Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че остава загадка кой стои зад вълната от смущения с дронове, засегнали работата в различни европейски страни, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Той подчерта, че инцидентите са послужили като полезно напомняне за европейците за опасностите от войната.

Медведев – понастоящем заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия – отхвърли теорията, че скорошните смущения, включително тези в летищния трафик в Германия и Дания, са резултат от действия, свързани с Русия или сили, симпатизиращи на нея.

„Хората, които симпатизират на нашата страна (в Европа), няма да пилеят ресурсите си, като излизат от укритията си. Нашите ‘агенти и къртици’ чакат отделна заповед“, написа той в Telegram.

Медведев, известен с острите си антизападни позиции, заяви, че независимо кой е отговорен, важното е, че европейските граждани вече усещат какво може да означава войната за техния континент. Той обвини френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, че подбуждат войната по политически и финансови причини.

„Основното е, че късогледите европейци изпитват опасността от войната на свой гръб. Че се страхуват и треперят като неми животни в стадо, водено на заколение“, изтъкна Медведев, изразявайки надежда, че хората може да се обърнат срещу Мерц и Макрон.

Европейските разговори за използване на замразени руски активи за финансиране на закупуване на украинско оръжие, заедно с обсъжданията за сваляне на руски самолети, които нарушават европейското въздушно пространство, и плановете за изграждане на „стена от дронове“, разгневиха руските правителствени служители. Москва многократно заявява, че няма намерение да атакува която и да е държава членка на НАТО.