"Хюман Райтс Активистс": 538 души са убити през последните 2 седмици на протести в Иран (ВИДЕО)

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500, обяви днес базирана в САЩ новинарска агенция, цитирана от Асошиейтед прес.
"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност. Над 10 600 човека са били задържани.
Агенцията предупреди, че броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства.
Тези данни не са проверени по независим път.
Броят на жертвите според "Хюман Райтс Активистс" обаче е значително по-висок от вчера. Тогава агенцията съобщи за най-малко 116 убити.
По-рано днес базираната в Норвегия неправителствена организация "Човешки права в Иран" обяви, че жертвите при продължаващите вече две седмици демонстрации са 192.
Това число, което също не е проверено по независим път, показва рязък ръст на броя на убитите, който по предишни данни на организацията, бе 51. При това организацията предупреди, че жертвите може да са още повече, тъй като интернет връзката в Иран от няколко дни е прекъсната, което затруднява преброяването.
По-рано бе съобщено, най-малко 420 протестиращи са били убити през последните 15 дни по време на антиправителствени демонстрации в Иран.
Към неделя най-малко 203 са загинали общо в протестите, включително 41 служители по сигурността, според подробен брой, предоставен на CNN от Скайлър Томпсън, заместник-директор на информационната агенция на активистите за човешки права (HRANA).
Най-малко осем от убитите протестиращи са били под 18 години. HRANA също така съобщи, че най-малко 3285 души са били арестувани.
Остава неясно дали броят, посочен от HRANA, напълно обхваща мащаба на жертвите, предвид националното спиране на достъпа до интернет и телефонните линии от властите.
Старната продължава да няма интернет. „Никога, никога не съм виждал подобно нещо.“ Експерт казва, че спирането на интернет в Иран е безпрецедентно по обхват
Според експерт по киберсигурност, спирането на интернет в Иран е безпрецедентно по обхват и е засегнало „всеки един канал за комуникация“.
Амир Рашиди, директор по киберсигурност и цифрови права в фокусираната върху Иран организация за човешки права Miaan Group, заяви пред CNN в неделя, че „никога, никога не е виждал подобно нещо“.
„Вече не става въпрос за спиране на интернет. Това е спиране на всеки един канал за комуникация – мобилен телефон, стационарен телефон, текстови съобщения.“
Въпреки че властите в Иран са налагали спирания на интернет в миналото, последното спиране има някои ключови разлики, каза Рашиди.
„2019 г. беше най-лошото спиране на интернет, което някога сме виждали... но локалната мрежа работеше, вътрешната мрежа работеше“, каза той. „При всяко друго спиране, което са правили, вътрешната мрежа работеше, текстовите съобщения работеха, телефонните обаждания работеха.“
Междувременно Рашиди каза, че продължаващото спиране е довело до прекратяване функционирането на вътрешната интернет мрежа на Иран, както и имейлите, някои уебсайтове и други канали за комуникация.
Дори медийни издания, свързани с иранската държава и апарат за сигурност, изглежда са били засегнати от спирането на интернет, като от началото на спирането на интернет връзката е имало значително по-рядко актуализации от обичайното.
Дъг Мадори, директор на интернет анализа в платформата за мрежово разузнаване Kentik, която изучава прекъсванията в интернет, се съгласи, че продължаващото спиране се усеща различно от предишни години.
„Това е сред двете най-чести спирания за всички времена за Иран и може би е номер едно, в зависимост от критериите ви“, каза той пред CNN в събота. „Това е ключов момент за страната.“
