ISW: Нов масивен руски удар

Предварителни непотвърдени информации сочат, че руските сили може да са нанесли удар с хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег (IRBM) "Орешник" срещу област Лвов, но украинските власти все още не са потвърдили тези информации.
Украинските въздушни сили издадоха ракетна тревога в цяла Украйна около 23:30 местно време поради заплахата от изстрелване на руска балистична ракета от Капустин Яр.
Там Русия съхранява ракети "Орешник". Това припомня Институтът за изследване на войната (ISW).
От полигона в Капустин Яр се предполага, че Кремъл изстреля за първи път хиперзвуковата ракета срещу Украйна през ноември 2024 г..
Кметът на град Лвов Андрий Садовий заяви, че вечерта в града е имало поредица от мощни експлозии, а началникът на военната администрация на област Лвов Максим Козицки заяви, че руските сили са нанесли удар по неопределено критично инфраструктурно съоръжение в региона.
По-късно Садовий съобщи, че към момента не е известно дали руските сили са използвали Орешник срещу област Лвов.
ISW не може да потвърди независимо дали ударите срещу област Лвов са били с "Орешник".
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди в следобеда на 8 януари за възможен "нов масивен руски удар" в нощта на 8 срещу 9 януари.
Посолството на САЩ в Киев съобщи на 8 януари, че е получило информация за потенциално значителен въздушен удар "през следващите няколко дни".
Кремъл отново категорично отхвърли гаранциите за сигурност за Украйна, които САЩ и Европа в момента финализират с Украйна като част от мирно споразумение.
На 8 януари говорителят на руското министерство на външните работи (МВнР) Мария Захарова отговори на последните усилия на Коалицията на желаещите да финализират подробностите за разполагането на многонационални сили в Украйна, за да се гарантира бъдещо прекратяване на огъня, което Захарова определи като "милитаристки декларации" от "оста на войната".
Захарова заяви, че Русия ще разглежда разполагането на западни военни сили в Украйна като "чужда интервенция", която ще представлява "пряка заплаха" за сигурността на Русия, и като "легитимни бойни цели" за руската армия.
Говорителят на МВнР посочи, че Кремъл настоява за пълна капитулация на Украйна преди да спре бойните действия.
Собственикът на петролния танкер Bella-1 под руски флаг, който американската брегова охрана конфискува на 7 януари, е свързан с руските усилия да се избегнат санкциите срещу венецуелския петролен сектор.
Русия изглежда се опитва да се дистанцира от петролния танкер Bella-1, дори и да се стреми да защити други вероятни кораби от сенчестата си флота.
Според информациите руското военно командване продължава да създава нови военни части и формирования, но вероятно ще има затруднения да ги окомплектова с необходимия брой личен състав.
Обединеното кралство предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на фона на ескалиращите руски удари с дронове и ракети с голям обсег срещу украински цивилни и критични инфраструктурни обекти.
Руските сили наскоро напреднаха в област Суми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Боруна Лом
21:51 09.01.2026
Няма удари
21:52 09.01.2026
3 нов удар нови избори пак ще ни търпите
Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ - защото имахме определени цели.
Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Враца.
Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас, каза още Борисов.
21:53 09.01.2026
Вашето мнение
21:54 09.01.2026
Факт
21:55 09.01.2026
Хипотетично
21:56 09.01.2026
7 ДАВАЙ ПУТИНЕ!
До коментар #1 от "Боруна Лом":разджавкай пак псетата по Мечока
бълнуващи влюбени в копейки
21:56 09.01.2026
Гоче папеонката-Експерт и Критик
21:56 09.01.2026
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Няма удари":Точен сте !От руснак войник не става .В това е проблема
21:56 09.01.2026
10 Пич
- Извинете, аз без да искам! Наредих на шефа на генщаба да изпрати една торта Сахер с орехи на Зелю , а на руски орехи е Орешки! Но господин генерала ми беше отляво, а той не дочува с лявото ухо, и им изпратил Орешник!
21:56 09.01.2026
11 раша воювала с доброволци нали
В Украине погибли 36 росийскох генералов
21:56 09.01.2026
Люси
21:57 09.01.2026
мдаааа
21:57 09.01.2026
Ухаааа!👍
21:57 09.01.2026
Тия
21:58 09.01.2026
Ду рак!
21:59 09.01.2026
19 оня с питон.я
До коментар #3 от "нов удар нови избори пак ще ни търпите":Събрахте ли пари да откупите Бащицата от Йосич? Щом за Украйна има милиард и за бащата на нацията ще има.
21:59 09.01.2026
Путин в тих бяс и ужас.
