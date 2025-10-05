Новини
Мерц и Тръмп обсъдиха ситуацията в Украйна и възможността за използване на замразени руски активи в помощ на Киев

5 Октомври, 2025 18:37, обновена 5 Октомври, 2025 18:42 984 16

Двамата лидери са се споразумели да продължат да работят заедно за бързо прекратяване на конфликта

Мерц и Тръмп обсъдиха ситуацията в Украйна и възможността за използване на замразени руски активи в помощ на Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, информирайки го за инициативата за използване на замразени руски активи в подкрепа на украинските въоръжени сили.

„Те обсъдиха ситуацията в Украйна. Германският канцлер обяви инициатива за използване на замразени руски активи в подкрепа на украинските въоръжени сили“, отбеляза говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус пред репортери. Той добави, че Тръмп и Мерц са се споразумели да продължат да работят заедно за бързо прекратяване на конфликта в Украйна.

Европейският съюз обсъжда възможността за експроприиране на 210 милиарда евро замразени руски активи в подкрепа на Киев; лидерите вече са инструктирали Европейската комисия да проучи задълбочено рисковете от подобен ход.

Мерц по-рано заяви, че Берлин подкрепя заем за Украйна, използващ руски активи. Белгия, дом на платформата Euroclear, където са депозирани до 95% от активите, категорично се противопоставя на това. Брюксел се опасява от финансовите рискове, свързани не само с намаляването на доверието в европейската валута, но и с евентуалното изземване на белгийски активи по целия свят въз основа на инициирани от Русия искове за обезщетение за незаконно иззети средства.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен и икономическият сепаратизъм само ще се засили, "ако Западът открадне" замразените резерви на Русия. Прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков отбеляза, че Москва със сигурност "ще отмъсти за кражбата" на нейните активи в Европа. Той подчерта, че Кремъл възнамерява да преследва замесените в тази схема.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    22 1 Отговор
    Някой да каже на Мец че немските танкове са вече в Москва - на платформите на руските влекачи

    18:45 05.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Икономист

    23 0 Отговор
    Пиратите въртят ,сучат като бръмбар ..йно,все за замразените активи се облизват .Веднъж крадец,завинаги крадец .

    18:49 05.10.2025

  • 4 000

    14 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че фактчетата не отразиха срещата на ес в дания? Защо ли?! Ес се разпада пред очите ни.

    19:01 05.10.2025

  • 5 По важно е обаче

    11 0 Отговор
    Кога замразени израелски активи ще видим .....

    19:08 05.10.2025

  • 6 Е па няма да ви мини

    12 0 Отговор
    Крадливият номер казаха от Джей Пи Морган и Ко. на който е депозитара ....

    19:09 05.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    8 1 Отговор
    Шубето е голям страх. Верни на принципа всеки за себе си, западналите робовладелци чакат да видят кой ще се подхлъзне или стъпи на криво. За сега Белгия отказа да обира пешкира на неонацистите в ЕССР, категорично няма да си слага сама главата в торбата със замразени руски активи. Да видим островните pодocмеcители дали ще имат смелостта да пипнат ково има у тях.

    19:25 05.10.2025

  • 9 Хахахахаха.....

    7 1 Отговор
    "експроприиране"....Мерц съвсем се е сдухал. Тая дума ще стресира всеки американец като я чуе

    19:26 05.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майна

    6 0 Отговор
    Всички медии в ЕС са притежание на гло,б,алистите-.Никакво доверие вече към " официалните " медии.Толкова е отчаяната банк,ерска кабала, че купи за 300 милиона и Тикток един от " остриетата" и Лари Елисън. Нищо няма да ги спаси..., нищо

    19:27 05.10.2025

  • 12 Мерц що не си пооправи

    7 0 Отговор
    Бюджета с израелски активи се чудя. Много по лесно ще му е

    19:28 05.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Около 5 милиарда има в Германия

    7 0 Отговор
    Основно в пенсионните им фондове са. И Мерц тях ли иска да подари на Зеленски? Тоя голям мозък ще излезе верно като ги фалира

    19:31 05.10.2025

  • 15 Баш Балък

    6 0 Отговор
    Има ли за крадене, ще се краде, така е било, така и ще бъде. А на свин.та Мерц ще и дойде Коледата.

    19:32 05.10.2025

  • 16 МЕРЦ ШПЕРЦ

    7 0 Отговор
    Европейските тигри нямат пари. Пак гледат да откраднат чуждото.

    19:35 05.10.2025

Новини по държави:
