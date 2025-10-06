Новини
Медведев: Европа изпитва страха от войната на собствен гръб

6 Октомври, 2025 12:55 426 12

  • дмитрий медведев-
  • война-
  • европа-
  • русия-
  • страх

Бившият руски президент коментира вълната от дронови смущения и обвинява европейските лидери, че подбуждат конфликта по политически и финансови причини

Медведев: Европа изпитва страха от войната на собствен гръб - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че остава загадка кой стои зад вълната от смущения с дронове, засегнали работата в различни европейски страни, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Той подчерта, че инцидентите са послужили като полезно напомняне за европейците за опасностите от войната.

Медведев – понастоящем заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия – отхвърли теорията, че скорошните смущения, включително тези в летищния трафик в Германия и Дания, са резултат от действия, свързани с Русия или сили, симпатизиращи на нея.

„Хората, които симпатизират на нашата страна (в Европа), няма да пилеят ресурсите си, като излизат от укритията си. Нашите ‘агенти и къртици’ чакат отделна заповед“, написа той в Telegram.

Медведев, известен с острите си антизападни позиции, заяви, че независимо кой е отговорен, важното е, че европейските граждани вече усещат какво може да означава войната за техния континент. Той обвини френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, че подбуждат войната по политически и финансови причини.

„Основното е, че късогледите европейци изпитват опасността от войната на свой гръб. Че се страхуват и треперят като неми животни в стадо, водено на заколение“, изтъкна Медведев, изразявайки надежда, че хората може да се обърнат срещу Мерц и Макрон.

Европейските разговори за използване на замразени руски активи за финансиране на закупуване на украинско оръжие, заедно с обсъжданията за сваляне на руски самолети, които нарушават европейското въздушно пространство, и плановете за изграждане на „стена от дронове“, разгневиха руските правителствени служители. Москва многократно заявява, че няма намерение да атакува която и да е държава членка на НАТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце ЕООД

    8 1 Отговор
    И във свой памперс.

    12:56 06.10.2025

  • 2 Слава алкохолу

    0 9 Отговор
    Па Руснаците направо ГИНАТ във войната......

    13:00 06.10.2025

  • 3 москва

    0 9 Отговор
    няма намерение да напада Уклрайна!

    Коментиран от #7

    13:01 06.10.2025

  • 4 честен ционист

    0 7 Отговор
    Ты нас не помнишь? Твой дед в штаны наваливал.

    13:01 06.10.2025

  • 5 Путинистче идиотче

    0 7 Отговор
    По добре да западняците да се страхуват отколкото да мрат като нас.

    13:02 06.10.2025

  • 6 Фашистите

    9 0 Отговор
    На запад докато не започнат да дават жертви войната няма да свърши. Не разбирам безкрайното руско търпение.

    Коментиран от #10

    13:02 06.10.2025

  • 7 Ъхъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "москва":

    Добре че с два дни изпревари западните чакали.

    13:03 06.10.2025

  • 8 Путин е ЗАХВАТЧИК

    0 7 Отговор
    Нормално е Запада да има опасения спрямо него....затова дава оръжия на Украйна.

    13:03 06.10.2025

  • 9 Яяяя

    1 6 Отговор
    И кой ти вярва? Путин каза, че няма да навлиза в Украйна и след два дни потегли към Киев. Как да ти вярваме, като говориш за вашите къртици, които ще излязат по ваша заповед. Уж няма да нападате, а си отглеждате къртици. Нещо много си противоречите и лъжете товариш.

    13:04 06.10.2025

  • 10 Я пъ тоа

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Фашистите":

    Руснаците гинат като мухи......Путин ги вкара във войната, ама нещо СВОто са провали и сега не може да ги изкара от Украйна.

    13:05 06.10.2025

  • 11 Путинистче идиотче

    0 2 Отговор
    Блазе на западняците. Живеят си тихо и мирно и трупат дебели пачки от оръжия. А нас ни избиват като за последно.

    13:07 06.10.2025

  • 12 Ахаха

    0 0 Отговор
    Голям рев на платения днес. Смех! Поне му дайте някви качествени бележки, че като разчита на "собствената си мисъл" става трагично положението.

    13:08 06.10.2025

