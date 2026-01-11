Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна

Великобритания планира да разработи нова балистична ракета Nightfall с обхват до 300 мили за Украйна, съобщи Daily Mail.
Nightfall ще бъде оборудвана с 200-килограмови бойни глави. Както отбелязва вестникът, Министерството на отбраната на Обединеното кралство се е обърнало към няколко фирми за разработване и доставка на три тестови ракети по договор на стойност 9 милиона британски лири.
По време на работно посещение в Киев на 9 януари министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви решение да похарчи приблизително 200 милиона британски лири за подготовка на британските войски за разполагане в Украйна в случай на прекратяване на огъня.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Великобритания
Коментиран от #24
18:56 11.01.2026
2 Т Живков
18:56 11.01.2026
3 Амии
Коментиран от #8, #30
18:57 11.01.2026
4 хаха
Коментиран от #7, #12
19:00 11.01.2026
5 Булпсихопатъ
19:00 11.01.2026
6 Спецназ
Зеления потник нЕма гривна пробита да им я плати!
ФАКТ!
19:03 11.01.2026
7 Ватенка
До коментар #4 от "хаха":Бой с макарите по барабанчетата на демократите
19:03 11.01.2026
8 си дзън
До коментар #3 от "Амии":Разкостили са Орешника и са умрели от смях.
Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
отклонение. Даже имало радиолампи вътре...
Коментиран от #10, #25
19:06 11.01.2026
9 Веселият Роджър
19:07 11.01.2026
10 дрън дрън
До коментар #8 от "си дзън":омекнаха им крачките след Орешника
Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....
Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
Швейцария махна санкциите срещу Русия...
Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...
19:08 11.01.2026
11 6135
Това че англичаните пускат тази новина сега означава само, че те вече са продали съществуващо изделие на украинците и сега просто подплатяват въпросното действие със съответния пълнеж по медиите.
19:08 11.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
19:11 11.01.2026
14 Перник
19:16 11.01.2026
15 6135
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Никой не твърди, че ракета е читава и че въобще ще литне, а камо ли да порази цел.
Важното е да се продаде на огромна, завишена цена и заинтересованите лица да си вземат комисионните.
19:17 11.01.2026
16 Чорбара
19:18 11.01.2026
17 Хе хе...
19:22 11.01.2026
18 Някой
Не знаят къде си пъхат гагата простите, но нагли англета.
19:27 11.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хахаха
Коментиран от #31
19:31 11.01.2026
21 Гръм и мълнии
19:32 11.01.2026
22 Крум
19:34 11.01.2026
23 Руски колхозник
Коментиран от #29
19:35 11.01.2026
24 Хаха
До коментар #1 от "Великобритания":това пък откъде го измисли. защо да си търси белята, няма никакъв проблем Украйна да получава нови оръжия и да ги изпробва на руска територия. Русия също получава, и то много ракети от Иран и Северна Корея.
19:37 11.01.2026
25 Неклй
До коментар #8 от "си дзън":Не бе даже била с части от перални и носела златно биде за бойна глава.......
19:39 11.01.2026
26 Факти
19:39 11.01.2026
27 Доналд Трамп, президент
19:43 11.01.2026
28 Шопо
19:43 11.01.2026
29 оня с коня
До коментар #23 от "Руски колхозник":Това "Удри Вова" си го писал и с Моя Ник. така ли е бе настоящ "Колхозник"?Гиди Трол руски Неокъпан - щи свири дупето от глад,щото Животът не прощава - да си го знаеш!
19:45 11.01.2026
30 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #3 от "Амии":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя."
:)))
19:47 11.01.2026
31 Така е
До коментар #20 от "хахаха":Европейците и американците са умни и богати, а не глупави и бедни като руснаците. Докато ние си пием коктейлите и ходим на ски, в Украйна са избити почти 2 000 000 руснака.
19:49 11.01.2026