 0 Отговор
    Армия от главорези!

    10:42 04.10.2025

