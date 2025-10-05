Германският канцлер Фридрих Мерц разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, информирайки го за инициативата за използване на замразени руски активи в подкрепа на украинските въоръжени сили.

„Те обсъдиха ситуацията в Украйна. Германският канцлер обяви инициатива за използване на замразени руски активи в подкрепа на украинските въоръжени сили“, отбеляза говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус пред репортери. Той добави, че Тръмп и Мерц са се споразумели да продължат да работят заедно за бързо прекратяване на конфликта в Украйна.

Европейският съюз обсъжда възможността за експроприиране на 210 милиарда евро замразени руски активи в подкрепа на Киев; лидерите вече са инструктирали Европейската комисия да проучи задълбочено рисковете от подобен ход.

Мерц по-рано заяви, че Берлин подкрепя заем за Украйна, използващ руски активи. Белгия, дом на платформата Euroclear, където са депозирани до 95% от активите, категорично се противопоставя на това. Брюксел се опасява от финансовите рискове, свързани не само с намаляването на доверието в европейската валута, но и с евентуалното изземване на белгийски активи по целия свят въз основа на инициирани от Русия искове за обезщетение за незаконно иззети средства.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен и икономическият сепаратизъм само ще се засили, "ако Западът открадне" замразените резерви на Русия. Прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков отбеляза, че Москва със сигурност "ще отмъсти за кражбата" на нейните активи в Европа. Той подчерта, че Кремъл възнамерява да преследва замесените в тази схема.