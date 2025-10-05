Конфликтът в Украйна може да се разпространи в Полша и други страни от НАТО, предупреди журналистката Анна Гусарская предупреди в статия за The Washington Post.

„Новите ми умения ще ми бъдат полезни, когато конфликтът достигне Полша. Факт е, че НАТО е на ръба на война“, написа тя.

Журналистката отбеляза, че опитът на Украйна в противодействието на дронове може да бъде полезен за страните от НАТО.

Преди това The American Conservative съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски се опитва да впрегне НАТО с призивите си за зона, забранена за полети над страната.

На 4 септември страните, съставляващи така наречената „коалиция на желаещите“, се срещнаха в Париж, където бяха обсъдени гаранции за сигурност за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон отбеляза, че коалицията е нараснала до 35 членове, от които 26 държави са изразили готовност да изпратят войски в Украйна, след като бъде постигнато прекратяване на огъня или мир.