Новини
Свят »
Русия »
Путин: Изпращането на ракети "Томахоук" за Киев ще разруши отношенията между Русия и САЩ

Путин: Изпращането на ракети "Томахоук" за Киев ще разруши отношенията между Русия и САЩ

5 Октомври, 2025 13:35 1 968 152

  • владимир путин-
  • отношения-
  • сащ-
  • русия-
  • томахоук-
  • ракети
Путин: Изпращането на ракети "Томахоук" за Киев ще разруши отношенията между Русия и САЩ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Евентуално решение на САЩ да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна ще доведе до разрушаване на положителните тенденции в отношенията с Русия, заяви Владимир Путин в коментар пред журналиста на ВГТР Павел Зарубин.
„Това ще доведе до разрушаване на нашите отношения. Поне на очертаващите се положителни тенденции в тези отношения. Така че казвам това, което мисля. А как ще се развият нещата, зависи не само от нас“, каза руският лидер.
Путин подчерта, че е представил честно същността на въпросите на пленарната сесия във Валдай, а как ще реагират западните страни "е тяхна работа".
Аз просто честно и откровено очертах определени ситуации, същността на проблемите и как ги виждам. От моите колеги в западните страни зависи да отговорят. Говоря искрено и честно“, подчерта държавният глава.
Той отбеляза, че в речта си е представил наболелите проблеми „такива, каквито всъщност са били“ и как самият той „би искал да види развитието на ситуацията“. Дали западните страни ще вземат предвид думите на руския лидер, както самият той отбеляза, „зависи от позицията на онези хора, които бяха обсъждани по един или друг начин на Валдай“. „На някои нещо ще им хареса, на други не. Никога не съм си поставял цел да представя нещо приятно. Просто ги казвам така, както са“, заключи Путин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путине, Путине...

    32 36 Отговор
    В Аляска се адрависвал.с трепача на руснаци...ТРЪМП...май путинягата го е шубе от Тръмп.

    13:36 05.10.2025

  • 2 какъв страхливец

    28 31 Отговор
    Хаяско загуби войната още щом доброволно се изтегли от Киев, когото беше обкръжил

    Коментиран от #3, #12, #16, #122

    13:37 05.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НЕ СЕ КОСИ

    9 18 Отговор
    КАРТЕЛИТЕ ЩЕ ГИ КУПЯТ--ИМАТ СТИНГЪР СЕГА И ТОМАХАВКИ

    13:37 05.10.2025

  • 5 К за всички таксиджии и шофьори на маршр

    15 13 Отговор
    Никога бакшиш за Президент

    13:38 05.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    25 26 Отговор
    4та година алкохолния халифат село не е заграбила, а над милион замиаха при кабзон и още по 3 в колички и носилки чакат протезиране

    Коментиран от #18, #134

    13:38 05.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    17 15 Отговор
    Десетки хиляди в момента пред Министерски съвет срещу правителството превзето от Хазарите

    13:38 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 16 Отговор
    всички опити за експанзия на алкохолния халифат завършват с много терор и купони за хляб‼️

    Коментиран от #36

    13:38 05.10.2025

  • 10 Путинистче идиотче

    23 21 Отговор
    Избиват ни в Украйна и без томахавките

    13:39 05.10.2025

  • 11 ДА КАЖА НА БАНДЕРИТЕ

    18 23 Отговор
    НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ТОМАХАВКИ. Никога.

    13:39 05.10.2025

  • 12 ВВП

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "какъв страхливец":

    Не беше доброволно, западните лидери ме излъгаха понеже са хитри, а ние - милиционери

    13:39 05.10.2025

  • 13 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    30 23 Отговор
    Путлер страхлив кретен много скоро ще си го получиш

    Коментиран от #37

    13:39 05.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    20 20 Отговор
    Няма да пратят, първо щото няма пускови установки, второ, ще станат за смях, а краварите искат да си продават скрапа на васалите по света.
    Ефективността на НАТОвското ПВО в бандеристан през Август месец е било 37%. През Септември месец е паднало на 6%. Тва е щото руснаците са направили нов модел Искандер и няква нова дозвукова ракета( круизни ракети) които в последната фаза слизали на по-ниско и правели маневри и врътки преди да бъдат прихванати успешно от някой бандераски цех за дронове или радара и пусковите на Патриота ;). А новите дронове Гебера работят като разузнавателни дронове и само пращат информация къде какво има като препятствия и цели.

