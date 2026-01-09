Новини
ISW: Нов масивен руски удар
  Тема: Украйна

ISW: Нов масивен руски удар

9 Януари, 2026 21:49

Кремъл отново категорично отхвърли гаранциите за сигурност за Украйна, които САЩ и Европа в момента финализират с Украйна като част от мирно споразумение

ISW: Нов масивен руски удар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Предварителни непотвърдени информации сочат, че руските сили може да са нанесли удар с хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег (IRBM) "Орешник" срещу област Лвов, но украинските власти все още не са потвърдили тези информации.

Украинските въздушни сили издадоха ракетна тревога в цяла Украйна около 23:30 местно време поради заплахата от изстрелване на руска балистична ракета от Капустин Яр.

Там Русия съхранява ракети "Орешник". Това припомня Институтът за изследване на войната (ISW).

От полигона в Капустин Яр се предполага, че Кремъл изстреля за първи път хиперзвуковата ракета срещу Украйна през ноември 2024 г..

Кметът на град Лвов Андрий Садовий заяви, че вечерта в града е имало поредица от мощни експлозии, а началникът на военната администрация на област Лвов Максим Козицки заяви, че руските сили са нанесли удар по неопределено критично инфраструктурно съоръжение в региона.

По-късно Садовий съобщи, че към момента не е известно дали руските сили са използвали Орешник срещу област Лвов.

ISW не може да потвърди независимо дали ударите срещу област Лвов са били с "Орешник".

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди в следобеда на 8 януари за възможен "нов масивен руски удар" в нощта на 8 срещу 9 януари.

Посолството на САЩ в Киев съобщи на 8 януари, че е получило информация за потенциално значителен въздушен удар "през следващите няколко дни".

Кремъл отново категорично отхвърли гаранциите за сигурност за Украйна, които САЩ и Европа в момента финализират с Украйна като част от мирно споразумение.

На 8 януари говорителят на руското министерство на външните работи (МВнР) Мария Захарова отговори на последните усилия на Коалицията на желаещите да финализират подробностите за разполагането на многонационални сили в Украйна, за да се гарантира бъдещо прекратяване на огъня, което Захарова определи като "милитаристки декларации" от "оста на войната".

Захарова заяви, че Русия ще разглежда разполагането на западни военни сили в Украйна като "чужда интервенция", която ще представлява "пряка заплаха" за сигурността на Русия, и като "легитимни бойни цели" за руската армия.

Говорителят на МВнР посочи, че Кремъл настоява за пълна капитулация на Украйна преди да спре бойните действия.

Собственикът на петролния танкер Bella-1 под руски флаг, който американската брегова охрана конфискува на 7 януари, е свързан с руските усилия да се избегнат санкциите срещу венецуелския петролен сектор.

Русия изглежда се опитва да се дистанцира от петролния танкер Bella-1, дори и да се стреми да защити други вероятни кораби от сенчестата си флота.

Според информациите руското военно командване продължава да създава нови военни части и формирования, но вероятно ще има затруднения да ги окомплектова с необходимия брой личен състав.

Обединеното кралство предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на фона на ескалиращите руски удари с дронове и ракети с голям обсег срещу украински цивилни и критични инфраструктурни обекти.

Руските сили наскоро напреднаха в област Суми.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    40 7 Отговор
    ДАВАЙ ПУТИНЕ!

    Коментиран от #7, #56

    21:51 09.01.2026

  • 2 Няма удари

    25 10 Отговор
    Анимация раша няма перални и тоалетни чинии дори

    Коментиран от #9, #15, #45, #49, #54, #57, #62, #64, #69

    21:52 09.01.2026

  • 3 нов удар нови избори пак ще ни търпите

    6 27 Отговор
    Предстоят ни избори. Ние ясно сме казали ,че по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството.

    Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ - защото имахме определени цели.


    Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Враца.

    Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас, каза още Борисов.

    Коментиран от #19

    21:53 09.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    33 4 Отговор
    Стрялят отдалеч за да могат американските пво да покажат възможностите си и да направят перукан да заеква - дъ греат американ арми и да му се смее цял свят.

