ISW: Русия засилва действията си срещу НАТО като част от подготовка за бъдещ конфликт

Русия ускорява създаването на информационни и психологически условия - "Фаза 0" от кампанията си, за да се подготви за евентуална война с НАТО в бъдеще. Руската служба за външно разузнаване (СВР) заяви на 6 октомври, че Великобритания планира група проукраински руснаци, воюващи за Украйна, да извършат атака срещу кораб на украинския флот или чуждестранен граждански кораб в европейско пристанище, предава News.bg.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Саботьорите ще твърдят, че са действали по заповед от Москва и че Лондон планира да оборудва групата с подводно оборудване, произведено в Китай. Целта е да се обвини Пекин в подкрепа на руската агресия срещу Украйна. Твърдението следва подобни за „фалшив флаг“, насочени към държави като Полша, Молдова и Сърбия. СВР публикува подобни изявления все по-често през последните седмици, което представлява нов съгласуван модел на дейност.

Изглежда, че Русия провежда координирана подготовка като част от фазата на създаване на физически и психологически условия за военни непредвидени ситуации. През последните години страната е участвала в различни явни и тайни атаки срещу държави от НАТО, включително саботажни мисии, смущения в електронната война, заглушаване на GPS и палежи.

Русия драстично е увеличила тези атаки срещу държави от НАТО през последните седмици на есента на 2025 г. - най-вече чрез нахлувания на дронове във въздушното пространство на алианса.

Този модел на организирана дейност предполага, че Русия е навлязла в първата фаза на подготовка - „Фаза 0“ - за преминаване към по-високо ниво на война от това, в което участва в момента, като например бъдеща война между НАТО и Русия. ISW не оценява към момента дали Кремъл е решил да се ангажира с такова по-високо ниво на конфликт или в какъв срок може да го направи. Русия вече предприема дългосрочни действия, които според ISW може да са част от подготовката за бъдеща война между НАТО и Русия - като преструктурирането на военните окръзи по западната ѝ граница и изграждането на бази край Финландия.

ISW не е наблюдавал индикации, че Русия активно се готви за непосредствен конфликт с НАТО в този момент.

Откритите и скритите атаки, както и твърденията за фалшив флаг, служат на множество цели за Москва - както международно, така и вътрешнополитически. Русия се стреми да всее страх сред европейското население и да подкопае решимостта на НАТО. Широкият диапазон от видове и места на атаките и фалшивите флагове има за цел да създаде усещане, че заплахата от насилие е широко разпространена в Европа. Москва използва страха, за да постигне отстъпки във войната срещу Украйна и в потенциална бъдеща конфронтация с НАТО.

Русия се опитва да накара европейците да намалят подкрепата си за Украйна от страх, че продължаващата помощ ще доведе до нови руски атаки. Също така се стреми Европа да забави или прекрати усилията си за укрепване на отбраната, опасявайки се от руски провокации.

Междувременно европейските власти продължават да съобщават за наблюдения на дронове във въздушното пространство на континента. Норвежките власти докладваха за евентуално наблюдение на неидентифицирани дронове над международното летище „Гардермуен“ в Осло в нощта на 5 срещу 6 октомври. Норвежкият източен полицейски район съобщи, че пилот и други свидетели са забелязали между три и пет дрона.

Летищните власти забавиха няколко кацания на самолети и временно затвориха летището след наблюденията. Норвежките правоохранителни органи все още не са потвърдили инцидента и не са приписали събитието на конкретен участник.

Германските власти приписаха скорошните полети на дронове над летището в Мюнхен на Русия. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 5 октомври, че „предполага“, че Русия стои зад „повечето“ от тези полети, които принудиха германските власти да затворят летището в нощите на 2 срещу 3 октомври и 3 срещу 4 октомври.

Мерц уточни, че вероятните руски нахлувания с дронове са имали разузнавателен и психологически характер - целта им е била да разпространят страх сред германското население.