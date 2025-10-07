Тръмп за бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит: Този ужасен, подъл и лош човек плаща цената на провала си

Бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит, който е работил по щурма на сградата на Капитолия през 2021 г., в момента плаща цената за лошото си представяне по време на администрацията на Байдън.
Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Newsmax, коментирайки съобщения, че Смит е следил личните имейли и телефонните разговори на републиканските сенатори.
„Научих за това наскоро“, каза Тръмп. „Джак Смит беше подъл, лош човек, ужасен човек, който винаги прекаляваше. Той беше жесток и ужасен прокурор и сега плаща цената.“
По-рано Fox News, позовавайки се на документ на Федералното бюро за разследване (ФБР), получен от канала, съобщи, че Смит и неговите подчинени са имали достъп до телефонните записи на длъжностни лица и републикански сенатори през 2023 г., когато Байдън е бил на власт.
Миналия септември Тръмп обвини ФБР в подстрекателство към щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. от негови поддръжници, които са нахлули в сградата, за да предотвратят сертифицирането на резултатите от президентските избори през ноември 2020 г. , които Байдън спечели. По време на размириците в Конгреса полицията застреля протестиращ. Регистрирани бяха и няколко други несвързани смъртни случая, класифицирани като медицински спешни случаи. Служител на полицията на Капитолия почина след сблъсъците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #5
06:29 07.10.2025
2 Анонимен
06:29 07.10.2025
3 Регулатор
Коментиран от #7, #9
06:31 07.10.2025
4 Анонимен
Коментиран от #8
06:36 07.10.2025
5 Ъхъ
До коментар #1 от "Факт":Много работа му се струпа на байДончо, няма време да разчисти нашите обори! Видяло се , е че ние сме неспособни!☹️
06:38 07.10.2025
6 Жоро
06:38 07.10.2025
7 Жоро
До коментар #3 от "Регулатор":Заради такива хора,като тебе са измислени лудниците!
06:40 07.10.2025
8 Ъхъ
До коментар #4 от "Анонимен":ФБР и ровичкаха в чекмеджетата с бельото!
06:40 07.10.2025
9 Ще ви изчисти
До коментар #3 от "Регулатор":Както ви излекува от трансджендърните мании, така и ще ви изчисти!
06:42 07.10.2025
10 Анонимен
06:44 07.10.2025
11 вехтия
06:50 07.10.2025
12 Анонимен
07:19 07.10.2025
13 Име
07:20 07.10.2025