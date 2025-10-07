Масирана руска атака срещу Харков, Тръмп "донякъде" взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН.

Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.

Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари.

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочва още една група руски дронове - бъдете предпазливи!", предупреди Терехов.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна, предаде Ройтерс.

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

"Не се стремя към ескалация", отбеляза той.

Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа.

"Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес.

Финландският президент Александер Стуб и премиерът на страната Петери Орпо ще посетят Вашингтон на 9 и 10 октомври за разговори с американския президент Доналд Тръмп, съобщи финландското правителство, цитирано от Ройтерс.

Разговорите ще бъдат фокусирани върху двустранните отношения между Финландия и САЩ, търговското и икономическото сътрудничество, както и върху руската инвазия в Украйна, допълниха от финландското правителство.

Всяко решение на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна трябва да съответства на международното право, заяви вчера председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс.

"Очакваме да видим, че всяка схема, която се обсъжда и в крайна сметка ще бъде представена в даден момент ще съответства на международните правила, на международното право“, каза Лагард пред евродепутати в Страсбург.

В момента ЕС търси начини да финансира отбраната и възстановяването на Украйна с възлизащите на близо 210 млрд. евро руски суверенни активи, замразени на Запад от началото на руската инвазия, посочва Ройтерс.