    Коментиран от #44

    21:54 09.01.2026

  • 5 Факт

    31 2 Отговор
    Пред вид променили те се обстоятелства, сега ще има нова среща за гаранциите!

    21:55 09.01.2026

  • 6 Хипотетично

    3 24 Отговор
    И тук нито Захарова се е похвалила за поразена цел с орешник, нито Зеленски е уточнил, за да се изясни доколко е управляем далекобойния снаряд с хиперзвукова скорост наречен орешник. Имало масирана бомбардировка по различни обекти.

    21:56 09.01.2026

  • 7 ДАВАЙ ПУТИНЕ!

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    разджавкай пак псетата по Мечока
    бълнуващи влюбени в копейки

    21:56 09.01.2026

  • 8 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    22 5 Отговор
    Удри Путине!

    21:56 09.01.2026

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 33 Отговор

    До коментар #2 от "Няма удари":

    Точен сте !От руснак войник не става .В това е проблема

    Коментиран от #98

    21:56 09.01.2026

  • 10 Пич

    25 4 Отговор
    Путин:
    - Извинете, аз без да искам! Наредих на шефа на генщаба да изпрати една торта Сахер с орехи на Зелю , а на руски орехи е Орешки! Но господин генерала ми беше отляво, а той не дочува с лявото ухо, и им изпратил Орешник!

    Коментиран от #22, #25

    21:56 09.01.2026

  • 11 раша воювала с доброволци нали

    6 37 Отговор
    А досега в Украйна са убити 36 руски генерали. Най много убити генерали досега в историята на една война. Ето част -
    В Украине погибли 36 росийскох генералов

    Коментиран от #29, #55

    21:56 09.01.2026

  • 12 Люси

    26 4 Отговор
    Поредна тежка нощ за жилаещите и паветните, нов салют от лопата орешник

    21:57 09.01.2026

  • 13 мдаааа

    3 25 Отговор
    "Трите Дня " вече са ми много смешни ..

    21:57 09.01.2026

  • 14 Ухаааа!👍

    28 4 Отговор
    В Киив няма ток и отопление, а било -10градуса! Това стопля сърцето ми!😂

    Коментиран от #27, #36

    21:57 09.01.2026

  • 16 Тия

    40 2 Отговор
    станаха разногледи. От статията разбирам, че не знаят какво им се е случило, какво ги е ударило, от къде им е дошло. Смях🤣🤣🤣🤣

    21:58 09.01.2026

  • 18 Ду рак!

    26 5 Отговор
    За сметка на това Зелю има златни кен ефи с твоите пари!

    21:59 09.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "нов удар нови избори пак ще ни търпите":

    Събрахте ли пари да откупите Бащицата от Йосич? Щом за Украйна има милиард и за бащата на нацията ще има.

    21:59 09.01.2026

  • 20 Путин в тих бяс и ужас.

    3 29 Отговор
    Взеха му Сирия,Венецуела,конфискуват му танкерите,Аятоласите падат.В Украйна за 1 година е превзел 0,7% срещу 300 хиляди убити и осакатени ватенки.

    Коментиран от #24

    21:59 09.01.2026

  • 21 УДРИ С ЛОПАТАТА

    20 3 Отговор
    По главите фашистики.

    22:00 09.01.2026

  • 22 чиП

    18 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Ама генерала понеже и с лявото око не довижда, вместо в Киев изпратил орешник чак у полето до Полша.

    22:00 09.01.2026

  • 23 Усраула Лайненс

    30 2 Отговор
    специален поздрав за златните тоалетни и поклонниците на свещената крава

    Щетите от ракетата „Орешник“ са ужасни, противовъздушната отбрана не може да ги види, казва кметът на Лвов.
    Слава Богу, „Орешник“ беше без бойните си глави, каза Садовой.
    Кметът на Лвов призна сериозни щети на инфраструктурата след удара на руска ракета „Орешник“ и заяви, че украинските противовъздушни системи не са успели да засекат полета ѝ. Ракетата не е била засечена от радара, а времето от изстрелването до удара е било по-малко от 10 минути.
    Ракетата не е носила бойна глава, което е предотвратило мащабни разрушения и жертви. Садовой обаче потвърди унищожаването на един критичен инфраструктурен обект и определи щетите като „ужасни“, макар и не най-лошите възможни.

    само с теникия ви бият неможачи такива
    пейтриът викате а

    22:00 09.01.2026

  • 24 ЗАИНТЕРЕСОВАН

    20 2 Отговор

    До коментар #20 от "Путин в тих бяс и ужас.":

    Пуснахте ли вече газта в лвиф и кииф

    22:01 09.01.2026

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 14 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #40

    22:01 09.01.2026

  • 26 Направо

    13 2 Отговор
    По разногледи и безпомощни и от тукашния платен

    22:01 09.01.2026

  • 27 оня с питон.я

    22 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ухаааа!👍":

    Мрънкат като капризни девойчета. Да се греят с дърва, кюмур, гуми. И на това ли да ги учиме?

    Коментиран от #38

    22:02 09.01.2026

  • 28 Гост

    23 1 Отговор
    ISW това, ISW онова, и накрая, ISW не може да потвърди нищо! Абе, вие нещо, а?

    22:03 09.01.2026

  • 29 Най

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "раша воювала с доброволци нали":

    Много от всички ме кефите туземците с картинките! Нищо не илюстрира по добре паветената елементарнаст на " младите дженZита " !

    22:03 09.01.2026

  • 30 Вашето мннение

    14 1 Отговор
    ISW, дъ греат американ арми и зеления виждат само някаква светлина и после тътен. Какво да потвърддят?

    22:03 09.01.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    17 3 Отговор
    Тази статия е тюрлю гювеч. Един Бог знае, какво искат да ни съобщят.

    22:04 09.01.2026

  • 32 Да,бе

    20 3 Отговор
    САЩ и Европа нямат защита от Русия,но щели да дават гаранции...С тия "гаранции" Украйна загуби половината си население,не далеч ще е с 40% по- малко територия,без излаз на море и вселенски непотребна даже за последните озъбени бандеровци.Гаранция,та дрънка на умряло.

    22:04 09.01.2026

  • 33 Хо-ха-ха

    15 1 Отговор
    Когато Сащ и Европа дадат необходимитегаранции за сигурността на Русия, тогава може и да ги приеме. Европа даваше гаранции и с Минските споразумения ама не си направи труда да ги спазва..

    22:04 09.01.2026

  • 34 Мда

    17 0 Отговор
    Поредният тюрлюгювеч. Нищо ново, предъвкана розово оцветена пропагандна лакардия от ISW, дето е бабичката Нюланд с четирите милиарда долара за майдана.

    22:04 09.01.2026

  • 35 Тити

    3 18 Отговор
    С нищо няма да им помогне на Рашистите тези ракети стрелят на сляпо а не по военни цели. Хабят ресурс на вятъра Израелците показват как се води съвременна война удрят там където е нужно и без пропуск.

    Коментиран от #39, #43, #77

    22:05 09.01.2026

  • 36 Глюпости ,

    1 11 Отговор

    До коментар #14 от "Ухаааа!👍":

    Не можем си представя , как един мягкий ше ти стопли сърцето ... 🤭

    Коментиран от #47

    22:05 09.01.2026

  • 37 Паветенъ Тролъ

    14 0 Отговор
    днеска освен памперса си сложих и неколко паветъ на кухътъ крътунъ против падащи орехи....

    22:06 09.01.2026

  • 38 Няма съчки

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с питон.я":

    Дървата са в Сибир. Ще одат там да се топлят.

    22:06 09.01.2026

  • 39 оня с питон.я

    15 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тити":

    Че кой ти каза, че руснаците пропускат набелязаните цели? Дойче Веле ли?

