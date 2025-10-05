The Washington Post: Конфликтът в Украйна може да се разпространи в Полша и други страни от НАТО

Конфликтът в Украйна може да се разпространи в Полша и други страни от НАТО, предупреди журналистката Анна Гусарская предупреди в статия за The Washington Post.
„Новите ми умения ще ми бъдат полезни, когато конфликтът достигне Полша. Факт е, че НАТО е на ръба на война“, написа тя.
Журналистката отбеляза, че опитът на Украйна в противодействието на дронове може да бъде полезен за страните от НАТО.
Преди това The American Conservative съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски се опитва да впрегне НАТО с призивите си за зона, забранена за полети над страната.
На 4 септември страните, съставляващи така наречената „коалиция на желаещите“, се срещнаха в Париж, където бяха обсъдени гаранции за сигурност за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон отбеляза, че коалицията е нараснала до 35 членове, от които 26 държави са изразили готовност да изпратят войски в Украйна, след като бъде постигнато прекратяване на огъня или мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩОТО ЩЕ БЪДЕ ТРУДНО СЪС СНАБДЯВАНЕТО
НА АРМИИТЕ ПРЕЗ ТЯХ :)
.....
07:07 05.10.2025
2 Гориил
07:10 05.10.2025
3 АМАН
07:10 05.10.2025
4 Това е
07:11 05.10.2025
5 Ха-ха-ха
Коментиран от #6
07:13 05.10.2025
6 Гориил
До коментар #5 от "Ха-ха-ха":Трудно е да се каже. В Чикаго и предградията му живеят повече поляци, отколкото във Варшава.
Коментиран от #9
07:22 05.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ вече всява страх в своите граждани,
че Русия ще нападне и тях❗
А уж вече няма ракети, а само лопатки с чипове от перални❗
07:23 05.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
07:25 05.10.2025
9 Ха-ха-ха
До коментар #6 от "Гориил":Мисля така защото познавам точно поляците които живеят в Чикаго и предградията.
07:28 05.10.2025
10 Уса
07:28 05.10.2025
11 Писна ми
07:44 05.10.2025
12 Истината
07:47 05.10.2025
13 Стената
07:52 05.10.2025