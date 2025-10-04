Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви, че над 64 хиляди бойци от републиката воюват в специалната военна операция в Украйна.
Над 23 хиляди от тях са доброволци, уточни той.
През нощта руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 117 украински безпилотни летателни апарата над руски региони и Черно море.
27 безпилотни летателни апарата са унищожени над Брянска област, 16 над Волгоградска област, по 15 над Курска област и Крим, 11 над Ростовска област, 10 над Воронежска област, осем над Белгородска област, шест над Ленинградска област, четири над Калужска област, по два над Новгородска област и Черно море и един над Смоленска област“, съобщиха от ведомството.
През септември 20 цивилни са били убити при атаки на украинските въоръжени сили в Белгородска област. 185 жители бяха ранени, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.
Гладков изрази съболезнованията си на семействата на жертвите. Той отбеляза, че регионалните власти ще окажат помощ на техните семейства. „Бих искал да пожелая бързо възстановяване на всички наши ранени, особено на децата, жените и възрастните хора, и завръщане при техните близки“, написа губернаторът.
До коментар #3 от "Да каже и":А ти кажи как се развива погребалният бизнес в укрията ! Чувам , че бил на печалба .
До коментар #5 от "Копейка":Ги изпрати на урките , ще им трябват със сигурност !
И ние, доброволците от ДИВАННИТЕ ВОЙСКИ
викащи за Кака СлавКа УкраИновна
сме долу-горе толкова.
До коментар #7 от "по-добре":Имам договор с Митрофанова, не мога да го нарушавам
10 И Киев е Руски
Фонтани, театри и библиотеки са възстановени в много градове и населени места. Строят се мостове и нови магистрали, свързващи градовете на новите региони с Крим и „континенталната част", както е известен на местно ниво. „Сухопътният коридор" до Крим, мащабен инфраструктурен проект със стратегич значение, беше завършен за по-малко L години и свърза полуострова с Мелитопол
До коментар #4 от "Също така":Добър си. Браво. Измисляч
13 Временното явление ЕС
започнаха демонстративно да си хвърлят
белезниците и значките
в знак на протест срещу правителството
на мИкрон !
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Защо дрънкаш идиотщини и лъжи на поразия?
До коментар #14 от "404":Тръмп кани Путин за президент на САЩ да им оправи дълга.
17 И Киев е Руски
...
Нито една ганьовска кАпейка не отиде в този крепостен "рай".Не искат да стават козички .
20 Строи се ударно
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Но естествено при нас нищо не се пише. Когато преди 2 години разбрах, че търсят строителни работници за Мариупол се опулих. Тук нищо по новините, за това как руснаците издигат цели градове от руините
09:35 04.10.2025
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Да, потвърди се! Не си добре!
22 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Африканец":Ти не си виновен че си африканец
До коментар #6 от "ха-ха":В Проссия са на по голяма печалба.Там генетическия мусора е по голям.
До коментар #22 от "И Киев е Руски":Я кажи на кой викат белите не..G ри? Да ти помогна защото нямаш 🧠 на крепостните ушанки.
До коментар #24 от "Ха ха ха":Друго си е да си бял роб на черен господар
До коментар #25 от "И Киев е Руски":Точно казано за руския новобранец и какво прави с него чеченския козаьоб.
До коментар #17 от "И Киев е Руски":И четвърта година вече да на три дни от Киев!
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Си се напушил рано рано
Аз знам, ама титне знаеш!
