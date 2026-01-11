Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
"Хюман Райтс Активистс": 538 души са убити през последните 2 седмици на протести в Иран (ВИДЕО)

"Хюман Райтс Активистс": 538 души са убити през последните 2 седмици на протести в Иран (ВИДЕО)

11 Януари, 2026 17:45, обновена 11 Януари, 2026 19:03 1 666 58

  • иран-
  • протести-
  • загинали-
  • интернет-
  • спиране-
  • последствия

490 от тях са демонстранти, 48 служители на силите за сигурност

"Хюман Райтс Активистс": 538 души са убити през последните 2 седмици на протести в Иран (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500, обяви днес базирана в САЩ новинарска агенция, цитирана от Асошиейтед прес.

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност. Над 10 600 човека са били задържани.

Агенцията предупреди, че броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства.

Тези данни не са проверени по независим път.

Броят на жертвите според "Хюман Райтс Активистс" обаче е значително по-висок от вчера. Тогава агенцията съобщи за най-малко 116 убити.

По-рано днес базираната в Норвегия неправителствена организация "Човешки права в Иран" обяви, че жертвите при продължаващите вече две седмици демонстрации са 192.

Това число, което също не е проверено по независим път, показва рязък ръст на броя на убитите, който по предишни данни на организацията, бе 51. При това организацията предупреди, че жертвите може да са още повече, тъй като интернет връзката в Иран от няколко дни е прекъсната, което затруднява преброяването.

По-рано бе съобщено, най-малко 420 протестиращи са били убити през последните 15 дни по време на антиправителствени демонстрации в Иран.

Към неделя най-малко 203 са загинали общо в протестите, включително 41 служители по сигурността, според подробен брой, предоставен на CNN от Скайлър Томпсън, заместник-директор на информационната агенция на активистите за човешки права (HRANA).

Най-малко осем от убитите протестиращи са били под 18 години. HRANA също така съобщи, че най-малко 3285 души са били арестувани.

Остава неясно дали броят, посочен от HRANA, напълно обхваща мащаба на жертвите, предвид националното спиране на достъпа до интернет и телефонните линии от властите.

Старната продължава да няма интернет. „Никога, никога не съм виждал подобно нещо.“ Експерт казва, че спирането на интернет в Иран е безпрецедентно по обхват

Според експерт по киберсигурност, спирането на интернет в Иран е безпрецедентно по обхват и е засегнало „всеки един канал за комуникация“.

Амир Рашиди, директор по киберсигурност и цифрови права в фокусираната върху Иран организация за човешки права Miaan Group, заяви пред CNN в неделя, че „никога, никога не е виждал подобно нещо“.

„Вече не става въпрос за спиране на интернет. Това е спиране на всеки един канал за комуникация – мобилен телефон, стационарен телефон, текстови съобщения.“

Въпреки че властите в Иран са налагали спирания на интернет в миналото, последното спиране има някои ключови разлики, каза Рашиди.

„2019 г. беше най-лошото спиране на интернет, което някога сме виждали... но локалната мрежа работеше, вътрешната мрежа работеше“, каза той. „При всяко друго спиране, което са правили, вътрешната мрежа работеше, текстовите съобщения работеха, телефонните обаждания работеха.“

Междувременно Рашиди каза, че продължаващото спиране е довело до прекратяване функционирането на вътрешната интернет мрежа на Иран, както и имейлите, някои уебсайтове и други канали за комуникация.

Дори медийни издания, свързани с иранската държава и апарат за сигурност, изглежда са били засегнати от спирането на интернет, като от началото на спирането на интернет връзката е имало значително по-рядко актуализации от обичайното.

Дъг Мадори, директор на интернет анализа в платформата за мрежово разузнаване Kentik, която изучава прекъсванията в интернет, се съгласи, че продължаващото спиране се усеща различно от предишни години.

„Това е сред двете най-чести спирания за всички времена за Иран и може би е номер едно, в зависимост от критериите ви“, каза той пред CNN в събота. „Това е ключов момент за страната.“


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    24 16 Отговор
    Аяталусите удържат и пъкления план на САЩ и Израел пропадне че Иран е единствения колос в близкия Изток от който се страхуват гадните евреи .не се заблуждавайте протестиращи хора не палят сгради всичко е платено от запада

    Коментиран от #14, #55, #57

    17:49 11.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 15 Отговор
    Забравиха глада и мизерията при Шаха.

    Коментиран от #16

    17:49 11.01.2026

  • 3 Генерал от НАТО

    15 10 Отговор
    бойкот на световното по футбол което е в краварника

    17:49 11.01.2026

  • 4 Евродебил

    7 7 Отговор
    Мислим си...така както всичко ми е в крипто валута и банкови сметки,кога ли евроатлантиците ще ме сурвакнат.То нищо чудно,че златото се качва.

    Коментиран от #6, #26, #44

    17:50 11.01.2026

  • 5 гост

    20 6 Отговор
    През 21 век религиозен режим да управлява по законите на шериата е аномалия, но това си е вътрешен проблем на Иранците! Външния им проблем е, като венецуелския - ИМАТ БОГАТИ ЗАЛЕЖИ НА НЕФТ!

    17:51 11.01.2026

  • 6 Миндич

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Евродебил":

    Те Урсула и кая защо мислиш искат да правят еврото крипто?Че го ядем всички накрая.,а и си гледай работа.

    17:52 11.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    9 15 Отговор
    Абсолютни дилетанти.....
    Аз убих 2млн за Четири Года !!!
    Тази година поне още 200 000 🎅👍

    Коментиран от #11

    17:52 11.01.2026

  • 8 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    5 10 Отговор
    За това плаче Аятолаха

    17:53 11.01.2026

  • 9 Швейк

    4 2 Отговор
    Аллах да ги мисли.

    17:53 11.01.2026

  • 10 Урсула от Брюксел

    4 5 Отговор
    Урсула с любопитство наднича към аятоласитеза да доббие практически опит.

    17:54 11.01.2026

  • 11 Путинистче идиотче

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Путин ни избива като мухи в украйна

    17:54 11.01.2026

  • 12 Деций

    11 9 Отговор
    Малката бройка разкрива защо тези инспирирани от три държави бунтове продължават.Тук в случая милост не трябва да се проявява,бунта трябва да бъде смазан с особена жестокост,без оглед на възраст и пол.Имали инфлация,и ако дойде "демократично" управление ще цъфнат и завържат,всичко ще им бъде взето,друг ще печели и те пак ще са бедни.Тези постановки са играни в десетки държави включително и в България, всичко що може да генерира пари е в чужди ръце,за нас остана "демокрацията" и онази конфигурация от трите пръста.Така ,че ако искат да имат тяхна държава бой до последно!

    17:54 11.01.2026

  • 13 Само че

    9 8 Отговор
    това са жертвите на западното финансиране за майдана в Иран

    Коментиран от #15

    17:55 11.01.2026

  • 14 Я пъ тоа

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дано":

    Що путин не плати да спрат протестите а се крие като плъх.

    17:55 11.01.2026

  • 15 Путин

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Само че":

    Да финансира Аятолаха, белким го отърве.

    17:56 11.01.2026

  • 16 При шаха

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Неги бомбиха американците.....сега мизерията и глада са още по големи.

    17:57 11.01.2026

  • 17 Путине, Путине...

    9 4 Отговор
    Спасявай Аятолаха, че и него ша го....отвлекат.

    18:00 11.01.2026

  • 18 Соломон Паси

    10 8 Отговор
    Тия балъци който се водят по акъла на платени провокатори сигорно си мислят,че Шаха ще ги оправи.Той баща му ги оправи веднъж и си бега със златото и цялата хазна.А тоя американския пахлави,така ще ги дооправи,както наш крадлив дедо ни оправи нас.Не за 800,а за 100 дена ще е почнал глад и гражданска война.

    18:00 11.01.2026

  • 19 Мол ния!

    8 5 Отговор
    Днес в 9 часа , козеловърите Брадати напуснаха столицата в неизвестна посока!
    Вероятно Пен ДЕЛ дружинката терористи и фашисти Нед събират у бункера на монгольяк пе-- дофила

    Коментиран от #42

    18:00 11.01.2026

  • 20 Нека позная

    6 7 Отговор
    Сега копейките ше станат мулли е ше са първи защитници на аятоласите... Има ли някъде по света терористи или престъпници, които да не са подкрепяни от нашите копейки? Това някакво условие ли е за да станеш копейка първо да си сатанист и терорист?

    18:01 11.01.2026

  • 21 Тити

    4 8 Отговор
    На този диктаторски режим спирането на интернета няма да им помогне само ускоряват процеса по свалянето на диктатора.

    18:03 11.01.2026

  • 22 Евродебил

    5 4 Отговор
    Всеки бастисан евроинтегриран паляк е служба угодна Богу и народа български

    18:03 11.01.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    По-онеправдан, гладен, беден народ от иранския е само руския !!! За това воюва в Украйна - за къшей хляб и тарелка с картошка 🎅👍

    18:03 11.01.2026

  • 24 Всички съюзници на Маскалия

    7 5 Отговор
    утекоха у каналя!

