Русия обяви бившия външен съветник към Кабинета на президента на Украйна Олексей Арестович за международно издирване по "наказателно дело за тероризъм и фалшиви новини за армията на РФ“. За това съобщават руските медии, цитирани от ФОКУС.



Арестович реагира на тази новина на страницата си във Facebook. Той сравни украинците и руснаците с деца, които са "ощетени от любов“.



"Руснаците, както и украинците, са деца, които са били ограбени от любов. Вместо любов са дошли страховете и са запълнили всичко. Децата се страхуват, студено им е, тъмно им е и искат да изгорят селото, което не ги е обичало, за да се стоплят в топлината на неговите въглени. Е, добре...



Ще поливам с любов, като с маркуч, и едните, и другите, пише Арестович.



"Фокус" припомня, че на 1 май, президентът на Украйна Володимир Зеленски приведе в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана относно санкциите. В списъка със санкционирани лица бе включен и бившият съветник на президентската канцелария Олексий Арестович.

Руските военни, възползвайки се от мъглата, са влезли в село Алексеевка в Днепропетровска област, което се намира северно от Вербовое, пише DeepState, цитиран от ФОКУС.



Според анализаторите, през последните две денонощия няколко групи войници на РФ са влезли в селото от изток, преминавайки с ЛАТ покрай електропроводите.



"От групата, която е на снимката, трима нападатели са били убити. Врагът се възползва от метеорологичните условия и активно търси места за проникване“, добавят в съобщението.



По-рано DeepState съобщи, че армията на РФ е окупирала населено място в Днепропетровска област. Става дума за село Малеевка, което се намира в Синелниковски район. Освен това руските войски са напреднали в близост до Вороное. Официално потвърждение на тази информация все още няма.

Представители от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са загрижени дали ще могат да контролират използването на ракети Tomahawk от Украйна в случай, че те бъдат предоставени, съобщава Axios, цитирана от ФОКУС, позовавайки се на източник, близък до украинското правителство.



Както отбелязва изданието, Украйна заявява, че ракетите Tomahawk ще ѝ дадат възможност да поразява военни цели в дълбочина на Русия, което ще помогне да принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.



Украински чиновник и източник, близък до правителството на Украйна, заявяват, че не знаят какво решение е взел Тръмп към момента.



По-рано президентът на САЩ Доналд Трамп заяви, че "практически е взел“ решение за предаването на ракети Tomahawk на Украйна.



"Да, аз вече практически съм взел решение, ако се замислите. Искам да разбера какво ще правят с тях. Да, знаете ли къде ще ги изпращат? Мисля, че ще трябва да задам този въпрос“, заяви той.



В интервю за The Axios Show, публикувано на 25 септември, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че чиновниците от Кремъл трябва да разберат къде се намират най-близките бомбоубежища, тъй като Силите за отбрана на Украйна възнамеряват да използват далекобойни оръжия, ако ги получат от САЩ.