    Коментиран от #21, #32, #57

    13:41 05.10.2025

  • 16 Путин страхливия плъх

    16 18 Отговор

    До коментар #2 от "какъв страхливец":

    Западът ни заплашваше ежедневно

    Коментиран от #28

    13:41 05.10.2025

  • 17 Рублевка

    11 16 Отговор
    копейките за това се редят на опашка зад кауфланда на кофите за просрочки

    13:42 05.10.2025

  • 18 име

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Галя не плаща надник ако сам тролиш по темите.

    13:42 05.10.2025

  • 19 Дончо

    17 11 Отговор
    Стиснахме си ръцете, в лимузината и разбрах,че орешник е по-добро от томахок.Затова давам назад.Европа да се оправя сама.

    13:42 05.10.2025

  • 20 АХАХА пак мънка виновно

    17 18 Отговор
    Нови кафяви линии от кремълски плх

    Коментиран от #151

    13:43 05.10.2025

  • 21 Я пъ тоа

    12 12 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    То и за АТАКАМ,с така се говореше.

    Коментиран от #48

    13:43 05.10.2025

  • 22 Путин изглежда

    12 15 Отговор
    нива над жалките подлоги на запад.

    13:43 05.10.2025

  • 23 НАБЛЮДАТЕЛ

    16 13 Отговор
    Бандерите са нещастни хора, които умират нещастни заради интереса на бритите.

    13:43 05.10.2025

  • 24 Путин се сбърка

    14 8 Отговор
    Хем воюва срещу цялото НАТО, хем не иска ракетите им.
    Кое е вярното?????!

    13:44 05.10.2025

  • 25 Дух

    2 2 Отговор
    Няма да забравя как се качвах преоблечена като фуста с къса пола в препълненият Атински автобус за морето и от морето, но магията е направена и историята може и да се повтори

    13:44 05.10.2025

  • 26 Психиатъра

    16 13 Отговор
    Здравейте маймунизирани копейки

    13:44 05.10.2025

  • 27 Путин

    14 15 Отговор
    Няма проблем, орешници има за всички.

    Коментиран от #35, #39

    13:44 05.10.2025

  • 28 Галя от посолството

    11 6 Отговор

    До коментар #16 от "Путин страхливия плъх":

    Не се брои когато си пишеш сам. До тук само една публикация ти зачитам.

    Коментиран от #38

    13:44 05.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 и кой се интересува

    12 15 Отговор
    от отношенията си с Русия.Вие се разпадате ве ееей.Никой не ви смята вече за народ.Варвари.Нахлухте в суверена държава да грабите и убивате.Ще си платите с лихвите.А в Украйна ще бъдете претрепани като таракани...Нещо неясно?

    Коментиран от #137

    13:45 05.10.2025

  • 31 Е не може

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Внимание, внимание!":

    да си пробвал всичките.

    Коментиран от #40

    13:45 05.10.2025

  • 32 НАБЛЮДАТЕЛ

    13 12 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    За това ли ватите още село не са взели 4та година, а бензина в блатата е с купони и няма ток!

    Коментиран от #92

    13:45 05.10.2025

  • 33 ТРЪМП ТРЕПЕ РУСНАЦИ

    8 8 Отговор
    Путинягата са здрависва с Тръмп....
    трепача на руснаци.

    13:46 05.10.2025

  • 34 от две седмици

    10 12 Отговор
    се наблюдава промяна в риториката на Москва. Вече в медиите не се споменава ВСУ, а се споменават армиите на НАТО. Явно русийката прогледна че ще губи войната и ще е смешно ако си признае, че украинците са я победили. Та, да си знаете, НАТО е виновно за разпада на РФ.

    Коментиран от #41

    13:46 05.10.2025

  • 35 Путин си пази орешниците

    7 6 Отговор

    До коментар #27 от "Путин":

    за десетата година от войната.
    Щото е хитър!

    13:46 05.10.2025

  • 36 Георги

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    сега модерно на купоните да се вика ваучери

    13:46 05.10.2025

  • 37 име

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, спри се малко, нека да видим поне една вярна козяшка прогноза, пък после продължавай със ЩЕ, СКОРО Л, СЛЕДВА и всичко друго в бъдеще неосъществимо време.

