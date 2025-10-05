Новини
Свят »
САЩ »
The Washington Post: Конфликтът в Украйна може да се разпространи в Полша и други страни от НАТО
  Тема: Украйна

The Washington Post: Конфликтът в Украйна може да се разпространи в Полша и други страни от НАТО

5 Октомври, 2025 06:59, обновена 5 Октомври, 2025 07:04 967 13

  • война-
  • украйна-
  • нато-
  • полша

Факт е, че Алиансът е на ръба на война, написа журналистката Анна Гусарская

The Washington Post: Конфликтът в Украйна може да се разпространи в Полша и други страни от НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфликтът в Украйна може да се разпространи в Полша и други страни от НАТО, предупреди журналистката Анна Гусарская предупреди в статия за The Washington Post.

„Новите ми умения ще ми бъдат полезни, когато конфликтът достигне Полша. Факт е, че НАТО е на ръба на война“, написа тя.

Още новини от Украйна

Журналистката отбеляза, че опитът на Украйна в противодействието на дронове може да бъде полезен за страните от НАТО.

Преди това The American Conservative съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски се опитва да впрегне НАТО с призивите си за зона, забранена за полети над страната.

На 4 септември страните, съставляващи така наречената „коалиция на желаещите“, се срещнаха в Париж, където бяха обсъдени гаранции за сигурност за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон отбеляза, че коалицията е нараснала до 35 членове, от които 26 държави са изразили готовност да изпратят войски в Украйна, след като бъде постигнато прекратяване на огъня или мир.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    РАДИОАКТИВНИТЕ БЛАТА НА МЯСТОТО НА ПОЛША И РУМЪНИЯ ЩЕ СПРАТ И ДВЕТЕ СТРАНИ
    ЗАЩОТО ЩЕ БЪДЕ ТРУДНО СЪС СНАБДЯВАНЕТО
    НА АРМИИТЕ ПРЕЗ ТЯХ :)
    .....

    07:07 05.10.2025

  • 2 Гориил

    15 1 Отговор
    Неидентифицирани дронове прелитат над европейските столици и броят им се увеличава ежедневно. Руското разузнаване твърди, че тези дронове се изстрелват от европейски страни. Хиляди германци, поляци, датчани, чехи, холандци и други са въвлечени в хазартна игра, която може да завърши с Трета световна война.

    07:10 05.10.2025

  • 3 АМАН

    8 2 Отговор
    От приказки за НЕРОДЕН Петко . Целта е да се подкрепи икономиката на САЩ с производство на оръжия . Нали пак с тяхно СЪДЕЙСТВИЕ започна войната в Украйна , където си пратихме старите пушки , а сега трябват нови , срещу измислено бъдещо нападение от Русия

    07:10 05.10.2025

  • 4 Това е

    14 2 Отговор
    Планът на сатанистите, е да включат Източна Европа във войната против Русия, като така се надяват да я пречупят. Нас също!!!!!Затова са всички тези провокации с дроновете. Западните бандити се надяват да се измъкнат сухи

    07:11 05.10.2025

  • 5 Ха-ха-ха

    14 1 Отговор
    Ако от МИ6 и украинците не направят някоя провокации няма да се разпространи конфликта. Поляците може и да мразят руснаците но не са глупаци. Може да си лаят и плюят по руснаците, но до там. В момента икономически се развиват най-добре в ЕС. Какво ще спечелят от война с Русия освен бомби и разрушения на това което са постигнали до сега.

    Коментиран от #6

    07:13 05.10.2025

  • 6 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха":

    Трудно е да се каже. В Чикаго и предградията му живеят повече поляци, отколкото във Варшава.

    Коментиран от #9

    07:22 05.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    След като щяха да побеждават Русия,
    КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ вече всява страх в своите граждани,
    че Русия ще нападне и тях❗
    А уж вече няма ракети, а само лопатки с чипове от перални❗

    07:23 05.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    ЕсеС търси оправдание как да изръси гражданите си❗

    07:25 05.10.2025

  • 9 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Мисля така защото познавам точно поляците които живеят в Чикаго и предградията.

    07:28 05.10.2025

  • 10 Уса

    8 1 Отговор
    Нато няма силите за война с Русия.Коалицията на скопените желаещи ще си останат само желаещи и леко бушонирани

    07:28 05.10.2025

  • 11 Писна ми

    4 0 Отговор
    от ,, тука има, тука нема”! Какви са ,, новите умения” освен насаждане на страх???!

    07:44 05.10.2025

  • 12 Истината

    1 4 Отговор
    Аз не се притеснявам! Четвърта година руснаците са на три дни от Киев!

    07:47 05.10.2025

  • 13 Стената

    3 0 Отговор
    Естония, Латвия, Литва, Полша... и още две държави надолу Румъния и България. Като ги погледнеш на картата, приличат на стена. В Стената, обаче има две дупки. Словакия и Унгария. Затова се опитаха да убият Фицо, да запушат поде едната дупка. И се опитват всячески да отстранят Орбан, другата дупка. Все пак двете дупки не са толкова проблем. Пред тях е западна покрайна, а там властват пановете. Има обаче една друга дупка, която може да излезе голям проблем. Тя се намира на най-южния край на Стената. Тази дупка е България. Няма директна граница с Русия, но тя трябва да е сигурен тил при бойните действия. Уж страната е подчинена, вождовете са на каишка на Брюксел, обаче народа нещо ще излезе непокорен. Непокорството се видя при масовото вапцане на юропските овце. Българските овце, масово отказаха да се вапцат. Сега българските овце масово не кльопат западната пропаганда. А толкова пари бяха наляти тука... Най-южната дупка в Стената, трябва освен сигурен тил, да е и голям транспортен възел за снабдяването на войските на север. А сега си представете, че там се появи голямо партизанско движение и наруши цялата комуникация на водената война, какво ще стане тогава? Затова страната трябва напълно да се подчини. Отнемат и валутата, това е единия от начините, с идеята за по-пълен контрол над популацията

    07:52 05.10.2025