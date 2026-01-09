ISW: Нов масивен руски удар

Предварителни непотвърдени информации сочат, че руските сили може да са нанесли удар с хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег (IRBM) "Орешник" срещу област Лвов, но украинските власти все още не са потвърдили тези информации.

Украинските въздушни сили издадоха ракетна тревога в цяла Украйна около 23:30 местно време поради заплахата от изстрелване на руска балистична ракета от Капустин Яр.

Там Русия съхранява ракети "Орешник". Това припомня Институтът за изследване на войната (ISW).

От полигона в Капустин Яр се предполага, че Кремъл изстреля за първи път хиперзвуковата ракета срещу Украйна през ноември 2024 г..

Кметът на град Лвов Андрий Садовий заяви, че вечерта в града е имало поредица от мощни експлозии, а началникът на военната администрация на област Лвов Максим Козицки заяви, че руските сили са нанесли удар по неопределено критично инфраструктурно съоръжение в региона.

По-късно Садовий съобщи, че към момента не е известно дали руските сили са използвали Орешник срещу област Лвов.

ISW не може да потвърди независимо дали ударите срещу област Лвов са били с "Орешник".

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди в следобеда на 8 януари за възможен "нов масивен руски удар" в нощта на 8 срещу 9 януари.

Посолството на САЩ в Киев съобщи на 8 януари, че е получило информация за потенциално значителен въздушен удар "през следващите няколко дни".

Кремъл отново категорично отхвърли гаранциите за сигурност за Украйна, които САЩ и Европа в момента финализират с Украйна като част от мирно споразумение.

На 8 януари говорителят на руското министерство на външните работи (МВнР) Мария Захарова отговори на последните усилия на Коалицията на желаещите да финализират подробностите за разполагането на многонационални сили в Украйна, за да се гарантира бъдещо прекратяване на огъня, което Захарова определи като "милитаристки декларации" от "оста на войната".

Захарова заяви, че Русия ще разглежда разполагането на западни военни сили в Украйна като "чужда интервенция", която ще представлява "пряка заплаха" за сигурността на Русия, и като "легитимни бойни цели" за руската армия.

Говорителят на МВнР посочи, че Кремъл настоява за пълна капитулация на Украйна преди да спре бойните действия.

Собственикът на петролния танкер Bella-1 под руски флаг, който американската брегова охрана конфискува на 7 януари, е свързан с руските усилия да се избегнат санкциите срещу венецуелския петролен сектор.

Русия изглежда се опитва да се дистанцира от петролния танкер Bella-1, дори и да се стреми да защити други вероятни кораби от сенчестата си флота.

Според информациите руското военно командване продължава да създава нови военни части и формирования, но вероятно ще има затруднения да ги окомплектова с необходимия брой личен състав.

Обединеното кралство предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на фона на ескалиращите руски удари с дронове и ракети с голям обсег срещу украински цивилни и критични инфраструктурни обекти.

Руските сили наскоро напреднаха в област Суми.