    13:46 05.10.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "Галя от посолството":

    Важно е рубли да носят, че тьота само обещава от 2022ра‼️

    Коментиран от #43

    13:47 05.10.2025

  • 39 Я от тоа

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Путин":

    Не падна ли един Орешник в...Русия.

    13:48 05.10.2025

  • 40 Ъъъъ не!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Е не може":

    Това е аксиома!

    13:48 05.10.2025

  • 41 Така заблуждава руснаците Путин

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "от две седмици":

    Воюваме срещу НАТО, срещу международното положение и срещу марсианците.
    Ама вярват на сказките му.

    13:48 05.10.2025

  • 42 Знахарова Маша

    6 8 Отговор
    Поради изчерпване на червената боя, шефа каза до второ нареждане да чертаем линиите с кафява.

    13:48 05.10.2025

  • 43 Не кради никове

    9 6 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Запада удари дъното да наема цигани по гетата да крадат и лъжат. После защо света се отврати от запада,

    13:48 05.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Купони за бензин

    5 6 Отговор
    Где....в Москве....

    13:49 05.10.2025

  • 46 Обективно

    6 0 Отговор
    Екзистенциални врагове немогат да имат отношения помежду си различни от сап по възможност некастрен и всичко се свежда до дипломатичност от рода да викаш (добро куче докато намериш камък да го изпънеш).Предполагам руснаците осъзнават че САЩ им е враг номер едно има и други които делят първо място с тях но засега става дума за отношението между тия две страни.

    13:49 05.10.2025

  • 47 Путин

    3 7 Отговор
    Говоренето на агресивни простотии по адрес на ЕС, ще развали отношенията между ЕС и РФ.

    13:50 05.10.2025

  • 48 Георги

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    сигурно не си забелязъл, но след лешника и атакамс и сторм шадоу изчезнаха

    Коментиран от #51, #53, #55

    13:50 05.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Путинистче идиотче

    5 7 Отговор
    И при Лиман ни избиха като пилци.....заедно с КОРЕЙЧЕТАТА.

    13:50 05.10.2025

  • 51 еми

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Георги":

    тогава тоя що риве?

    Коментиран от #54

    13:51 05.10.2025

  • 52 Гост

    10 4 Отговор
    А що не пуснете статия за това:

    "Зеленски, в своя Telegram канал, призова за едностранно прекратяване на огъня във въздуха след масирания обстрел на страната в нощта на 5 октомври. Той заяви, че това би „отворило пътя към истинска дипломация“. Не уточни обаче какво има предвид. Той отбеляза, че Украйна е била атакувана с повече от 50 ракети и приблизително 500 бойни дрона. Ударите са засегнали областите Лвов, Чернигов, Суми, Ивано-Франковск и Харков, както и други. Военна инфраструктура е била засегната... - Хайде, спрете!"

    Е, нали щеше да нанася "стратегическо поражение" на Русия, останала с войници с кирки и лопати

    13:52 05.10.2025

  • 53 Я пъ тоа

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Георги":

    Чудно с кво ше горят руски рафинерии на 400 км навътре в Русия....само не ми казвай че са дронове.

    Коментиран от #67

    13:52 05.10.2025

  • 54 Като гледам

    6 5 Отговор

    До коментар #51 от "еми":

    рева на троляка е неистов. Крадат никове и показват циганията на запада. 😄 Я таквоз падение не съм виждал.

    13:53 05.10.2025

  • 55 Гост

    5 7 Отговор

    До коментар #48 от "Георги":

    И над милион вати изчезнаха в крематорките, а още село няма асвабадено!

    Коментиран от #58

    13:53 05.10.2025

  • 56 ВВП

    2 4 Отговор
    Тенгри ми се яви снощи и ми каза победа будет за нами!

    13:53 05.10.2025

  • 57 Пашкул на буба

    5 9 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    От тоя нов Искандер в Русия раздават купони за 10 л бенцин.

    Коментиран от #60

    13:53 05.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Путине, Путине...

    4 9 Отговор
    Стига плака......ами пращай още мужици в месомелачката.....