21:59 09.01.2026
УДРИ С ЛОПАТАТА
22:00 09.01.2026
22 чиП
До коментар #10 от "Пич":Ама генерала понеже и с лявото око не довижда, вместо в Киев изпратил орешник чак у полето до Полша.
22:00 09.01.2026
23 Усраула Лайненс
Щетите от ракетата „Орешник“ са ужасни, противовъздушната отбрана не може да ги види, казва кметът на Лвов.
Слава Богу, „Орешник“ беше без бойните си глави, каза Садовой.
Кметът на Лвов призна сериозни щети на инфраструктурата след удара на руска ракета „Орешник“ и заяви, че украинските противовъздушни системи не са успели да засекат полета ѝ. Ракетата не е била засечена от радара, а времето от изстрелването до удара е било по-малко от 10 минути.
Ракетата не е носила бойна глава, което е предотвратило мащабни разрушения и жертви. Садовой обаче потвърди унищожаването на един критичен инфраструктурен обект и определи щетите като „ужасни“, макар и не най-лошите възможни.
само с теникия ви бият неможачи такива
пейтриът викате а
22:00 09.01.2026
24 ЗАИНТЕРЕСОВАН
До коментар #20 от "Путин в тих бяс и ужас.":Пуснахте ли вече газта в лвиф и кииф
22:01 09.01.2026
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "Пич":Намериха ли главата на генерала?
22:01 09.01.2026
Направо
22:01 09.01.2026
27 оня с питон.я
До коментар #14 от "Ухаааа!👍":Мрънкат като капризни девойчета. Да се греят с дърва, кюмур, гуми. И на това ли да ги учиме?
22:02 09.01.2026
Гост
22:03 09.01.2026
29 Най
До коментар #11 от "раша воювала с доброволци нали":Много от всички ме кефите туземците с картинките! Нищо не илюстрира по добре паветената елементарнаст на " младите дженZита " !
22:03 09.01.2026
Вашето мннение
22:03 09.01.2026
РЕАЛИСТ
22:04 09.01.2026
Да,бе
22:04 09.01.2026
Хо-ха-ха
22:04 09.01.2026
Мда
22:04 09.01.2026
Тити
22:05 09.01.2026
36 Глюпости ,
До коментар #14 от "Ухаааа!👍":Не можем си представя , как един мягкий ше ти стопли сърцето ... 🤭
22:05 09.01.2026
Паветенъ Тролъ
22:06 09.01.2026
38 Няма съчки
До коментар #27 от "оня с питон.я":Дървата са в Сибир. Ще одат там да се топлят.
22:06 09.01.2026
39 оня с питон.я
До коментар #35 от "Тити":Че кой ти каза, че руснаците пропускат набелязаните цели? Дойче Веле ли?
22:06 09.01.2026
40 Помогнете
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Вие за да намерите някоя глава, само трябва широко да си отворите устата.
22:06 09.01.2026
1111
22:07 09.01.2026
Кеф
22:07 09.01.2026
43 Тити Павету
До коментар #35 от "Тити":аз съ молим да не почнът кът митъняху, че заминъ полвин гейропъ
22:07 09.01.2026
44 Соня
До коментар #4 от "Вашето мнение":По-лошото е, че тукашното паветно стана за смях. Цяла седмица мисира с елементарнна пропаганда му подаваше фитили и оно кудкудякаше като ярка качена от петел от възторг, а сега рев и сополи.
22:08 09.01.2026
45 Неподписан
До коментар #2 от "Няма удари":Кои останаха в българските села,където само външни са кенефите...
22:09 09.01.2026
46 604
До коментар #42 от "Кеф":гладнъ кокошкъ просо сънувъ, ся чакъ висококалоричнъ с уранец
22:09 09.01.2026
Кютека започва
22:09 09.01.2026
50 Кобзон
Танкове: 5 бр.
Бронирани бойни машини: 8 бр.
Артилерийски системи: 18 бр.
Дронове (БПЛА): 687 бр.
Автомобилна техника и цистерни: 90 бр
Тенденцията е към увеличение .
22:11 09.01.2026
51 Паветник
До коментар #44 от "Соня":Аа, не сте права! Само да се изфикая и така ще ви наредя, ама от страх не мога да спра да фикая...
22:12 09.01.2026
52 аФтора, аФтора
Британците щели да дадат ПВО, дето не играе срещу Орешника...? Възниква въпросът "Ами защо ще им го дават ?!?!" Като не върши рабжта...? А тази вечер по БНТ няква бохча се опитваше да лъже внушавайки на аудиторията, че всеки 2-ри подкрепял педалите и лесцийките от ЛГБТИ - представяте ли си по- пошла лъжа?!?!??
22:12 09.01.2026
Слава на Русия!
22:13 09.01.2026
55 От тези пратени при кобзон
До коментар #11 от "раша воювала с доброволци нали":рашистки клети генерали с най висок чин е -
Андрей Суховецки, генерал-майор. Служил е като командир на 41-ва Обединена армия. Умира на 28 февруари 2022 г. в Черниговска област. Според наличните сведения, той е бил прострелян от снайперист. Той става първият генерал, чиято смърт е потвърдена от руската страна
22:14 09.01.2026
57 Неподписан
До коментар #2 от "Няма удари":Ти исхалче смръдливо имаш ли представа какво се случва...
22:16 09.01.2026
58 Владимир Путин, президент
Уж Калибри Малибри, Орешници Лешници вече Четири Года все нещо бомбят, унищожават, събарят пък като гледам всички мостове, тунели, магистрали, заводи в Украйната са ток и жица. Ей го на и днес - абсолютно нищо, 80млн долара на вятъра !!! Кво стана тука бе, за мезе ли взимат стареца ......
22:16 09.01.2026
59 Ха Добрутру ИСВ-то...
22:16 09.01.2026
60 Браво!
До коментар #50 от "Кобзон":Раша има още много кобзончици..
22:16 09.01.2026
61 Барс
Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия ...
Макрон : Очаквам с нетърпение срещата с Путин ...
Швейцария първа в Европа махна санкциите срещу Русия ...
Тръмп освободи двама руски моряка от кораба Марниер ... 20 украински обаче и трима Грузински остават в плен ...
Мерц обърна плочата : Не сте ме разбрали , ще разполагаме войски в Украйна само след разбирателство с Русия ...
Междувременно кмета Кличко призове жителите на Киев да напуснат столицата . Няма ток , парно , вода ...
Зам шефът на Френския парламент предлиже Франция да излезе от нато ...
22:18 09.01.2026
62 Неподписан
До коментар #2 от "Няма удари":Убиха държавата и унищожават всичко нравствено,такива кратуни празни като теб Тикви разни...
22:19 09.01.2026
63 Айде и от мен още малко
До коментар #55 от "От тези пратени при кобзон":рашистки генерали пратени при кобзон от АЗОВ -
Олег Митяев, генерал-майор. Командвал е 150-та мотострелкова дивизия. Предполага се, че е убит по време на битката за Мариупол през пролетта на 2022 г. Украинският полк "Азов" твърди, че го е ликвидирал - тази информация е потвърдена от провоенни източници в Руската федерация -
Владимир Фролов, генерал-майор. Служил е като командир на 8-ма руска общовойскова армия. Умира на 10 март 2022 г. в Мариупол, официално в резултат на снайперски огън
22:19 09.01.2026
64 Неподписан
До коментар #2 от "Няма удари":Убиха държавата и унищожават всичко нравствено,такива кратуни празни като теб Тикви разни...
22:19 09.01.2026
65 Ъъъъъъъъъ
22:20 09.01.2026
66 ?????
Само забравят да ни напишат че руснаците са предупредили американците 48 часа преди удара, а пък американците са предупредили веднага Зеленски и той естествено се е скрил в най-дълбокия съветски бункер в Украйна и 48 часа е чакал кво ще стане.
Хубава терапия се получава.
22:20 09.01.2026
67 Копирал си го от профила
До коментар #61 от "Барс":На нидялко офшорката който продаде сайта си ПИК на пеевски и преди 3 години твърдеше за раша " примитивни,гладни и бедни"...хаха
22:21 09.01.2026
68 Санитар
До коментар #61 от "Барс":Халюцинациите са сериозен проблем...
22:22 09.01.2026
69 Неподписан
До коментар #2 от "Няма удари":Ти имаш ли представа какво означава ДАНС да не знаят къде са милиарди долари държавна народна пара,а след 2 седмица ЦРУ да обяви пред света че 55 милиарда $ на РБ са изнесени ви се намират в офшорни сметки...
Коментиран от #78
22:22 09.01.2026
70 Теле зрител
22:22 09.01.2026
71 гост
22:23 09.01.2026
72 гост
През нощта срещу 9 януари Русия изстреля втората си ракета "Орешник" към западите части на Украйна. Според местните власти в Лвовска област по същото време е имало взривове около Стрий, където се намират газохранилищата на страната. Информации за удари по газова инфраструктура не бяха потвърдени - в района за кратко беше спряно газоподаването в едно от населените места (за по-малко от 400 домакинства) като причината се оказа блокирал спирателен кран.
Олександър Коваленко сравнява ефективността на "Орешник" с балистичните ракети "Искандер - М". Според неговите изчисления с конвенционални бойни глави ударът от "Орешник" е съпоставим с удар от 700-750 кг тротилов еквивалент. Това са една и половина ракети "Искандер - М" или 7 управляеми авиационни бомби ФАБ-250, посочва експертът. Според него бомбардировач Су-34 може да носи 22 авиационни бомби ФАБ-250 и това е квивалент на повече от 2 тона тротил. Ако цената на "Орешник" е 100 млн. долара, каквито са изявленията, то използването на такава ракета с конвенционална, а не ядрена глава, е напълно безсмислено - един полет на Су-34, или две ракети "Искандер - М" струват около 3 млн. долара, допълва Коваленко.
За тази цена Русия е можела да използва 50 балистични ракети, които са 35 пъти по-раз
22:25 09.01.2026
73 гост
22:25 09.01.2026
74 доктора
22:26 09.01.2026
75 Политикант
До коментар #61 от "Барс":Ти ,ако вярваш на всяка дума казана от политик,значи си мега зле с логиката.
22:26 09.01.2026
76 мокрите сънища на един клоун
22:28 09.01.2026
77 РЕАЛИСТ
До коментар #35 от "Тити":Видяхме ги и израелците. Като ги запука Иран с ракети и напълниха гащите. Дори ги пожалиха , за да не ги унижават съвсем.
22:28 09.01.2026
79 инкасатора
Чеповете от перални работят яко .
22:30 09.01.2026
80 Сред екипажа на танкера "Бела-1",
22:31 09.01.2026
81 Неподписан
22:31 09.01.2026
82 Охлюви
22:32 09.01.2026
83 Фродо
22:33 09.01.2026
84 Бат Венци
22:34 09.01.2026
85 Антон
спомняш ли как щяхте да налагате мир чрез сила заедно с колективните западнали.
помниш ли че щяхте да нанасяте стратегическо поражение на Русия?
щяхте да бутате Кримския мост?
Щяхте да си връщате Крим.
нищо де, тези събития са добър пример какво се случва със всеки който се заиграе със ес и сащ.
продължавай да ревеш.
22:35 09.01.2026
86 18-годишният син на Кадиров
22:35 09.01.2026
87 Пламен
22:36 09.01.2026
88 Христов
22:37 09.01.2026
90 китаеца
22:38 09.01.2026
92 Орешниците бяха два
другия унищожи най-голямото газово хранилище в Европа -17 милиарда кубика газ дадоха фира
това беше основно газ на ЕС
22:41 09.01.2026
94 читател
" Калас смята, че ракетата Орешник която се движи със скорост 13000 км. в час е хамбургер..."
22:43 09.01.2026
96 Саманта
22:45 09.01.2026
97 Милен
След като сами се набутаха да са прокси на натутууу, да не реват като отнасят шаамарите!
22:46 09.01.2026
98 На те ще
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Тие бамай ката
22:48 09.01.2026
99 заинтересован
Последно видех едни хора как му се подиграваха в очите, той гледа виновно в земята.
Отиде си като пролетния снег
22:56 09.01.2026
100 ъглов удар
22:58 09.01.2026
101 ФИЗИКА НЕ СИ УЧИЛ ИЛИ СИ
До коментар #72 от "гост":БИЛ НААНАЛНИПРОЦЕДУРИ КОГАТО СА ОБЯСНЯВАЛИ ЧЕ СИЛАТА НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА УДРЯЩ СЕ ЛЕТЯЩ ОБЕКТ Е ПРАВОПРОПЦИОНАЛНА НА МАСАТА МУ ПО СКОРОСТТА МУ....?!!! ТОЕСТ АКО ОБЕКТА Е В СВОБОДНО ПАДАНЕ КАТО ФАБОВЕТЕ ЩЕ БЪДЕ С ,,Х,, ЕНЕРГИЯ ПРИ УДАРА ....А АКО Е С 13000 КМ. Ч.!!!!! ЩЕ БЪДЕ С 13000 ХИЛ. ПЪТИ ПО ГОЛЯМА КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ В ПОВЕЧЕ.......
23:04 09.01.2026
102 Хардлайнер
23:14 09.01.2026
103 Мунчо
До коментар #101 от "ФИЗИКА НЕ СИ УЧИЛ ИЛИ СИ":13 хил. пъти казваш? Ку ку! Ку ку! Сърди се на даскала! Или те гони демeнцията веке, и всичко назубрено отива у дyпката!
23:20 09.01.2026