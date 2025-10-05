Путин: Изпращането на ракети "Томахоук" за Киев ще разруши отношенията между Русия и САЩ

Евентуално решение на САЩ да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна ще доведе до разрушаване на положителните тенденции в отношенията с Русия, заяви Владимир Путин в коментар пред журналиста на ВГТР Павел Зарубин.

„Това ще доведе до разрушаване на нашите отношения. Поне на очертаващите се положителни тенденции в тези отношения. Така че казвам това, което мисля. А как ще се развият нещата, зависи не само от нас“, каза руският лидер.

Путин подчерта, че е представил честно същността на въпросите на пленарната сесия във Валдай, а как ще реагират западните страни "е тяхна работа".

„Аз просто честно и откровено очертах определени ситуации, същността на проблемите и как ги виждам. От моите колеги в западните страни зависи да отговорят. Говоря искрено и честно“, подчерта държавният глава.

Той отбеляза, че в речта си е представил наболелите проблеми „такива, каквито всъщност са били“ и как самият той „би искал да види развитието на ситуацията“. Дали западните страни ще вземат предвид думите на руския лидер, както самият той отбеляза, „зависи от позицията на онези хора, които бяха обсъждани по един или друг начин на Валдай“. „На някои нещо ще им хареса, на други не. Никога не съм си поставял цел да представя нещо приятно. Просто ги казвам така, както са“, заключи Путин.