    13:54 05.10.2025

  • 60 ти па

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "Пашкул на буба":

    мноо ти разбира главата на тебе

    Коментиран от #78

    13:54 05.10.2025

  • 61 Путине, Путине...

    6 6 Отговор
    Не бой са бе...то томахавките различават обикновен мужик от руски диктатор.

    13:56 05.10.2025

  • 62 ДА ВИ КАЖА

    8 7 Отговор
    Снощи явно яко са бомби Бандерия. Подобни статии винаги се пускат за успокоение на новонацистите преди да научат истината.

    Коментиран от #68

    13:57 05.10.2025

  • 63 Георги

    6 6 Отговор

    До коментар #58 от "Пропагандата":

    Така е, няма на планетата по подло, продажно и пропаднало от копейката и пияния му государ!

    Коментиран от #65

    13:58 05.10.2025

  • 64 Пиз Дин ХАНЪМ е

    5 7 Отговор
    Отчайващо жалка! 12 год щурмува 20 пъти по- малка държава без балистични и крилати ракети,без авиация, подводници, флот,...и...пи--- ЗДЕЦ!
    Хахахаха Стана за посмешище

    13:59 05.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Георги

    6 8 Отговор

    До коментар #53 от "Я пъ тоа":

    Не знам как ги палят на 1400 км навътре в блатата, но знам, че топливо нет, а купони има вече за всичко в свърдържавата изгнила!

    Коментиран от #70

    14:01 05.10.2025

  • 68 Така е Е--- Балник

    6 6 Отговор

    До коментар #62 от "ДА ВИ КАЖА":

    12 год щурм и....нито една ПРЕВЗЕТА Област! ФАКТ!
    Хехехехее
    Иначе вчера Крим ГО РИ! Летища( 2 ). барабар със самолетите!
    Хехехехее

    Коментиран от #84

    14:02 05.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 скоро

    3 4 Отговор

    До коментар #67 от "Георги":

    Скоро ще дават купони само на ветерани завърнали се от фронта. В този цирк сме го играли.

    14:02 05.10.2025

  • 71 Мишел

    9 5 Отговор
    САЩ изостанаха с поколения в ракетите и с тези 40-50 годишни Томахоук могат да плашат само бушмените. Няма да дадат на Украйна Томахоук, защото само ще станат за смях.

    Коментиран от #72, #87

    14:02 05.10.2025

  • 72 чудесно

    3 5 Отговор

    До коментар #71 от "Мишел":

    тогава тоя що риве?

    Коментиран от #75, #80

    14:03 05.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 е за кво

    0 6 Отговор

    До коментар #69 от "Пропагандата":

    за кво спамиш? нямаш ли си стърчилка да си играеш?

    Коментиран от #77

    14:04 05.10.2025

  • 75 Рева на троляка

    6 5 Отговор

    До коментар #72 от "чудесно":

    на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.

    Коментиран от #79, #85

    14:05 05.10.2025

  • 76 Мишел

    5 8 Отговор
    Но е факт и трябва да го признаем, че за няма и 4 години Зеленски унищожи блатния халифат с подръчни средства!

    Коментиран от #81

    14:05 05.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бензин нема

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "ти па":

    Руснаците ще си карат колите като Флинстоун

    14:07 05.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Мишел

    6 6 Отговор

    До коментар #72 от "чудесно":

    Щото Зеленски ще направи бензина в блатата ро 300 рубли, ако ги замлати по сериозно тази зима, глада почва при външноклозетните!

    Коментиран от #89

    14:07 05.10.2025

  • 81 Тропляка

    7 5 Отговор

    До коментар #76 от "Мишел":

    пак показва падението на запада, да наема цигани за кражби и лъжи. После защо света застана зад Русия и се отврати от циганията заляла запада.

    14:07 05.10.2025

  • 82 Някой

    5 5 Отговор
    Миличкият Путин. След като се прави на удрен и топкаше топката на място цели 8 месеца, изведнаж се загрижи за добрите отношения със САЩ. Късно е чадо. Бензина свърши.

    14:08 05.10.2025

  • 83 Видно е

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Пропагандата":

    че те е уцелила.
    Запрял си се трайно.

    Коментиран от #86

    14:09 05.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Тропляка

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Рева на троляка":

    Така го смачка, че от втарая остана само леш и скрап, а топливото е с купони пак!

