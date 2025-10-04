Тръмп: Ердоган беше много полезен за оказване на натиск върху Хамас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският лидер Реджеп Тайип Ердоган е бил много полезен в оказването на натиск върху палестинското движение Хамас за освобождаване на израелските заложници, съобщава Axios.

„Тръмп каза, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган е бил „много полезен“ в оказването на натиск върху Хамас за освобождаване на заложниците“, съобщи изданието, което интервюира американския лидер.

Преговорите за разрешаване на конфликта в Газа с участието на израелски и американски делегации ще започнат в Египет утре.

Пратеникът на американския президент Стив Уиткоф вече пътува за Египет. Отбелязва се, че американската страна може да бъде представлявана от Джаред Кушнер, зет на президента, който е бил сред авторите на мирния план за Газа на Доналд Тръмп. Израелската делегация може да бъде водена от Рон Дермър, министър на стратегическото планиране и довереник на премиера Бенямин Нетаняху.