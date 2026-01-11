Новини
Вандалска атака над българското посолство в Скопие. МВнР с остра реакция

11 Януари, 2026 19:20 1 179 49

"Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират", допълват от българското външно министерство

Вандалска атака над българското посолство в Скопие. МВнР с остра реакция - 1
Снимка: МВнР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие на 11 януари. Българското външно министерство остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие.

"Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", заявяват от ведомството, цитирани от bTV.

"МВнР изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност", посочват още от външното ни министерство.

"Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират", допълват от там.

От МВнР настояват властите в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им.

"Република България очаква от институциите в Република Северна Македония ясно и недвусмислено да се разграничат от проявите на омраза, да противодействат ефективно на подобни престъпления, да работят целенасочено за създаването на коренно различен обществен наратив за отношенията с България и да изпълняват безусловно международните си задължения", посочват от външното ни министерство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Македонка

    4 42 Отговор
    България не съществува всичко е Мекедония

    Коментиран от #5, #17, #23, #30, #41

    19:22 11.01.2026

  • 2 стоян георгиев

    3 33 Отговор
    Слава на Украйна и Македония да живее само САЩ

    19:22 11.01.2026

  • 3 Соросоида

    3 26 Отговор
    България и Русия са измислици има Украйна и Македония

    19:23 11.01.2026

  • 4 това посолство ли е ?

    12 6 Отговор
    прилича на игрална зала или заложна къща

    19:24 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фори

    17 0 Отговор
    От 150 000 български паспорта на македонци само 2800 българи на преброяването!

    Коментиран от #29

    19:25 11.01.2026

  • 7 БАЙ Ганьо Балкански

    9 2 Отговор
    Някой хулиган хвърлил камък веднага да се смени дограмата ...

    19:26 11.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Швейк

    19 2 Отговор
    Македонците са белите цигани на Балканите.

    19:27 11.01.2026

  • 10 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Камерите сигурно имат четлив запис.

    Коментиран от #20

    19:27 11.01.2026

  • 11 Пенчо

    12 0 Отговор
    Защо трябва да има посолство там!?

    19:27 11.01.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    11 0 Отговор
    след тая омраза на езика, която се лее от там какво да се очаква?!

    19:28 11.01.2026

  • 13 Гръм и мълнии

    14 1 Отговор
    Давайте да ги и3чистим , ше гий6а и макетата неблагодарни

    19:28 11.01.2026

  • 14 сноу

    14 2 Отговор
    Сега започнахте ли да осъзнавате защо дънят укрите ...а будаланов главния терорист на укромакия стана началник кабинет...

    19:28 11.01.2026

  • 15 Българин

    11 0 Отговор
    До кога ще ги търпим?

    19:29 11.01.2026

  • 16 Шкембе Войвода-Каракачанката

    11 0 Отговор
    Раздадох 100 000 бг тескерета на макетата да си шетат свободно из еуропската уния!
    Затова сега мисирките ме канят по всички телевизии!

    19:29 11.01.2026

  • 17 Определено

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Македонка":

    Добра провокация ама на книжовен български, дори не е диалектната форма за по-голяма достоверност.

    19:30 11.01.2026

  • 18 Дечо

    15 0 Отговор
    Нашите управници не стават и за чеп на зелето. Всяка нормална страна щеше да реагира по най-строгия начин. Привикваш посланика, връчваш му нота и ако не влязат в час, скъсваш дипломатически отношения , затваряш границата и вдигаш митата на македонските стоки. Не разбраха ли, че макетата не искат да влизат в ЕС и просто играят сръбските игри. А нека и попитат, кой от бившите им даваше български паспорти и го приберат на топло + солидна глоба.

    19:30 11.01.2026

  • 19 Абсурдистан

    7 0 Отговор
    Като чета за СМ ми става по-леко за България, защото има и по-смотани държави от нашата. Но явно сме роднини за жалост.

    19:31 11.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хипотетично":

    Някакъв клошар хвърли камък се вижда на записа.

    19:33 11.01.2026

  • 21 Не стана

    1 2 Отговор
    ясно в какво точно се състои "нападението" над посолството.

    19:34 11.01.2026

  • 22 Домашен любимец

    6 3 Отговор
    Хайде, холан! Навсякъде, всеки ден има актове на хулиганство! Особено, когато нощес е имало дискотека, минете сутринта да видите какво става, преди служителите от ,,Чистота" да са маскирали изявите на поколението Жив зян! Елхата, която събориха в новогодишната нощ заедно с украсата, още стои в градинката до читалището! Ни кмет го интересува, ни полиция, ни обществено мнение! Но ще ходим да се караме на Скопие, че на по силните столици не можем!

    19:34 11.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Призовавам в най-скоро време

    6 1 Отговор
    група неизвестни лица да извършат мащабна атака върху посолството на Северна Македония в София.
    Не е необходимо да се намесват МВР и прокуратурата защото няма да бъдат разкрити.
    Ще очакваме нота от северно македонското министерство на външните работи на която ние ще покажем най-дългия си среден пръст. Пито платено

    19:37 11.01.2026

  • 25 pyzcлямиска

    2 2 Отговор
    работа

    19:37 11.01.2026

  • 26 2345

    4 1 Отговор
    Северните Макаци прекалиха.Да влиза армията ни да освобождава Северна Македония.Може да се разберем с албанците,те с радост ще освободят западната половина.

