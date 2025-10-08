Новини
Москва издирва Арестович, руските войски напредват в Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Москва издирва Арестович, руските войски напредват в Днепропетровска област

8 Октомври, 2025 04:54, обновена 8 Октомври, 2025 04:57 1 014 12

Във Вашингтон са загрижени дали ще могат да контролират използването на ракети Tomahawk от Украйна, ако ги пратят на Киев

Москва издирва Арестович, руските войски напредват в Днепропетровска област - 1
Олексий Арестович, Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Русия обяви бившия външен съветник към Кабинета на президента на Украйна Олексей Арестович за международно издирване по "наказателно дело за тероризъм и фалшиви новини за армията на РФ“. За това съобщават руските медии, цитирани от ФОКУС.

Арестович реагира на тази новина на страницата си във Facebook. Той сравни украинците и руснаците с деца, които са "ощетени от любов“.

"Руснаците, както и украинците, са деца, които са били ограбени от любов. Вместо любов са дошли страховете и са запълнили всичко. Децата се страхуват, студено им е, тъмно им е и искат да изгорят селото, което не ги е обичало, за да се стоплят в топлината на неговите въглени. Е, добре...

Ще поливам с любов, като с маркуч, и едните, и другите, пише Арестович.

"Фокус" припомня, че на 1 май, президентът на Украйна Володимир Зеленски приведе в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана относно санкциите. В списъка със санкционирани лица бе включен и бившият съветник на президентската канцелария Олексий Арестович.

Руските военни, възползвайки се от мъглата, са влезли в село Алексеевка в Днепропетровска област, което се намира северно от Вербовое, пише DeepState, цитиран от ФОКУС.

Според анализаторите, през последните две денонощия няколко групи войници на РФ са влезли в селото от изток, преминавайки с ЛАТ покрай електропроводите.

"От групата, която е на снимката, трима нападатели са били убити. Врагът се възползва от метеорологичните условия и активно търси места за проникване“, добавят в съобщението.

По-рано DeepState съобщи, че армията на РФ е окупирала населено място в Днепропетровска област. Става дума за село Малеевка, което се намира в Синелниковски район. Освен това руските войски са напреднали в близост до Вороное. Официално потвърждение на тази информация все още няма.

Представители от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са загрижени дали ще могат да контролират използването на ракети Tomahawk от Украйна в случай, че те бъдат предоставени, съобщава Axios, цитирана от ФОКУС, позовавайки се на източник, близък до украинското правителство.

Както отбелязва изданието, Украйна заявява, че ракетите Tomahawk ще ѝ дадат възможност да поразява военни цели в дълбочина на Русия, което ще помогне да принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Украински чиновник и източник, близък до правителството на Украйна, заявяват, че не знаят какво решение е взел Тръмп към момента.

По-рано президентът на САЩ Доналд Трамп заяви, че "практически е взел“ решение за предаването на ракети Tomahawk на Украйна.

"Да, аз вече практически съм взел решение, ако се замислите. Искам да разбера какво ще правят с тях. Да, знаете ли къде ще ги изпращат? Мисля, че ще трябва да задам този въпрос“, заяви той.

В интервю за The Axios Show, публикувано на 25 септември, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че чиновниците от Кремъл трябва да разберат къде се намират най-близките бомбоубежища, тъй като Силите за отбрана на Украйна възнамеряват да използват далекобойни оръжия, ако ги получат от САЩ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ОЧАКВАМ НЯКОЙ

    9 21 Отговор
    ТЪПА....НАР ДА ЗАПИТА КОЙ ДЕН Е ОТ СВО ИЛИ КЪДЕ Е МОЧАТА

    Коментиран от #4, #12

    05:04 08.10.2025

  • 2 Време е

    13 18 Отговор
    за Орешник !

    Коментиран от #3, #5

    05:05 08.10.2025

  • 3 Време е да си

    20 8 Отговор

    До коментар #2 от "Време е":

    изпиeш xaпчетата☝️

    05:09 08.10.2025

  • 4 Яж по-малко руски 💩💩💩, че

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "ОЧАКВАМ НЯКОЙ":

    не ти се отразяват добре.

    Коментиран от #10

    05:12 08.10.2025

  • 5 хихи

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Време е":

    "Орешник" ще има завсички от сърце.....

    Коментиран от #7

    05:13 08.10.2025

  • 6 Артилерист

    7 11 Отговор
    Не се разбира много кои повече го търсят този Арестович- руснаците или украинците. Но май това е само повод на този Фокус да представят, за пореден път, втръснала антируска пропаганда.

    05:15 08.10.2025

  • 7 Видяхме само един който

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    не можа да уцели цял завод 😂😂😂, а другия паднал в Раша.

    05:19 08.10.2025

  • 8 Атестуванич

    2 5 Отговор
    А Хага намери ли Путин ?

    05:34 08.10.2025

  • 9 Това не е статия, а

    2 6 Отговор
    тюрлюгювеч от ФОКУС.

    05:38 08.10.2025

  • 10 ГОТОВОООО

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Яж по-малко руски 💩💩💩, че":

    ТЪПА......НАРА СА ИЗХОДИ

    05:39 08.10.2025

  • 11 Нормално

    4 3 Отговор
    Арестович проби дъното с неадекватните си изказвания и затова сега е в състояние на безтегловност...
    Рашистите пък са тотално отчаяни от съпротивата на украинците и се чудят как да излязат от войната без да бъдат опозорени, че вече не са фактор като военна сила, след тези 3 години и половина мъки в Донбас. 😂

    05:48 08.10.2025

  • 12 MOЧATA e в pekтyма ти, копейко

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ОЧАКВАМ НЯКОЙ":

    мaлoyмнa. Не усещаш ли?

    05:51 08.10.2025

