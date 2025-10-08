Foreign Policy: "Ястребът" Кая Калас е твърде пряма и праволинейна за дипломат, говори каквото й е на ума

Новини
8 Октомври, 2025 05:38

Това не й помага в новата й роля, пише изданието, цитирайки европейски дипломати

Европейските дипломати смятат върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас за "прекалено директна, откровена и праволинейна", съобщи списание Foreign Policy, позовавайки се на свои източници.

В статията се отбелязва, че с времето „репутацията на Калас като антируски ястреб я е лишила“ от възможността да ръководи НАТО, след което ѝ е била предложена алтернатива под формата на поста ръководител на европейската дипломация. „Но праволинейността, която позволи на бившата естонска лидерка да се издигне, не ѝ помага в новата ѝ роля“, пише изданието.

„Очакваме тя да бъде по-дипломатична“, цитира изданието неназован европейски дипломат. Друг източник от европейските външнополитически среди отбеляза, че те смятат Калас „по-скоро за полицай, отколкото за дипломат“. „Денят ѝ започва и завършва с Русия“, заяви източникът.

Списанието подчертава, че склонността на Калас да „казва каквото ѝ е на ума е усложнила отношенията с администрацията на Тръмп и е раздразнила други големи сили като Индия и Китай“. Foreign Policy отбелязва, че Калас „не е успяла да изгради консенсус“ относно подхода на европейските страни за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа и „изглежда е била оставена настрана“ по въпроси, отнасящи се до Украйна.


  • 1 дайте още на бедното еврейчи

    10 18 Отговор
    Зеленски превежда 50 милиона долара на банка в Саудитска Арабия всеки месец

    Това заяви член на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия Анна Паулина Луна.

    Коментиран от #9, #12

    05:50 08.10.2025

  • 2 Гошо

    14 16 Отговор
    „Денят ѝ започва и завършва с Русия“, Не само на нея и на Урусала също

    05:53 08.10.2025

  • 3 Не е ястреб

    16 18 Отговор
    Просто е тъпа , невежа и злобна. Единственото с което е известна, е че мрази Русия! Това недоразумение води външната политика на ЕС!?

    Коментиран от #11

    05:54 08.10.2025

  • 4 цъ не

    3 17 Отговор
    как ще говори, каквото и е на ума, това не може да бъде.

    Коментиран от #13

    05:56 08.10.2025

  • 5 Браво на Кая!

    16 9 Отговор
    Дипломация в превод означава шикалкавене и двуличие... Вече ми идва в повече тази "дипломация"... Времето доказа, че от нея няма полза и ефект.
    Путлер и катъра Лавров дипломатично лъгаха, че Русия няма да напада Украйна.

    Коментиран от #10

    06:01 08.10.2025

  • 6 Птичар

    9 15 Отговор
    Кая била ястреб, на мен повече ми прилича на една друга домашна птица, която ползваме за снасяне на яйца. Тя не е дипломат от кариерата и прави през цялото време гафове, които излизат скъпо на ЕС. Много е печално, когато начело на Европа са поставени хора със самочувствие неотговарящо на способностите им, които се учат в движение и се упражняват. Изненадващо е, че е разглеждана като кандидат за шеф на НАТО. Ако и тази организация е опряла до хора като нея, нищо добро не очаква света.

    06:03 08.10.2025

  • 7 С две думи

    6 11 Отговор
    Яко тъпа

    06:06 08.10.2025

  • 8 хихи

    5 12 Отговор
    Кая даже когато прави кекс мисли за Путин

    06:08 08.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А какво ти е мнението за

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Кая!":

    адвокатите? Кая Калас е с юридическо образование и преди да се занимава с политика е работила като адвокат.

    06:14 08.10.2025

  • 11 Отивай да я смениш "умнико",

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не е ястреб":

    но първо намери кой да пасе oфцeте ти. 😂

    Коментиран от #14

    06:15 08.10.2025

  • 12 Завиждаш ли копейко мaлoyмна?

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "дайте още на бедното еврейчи":

    Ами има човека и дава.

    06:17 08.10.2025

  • 13 КВОТО И Е КЪДЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "цъ не":

    Я НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ НА НЕДОРАЗУМЕНИЕТО

    06:18 08.10.2025

  • 14 И ТОВА ШЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Отивай да я смениш "умнико",":

    Я НАПРАВИ ЛИ ПО МАЛКО ТЪПА
    Е НЕ ТОЛКОВА КОЛКОТО БЕРБОЛК ВСЕ ПАК

    06:20 08.10.2025

  • 15 Механик

    2 0 Отговор
    „Денят ѝ започва и завършва с Русия“- а, ето това вече е истината. И не само нейния ден почва и свършва така.
    Но, нищо! Те ще си счупят главите.

    06:22 08.10.2025

  • 16 Почитател

    2 0 Отговор
    Политическите атлантически ястребки са несъмнено много по опасни за чивечеството от мъжките такива. Примери много от ерата на Новия Атлантически Световен Ред. Да изброим някои от тях: Мадлин Олбраит, Кондолиза Райс, Хилари Клинтън, Ники Хейли, Мая Санду, Кая Калас, Урсула Лайен, Анналена Бербок. Когато се налага да подтисна ерекцията си започвам да ги изброявам наум и образите им изплуват в съзнанието ми. Силно депресиращо........

    06:24 08.10.2025