Тръмп: Ердоган беше много полезен за оказване на натиск върху Хамас

4 Октомври, 2025 21:53 543 2

  • доналд тръмп-
  • реджеп ердоган-
  • сащ-
  • турция-
  • израел-
  • хамас-
  • преговори
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският лидер Реджеп Тайип Ердоган е бил много полезен в оказването на натиск върху палестинското движение Хамас за освобождаване на израелските заложници, съобщава Axios.

„Тръмп каза, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган е бил „много полезен“ в оказването на натиск върху Хамас за освобождаване на заложниците“, съобщи изданието, което интервюира американския лидер.

Преговорите за разрешаване на конфликта в Газа с участието на израелски и американски делегации ще започнат в Египет утре.

Пратеникът на американския президент Стив Уиткоф вече пътува за Египет. Отбелязва се, че американската страна може да бъде представлявана от Джаред Кушнер, зет на президента, който е бил сред авторите на мирния план за Газа на Доналд Тръмп. Израелската делегация може да бъде водена от Рон Дермър, министър на стратегическото планиране и довереник на премиера Бенямин Нетаняху.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Тръмп също е сенилно старче ! Така си похвали ортака , че го издъни !!!

    22:18 04.10.2025

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    Подсказаха му, че може да установят мира в Кипър!

    22:22 04.10.2025