Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна
Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна

11 Януари, 2026 18:53 877 31

Обхватът й е трябва да е до 300 мили и ще бъде оборудвана с 200-килограмови бойни глави

Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Великобритания планира да разработи нова балистична ракета Nightfall с обхват до 300 мили за Украйна, съобщи Daily Mail.

Nightfall ще бъде оборудвана с 200-килограмови бойни глави. Както отбелязва вестникът, Министерството на отбраната на Обединеното кралство се е обърнало към няколко фирми за разработване и доставка на три тестови ракети по договор на стойност 9 милиона британски лири.

По време на работно посещение в Киев на 9 януари министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви решение да похарчи приблизително 200 милиона британски лири за подготовка на британските войски за разполагане в Украйна в случай на прекратяване на огъня.


  • 1 Великобритания

    26 8 Отговор
    Си търси белята. Защо не я изпробват сами срещу Русия ако са толкоз смели.

    Коментиран от #24

    18:56 11.01.2026

  • 2 Т Живков

    9 21 Отговор
    Само така,тонгузите да усетят жегата

    18:56 11.01.2026

  • 3 Амии

    23 8 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да го можешшш.... Мечти за нещо подобно, като Орешник, ноооо, Запада няма да може да копира и създаде нещо подобно!

    Коментиран от #8, #30

    18:57 11.01.2026

  • 4 хаха

    7 18 Отговор
    Бой по ватенките!

    Коментиран от #7, #12

    19:00 11.01.2026

  • 5 Булпсихопатъ

    19 5 Отговор
    Великобритания не иска ,а управляващото правителство на Великобритания иска. Великобритания едва ли знае какво точно иска. Никой не я е питал.

    19:00 11.01.2026

  • 6 Спецназ

    15 4 Отговор
    Великобритания МОЖЕ да изработи такава ракета.

    Зеления потник нЕма гривна пробита да им я плати!
    ФАКТ!

    19:03 11.01.2026

  • 7 Ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Бой с макарите по барабанчетата на демократите

    19:03 11.01.2026

  • 8 си дзън

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "Амии":

    Разкостили са Орешника и са умрели от смях.
    Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
    Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
    отклонение. Даже имало радиолампи вътре...

    Коментиран от #10, #25

    19:06 11.01.2026

  • 9 Веселият Роджър

    6 2 Отговор
    Пиратите искат да се превърнат в новата Атлантида .

    19:07 11.01.2026

  • 10 дрън дрън

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    омекнаха им крачките след Орешника

    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....

    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...

    Швейцария махна санкциите срещу Русия...

    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..

    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...

    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...

    Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....

    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    19:08 11.01.2026

  • 11 6135

    9 1 Отговор
    Една ракета се разработва дълги години.
    Това че англичаните пускат тази новина сега означава само, че те вече са продали съществуващо изделие на украинците и сега просто подплатяват въпросното действие със съответния пълнеж по медиите.

    19:08 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Британия не може да разработи автомобил, произведените в Англия автомобили са тотал щета, ами ще прави ракети за Украйна. Нон сенс.

    Коментиран от #15

    19:11 11.01.2026

  • 14 Перник

    7 0 Отговор
    Тези наглеци първи от така натечената коалиция на желаещите ще получат “Орешник”,но с ядрена бойна глава.След тях укрите и ляхите и останалите ще си траят като наакано дете.

    19:16 11.01.2026

  • 15 6135

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Никой не твърди, че ракета е читава и че въобще ще литне, а камо ли да порази цел.
    Важното е да се продаде на огромна, завишена цена и заинтересованите лица да си вземат комисионните.

    19:17 11.01.2026

  • 16 Чорбара

    6 0 Отговор
    За кога бе ингилизи??????

    19:18 11.01.2026

  • 17 Хе хе...

    7 0 Отговор
    И какво точно ще правят малобританските инцести с £200млн? Досега Германия профука €10 млрд за една бригада в Литва.

    19:22 11.01.2026

  • 18 Някой

    5 0 Отговор
    Лешници ще има за всички от сърце!
    Не знаят къде си пъхат гагата простите, но нагли англета.

    19:27 11.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хахаха

    3 0 Отговор
    ей на тия британци много им се воюва с русия ама зад гърба на друг

    Коментиран от #31

    19:31 11.01.2026

  • 21 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    Трябва ви няколко Посейдона на вас , мръсни и3педе растени експлоататори

    19:32 11.01.2026

  • 22 Крум

    4 0 Отговор
    Може да получат в отговор някой Орешник с ядрени бойни глави за отговор. Тия си играят с огъня.

    19:34 11.01.2026

  • 23 Руски колхозник

    4 1 Отговор
    Удри Вова, тези бритиш хомо секшуъл

    Коментиран от #29

    19:35 11.01.2026

  • 24 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Великобритания":

    това пък откъде го измисли. защо да си търси белята, няма никакъв проблем Украйна да получава нови оръжия и да ги изпробва на руска територия. Русия също получава, и то много ракети от Иран и Северна Корея.

    19:37 11.01.2026

  • 25 Неклй

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Не бе даже била с части от перални и носела златно биде за бойна глава.......

    19:39 11.01.2026

  • 26 Факти

    1 3 Отговор
    Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин. 😂

    19:39 11.01.2026

  • 27 Доналд Трамп, президент

    4 0 Отговор
    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    19:43 11.01.2026

  • 28 Шопо

    2 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:43 11.01.2026

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Руски колхозник":

    Това "Удри Вова" си го писал и с Моя Ник. така ли е бе настоящ "Колхозник"?Гиди Трол руски Неокъпан - щи свири дупето от глад,щото Животът не прощава - да си го знаеш!

    19:45 11.01.2026

  • 30 Голям смях и измама има с тези Орешници

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Амии":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя."
    :)))

    19:47 11.01.2026

  • 31 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "хахаха":

    Европейците и американците са умни и богати, а не глупави и бедни като руснаците. Докато ние си пием коктейлите и ходим на ски, в Украйна са избити почти 2 000 000 руснака.

    19:49 11.01.2026