    18:03 11.01.2026

  • 25 смяна на властта под егидата на САЩ в

    5 6 Отговор
    нито една държава в света досега не е довела да просперитета на тази държава и до подобрение в живота на населението и , това не е ли достатъчно за осъждането или за одобрението на тези протести и бунтове от коментиращите , като изклщчим всички други външни и вътрешни интереси и фактори

    Коментиран от #34

    18:04 11.01.2026

  • 26 Деций

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Евродебил":

    Златото не се качва , парите се обезценяват,н практика зад тях стои печатницата на ЕЦБ и нищо друго , няма ресурси,сринати икономики,и производства които не са рентабилни и конкурентни в ценово отношение.До преди 15/20 г имаше фискална дисциплина но от 7/8 г ЕЦБ види развратна финансова политика,на която могат да завидят всички комунисти.Те са Троцкисти .Та златото си е злато но парите са хартии без покритие.А за криптото мисля ,че е голям капан.

    18:05 11.01.2026

  • 27 Дааааа

    5 4 Отговор
    А бай ДОНЧО беше скромен:
    31 К ..ватенки преразход през последния месец..

    18:06 11.01.2026

  • 28 Иран е

    1 0 Отговор
    ислямска държава

    18:06 11.01.2026

  • 29 Горски

    7 5 Отговор
    Диктатурите в сащ, ЕС, Англия и др. трябва да бъдат свалени от власт. САЩ знаят, че нямат шанс с Иран затова не са ги нападнали досега и пробват само с терористи да правят преврат. САЩ са силно изпаднали от световния дневен ред за 21-ви век и отчаяно се опитват да запалят света с пещерното си мислене. А ще се извинят ли, че свалиха иранския крал и доведоха на власт аятоласите? Дончо се напъва за Гренландия, Иран, Венецуела, Мексико, Куба, къде ли още не. Накрая ще се свре в Белия дом.Байно, много са се опитвали да лапнат света, нито един не е успял, та така и с Тръмп. Лошото е,че след тях ще дойдата паравоенните групировки,партизаните, талибаните,всеки ще си отхапе парче от баницата,а народа ще продължи да тъне в глад и мизерия така както стана и в Ирак,и в Либия, и Сирия....и навсякъде където държавите са изостанали и бедни. "Непокорна Франция" на Жан Люк Меланшон внася във френския парламент резолюция, която призовава за моменталното излизане на страната от НАТО. Клеманс Гете от парламентарната група на партията и заместник-председател на парламента обяви внасянето на проекторезолюцията, чиято цел е да се планира излизане от НАТО, като първата стъпка е оттегляне от интегрираното военно командване." Вече ясно се вижда разликата между демократи и републиканци в САЩ. Едните искат единен аморфен свят, без държави, народи и семейства, но управляван от тях, а другите са съгласни структурата да остане, но пак под тяхна власт.

    Коментиран от #31

    18:06 11.01.2026

  • 30 Путине, Путине...

    4 5 Отговор
    След Ассад и Мъдуро, иде ред и на Аятолаха....СВО по американски.

    18:07 11.01.2026

  • 31 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    Не е решил Тръмп, не е окошарил Аятолаха.

    18:08 11.01.2026

  • 32 Ъъъъъ

    8 6 Отговор
    "Над 160 убити през последните 2 седмици на протести в Иран"

    И? Ко от тук? Трябва да ревем ли? Щото Израел убиват повече палестинци на ден без протести, но на кой му пука?

    Коментиран от #33, #36, #38

    18:08 11.01.2026

  • 33 При мен

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъъ":

    пише 420?

    18:09 11.01.2026

  • 34 Тее Ба у измръзляка УС ран

    10 6 Отговор

    До коментар #25 от "смяна на властта под егидата на САЩ в":

    То Куба ( 38 лв средна заплата),..С Корея ( 12 $ за държавните служители )... Москалбад ( 142 $ минимальная)... ПРОЦЪФТЯВАТ
    АааааааХахахаха

    18:09 11.01.2026

  • 35 az СВО Победа 80

    8 5 Отговор
    Това не са протести!

    "Протест" с използването на огнестрелно оръжие вече е нещо друго...

    Срещу Иран тече цветна революция със сериозна военна съставляваща.

    18:10 11.01.2026

  • 36 Путине, Путине...

    7 7 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъъ":

    Къде се скри бре....не отърва нито Ассад, нито Мъдуро...поне Аятолахчвто спаси. Я що ШАХЕДА дронове ти даде за Украйна.

    18:11 11.01.2026

  • 37 Ивайло

    3 0 Отговор
    Виновен е Пеевски!

    18:12 11.01.2026

  • 38 Хамаз нападна Израел

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъъ":

    Нема басма да цепят на палестинците.