    19:38 11.01.2026

  • 27 Новак

    1 0 Отговор
    Вдигайте ефките и към Гренландия, пардон към Скопие.

    19:40 11.01.2026

  • 28 Димитър

    2 0 Отговор
    Властимащите които все още не сте подлоги,....докпга ще търпите тиа иьвънземни павиани,ако сте поне малка част българи но май не сте натикайка ги те в в цифона на история

    19:40 11.01.2026

  • 29 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Фори":

    Не се тревожи, ако не изринем скоро евроатлантиците начело на държавата ни, не посолството, а макетата ще дойдат да си вземат част от западна България, понеже ще кажат, че била "македонска" (още от преди динозаврите)!

    С овчедушието на нашя народ, оставяйки отрепките начело на държавата ни, резултати като тези ще са най-малкият ни проблем!!!

    19:40 11.01.2026

  • 30 Ъ ъ ъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Македонка":

    В македонската клавиатура няма буквата ъ.

    Коментиран от #35

    19:41 11.01.2026

  • 31 Въпрос

    5 0 Отговор
    Защо трябва да има посолство там, след като македонсците са българи?

    19:42 11.01.2026

  • 32 ceвеpна неамквоcи

    5 0 Отговор
    Системното толериране на тези наглеци до това води!

    19:43 11.01.2026

  • 33 Тия дано

    4 0 Отговор
    видят евросъюз през крив макарон...

    19:43 11.01.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Македонски им работи. Ще сменят стъклопакета и толкоз.

    19:44 11.01.2026

  • 35 Македонка

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ъ ъ ъ":

    -Македонски войвода не се предава! Ке бегаме!
    -Войводо, ке станеме резил!
    -Ке бегаме задгъзом тогава!

    Защо бе премахната ятовата гласна?
    За да разделят говорите на България и Македония.

    19:45 11.01.2026

  • 36 Перо

    4 0 Отговор
    Тия цигани в РСМ разбират само от жесток бой и тежки санкции! Бетонните глави се разбиват само с тежък чук! Скъсване на дипломатическите отношения и най-строг гранично-митнически контрол, визов режим и никакви помощи! Изгонване на “макетата” работещи в БГ и да не се преиздават изтеклите БГ паспорти и лични карти, ако не са плащани данъци!

    19:47 11.01.2026

  • 37 ?????

    1 1 Отговор
    Тва е на съвестта на Бацета, Шишита, Кикита които се наведоха на Макрон въпреки че пред очите им беше как елините въпреки европския натиск мариноваха макетата повече от 20 години и най-накрая ги принудиха да се съгласят с тях.
    За тях по-важно беше началниците да са доволни и някак си(защо ли) забравиха за българската македонска мечта.
    Всъщност няма нищо за чудене. Просто предатели.

    19:48 11.01.2026

  • 38 Македонка

    0 0 Отговор
    - А, бе, защо Гърция и Македония спорят за името на югозападна България?

    19:49 11.01.2026

  • 39 Незнайко

    0 0 Отговор
    Ма мн са смешни беее,остра реакция!А реакцията на острата реакция е нелигитимно пожелание към близки роднини,нали...

    19:50 11.01.2026

  • 40 Македонка

    1 0 Отговор
    Знаеш ли, че като се изкъпе един македонец се получава, чист българин?

    Коментиран от #44, #45

    19:51 11.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Путнн е казал, че ако

    0 0 Отговор
    България и гражданите с направен референдум искат не е проблем да помогне и да обедини Северна Македония с България.

    Коментиран от #47

    19:52 11.01.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    У нас пък поколението Z запали и изгори клуба на ГЕРБ. И то съвсем наскоро. Агресивни тъпанари има на всякъде.

    19:53 11.01.2026

  • 44 Абе той и не къпан пак си е

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Македонка":

    чист Българин, ама малко повече ше мирише като ония от махалата.

    19:54 11.01.2026

  • 45 Маке, маке

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Македонка":

    Ма-как

    19:55 11.01.2026

  • 46 Македонка

    1 0 Отговор
    Представителят на България, от трибуната на ООН:
    -Може ли да започна отдалече?
    -Може, само че кратко.
    -Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
    Скача представителят на Македония:
    -Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
    Българския представител:
    -Благодаря, ето това исках да докажа.

    19:55 11.01.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Путнн е казал, че ако":

    За кво ти е да се обединяваме със Северна Македония?
    За да ги храним и издържаме и тях ли?
    Малко ли са ти украинците?

    19:55 11.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Перо

    1 0 Отговор
    Съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, приемащата страна е задължена да осигури денонощна охрана и безопасност на дипломатическото учреждение! Защо никъде не се протестират тези престъпления и МВнР не води никакво дело за анти-българската дейност на македонистките правителства? ДАНС да работи срещу македонистките агенти в МВнР, МС и представителството на ЕС в БГ?

    19:56 11.01.2026

