Тръмп за бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит: Този ужасен, подъл и лош човек плаща цената на провала си

Бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит, който е работил по щурма на сградата на Капитолия през 2021 г., в момента плаща цената за лошото си представяне по време на администрацията на Байдън.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Newsmax, коментирайки съобщения, че Смит е следил личните имейли и телефонните разговори на републиканските сенатори.

„Научих за това наскоро“, каза Тръмп. „Джак Смит беше подъл, лош човек, ужасен човек, който винаги прекаляваше. Той беше жесток и ужасен прокурор и сега плаща цената.“

По-рано Fox News, позовавайки се на документ на Федералното бюро за разследване (ФБР), получен от канала, съобщи, че Смит и неговите подчинени са имали достъп до телефонните записи на длъжностни лица и републикански сенатори през 2023 г., когато Байдън е бил на власт.

Миналия септември Тръмп обвини ФБР в подстрекателство към щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. от негови поддръжници, които са нахлули в сградата, за да предотвратят сертифицирането на резултатите от президентските избори през ноември 2020 г. , които Байдън спечели. По време на размириците в Конгреса полицията застреля протестиращ. Регистрирани бяха и няколко други несвързани смъртни случая, класифицирани като медицински спешни случаи. Служител на полицията на Капитолия почина след сблъсъците.