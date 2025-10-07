Новини
Свят »
Украйна »
Масирана руска атака срещу Харков, Тръмп "донякъде" взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна
  Тема: Украйна

Масирана руска атака срещу Харков, Тръмп "донякъде" взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

7 Октомври, 2025 04:38, обновена 7 Октомври, 2025 03:47 751 14

  • украйна-
  • русия-
  • тръмп-
  • война-
  • оръжие-
  • ес-
  • финландия

Финландският президент обсъжда руската инвазия с американския президент. ЕЦБ предупреди, че използването на замразените руски активи в помощ на Коев трябва да съответства на международното право

Масирана руска атака срещу Харков, Тръмп "донякъде" взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН.

Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.

Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари.

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочва още една група руски дронове - бъдете предпазливи!", предупреди Терехов.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна, предаде Ройтерс.

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

"Не се стремя към ескалация", отбеляза той.

Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа.

"Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес.

Финландският президент Александер Стуб и премиерът на страната Петери Орпо ще посетят Вашингтон на 9 и 10 октомври за разговори с американския президент Доналд Тръмп, съобщи финландското правителство, цитирано от Ройтерс.

Разговорите ще бъдат фокусирани върху двустранните отношения между Финландия и САЩ, търговското и икономическото сътрудничество, както и върху руската инвазия в Украйна, допълниха от финландското правителство.

Всяко решение на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна трябва да съответства на международното право, заяви вчера председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс.

"Очакваме да видим, че всяка схема, която се обсъжда и в крайна сметка ще бъде представена в даден момент ще съответства на международните правила, на международното право“, каза Лагард пред евродепутати в Страсбург.

В момента ЕС търси начини да финансира отбраната и възстановяването на Украйна с възлизащите на близо 210 млрд. евро руски суверенни активи, замразени на Запад от началото на руската инвазия, посочва Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    7 10 Отговор
    пyцaй кyме, пyцайййй мaйкy им фашиcтко на тия окрaнциии

    Коментиран от #9

    03:53 07.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 10 Отговор
    Важното е, че
    Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
    Парите на данъкоплатците не отиват напразно.

    03:54 07.10.2025

  • 4 Не си пъхайте гагите

    4 8 Отговор
    в чужди работи.
    oкpaйнa НЕ Е член на нато.
    Този конфликт не е ваша работа.
    Внимавайте в картинката да не стане работа на Русия.

    03:55 07.10.2025

  • 5 оня с коня

    6 9 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    04:04 07.10.2025

  • 6 оня с коня

    7 8 Отговор
    вързахме ви капачките за бутилките....... гениално, най-голямото откритие на демокрацията

    04:05 07.10.2025

  • 7 ЕС и нато

    4 9 Отговор
    не са и не могат да са страна в конфликта, защото oкpaйнa не член на нито едната.
    Намесата в конфликта означава само едно; война срещу Русия.
    В такъв случай, всички против Русия са легитимни цели.

    04:08 07.10.2025

  • 8 оня с коня

    7 9 Отговор
    ФАКТИ саЖалка, евтина и 3АПАДнала медия!!! Неграмотни преписвачи на подаяния!!! Журналистиката е мираж в този утепанСайт!!?

    04:15 07.10.2025

  • 9 Пак си преяло с руски 💩💩💩, а

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    копейко мaлoyмна?

    04:27 07.10.2025

  • 10 За бавните повтарям:

    3 6 Отговор
    ЕС и нато не са и не могат да бъдат страна в конфликта, защото oкpaйнa не член на нито едната.
    Намесата в конфликта означава само едно; война срещу Русия.
    В такъв случай, всички против Русия са легитимни цели.

    04:29 07.10.2025

  • 11 Чичо Скруч

    1 6 Отговор
    Русия и Украйна взаимно се унищожават за голяма радост на колективния запад.

    04:35 07.10.2025

  • 12 Закономерно

    3 1 Отговор
    Путлер и шайката му бандити в Кремъл най-много се притесняват от факта, че Украйна с всеки изминал ден доказва на света, че Русия не е и военна сила...
    3 години и половина мъки в Донбас и 1 милион убити и осакатени рашисти за парче изпепелена земя. Всеки ден по близо 1 милиард долара потрошени за войната. Опашки по бензиностанции и купони за гориво.
    Така става с президент който е дърт, бункерен лузър (бивш посредствен агент на КГБ) .

    04:54 07.10.2025

  • 13 ФАКТ

    0 0 Отговор
    ПРО СИА приклу4и,,, ГАЗТА... тоге

    04:58 07.10.2025

  • 14 ПРО СИА приклуу4и

    0 0 Отговор
    3 те дниа сжърсхиха .. КОМРАДС... мухаххахаха ГАЗТА тоге,, ЖАЛИООО ма4ка У...д ати иаде.... СЛАВА УКРАИНЕ

    04:59 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания