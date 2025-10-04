Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви, че над 64 хиляди бойци от републиката воюват в специалната военна операция в Украйна.

Над 23 хиляди от тях са доброволци, уточни той.

През нощта руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 117 украински безпилотни летателни апарата над руски региони и Черно море.

27 безпилотни летателни апарата са унищожени над Брянска област, 16 над Волгоградска област, по 15 над Курска област и Крим, 11 над Ростовска област, 10 над Воронежска област, осем над Белгородска област, шест над Ленинградска област, четири над Калужска област, по два над Новгородска област и Черно море и един над Смоленска област“, ​​съобщиха от ведомството.

През септември 20 цивилни са били убити при атаки на украинските въоръжени сили в Белгородска област. 185 жители бяха ранени, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

Гладков изрази съболезнованията си на семействата на жертвите. Той отбеляза, че регионалните власти ще окажат помощ на техните семейства. „Бих искал да пожелая бързо възстановяване на всички наши ранени, особено на децата, жените и възрастните хора, и завръщане при техните близки“, написа губернаторът.