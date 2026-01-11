Вандалска атака над българското посолство в Скопие. МВнР с остра реакция

Неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие на 11 януари. Българското външно министерство остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие.
"Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", заявяват от ведомството, цитирани от bTV.
"МВнР изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност", посочват още от външното ни министерство.
"Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират", допълват от там.
От МВнР настояват властите в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им.
"Република България очаква от институциите в Република Северна Македония ясно и недвусмислено да се разграничат от проявите на омраза, да противодействат ефективно на подобни престъпления, да работят целенасочено за създаването на коренно различен обществен наратив за отношенията с България и да изпълняват безусловно международните си задължения", посочват от външното ни министерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Македонка
Коментиран от #5, #17, #23, #30, #41
19:22 11.01.2026
2 стоян георгиев
19:22 11.01.2026
3 Соросоида
19:23 11.01.2026
4 това посолство ли е ?
19:24 11.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фори
Коментиран от #29
19:25 11.01.2026
7 БАЙ Ганьо Балкански
19:26 11.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Швейк
19:27 11.01.2026
10 Хипотетично
Коментиран от #20
19:27 11.01.2026
11 Пенчо
19:27 11.01.2026
12 Ний ша Ва упрайм
19:28 11.01.2026
13 Гръм и мълнии
19:28 11.01.2026
14 сноу
19:28 11.01.2026
15 Българин
19:29 11.01.2026
16 Шкембе Войвода-Каракачанката
Затова сега мисирките ме канят по всички телевизии!
19:29 11.01.2026
17 Определено
До коментар #1 от "Македонка":Добра провокация ама на книжовен български, дори не е диалектната форма за по-голяма достоверност.
19:30 11.01.2026
18 Дечо
19:30 11.01.2026
19 Абсурдистан
19:31 11.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Хипотетично":Някакъв клошар хвърли камък се вижда на записа.
19:33 11.01.2026
21 Не стана
19:34 11.01.2026
22 Домашен любимец
19:34 11.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Призовавам в най-скоро време
Не е необходимо да се намесват МВР и прокуратурата защото няма да бъдат разкрити.
Ще очакваме нота от северно македонското министерство на външните работи на която ние ще покажем най-дългия си среден пръст. Пито платено
19:37 11.01.2026
25 pyzcлямиска
19:37 11.01.2026
26 2345
19:38 11.01.2026
27 Новак
19:40 11.01.2026
28 Димитър
19:40 11.01.2026
29 Мнение
До коментар #6 от "Фори":Не се тревожи, ако не изринем скоро евроатлантиците начело на държавата ни, не посолството, а макетата ще дойдат да си вземат част от западна България, понеже ще кажат, че била "македонска" (още от преди динозаврите)!
С овчедушието на нашя народ, оставяйки отрепките начело на държавата ни, резултати като тези ще са най-малкият ни проблем!!!
19:40 11.01.2026
30 Ъ ъ ъ
До коментар #1 от "Македонка":В македонската клавиатура няма буквата ъ.
Коментиран от #35
19:41 11.01.2026
31 Въпрос
19:42 11.01.2026
32 ceвеpна неамквоcи
19:43 11.01.2026
33 Тия дано
19:43 11.01.2026
34 Данко Харсъзина
19:44 11.01.2026
35 Македонка
До коментар #30 от "Ъ ъ ъ":-Македонски войвода не се предава! Ке бегаме!
-Войводо, ке станеме резил!
-Ке бегаме задгъзом тогава!
Защо бе премахната ятовата гласна?
За да разделят говорите на България и Македония.
19:45 11.01.2026
36 Перо
19:47 11.01.2026
37 ?????
За тях по-важно беше началниците да са доволни и някак си(защо ли) забравиха за българската македонска мечта.
Всъщност няма нищо за чудене. Просто предатели.
19:48 11.01.2026
38 Македонка
19:49 11.01.2026
39 Незнайко
19:50 11.01.2026
40 Македонка
Коментиран от #44, #45
19:51 11.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Путнн е казал, че ако
Коментиран от #47
19:52 11.01.2026
43 Данко Харсъзина
19:53 11.01.2026
44 Абе той и не къпан пак си е
До коментар #40 от "Македонка":чист Българин, ама малко повече ше мирише като ония от махалата.
19:54 11.01.2026
45 Маке, маке
До коментар #40 от "Македонка":Ма-как
19:55 11.01.2026
46 Македонка
-Може ли да започна отдалече?
-Може, само че кратко.
-Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
Скача представителят на Македония:
-Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
Българския представител:
-Благодаря, ето това исках да докажа.
19:55 11.01.2026
47 Данко Харсъзина
До коментар #42 от "Путнн е казал, че ако":За кво ти е да се обединяваме със Северна Македония?
За да ги храним и издържаме и тях ли?
Малко ли са ти украинците?
19:55 11.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Перо
19:56 11.01.2026