    Коментиран от #88

    14:09 05.10.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Без казармен ДОЛБОЕ Б ?))))

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "Мишел":

    12 год щурм на селото ПОКРОВСК!!
    3 Дневния блицкриг у СИРИЯ!!
    2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ за 5 ДНИ!!
    64 км колона--, Чернозем, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ХЕРСОН, ОДЕСА, ХАРКОВ и 168 селища ОСВОБОДЕНИ!
    13 0 0 0 блатни и С.Корейски ракети изстреляни срещу Украйна и...още превземаме ПОКРОВСК
    Аааса
    За

    Коментиран от #90, #94

    14:10 05.10.2025

  • 88 Рева на троляка

    4 5 Отговор

    До коментар #85 от "Тропляка":

    на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.

    Коментиран от #91

    14:10 05.10.2025

  • 89 Град Дуп Ница

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мишел":

    А бре Ломско чингене ,откога в Хумата и Мишолвци взе да има ,че и от политика да разбираш ,бе телефонен измамник ?

    14:10 05.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 стига ве

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "Рева на троляка":

    Ма и пyтлер ли е от троляка? щот той ривя ся.

    Коментиран от #93

    14:11 05.10.2025

  • 92 Обзървър

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Къде гледаш бе?! За последните 6 месеца са завзели над 250 населени места и са унищожили военна техника за над 1 млрд. долара. Убите украински и наемни войници за същия период са 5-цифрено число.

    14:12 05.10.2025

  • 93 Рева на троляка

    6 4 Отговор

    До коментар #91 от "стига ве":

    на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.

    Коментиран от #96

    14:12 05.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Путин трябваше да удари директно с атома

    4 4 Отговор
    Подстрекателите на войната а именно жермания цяла европа швейцария ватикана и саш и да не удря охрайна ами директно горе изброените

    14:13 05.10.2025

  • 96 русия мачка фашизма

    3 6 Отговор

    До коментар #93 от "Рева на троляка":

    с голи бузи

    Коментиран от #99, #100

    14:13 05.10.2025

  • 97 оня с коня

    5 3 Отговор
    Поредния як руски шут в зурлите на много полловитте от наа -тю-тю-тю 😂 !

    14:14 05.10.2025

  • 98 az СВО Победа80

    6 3 Отговор
    Тръмп няма да даде ракети на просрочения, то е ясно!

    До края на годината Киев ще загуби още много територии и ще изпадне в много тежка ситуация, защото руснаците получиха операгивен простор за действие като преофоляха всички отбранителни линии на ВСУ, градени с години при Доброполе, ДНР.
    Пробивът осигурява богат избор за настъпление в различни посоки на руснаците.

    Коментиран от #113

    14:15 05.10.2025

  • 99 Кер Естетто

    5 2 Отговор

    До коментар #96 от "русия мачка фашизма":

    Бъркаш я нещо с м@й касси ,муци 👄 !

    14:15 05.10.2025

  • 100 Рева на троляка

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "русия мачка фашизма":

    на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.

    Коментиран от #104, #110

    14:15 05.10.2025

  • 101 Койдазнай

    3 2 Отговор
    Бягството на руските нацисти от Украйна и суровото наказание на подпалвачите на братоубийствената война, ще възстанови отношенията между Русия и САЩ. А блъфа на Тръмп, че ще даде оръжие, като Томахавката на Украйна, не беше лош.

    14:15 05.10.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Рева на троляка

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Хехехехее":

    на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.

    14:21 05.10.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 az СВО ПОБЕДА80

    3 5 Отговор

    До коментар #100 от "Рева на троляка":

    Така го смачка, че от втарая остана само леш и скрап, а салярката и хлеба е с купони пак!

    Коментиран от #112, #115, #136

    14:27 05.10.2025

  • 111 ТехноЛог

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Не гра мотен Ман гасар ))":

    Това няма нищо общо с това ,кои 2000 хохохола ще излетят през комина .А германците са с традиции и лидери в крематориумите ,🤣🤣🤣

    14:28 05.10.2025

  • 112 Рева на троляка

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "az СВО ПОБЕДА80":

    на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.

    14:28 05.10.2025

  • 113 ТехноЛог

    2 6 Отговор

    До коментар #98 от "az СВО Победа80":

    Но трябва да признаем, че просрочения и без ракети си загрузва с 200 ватата по над 1000 дневно!

