Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп за бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит: Този ужасен, подъл и лош човек плаща цената на провала си

Тръмп за бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит: Този ужасен, подъл и лош човек плаща цената на провала си

7 Октомври, 2025 06:07, обновена 7 Октомври, 2025 06:19 1 390 13

  • доналд тръмп-
  • джак смит-
  • сащ-
  • специален прокурор

Президентът коментира съобщенията, че магистратът е следил личните имейли и телефонните разговори на републиканските сенатори

Тръмп за бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит: Този ужасен, подъл и лош човек плаща цената на провала си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит, който е работил по щурма на сградата на Капитолия през 2021 г., в момента плаща цената за лошото си представяне по време на администрацията на Байдън.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Newsmax, коментирайки съобщения, че Смит е следил личните имейли и телефонните разговори на републиканските сенатори.

„Научих за това наскоро“, каза Тръмп. „Джак Смит беше подъл, лош човек, ужасен човек, който винаги прекаляваше. Той беше жесток и ужасен прокурор и сега плаща цената.“

По-рано Fox News, позовавайки се на документ на Федералното бюро за разследване (ФБР), получен от канала, съобщи, че Смит и неговите подчинени са имали достъп до телефонните записи на длъжностни лица и републикански сенатори през 2023 г., когато Байдън е бил на власт.

Миналия септември Тръмп обвини ФБР в подстрекателство към щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. от негови поддръжници, които са нахлули в сградата, за да предотвратят сертифицирането на резултатите от президентските избори през ноември 2020 г. , които Байдън спечели. По време на размириците в Конгреса полицията застреля протестиращ. Регистрирани бяха и няколко други несвързани смъртни случая, класифицирани като медицински спешни случаи. Служител на полицията на Капитолия почина след сблъсъците.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    Познато!

    Коментиран от #5

    06:29 07.10.2025

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    Понякога Тръмп има проблясъци!

    06:29 07.10.2025

  • 3 Регулатор

    2 7 Отговор
    Трудно ще бъде на Тръмп да завърши целия си мандат. Войната срещу администрацията,войната срещу университетите,съкращения...58 процента неодобрение на работата му...Определено ще се стигне до импийчмънт...И това е само вътре-в самата Америка...Външната политика на САЩ е пълен провал.Нивото е шокиращо ниско и неприемливо.Катастрофа...

    Коментиран от #7, #9

    06:31 07.10.2025

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор
    Дори Тръмп да не му се занимава, Мелания няма да им прости намесата в личните контакти!

    Коментиран от #8

    06:36 07.10.2025

  • 5 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Много работа му се струпа на байДончо, няма време да разчисти нашите обори! Видяло се , е че ние сме неспособни!☹️

    06:38 07.10.2025

  • 6 Жоро

    2 1 Отговор
    "Watergate" е детска игра със сравнение,с конспирациите и предателствата от страна демонкратите в последните 10 години!

    06:38 07.10.2025

  • 7 Жоро

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Регулатор":

    Заради такива хора,като тебе са измислени лудниците!

    06:40 07.10.2025

  • 8 Ъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    ФБР и ровичкаха в чекмеджетата с бельото!

    06:40 07.10.2025

  • 9 Ще ви изчисти

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Регулатор":

    Както ви излекува от трансджендърните мании, така и ще ви изчисти!

    06:42 07.10.2025

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Вероятно си падат само по мъжко бельо!

    06:44 07.10.2025

  • 11 вехтия

    2 1 Отговор
    бай дончо боли ли го ухото още

    06:50 07.10.2025

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Някои хора имат слаби нерви!

    07:19 07.10.2025

  • 13 Име

    0 0 Отговор
    Юнак без рана не може!

    07:20 07.10.2025