    22:06 09.01.2026

  • 40 Помогнете

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Вие за да намерите някоя глава, само трябва широко да си отворите устата.

    22:06 09.01.2026

  • 41 1111

    10 0 Отговор
    Ами, яжте си я претоплената манджа...

    22:07 09.01.2026

  • 42 Кеф

    16 1 Отговор
    От страх статията е написана несвързано и нищо не се разбира! Втори орешник ли им влезе или още се наслаждават на първия?

    Коментиран от #46

    22:07 09.01.2026

  • 43 Тити Павету

    10 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тити":

    аз съ молим да не почнът кът митъняху, че заминъ полвин гейропъ

    22:07 09.01.2026

  • 44 Соня

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    По-лошото е, че тукашното паветно стана за смях. Цяла седмица мисира с елементарнна пропаганда му подаваше фитили и оно кудкудякаше като ярка качена от петел от възторг, а сега рев и сополи.

    Коментиран от #51

    22:08 09.01.2026

  • 45 Неподписан

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма удари":

    Кои останаха в българските села,където само външни са кенефите...

    22:09 09.01.2026

  • 46 604

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кеф":

    гладнъ кокошкъ просо сънувъ, ся чакъ висококалоричнъ с уранец

    22:09 09.01.2026

  • 48 Кютека започва

    15 1 Отговор
    Човека ви казва, че не иска в двора му кравари и розови понита а вие го дразните.Нервите си имат край.

    22:09 09.01.2026

  • 50 Кобзон

    10 7 Отговор
    Жива сила: -1030 души (убити и ранени).
    ​Танкове: 5 бр.
    ​Бронирани бойни машини: 8 бр.
    ​Артилерийски системи: 18 бр.
    ​Дронове (БПЛА): 687 бр.
    ​Автомобилна техника и цистерни: 90 бр
    Тенденцията е към увеличение .

    Коментиран от #60

    22:11 09.01.2026

  • 51 Паветник

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Соня":

    Аа, не сте права! Само да се изфикая и така ще ви наредя, ама от страх не мога да спра да фикая...

    22:12 09.01.2026

  • 52 аФтора, аФтора

    11 0 Отговор
    "Писателят" на туй нещо... знае ли кво е искал да каже или какво е искал да каже тоя, дето му е разпоредил да напише тая боза...?
    Британците щели да дадат ПВО, дето не играе срещу Орешника...? Възниква въпросът "Ами защо ще им го дават ?!?!" Като не върши рабжта...? А тази вечер по БНТ няква бохча се опитваше да лъже внушавайки на аудиторията, че всеки 2-ри подкрепял педалите и лесцийките от ЛГБТИ - представяте ли си по- пошла лъжа?!?!??

    22:12 09.01.2026

  • 53 Слава на Русия!

    8 2 Отговор
    На Зелю Института за изследване на войната ,така наречения ISW нещо преплете езика!

    22:13 09.01.2026

  • 55 От тези пратени при кобзон

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "раша воювала с доброволци нали":

    рашистки клети генерали с най висок чин е -
    Андрей Суховецки, генерал-майор. Служил е като командир на 41-ва Обединена армия. Умира на 28 февруари 2022 г. в Черниговска област. Според наличните сведения, той е бил прострелян от снайперист. Той става първият генерал, чиято смърт е потвърдена от руската страна

    Коментиран от #63

    22:14 09.01.2026

  • 57 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма удари":

    Ти исхалче смръдливо имаш ли представа какво се случва...

    22:16 09.01.2026

  • 58 Владимир Путин, президент

    1 10 Отговор
    Бе на мога разбера тия мои генерали.
    Уж Калибри Малибри, Орешници Лешници вече Четири Года все нещо бомбят, унищожават, събарят пък като гледам всички мостове, тунели, магистрали, заводи в Украйната са ток и жица. Ей го на и днес - абсолютно нищо, 80млн долара на вятъра !!! Кво стана тука бе, за мезе ли взимат стареца ......

    22:16 09.01.2026

  • 59 Ха Добрутру ИСВ-то...

    7 1 Отговор
    То вече стана 2дена от ударите - ма те чак сега проумяват че имало такива...

    22:16 09.01.2026

  • 60 Браво!

    7 3 Отговор

    До коментар #50 от "Кобзон":

    Раша има още много кобзончици..

    22:16 09.01.2026

  • 61 Барс

    10 7 Отговор
    Как бързо почнаха да се освестяват след Орешника !
    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия ...
    Макрон : Очаквам с нетърпение срещата с Путин ...
    Швейцария първа в Европа махна санкциите срещу Русия ...
    Тръмп освободи двама руски моряка от кораба Марниер ... 20 украински обаче и трима Грузински остават в плен ...
    Мерц обърна плочата : Не сте ме разбрали , ще разполагаме войски в Украйна само след разбирателство с Русия ...
    Междувременно кмета Кличко призове жителите на Киев да напуснат столицата . Няма ток , парно , вода ...
    Зам шефът на Френския парламент предлиже Франция да излезе от нато ...

    Коментиран от #67, #68, #75

    22:18 09.01.2026

  • 62 Неподписан

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма удари":

    Убиха държавата и унищожават всичко нравствено,такива кратуни празни като теб Тикви разни...

    22:19 09.01.2026

  • 63 Айде и от мен още малко

    1 7 Отговор

    До коментар #55 от "От тези пратени при кобзон":

    рашистки генерали пратени при кобзон от АЗОВ -
    Олег Митяев, генерал-майор. Командвал е 150-та мотострелкова дивизия. Предполага се, че е убит по време на битката за Мариупол през пролетта на 2022 г. Украинският полк "Азов" твърди, че го е ликвидирал - тази информация е потвърдена от провоенни източници в Руската федерация -
    Владимир Фролов, генерал-майор. Служил е като командир на 8-ма руска общовойскова армия. Умира на 10 март 2022 г. в Мариупол, официално в резултат на снайперски огън

    22:19 09.01.2026

  • 64 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма удари":

    Убиха държавата и унищожават всичко нравствено,такива кратуни празни като теб Тикви разни...

    22:19 09.01.2026

  • 65 Ъъъъъъъъъ

    6 1 Отговор
    Първи беше Макрон, който осъзна, че без преговори с Русия няма да стане. После Мерц осъзна, че без да говорят с руснаците, нищо няма да произлезе и без одобрението на Путин, няма да има войска в Украйна....Сега за същото заглвори и Мелони - без диалог с Русия, няма да постигнем нищо.......Трябваха им 4 години и поне милион убити, за да стигнат до едно толкова елементарно прозрение.

    22:20 09.01.2026

  • 66 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Само забравят да ни напишат че руснаците са предупредили американците 48 часа преди удара, а пък американците са предупредили веднага Зеленски и той естествено се е скрил в най-дълбокия съветски бункер в Украйна и 48 часа е чакал кво ще стане.
    Хубава терапия се получава.

    22:20 09.01.2026

  • 67 Копирал си го от профила

    7 2 Отговор

    До коментар #61 от "Барс":

    На нидялко офшорката който продаде сайта си ПИК на пеевски и преди 3 години твърдеше за раша " примитивни,гладни и бедни"...хаха

    22:21 09.01.2026

  • 68 Санитар

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Барс":

    Халюцинациите са сериозен проблем...

    22:22 09.01.2026

  • 69 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма удари":

    Ти имаш ли представа какво означава ДАНС да не знаят къде са милиарди долари държавна народна пара,а след 2 седмица ЦРУ да обяви пред света че 55 милиарда $ на РБ са изнесени ви се намират в офшорни сметки...

    Коментиран от #78

    22:22 09.01.2026

  • 70 Теле зрител

    9 0 Отговор
    БТВ , Нова и БНТ абе намерете ги тези ястреби Паси, Тагарев , Плевньо, Агов и Ленчето- крема . Искаме коментари!

    22:22 09.01.2026

  • 71 гост

    5 1 Отговор
    Крайно време беше да видим Орешник в Украйна. Чакам цвиленето на зеля как са ударили цивилна инфраструктура.

    22:23 09.01.2026

  • 72 гост

    0 4 Отговор
    "Орешник" не стресна Украйна - балистичните ракети са по-евтини и ефективниВластите поискаха заседание на Съвета за сигурност на ООН защото ракетата е използвана по цивилен обект в нарушение на международното право
    През нощта срещу 9 януари Русия изстреля втората си ракета "Орешник" към западите части на Украйна. Според местните власти в Лвовска област по същото време е имало взривове около Стрий, където се намират газохранилищата на страната. Информации за удари по газова инфраструктура не бяха потвърдени - в района за кратко беше спряно газоподаването в едно от населените места (за по-малко от 400 домакинства) като причината се оказа блокирал спирателен кран.
    Олександър Коваленко сравнява ефективността на "Орешник" с балистичните ракети "Искандер - М". Според неговите изчисления с конвенционални бойни глави ударът от "Орешник" е съпоставим с удар от 700-750 кг тротилов еквивалент. Това са една и половина ракети "Искандер - М" или 7 управляеми авиационни бомби ФАБ-250, посочва експертът. Според него бомбардировач Су-34 може да носи 22 авиационни бомби ФАБ-250 и това е квивалент на повече от 2 тона тротил. Ако цената на "Орешник" е 100 млн. долара, каквито са изявленията, то използването на такава ракета с конвенционална, а не ядрена глава, е напълно безсмислено - един полет на Су-34, или две ракети "Искандер - М" струват около 3 млн. долара, допълва Коваленко.

    За тази цена Русия е можела да използва 50 балистични ракети, които са 35 пъти по-раз

    Коментиран от #101

    22:25 09.01.2026

  • 73 гост

    6 1 Отговор
    Половин Украйна е без електричество, вода и газ. Три когенерации централи в Киев са повредени – прекъсвания на електрозахранването, липса на отопление. Украинските медии съобщават, че ракетата, която е атакувала Лвов, на 70 км от границата с Полша, е летяла с 13 000 км/ч.

    22:25 09.01.2026

  • 74 доктора

    5 1 Отговор
    удар и след удара .... как замириса на л ,,,на.

    22:26 09.01.2026

  • 75 Политикант

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Барс":

    Ти ,ако вярваш на всяка дума казана от политик,значи си мега зле с логиката.

    22:26 09.01.2026

  • 76 мокрите сънища на един клоун

    4 1 Отговор
    големи мераци има зеления да включи и други държави във войната. Но не му се получава. Той е единствения гл ...пак, който зорлем съсипа държавата си и продължава да го прави.

    22:28 09.01.2026

  • 77 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тити":

    Видяхме ги и израелците. Като ги запука Иран с ракети и напълниха гащите. Дори ги пожалиха , за да не ги унижават съвсем.

    22:28 09.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 инкасатора

    7 0 Отговор
    След преглед на станалото установявам че няколко западни фирми за загубили над десет милиарда за няколко минути .
    Чеповете от перални работят яко .

    22:30 09.01.2026

  • 80 Сред екипажа на танкера "Бела-1",

    2 0 Отговор
    който Бреговата охрана на САЩ задържа за нарушаване на санкционния режим срещу Руската федерация, има 17 моряка граждани на Украйна. Това е обявено от посланика на Украйна в Съединените щати Олга Стефанишина, съобщават от Интерфакс. Според нея Украински дипломати работят за установяване на директен контакт с моряците и изясняване на всички обстоятелства на техния престой на борда на руския кораб. Ние сме в постоянен контакт с Американските власти и вече сме информирали Държавния департамент за необходимостта от осигуряване на консулски достъп за нашите граждани. Посолството държи ситуацията под контрол и предприема всички необходими мерки за установяване на контакт с Украинските граждани", казала Олга Стефанишина. Танкерът Bella-1 (известен още като Маринера), собственост на Руската компания Burevestmarine, беше заловен от американските сили в Карибите след седмично преследване.

    22:31 09.01.2026

  • 81 Неподписан

    4 0 Отговор
    ...а в същото време са гласували бюджет за ДАНС три пъти по-голям от досегашните средства отделяни за това уж държавно учреждение чийто директор Димитър Георгиев "Преводача" е уредил щерка си да работи в отдел"Кадри" на БНБ и нейните колеги там решават че има мозък за да я издигнат в надзорния съвет на БНБ където получава 80 хиляди лева годишна заплата която и се изплаща 20 пъти в годината при положение че месеците са 12 ! Същият този любящ татко(назначен от Тиквата) от своя страна назначава на работа в ДАНС бивш некадърен футболист от фалиралия отбор Бистрица(известен и с името Бистришки тигри) в който Тиквата Бойко(бивш затворник в затвор в Чехия)ходеше да показва на народа как рита топка и какъв точно д.р.и.с.л.и.в каратист е ...

    Коментиран от #91

    22:31 09.01.2026

  • 82 Охлюви

    8 0 Отговор
    Айдааааа пак реве този. Тази ракета има над 5000 километра обсег, така че много държави са в опасност. Но, ако не дразниш мечката си добре. В момента зеления я дразни, така че, това че неговия зад.... гори, не значи че и нашия ще. Освен, ако нашите "управляващи в оставка" не се правят много на герои. Чух че сламения обещавал нещо на сбирката на коалицията на желаещите. Абе то много желаят, но не искат да идат те самите, други пращат да умират, докато те си седят в безопасност при семействата си, там е работата....

    22:32 09.01.2026

  • 83 Фродо

    5 0 Отговор
    Зельо моментът на въженцето наближава. Майките на загиналите ще го помажат със сапунец

    22:33 09.01.2026

  • 84 Бат Венци

    6 0 Отговор
    Га н ь о оо, обръщай джобовете да даваш пари за Украйна, Април месец ЕС трябва да преведе първия транш от 90те милиарда за Украйна, а пари още не са намерени. Брюксел не посмя да открадне руските пари, и сега ти байганьо ще плащаш. И ако войната спре, за всички похарчени пари на Брюксел ще им се наложи да отговарят, а докато има война, никой няма да постави въпроса за похарчените пари, докато има война - страшния Путин ще ни нападне, никой няма да пита за парите.

    22:34 09.01.2026

  • 85 Антон

    9 0 Отговор
    зельо какво ревеш?
    спомняш ли как щяхте да налагате мир чрез сила заедно с колективните западнали.
    помниш ли че щяхте да нанасяте стратегическо поражение на Русия?
    щяхте да бутате Кримския мост?
    Щяхте да си връщате Крим.
    нищо де, тези събития са добър пример какво се случва със всеки който се заиграе със ес и сащ.
    продължавай да ревеш.

    22:35 09.01.2026

  • 86 18-годишният син на Кадиров

    4 0 Отговор
    от Чеченската република e казал, че ако получи заповед и разрешение от баща си или Путин, той „лично с компания ще доведе Зеленски в Грозни - не като президент, а като военен престъпник“. "Просто ще дойдем и ще те вземем ..., очаквай го. Въпрос на време е “ е казал Адам Кадиров, когото баща му назначава за секретар на Чеченския съвет за сигурност. В статията на източника се припомня, че Зеленски призова Съединените щати да кацнат в Чечения и да вземат Кадиров както Мадуро.

    22:35 09.01.2026

  • 87 Пламен

    4 0 Отговор
    18-годишният син на Кадиров от Чеченската република e казал, че ако получи заповед и разрешение от баща си или Путин, той „лично с компания ще доведе Зеленски в Грозни - не като президент, а като военен престъпник“. "Просто ще дойдем и ще те вземем ..., очаквай го. Въпрос на време е “ е казал Адам Кадиров, когото баща му назначава за секретар на Чеченския съвет за сигурност. В статията на източника се припомня, че Зеленски призова Съединените щати да кацнат в Чечения и да вземат Кадиров

    22:36 09.01.2026

  • 88 Христов

    8 0 Отговор
    Тоя не го е грижа, че са му атакували град, а видите ли загрижил се за границите на ЕС и се опитва пак да пали фитили както го прави през цялото време

    22:37 09.01.2026

  • 90 китаеца

    5 0 Отговор
    въх, каква нарко драма. Рев, сополаци, малко потупване по рамото от бабичка и б .. еб, после малко трупове, 789675ти пакет санкции, няколко кв. км загубени и пак рев, сополаци, потупване по рамото......

    22:38 09.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

    6 0 Отговор
    единия унищожи щаба на Мато в Украйна - скоро ще има доста съобщения за Мато-вски генерали загинали при инцденти

    другия унищожи най-голямото газово хранилище в Европа -17 милиарда кубика газ дадоха фира
    това беше основно газ на ЕС

    22:41 09.01.2026

  • 94 читател

    7 0 Отговор
    Журналистът ТОМАС ФАЗИ осмя Кая Калас, която заяви че на Украйна трябва да се дадат много ПВО
    " Калас смята, че ракетата Орешник която се движи със скорост 13000 км. в час е хамбургер..."

    22:43 09.01.2026

  • 96 Саманта

    8 0 Отговор
    Орешник е заплаха за лошите. Не бъдете лоши и всичко ще е наред!

    22:45 09.01.2026

  • 97 Милен

    7 0 Отговор
    В случая гнаркоса е прав, "Руският удар с "Орешник" беше демонстративно близо до границата с ЕС". 404 е в ролята на самара, а натутуу е магарето!
    След като сами се набутаха да са прокси на натутууу, да не реват като отнасят шаамарите!

    22:46 09.01.2026

  • 98 На те ще

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тие бамай ката

    22:48 09.01.2026

  • 99 заинтересован

    4 0 Отговор
    Къде се покри Христо Грозев, никъв го нема. Липсва вече неговите кгб конспирации и пълни лъжи.
    Последно видех едни хора как му се подиграваха в очите, той гледа виновно в земята.
    Отиде си като пролетния снег

    22:56 09.01.2026

  • 100 ъглов удар

    4 0 Отговор
    Украинското въздушно командване "Запад" са казали, че обекти летящи с около 13000 км/ч са ударили газохранилището. На видеото мирв-овете проблясват светкавично и всичко приключи за отрицателно време. Няма сирени, пво. Санавабинг, санавабенг и кратер.

    22:58 09.01.2026

  • 101 ФИЗИКА НЕ СИ УЧИЛ ИЛИ СИ

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "гост":

    БИЛ НААНАЛНИПРОЦЕДУРИ КОГАТО СА ОБЯСНЯВАЛИ ЧЕ СИЛАТА НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА УДРЯЩ СЕ ЛЕТЯЩ ОБЕКТ Е ПРАВОПРОПЦИОНАЛНА НА МАСАТА МУ ПО СКОРОСТТА МУ....?!!! ТОЕСТ АКО ОБЕКТА Е В СВОБОДНО ПАДАНЕ КАТО ФАБОВЕТЕ ЩЕ БЪДЕ С ,,Х,, ЕНЕРГИЯ ПРИ УДАРА ....А АКО Е С 13000 КМ. Ч.!!!!! ЩЕ БЪДЕ С 13000 ХИЛ. ПЪТИ ПО ГОЛЯМА КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ В ПОВЕЧЕ.......

    Коментиран от #103

    23:04 09.01.2026

  • 102 Хардлайнер

    1 0 Отговор
    Явно са я похабили! Иначе руснаците щяха дя се похвалят я с ударена болница, я с детска градина!

    23:14 09.01.2026

  • 103 Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "ФИЗИКА НЕ СИ УЧИЛ ИЛИ СИ":

    13 хил. пъти казваш? Ку ку! Ку ку! Сърди се на даскала! Или те гони демeнцията веке, и всичко назубрено отива у дyпката!

    23:20 09.01.2026

Новини по държави:
