Защо толкова много турци са болни от диабет

В Турция броят на болните от диабет през последните 20 години се е увеличил с 67 процента. По данни на Световната здравна организация днес всеки шести човек в Турция страда от диабет, което е двойно повече от средното за Европа. Жените са по-засегнати от мъжете. СЗО от две десетилетия регистрира ясна тенденция на нарастване на случаите, като особено голям е рискът при хората над 30 години - при тях всеки пети страда от заболяването. За сравнение - в Германия това се отнася едва за всеки петнадесети.

Критика към здравната политика

Според наблюдателите основната вина за това тревожно явление носят политиците. "Големият проблем зад ръста на заболяванията е политиката на хранене. Здравното министерство тук просто не се справя", казва пред ДВ депутатът от опозиционната Републиканска народна партия Кайхан Пала, експерт по общественото хранене. Неговото мнение е, че причините не са генетични, а произтичат от начина на живот и храненето: недостатъчната физическа активност и високата консумация на въглехидрати и различни захари.

Проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2014 показва, че 45 процента от диабетиците не са знаели за своето заболяване. Респективно милиони живеят без или със закъсняла диагноза.

Новите данни на ОИСР от 2023 не показват подобрение: докато броят на заболяванията от диабет в Турция продължава да е над средния за Европа, в сферата на лечението е точно обратното. Депутатът Пала посочва, че това разкрива неспособността на здравната система да реагира. Според него има спешна нужда от ранно диагностициране, последователен контрол и политическа воля.

Възможностите за лечение не са достатъчно

Изследване на турското здравно министерство потвърждава изводите на ОИСР - при много от диагностицираните пациенти нивото на кръвната захар не е под контрол. Освен това контролът варира според възрастта, пола и региона. Най-лошо е положението на болните в по-бедните региони, т.е. диабетът е не само медицински, но и социален и икономически проблем.

Пала смята, че без по-добро медицинско обслужване и по-добро осигуряване на медикаменти нищо в Турция няма да се промени. "Някои пациенти срещат трудности да си осигурят нужните медикаменти. А и след диагнозата често комуникацията между пациент и лекар е лоша."

Затлъстяване и безплодни кампании

Депутатът е убеден, че решаваща роля тук играе борбата срещу болезненото затлъстяване. Но турските стратегии в това отношение не са достатъчни. Макар затлъстяването да е един от най-важните рискови фактори, мерките на здравното министерство не водят до устойчиви решения.

Сега министерството излезе с тригодишен план за насърчаване на здравословното хранене, включително в столовете в училищата и предприятията, както и за увеличаване на физическата активност. В рамките на кампанията "Разбери идеалното си тегло, живей здравословно" бяха установени показателите на 7,7 милиона души, но резултати, свързани със затлъстяването, не бяха оповестени.

Доклад на СЗО от 2022 година, посветен на затлъстяването, показва, че делът на хората с наднормено тегло в Турция е най-големият в Европа - засегнати са 66,8 процента от населението.

Ограничения за консумацията на вредни продукти няма

Проблемът се дължи и на стандартите за храните, които важат в Турция: законовите предписания за здравословно хранене не са достатъчни, а рекламата на нездравословни храни не се ограничава.

Експертът по храненето Бюлент Шик посочва пред ДВ следното: "Ръстът на консумацията на евтини, лесно достъпни закуски и освежаващи напитки с високо захарно съдържание е пряко свързано с увеличаването на затлъстяването. Докато производството на този вид продукти не се ограничи, много от мерките ще си останат символични". Депутатът Пала допълва, че и съдържащата нишесте захар допринася за проблема. "Научно доказано е, че високата консумация на богатия на фруктоза царевичен сироп повишава честотата на диабета тип 2. И хора, които не страдат от затлъстяване, се разболяват по-често, ако консумират такава захар."

Пала настоява за същностен обрат в борбата срещу диабета в Турция. "Имаме нужда от научно обосновани, насочени към широки части от обществото програми за хранене, превенция и борба срещу захарта и затлъстяването. С обикновени показни проекти няма да постигнем нищо."

Депутатът подчертава, че борбата срещу диабета трябва да се концентрира и върху децата, защото здравословното хранене в детството е решаващо. Пала е привърженик на безплатната храна в училище за всички деца - тъй като това е една от най-ефективните мерки срещу затлъстяването и рисковете от диабет.

