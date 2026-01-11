Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна

Великобритания планира да разработи нова балистична ракета Nightfall с обхват до 300 мили за Украйна, съобщи Daily Mail.

Nightfall ще бъде оборудвана с 200-килограмови бойни глави. Както отбелязва вестникът, Министерството на отбраната на Обединеното кралство се е обърнало към няколко фирми за разработване и доставка на три тестови ракети по договор на стойност 9 милиона британски лири.

По време на работно посещение в Киев на 9 януари министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви решение да похарчи приблизително 200 милиона британски лири за подготовка на британските войски за разполагане в Украйна в случай на прекратяване на огъня.