    14:29 05.10.2025

  • 114 7676

    4 5 Отговор
    Когато САЩ воюва с Виетнам, соц.лагера
    даваше на виетнамците оръжие образно
    казано от колело до самолет.Американците
    никого не заплашиха за тази помощ.Биха се
    и си заминаха.Сега за стотина танка, двайсетина
    хаймарса , пет шест патриоти и 15 самолета
    руснаците оредяха света.Толкова са жалки.
    Айде руслями, слагайте минуси.

    Коментиран от #117, #118, #128

    14:30 05.10.2025

  • 115 Град Дуп Ница

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "az СВО ПОБЕДА80":

    Кестен ,виждам че си го закъсал финансово и напъваш залудо,намини да го олигавиш набързо за 10€врака и да не се мъчиш .Християнин съм и те съжалявам .

    14:30 05.10.2025

  • 116 Грил

    4 1 Отговор
    Ботокса май вижда голям зор.

    14:31 05.10.2025

  • 117 7676

    1 2 Отговор

    До коментар #114 от "7676":

    Ореваха

    14:32 05.10.2025

  • 118 Град Дуп Ница

    3 3 Отговор

    До коментар #114 от "7676":

    Е какво друго да правят русорабите, нали за това ги е пратила тьота тук, от заран реват на умрело!

    Коментиран от #120

    14:33 05.10.2025

  • 119 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветтенн Утре Пак не замина да защитава Осрайна на терен.Оня Светльо Ултраса не се брои ,щото отече още по трасето .Предварително ви благодаря за +овете 👌 .

    14:33 05.10.2025

  • 120 Рева на троляка

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "Град Дуп Ница":

    на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.

    14:34 05.10.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Сложих ти плюс, но не си точен

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "какъв страхливец":

    С оттеглянето от Киев войната не беше загубена, а беше подпалена.

    Тепърва предстоят атомните гъби, които можеше да бъдат предотвратени с влизането на руските войски в Киев.

    И защо руснаците не влязоха в Киев? Не защото не можеха. Едва ли и защото Зеленски беше раздал калашници на киевските юдо-фашисти и укро-нацисти, а Путин обяви, че не желае кръвопролития в гражданската война (което е невъзможно и се доказа, че е невъзможно)

    Просто Путин не е това, което би трябвало да бъде един истински президент на Русия.

    Всъщност, така е още от 12.08.2000 г., когато американските подводници "Мемфис" и "Толедо" потопиха п/л "Курск", а Путин (предвидливо изпратен от юдео-мафията в Русия на курорт в Сочи) върна излетялата руска ескадрила с противолодъчни бомби, с които трябваше да атакува двете американски подводници. След три дни на гости му дойте шефът на ЦРУ...

    Коментиран от #133, #135

    14:35 05.10.2025

  • 123 Пропагандата

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Русуфил хардлайнaрин":

    винаги има за цел глупака.

    14:37 05.10.2025

  • 124 Бат Тъньо Кочаня

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Русуфил хардлайнaрин":

    Мууци 👄,с тези меки лакирани ръчички 💅 и това апетитно ∆ππ€нцее,няма как да минеш за хардлайнер.Явно си падаш по хард пассивен а..аллен сее ...х ,кукло. ...

    14:38 05.10.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Важното е,

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    че си БайМанг@л и мразиш българите като некъпан сиганин.

    14:41 05.10.2025

  • 127 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Пръчaт":

    Редовно и селски заарски минн дилли праскам в дир ниkkka ,но скоро нямам път натам,та устискай,ползвай чокъри от царевица ,сега им е сезона .

    Коментиран от #132

    14:42 05.10.2025

  • 128 име

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "7676":

    Козячев, как така САЩ ще воюва с Виетнам? Такова нещо никога не е имало. Излиза че САЩ са нападнали Ветнам, нещо са искали да го колонизират ли? Ауу, внимавай. САЩ подкрепяше демократите в южен виетнам, а СССР подкрепяше комунистите от севера. Кой кво подкрепил, никой не е ревал, важното е че имаше по традиция евакуяция с 200 по колесниците на самолетите. А за ракети руснаците плосто предупреждават, че ще има отговор, и той няма да е само на територията на бандеристан.

    14:46 05.10.2025

  • 129 Мишел

    1 0 Отговор
    Фантазираш. Бензинът А95 в Русия е 64.11 рубли/л, 0.77 долара/литър, а от 01.10 2025г. е премахнато ограничението от 20л./денонощие за Крим.

    14:46 05.10.2025

  • 130 Независим

    3 3 Отговор
    Защо ли путлер така силно реве от едни рекети които вече са остаряли, а какво ли ще прави когато дадат на Украйна съвременни рекети .
    С тези рекети украинците ще разрушат котилото на злото Кремъл и ще унищожат бункера на сатаната.

    14:46 05.10.2025

  • 131 Макробиолог

    2 2 Отговор
    Снощи около 700 дрона и 50тина ракети главно по западно разположените области.целите--военни ,но и инфраструктурни и енергийни обекти.Резултат-режим на тока в по голямата част от Украйна. Това е една от няколкото вълни от последните седмици.Въпросите са два--има ли Русия нужните запаси за такива удари и второ-Путин убедил ли се е че за да яде омлет,ще трябва да счупи яйцата?Ако да,няма поводи за радост за феновете на перемогата.

    14:47 05.10.2025

  • 132 Пръчaт

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Амет":

    Амет, ако имаш късмет ще мина през маалата, и че бегаш с двату крака

    14:47 05.10.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Наистина

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Септември 2025-44 000 укри са тор

    14:48 05.10.2025

  • 135 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #122 от "Сложих ти плюс, но не си точен":

    Видяхме от Киев за три дня до къде се докара бункерния с ботокса, 4та година се крие по калните мазета зад Урал, а крематорките в блатата пушат 24/7!

    Коментиран от #148

    14:50 05.10.2025

  • 136 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #110 от "az СВО ПОБЕДА80":

    Фантазираш. Бензинът А95 в Русия е 64.11 рубли/л, 0.77 долара/литър, а от 01.10 2025г. е премахнато ограничението от 20л./денонощие за Крим.
    А в Украйна на 01.10.2025г. обявиха, че са регистрирани 670 000 некролог на загинали украински военни на фронта.

    Коментиран от #144, #145

    14:50 05.10.2025

  • 137 Наистина

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "и кой се интересува":

    Да... Ти на колко реда си

    14:50 05.10.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Цвете

    3 1 Отговор
    МАЛЕ, КАКВА ВРАНА СИ???! НЕ СИ СЕДНА НА ЗАДНИКА, ЗАДНИК ГАДЕН.НА 7 ОКТОМВРИ ЩЕ СИ ОСТАНЕШ САМ САМИЧЪК С " НОВИ ПЛАНОВЕ " ЗА ПОРЕДНИТЕ ТИ УБИЙСТВА. СПРИ СЕ, ЗАЩОТО КРАТКОТО ТИ " БЪДЕЩЕ " ЩЕ Е БЕЛЯЗАНО СЪС ТВОЯТА ПЕРСОНА. ВНИМАВАЙ, КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАШ НА 73 ТИ РОЖДЕНИЯ ДЕН ПОНЯКОГА ЖЕЛАНИЯТА НЕ СЕ СБЪДНАТ. ПОМНИ. ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ ИМАШЕ ЕДИН СТРАХОТЕН ФИЛМ, КАЗВАШЕ СЕ " ПОМНИ СВОЕТО ИМЕ " .НО, ТОГАВА СИ ЗАСЛУЖАВАШЕ ТОВА ИМЕ, ЗАЩОТО ХИТЛЕР БЕШЕ НАПАДНАЛ СВЕТА. И, КАКЪВ Е ФИНАЛЪТ МУ, НЯКОЙ ПОМНИ ЛИ???? НЕ ТИ ГО ПОЖЕЛАВАМ, ЗАТОВА МИСЛИ И СЕ ПОГРИЖИ ДА ПРИКЛЮЧИ " САГАТА " В ПОЛЗА НА МИРА. И ТИ ИМАШ ДЕЦА, НАЛИ??? МИСЛИ И ЗА ТЯХ, КАКВО БИ ГИ ОЧАКВАЛО. ДЕЦАТА НЕ СА ВИНОВНИ ЗА ДЕЛАТА НА РОДИТЕЛИТЕ СИ. СМИРЕНИЕ И ДОБРАТА ЩЕ НИ ИЗВАДИ ОТ НАСТЪПИЛАТА КРИЗА. БЪДЕЩЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ, ДАЛИ СМЕ МИСЛИЛИ, ПРЕДИ ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ ДОБРИНАТА СИ, ДА СМЕ ХОРА, ПРЕДИ ВСИЧКО. 🇧🇬