    18:13 11.01.2026

  • 39 След Мадуро

    7 4 Отговор
    диктаторите са в шах!Не знаят,кой при кого да бяга!

    18:14 11.01.2026

  • 40 Путине, Путине...

    6 4 Отговор
    Спасявай Аятолахчвто, че ша ти спрат ШАХЕДИТЕ.

    18:15 11.01.2026

  • 41 Ъъъъъъъъ

    6 2 Отговор
    Преди няколко дни посъветвах всеки, който има къде да заложи, да заложи че САЩ ще ударят Иран преди края на месеца.😁

    П. с

    Последната гениална идея на Тръмп е да направи Рубио президент на Куба.... Не знам доколко е сериозен, но нещо такова мярнах в новинарския поток.

    Като цяло, САЩ дотолкова са си повярвали след бутафорията във Венецуела, че изобщо не остзнават по колко тънък лед стъпват....🤣

    18:16 11.01.2026

  • 42 Брейкинг

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Мол ния!":

    Днеска 36 "статии" до сега и нито една за
    "нашия" "любим
    Едноличен Световен Лидер,
    нашмърканата марионетк
    с зеления мръсен потник де
    Папка ли днеска.???!
    Ака ли днска. ???!
    Кога, колко пъти, какви количества ???!
    Ама недейте така, не ни дръжте в неведение и напрежение

    Коментиран от #43

    18:16 11.01.2026

  • 43 Ту пой, ДА? ))))

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "Брейкинг":

    Купянск и Селото ПОКРОВСК са изцяло Украински!
    Започна 13 год...3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан... Фюрер Педофил

    18:19 11.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ехааааааа

    5 1 Отговор
    Ми то много агенти на кравите които дават шишовете бееее .....също като като на майдана във покрайна и на изборите у нас като тиквата и шиши !!!! Бой по кратуните на краварските подстрекатели и тия които подскачат за долари около тях !!!!!

    18:26 11.01.2026

  • 46 А да видим тоя път дали ще се отвори

    4 4 Отговор
    Парашута на сащисаните .....май ще свия знамената и кръгом обратно .....сега рижавия пират от къде ще търси компенсации .....май удари на камък .....тъй ще е и във Венецуела !!!!!!!

    18:30 11.01.2026

  • 47 Русия каза - НЕ

    3 2 Отговор
    На пиратството във Венецуела ....размяна на американските генералите от НАТО заловени във покрайна ....за Мадуро или съд и затвор барабар със по низшите офицери организирали удари по Русия за които кравите отричат , че участват във войната !!!!

    18:37 11.01.2026

  • 48 Където и да са намесени Краварите

    4 3 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!!!
    Скоро и дания ще го помирише !!!!!

    Коментиран от #58

    18:39 11.01.2026

  • 49 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    Американското разузнаване оценява протестите в Иран като недостатъчни:

    Броят на активните групи, извършващи въоръжени атаки, е намалял почти наполовина до около 6500. За 12 януари е обявен масов марш в подкрепа на възстановяването на реда в страната. Мобилизирана е паравоенната милиция Басидж (около 90 000 души). Небето над Иран е затворено.

    18:44 11.01.2026

  • 50 А не,

    3 1 Отговор
    малко са жертвите. Поне 5000 души са. Такива са последните данни спуснати отгоре.

    18:53 11.01.2026

  • 51 нннн

    4 0 Отговор
    Иран е една от най- санкционираните от Запада държави. От там са инфлацията и недоволството.

    18:54 11.01.2026

  • 52 хаха

    1 0 Отговор
    То затова първо се събират данни за куки/военни по местоживеене. Който какво знае споделя за съседите си...
    И после се започва от тях.

    18:54 11.01.2026

  • 53 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    тамошната власт дойде с кръв и революция и насади шериата ще си отиде пак с кръв и шерията ще падне

    19:12 11.01.2026

  • 54 Бесен - Язовец

    0 1 Отговор
    Evreite убиха 100 000 п@лестинци в Gaза. ЗАБРАВИХТЕ ЛИ Соросиии.....?

    19:19 11.01.2026

  • 55 Персите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано":

    Не са овце като българите. Там не играят хорца, а играят тоягите. И не им трябва някой да им плаща за да запалят брадата на аятоласите

    19:23 11.01.2026

  • 56 Шарли Ебдо

    1 0 Отговор
    Путин да праща самолета до Техеран да прибере диктатора

    19:46 11.01.2026

  • 57 Мръсникът

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано":

    Ае ти ди бил голям глупак!

    19:47 11.01.2026

  • 58 Потресен

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Където и да са намесени Краварите":

    Където сте намесени овчарите мирише на застояло

    19:50 11.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания