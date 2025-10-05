Путин: Изпращането на ракети "Томахоук" за Киев ще разруши отношенията между Русия и САЩ

Евентуално решение на САЩ да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна ще доведе до разрушаване на положителните тенденции в отношенията с Русия, заяви Владимир Путин в коментар пред журналиста на ВГТР Павел Зарубин.
„Това ще доведе до разрушаване на нашите отношения. Поне на очертаващите се положителни тенденции в тези отношения. Така че казвам това, което мисля. А как ще се развият нещата, зависи не само от нас“, каза руският лидер.
Путин подчерта, че е представил честно същността на въпросите на пленарната сесия във Валдай, а как ще реагират западните страни "е тяхна работа".
„Аз просто честно и откровено очертах определени ситуации, същността на проблемите и как ги виждам. От моите колеги в западните страни зависи да отговорят. Говоря искрено и честно“, подчерта държавният глава.
Той отбеляза, че в речта си е представил наболелите проблеми „такива, каквито всъщност са били“ и как самият той „би искал да види развитието на ситуацията“. Дали западните страни ще вземат предвид думите на руския лидер, както самият той отбеляза, „зависи от позицията на онези хора, които бяха обсъждани по един или друг начин на Валдай“. „На някои нещо ще им хареса, на други не. Никога не съм си поставял цел да представя нещо приятно. Просто ги казвам така, както са“, заключи Путин.
1 Путине, Путине...
13:36 05.10.2025
2 какъв страхливец
Коментиран от #3, #12, #16, #122
13:37 05.10.2025
4 НЕ СЕ КОСИ
13:37 05.10.2025
5 К за всички таксиджии и шофьори на маршр
13:38 05.10.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #134
13:38 05.10.2025
7 Последния Софиянец
13:38 05.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #36
13:38 05.10.2025
10 Путинистче идиотче
11 ДА КАЖА НА БАНДЕРИТЕ
13:39 05.10.2025
12 ВВП
До коментар #2 от "какъв страхливец":Не беше доброволно, западните лидери ме излъгаха понеже са хитри, а ние - милиционери
13:39 05.10.2025
13 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
Коментиран от #37
13:39 05.10.2025
15 име
Ефективността на НАТОвското ПВО в бандеристан през Август месец е било 37%. През Септември месец е паднало на 6%. Тва е щото руснаците са направили нов модел Искандер и няква нова дозвукова ракета( круизни ракети) които в последната фаза слизали на по-ниско и правели маневри и врътки преди да бъдат прихванати успешно от някой бандераски цех за дронове или радара и пусковите на Патриота ;). А новите дронове Гебера работят като разузнавателни дронове и само пращат информация къде какво има като препятствия и цели.
Коментиран от #21, #32, #57
13:41 05.10.2025
16 Путин страхливия плъх
Коментиран от #28
13:41 05.10.2025
17 Рублевка
13:42 05.10.2025
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Галя не плаща надник ако сам тролиш по темите.
13:42 05.10.2025
19 Дончо
13:42 05.10.2025
20 АХАХА пак мънка виновно
Коментиран от #151
13:43 05.10.2025
21 Я пъ тоа
Коментиран от #48
13:43 05.10.2025
22 Путин изглежда
13:43 05.10.2025
23 НАБЛЮДАТЕЛ
13:43 05.10.2025
13:44 05.10.2025
25 Дух
26 Психиатъра
13:44 05.10.2025
27 Путин
13:44 05.10.2025
28 Галя от посолството
До коментар #16 от "Путин страхливия плъх":Не се брои когато си пишеш сам. До тук само една публикация ти зачитам.
13:44 05.10.2025
30 и кой се интересува
Коментиран от #137
13:45 05.10.2025
31 Е не може
Коментиран от #40
32 НАБЛЮДАТЕЛ
До коментар #15 от "име":За това ли ватите още село не са взели 4та година, а бензина в блатата е с купони и няма ток!
Коментиран от #92
33 ТРЪМП ТРЕПЕ РУСНАЦИ
трепача на руснаци.
13:46 05.10.2025
Коментиран от #41
13:46 05.10.2025
35 Путин си пази орешниците
До коментар #27 от "Путин":за десетата година от войната.
Щото е хитър!
13:46 05.10.2025
36 Георги
37 име
До коментар #13 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, спри се малко, нека да видим поне една вярна козяшка прогноза, пък после продължавай със ЩЕ, СКОРО Л, СЛЕДВА и всичко друго в бъдеще неосъществимо време.
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Галя от посолството":Важно е рубли да носят, че тьота само обещава от 2022ра‼️
Коментиран от #43
13:47 05.10.2025
39 Я от тоа
До коментар #27 от "Путин":Не падна ли един Орешник в...Русия.
13:48 05.10.2025
40 Ъъъъ не!
До коментар #31 от "Е не може":Това е аксиома!
13:48 05.10.2025
41 Така заблуждава руснаците Путин
До коментар #34 от "от две седмици":Воюваме срещу НАТО, срещу международното положение и срещу марсианците.
Ама вярват на сказките му.
13:48 05.10.2025
13:48 05.10.2025
43 Не кради никове
До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Запада удари дъното да наема цигани по гетата да крадат и лъжат. После защо света се отврати от запада,
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Купони за бензин
13:49 05.10.2025
46 Обективно
13:49 05.10.2025
47 Путин
13:50 05.10.2025
До коментар #21 от "Я пъ тоа":сигурно не си забелязъл, но след лешника и атакамс и сторм шадоу изчезнаха
Коментиран от #51, #53, #55
13:50 05.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
13:50 05.10.2025
51 еми
До коментар #48 от "Георги":тогава тоя що риве?
Коментиран от #54
13:51 05.10.2025
52 Гост
"Зеленски, в своя Telegram канал, призова за едностранно прекратяване на огъня във въздуха след масирания обстрел на страната в нощта на 5 октомври. Той заяви, че това би „отворило пътя към истинска дипломация“. Не уточни обаче какво има предвид. Той отбеляза, че Украйна е била атакувана с повече от 50 ракети и приблизително 500 бойни дрона. Ударите са засегнали областите Лвов, Чернигов, Суми, Ивано-Франковск и Харков, както и други. Военна инфраструктура е била засегната... - Хайде, спрете!"
Е, нали щеше да нанася "стратегическо поражение" на Русия, останала с войници с кирки и лопати
13:52 05.10.2025
Коментиран от #67
13:52 05.10.2025
54 Като гледам
До коментар #51 от "еми":рева на троляка е неистов. Крадат никове и показват циганията на запада. 😄 Я таквоз падение не съм виждал.
13:53 05.10.2025
55 Гост
До коментар #48 от "Георги":И над милион вати изчезнаха в крематорките, а още село няма асвабадено!
Коментиран от #58
13:53 05.10.2025
56 ВВП
13:53 05.10.2025
57 Пашкул на буба
До коментар #15 от "име":От тоя нов Искандер в Русия раздават купони за 10 л бенцин.
Коментиран от #60
13:53 05.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Путине, Путине...
13:54 05.10.2025
60 ти па
До коментар #57 от "Пашкул на буба":мноо ти разбира главата на тебе
Коментиран от #78
13:54 05.10.2025
61 Путине, Путине...
13:56 05.10.2025
62 ДА ВИ КАЖА
Коментиран от #68
13:57 05.10.2025
63 Георги
До коментар #58 от "Пропагандата":Така е, няма на планетата по подло, продажно и пропаднало от копейката и пияния му государ!
Коментиран от #65
13:58 05.10.2025
64 Пиз Дин ХАНЪМ е
Хахахаха Стана за посмешище
13:59 05.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Георги
До коментар #53 от "Я пъ тоа":Не знам как ги палят на 1400 км навътре в блатата, но знам, че топливо нет, а купони има вече за всичко в свърдържавата изгнила!
Коментиран от #70
14:01 05.10.2025
68 Така е Е--- Балник
До коментар #62 от "ДА ВИ КАЖА":12 год щурм и....нито една ПРЕВЗЕТА Област! ФАКТ!
Хехехехее
Иначе вчера Крим ГО РИ! Летища( 2 ). барабар със самолетите!
Хехехехее
Коментиран от #84
14:02 05.10.2025
70 скоро
До коментар #67 от "Георги":Скоро ще дават купони само на ветерани завърнали се от фронта. В този цирк сме го играли.
14:02 05.10.2025
71 Мишел
Коментиран от #72, #87
14:02 05.10.2025
72 чудесно
До коментар #71 от "Мишел":тогава тоя що риве?
Коментиран от #75, #80
14:03 05.10.2025
74 е за кво
До коментар #69 от "Пропагандата":за кво спамиш? нямаш ли си стърчилка да си играеш?
Коментиран от #77
14:04 05.10.2025
75 Рева на троляка
До коментар #72 от "чудесно":на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.
Коментиран от #79, #85
14:05 05.10.2025
76 Мишел
Коментиран от #81
14:05 05.10.2025
78 Бензин нема
До коментар #60 от "ти па":Руснаците ще си карат колите като Флинстоун
14:07 05.10.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Мишел
До коментар #72 от "чудесно":Щото Зеленски ще направи бензина в блатата ро 300 рубли, ако ги замлати по сериозно тази зима, глада почва при външноклозетните!
Коментиран от #89
14:07 05.10.2025
81 Тропляка
До коментар #76 от "Мишел":пак показва падението на запада, да наема цигани за кражби и лъжи. После защо света застана зад Русия и се отврати от циганията заляла запада.
14:07 05.10.2025
82 Някой
14:08 05.10.2025
83 Видно е
До коментар #77 от "Пропагандата":че те е уцелила.
Запрял си се трайно.
Коментиран от #86
14:09 05.10.2025
85 Тропляка
До коментар #75 от "Рева на троляка":Така го смачка, че от втарая остана само леш и скрап, а топливото е с купони пак!
Коментиран от #88
14:09 05.10.2025
87 Без казармен ДОЛБОЕ Б ?))))
До коментар #71 от "Мишел":12 год щурм на селото ПОКРОВСК!!
3 Дневния блицкриг у СИРИЯ!!
2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ за 5 ДНИ!!
64 км колона--, Чернозем, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ХЕРСОН, ОДЕСА, ХАРКОВ и 168 селища ОСВОБОДЕНИ!
13 0 0 0 блатни и С.Корейски ракети изстреляни срещу Украйна и...още превземаме ПОКРОВСК
Аааса
За
Коментиран от #90, #94
14:10 05.10.2025
88 Рева на троляка
До коментар #85 от "Тропляка":на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.
Коментиран от #91
14:10 05.10.2025
89 Град Дуп Ница
До коментар #80 от "Мишел":А бре Ломско чингене ,откога в Хумата и Мишолвци взе да има ,че и от политика да разбираш ,бе телефонен измамник ?
14:10 05.10.2025
91 стига ве
До коментар #88 от "Рева на троляка":Ма и пyтлер ли е от троляка? щот той ривя ся.
Коментиран от #93
14:11 05.10.2025
92 Обзървър
До коментар #32 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Къде гледаш бе?! За последните 6 месеца са завзели над 250 населени места и са унищожили военна техника за над 1 млрд. долара. Убите украински и наемни войници за същия период са 5-цифрено число.
14:12 05.10.2025
93 Рева на троляка
До коментар #91 от "стига ве":на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.
Коментиран от #96
14:12 05.10.2025
95 Путин трябваше да удари директно с атома
14:13 05.10.2025
96 русия мачка фашизма
До коментар #93 от "Рева на троляка":с голи бузи
Коментиран от #99, #100
14:13 05.10.2025
97 оня с коня
14:14 05.10.2025
98 az СВО Победа80
До края на годината Киев ще загуби още много територии и ще изпадне в много тежка ситуация, защото руснаците получиха операгивен простор за действие като преофоляха всички отбранителни линии на ВСУ, градени с години при Доброполе, ДНР.
Пробивът осигурява богат избор за настъпление в различни посоки на руснаците.
Коментиран от #113
14:15 05.10.2025
99 Кер Естетто
До коментар #96 от "русия мачка фашизма":Бъркаш я нещо с м@й касси ,муци 👄 !
14:15 05.10.2025
100 Рева на троляка
До коментар #96 от "русия мачка фашизма":на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.
Коментиран от #104, #110
14:15 05.10.2025
101 Койдазнай
14:15 05.10.2025
105 Рева на троляка
До коментар #104 от "Хехехехее":на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.
14:21 05.10.2025
110 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #100 от "Рева на троляка":Така го смачка, че от втарая остана само леш и скрап, а салярката и хлеба е с купони пак!
Коментиран от #112, #115, #136
14:27 05.10.2025
111 ТехноЛог
До коментар #107 от "Не гра мотен Ман гасар ))":Това няма нищо общо с това ,кои 2000 хохохола ще излетят през комина .А германците са с традиции и лидери в крематориумите ,🤣🤣🤣
14:28 05.10.2025
112 Рева на троляка
До коментар #110 от "az СВО ПОБЕДА80":на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.
14:28 05.10.2025
113 ТехноЛог
До коментар #98 от "az СВО Победа80":Но трябва да признаем, че просрочения и без ракети си загрузва с 200 ватата по над 1000 дневно!
14:29 05.10.2025
114 7676
даваше на виетнамците оръжие образно
казано от колело до самолет.Американците
никого не заплашиха за тази помощ.Биха се
и си заминаха.Сега за стотина танка, двайсетина
хаймарса , пет шест патриоти и 15 самолета
руснаците оредяха света.Толкова са жалки.
Айде руслями, слагайте минуси.
Коментиран от #117, #118, #128
14:30 05.10.2025
115 Град Дуп Ница
До коментар #110 от "az СВО ПОБЕДА80":Кестен ,виждам че си го закъсал финансово и напъваш залудо,намини да го олигавиш набързо за 10€врака и да не се мъчиш .Християнин съм и те съжалявам .
14:30 05.10.2025
116 Грил
14:31 05.10.2025
117 7676
До коментар #114 от "7676":Ореваха
14:32 05.10.2025
118 Град Дуп Ница
До коментар #114 от "7676":Е какво друго да правят русорабите, нали за това ги е пратила тьота тук, от заран реват на умрело!
Коментиран от #120
14:33 05.10.2025
119 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
14:33 05.10.2025
120 Рева на троляка
До коментар #118 от "Град Дуп Ница":на пропадналият запад е неистов. Русия пак смачка фашизма.
14:34 05.10.2025
122 Сложих ти плюс, но не си точен
До коментар #2 от "какъв страхливец":С оттеглянето от Киев войната не беше загубена, а беше подпалена.
Тепърва предстоят атомните гъби, които можеше да бъдат предотвратени с влизането на руските войски в Киев.
И защо руснаците не влязоха в Киев? Не защото не можеха. Едва ли и защото Зеленски беше раздал калашници на киевските юдо-фашисти и укро-нацисти, а Путин обяви, че не желае кръвопролития в гражданската война (което е невъзможно и се доказа, че е невъзможно)
Просто Путин не е това, което би трябвало да бъде един истински президент на Русия.
Всъщност, така е още от 12.08.2000 г., когато американските подводници "Мемфис" и "Толедо" потопиха п/л "Курск", а Путин (предвидливо изпратен от юдео-мафията в Русия на курорт в Сочи) върна излетялата руска ескадрила с противолодъчни бомби, с които трябваше да атакува двете американски подводници. След три дни на гости му дойте шефът на ЦРУ...
Коментиран от #133, #135
14:35 05.10.2025
123 Пропагандата
До коментар #121 от "Русуфил хардлайнaрин":винаги има за цел глупака.
14:37 05.10.2025
124 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #121 от "Русуфил хардлайнaрин":Мууци 👄,с тези меки лакирани ръчички 💅 и това апетитно ∆ππ€нцее,няма как да минеш за хардлайнер.Явно си падаш по хард пассивен а..аллен сее ...х ,кукло. ...
14:38 05.10.2025
126 Важното е,
До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":че си БайМанг@л и мразиш българите като некъпан сиганин.
14:41 05.10.2025
127 Амет
До коментар #125 от "Пръчaт":Редовно и селски заарски минн дилли праскам в дир ниkkka ,но скоро нямам път натам,та устискай,ползвай чокъри от царевица ,сега им е сезона .
Коментиран от #132
14:42 05.10.2025
128 име
До коментар #114 от "7676":Козячев, как така САЩ ще воюва с Виетнам? Такова нещо никога не е имало. Излиза че САЩ са нападнали Ветнам, нещо са искали да го колонизират ли? Ауу, внимавай. САЩ подкрепяше демократите в южен виетнам, а СССР подкрепяше комунистите от севера. Кой кво подкрепил, никой не е ревал, важното е че имаше по традиция евакуяция с 200 по колесниците на самолетите. А за ракети руснаците плосто предупреждават, че ще има отговор, и той няма да е само на територията на бандеристан.
14:46 05.10.2025
129 Мишел
14:46 05.10.2025
130 Независим
С тези рекети украинците ще разрушат котилото на злото Кремъл и ще унищожат бункера на сатаната.
14:46 05.10.2025
131 Макробиолог
14:47 05.10.2025
132 Пръчaт
До коментар #127 от "Амет":Амет, ако имаш късмет ще мина през маалата, и че бегаш с двату крака
14:47 05.10.2025
134 Наистина
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Септември 2025-44 000 укри са тор
14:48 05.10.2025
135 Мишел
До коментар #122 от "Сложих ти плюс, но не си точен":Видяхме от Киев за три дня до къде се докара бункерния с ботокса, 4та година се крие по калните мазета зад Урал, а крематорките в блатата пушат 24/7!
Коментиран от #148
14:50 05.10.2025
136 Мишел
До коментар #110 от "az СВО ПОБЕДА80":Фантазираш. Бензинът А95 в Русия е 64.11 рубли/л, 0.77 долара/литър, а от 01.10 2025г. е премахнато ограничението от 20л./денонощие за Крим.
А в Украйна на 01.10.2025г. обявиха, че са регистрирани 670 000 некролог на загинали украински военни на фронта.
Коментиран от #144, #145
14:50 05.10.2025
137 Наистина
До коментар #30 от "и кой се интересува":Да... Ти на колко реда си
14:50 05.10.2025
139 Цвете
Коментиран от #143
14:53 05.10.2025
140 Макробиолог
14:54 05.10.2025
141 Т Живков
14:54 05.10.2025
142 мразя путин
14:56 05.10.2025
143 Мишел
До коментар #139 от "Цвете":Мале колега колко си изписал, на дума ли ти е обещала да ти плаща онаа пияната!
14:56 05.10.2025
144 Бикът от Шри Ланка
До коментар #136 от "Мишел":Гюнер,кога се върна от битака,шитна ли стоката?
14:59 05.10.2025
145 Макробиолог
До коментар #136 от "Мишел":Както сам каза, най важното е криматорките в блотата да пушат нон стоп, а това че бензина е с купони в магучая няма проблем, те робите коли нямат, то и асфалт няма, но копейките им завиждат, уж благородно, по братски!
Коментиран от #152
15:00 05.10.2025
146 Пръчaт
15:01 05.10.2025
147 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
15:06 05.10.2025
150 Мдам
15:08 05.10.2025
151 Укри
До коментар #20 от "АХАХА пак мънка виновно":Нали беше мъртъв още 2023г. Беше в фризер. Беше получил удар. СПИН беше хванал.
Уточнявайте се, стиковайте какво пишете.
Аз съм от посолството и правя проверка днес.
15:10 05.10.2025
152 Макробиолог
До коментар #145 от "Макробиолог":Мъка.Ко имат и немат капейките си е техен бизнес,но лесните нпо пари свършват,източват се последните огризки от байдън рахата.,а чичо Со въобще изчезна от радарите.
15:14 05.10.2025