    Коментиран от #143

    14:53 05.10.2025

  • 140 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Отделна тема е родния планктон.Месец без дъжд --водна криза,два дни дъжд--потоп и жертви. Как точно си представя той наше участие в мазни борби за възрастни?

    14:54 05.10.2025

  • 141 Т Живков

    1 1 Отговор
    Трепането на комунисти с ускурени темпове-ДЕЛА ДЕЛА И ПАК ДЕЛА УАА ХА ХАА ХАА

    14:54 05.10.2025

  • 142 мразя путин

    1 3 Отговор
    Путин може да покаже снимки на Зеленск и политиците на ЕС и НАТО, сътрудничили със Байдън. Към Тръмп: ЕИ ММЪ-РШО, ОЩЕ ДЪРЖИШ БАЙДЪН В УКРАЙНА И ЕС, НАТО. Но Путин е предател. И не се възползва от истината, че няма дезертьори от Донбас и руснаци които да се бият за Украйна. Може 2-милиона от Украйна да има армия която да се бие срещу режимът в Киев. И да се говори само за това, освобождение на средна Украйна до Лвов, и да има три територии от предишна Украйна. Към Русия който иска, НОВОРУСИЯ, втора територия Украйна антиевропейска, и трета западна украйна проевропейска. НО ПУТИН МЪЛЧИ? ПРЕДАТЕЛЛСССКККА С-ВИ-НЯ! Още иска да е цар и да живее 300 години. Но НАТО-САЩ натискат да сблъскат Източна Европа срещу Русия, това ще доведе разпад и на Русия и на ЕС, и на страните от ЕС. Което математически ще доведе до новия СССР, но вече единен като САЩ структура с единен народ и институции - а в него цяла Източна Европа и Гърция и Югославия, но вероятно цяла Европа и Турция, освен бившите от СССР. Ще има две държави Атлантически съюз и Евразийска държава, и през 22 век ще си разменят ядрени ракети през Атлантическият океан. Мкар баба Ванга да казва, че 2072г. ще има безкласово общество по цялата земя, и ще започне от Русия.

    14:56 05.10.2025

  • 143 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #139 от "Цвете":

    Мале колега колко си изписал, на дума ли ти е обещала да ти плаща онаа пияната!

    14:56 05.10.2025

  • 144 Бикът от Шри Ланка

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Мишел":

    Гюнер,кога се върна от битака,шитна ли стоката?

    14:59 05.10.2025

  • 145 Макробиолог

    2 3 Отговор

    До коментар #136 от "Мишел":

    Както сам каза, най важното е криматорките в блотата да пушат нон стоп, а това че бензина е с купони в магучая няма проблем, те робите коли нямат, то и асфалт няма, но копейките им завиждат, уж благородно, по братски!

    Коментиран от #152

    15:00 05.10.2025

  • 146 Пръчaт

    2 2 Отговор
    Господин Тръмп, моля не ги доставяйте томахавките на Украйна! Доставяйте ги на русия директно у Кремъл и у бункeро!

    15:01 05.10.2025

  • 147 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Русорабите трябва да са в чувал, пияния им господар тоже!

    15:06 05.10.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Мдам

    0 0 Отговор
    А на вербовое кви украински успехи има, мани мани...

    15:08 05.10.2025

  • 151 Укри

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "АХАХА пак мънка виновно":

    Нали беше мъртъв още 2023г. Беше в фризер. Беше получил удар. СПИН беше хванал.
    Уточнявайте се, стиковайте какво пишете.
    Аз съм от посолството и правя проверка днес.

    15:10 05.10.2025

  • 152 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Макробиолог":

    Мъка.Ко имат и немат капейките си е техен бизнес,но лесните нпо пари свършват,източват се последните огризки от байдън рахата.,а чичо Со въобще изчезна от радарите.

    15:14 05.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания