Тайван: Тръмп заслужава Нобелова награда, ако спре Китайска агресия срещу острова

Президентът на Тайван Лай Чинг-те заяви, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир, ако успее да убеди китайския лидер Си Дзинпин да се откаже от употребата на сила срещу острова, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Съединените щати са най-важният международен поддръжник на Тайван, въпреки липсата на официални отношения. От встъпването си в длъжност по-рано тази година Тръмп не е обявил нови продажби на оръжие за острова.

По-късно този месец той може да се срещне със Си Дзинпин на среща на лидерите от Азиатско-тихоокеанския регион в Южна Корея.

Лай се позова на думите на Тръмп от август, че Си му е казал, че Китай няма да нахлуе в Тайван, докато Тръмп е президент на САЩ. „Надяваме се да продължим да получаваме подкрепата на президента Тръмп. Ако той убеди Си Дзинпин да се откаже окончателно от всякаква военна агресия срещу Тайван, той несъмнено ще бъде лауреат на Нобелова награда за мир“, изтъкна Лай.

Тръмп посочи, че заслужава отличието, което е връчвано на четирима негови предшественици. Тазгодишният носител на наградата ще бъде обявен в Норвегия в петък.

На въпрос какво би казал на президента на САЩ при среща, Лай отговори, че би го посъветвал да обърне внимание на действията на Си: „Той провежда все по-мащабни военни учения в Тайванския проток и разширява военните си сили в Източнокитайско и Южнокитайско море.“

Няколко часа след изказването му Министерството на отбраната на Тайван съобщи за пореден пик в китайските военни движения - 23 военни самолета и дрона извършват „съвместен патрул в бойна готовност“ около острова с китайски военни кораби.

Лай предупреди, че нарастващите военни действия на Китай надхвърлят анексирането на Тайван. „След като Тайван бъде анексиран, Китай ще придобие по-голяма сила да се конкурира със Съединените щати на международната сцена, подкопавайки международния ред, основан на правила. Това ще засегне и вътрешните интереси на САЩ“, заяви той.

Той изрази надежда, че Тръмп ще продължи да поддържа мира и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.

Предвид липсата на официални отношения, тайванските президенти не водят директни разговори с американските лидери. Тайван работи с основните западни съюзници за отговор на опасенията на Вашингтон, че страната не харчи достатъчно за собствената си отбрана. Лай е поставил за цел разходите за отбрана да достигнат 5% от БВП до 2030 г.

„Ще кажа, че Тайван е решен да защити националната си сигурност“, заяви Лай в отговор на въпрос как би демонстрирал решимост пред САЩ.

САЩ са задължени по закон да предоставят на Тайван средства за самозащита, като се придържат към политика на „стратегическа неяснота“, без да уточняват дали биха използвали военна сила при нападение от Китай.

Лай отхвърля териториалните претенции на Пекин и заявява, че само народът на Тайван може да решава бъдещето си. Китай нарича Лай „сепаратист“ и многократно е отхвърлял предложенията му за преговори.