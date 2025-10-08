Foreign Policy: "Ястребът" Кая Калас е твърде пряма и праволинейна за дипломат, говори каквото й е на ума

Европейските дипломати смятат върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас за "прекалено директна, откровена и праволинейна", съобщи списание Foreign Policy, позовавайки се на свои източници.
В статията се отбелязва, че с времето „репутацията на Калас като антируски ястреб я е лишила“ от възможността да ръководи НАТО, след което ѝ е била предложена алтернатива под формата на поста ръководител на европейската дипломация. „Но праволинейността, която позволи на бившата естонска лидерка да се издигне, не ѝ помага в новата ѝ роля“, пише изданието.
„Очакваме тя да бъде по-дипломатична“, цитира изданието неназован европейски дипломат. Друг източник от европейските външнополитически среди отбеляза, че те смятат Калас „по-скоро за полицай, отколкото за дипломат“. „Денят ѝ започва и завършва с Русия“, заяви източникът.
Списанието подчертава, че склонността на Калас да „казва каквото ѝ е на ума е усложнила отношенията с администрацията на Тръмп и е раздразнила други големи сили като Индия и Китай“. Foreign Policy отбелязва, че Калас „не е успяла да изгради консенсус“ относно подхода на европейските страни за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа и „изглежда е била оставена настрана“ по въпроси, отнасящи се до Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дайте още на бедното еврейчи
Това заяви член на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия Анна Паулина Луна.
Коментиран от #9, #12
05:50 08.10.2025
2 Гошо
05:53 08.10.2025
3 Не е ястреб
Коментиран от #11
05:54 08.10.2025
4 цъ не
Коментиран от #13
05:56 08.10.2025
5 Браво на Кая!
Путлер и катъра Лавров дипломатично лъгаха, че Русия няма да напада Украйна.
Коментиран от #10
06:01 08.10.2025
6 Птичар
06:03 08.10.2025
7 С две думи
06:06 08.10.2025
8 хихи
06:08 08.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А какво ти е мнението за
До коментар #5 от "Браво на Кая!":адвокатите? Кая Калас е с юридическо образование и преди да се занимава с политика е работила като адвокат.
06:14 08.10.2025
11 Отивай да я смениш "умнико",
До коментар #3 от "Не е ястреб":но първо намери кой да пасе oфцeте ти. 😂
Коментиран от #14
06:15 08.10.2025
12 Завиждаш ли копейко мaлoyмна?
До коментар #1 от "дайте още на бедното еврейчи":Ами има човека и дава.
06:17 08.10.2025
13 КВОТО И Е КЪДЕ
До коментар #4 от "цъ не":Я НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ НА НЕДОРАЗУМЕНИЕТО
06:18 08.10.2025
14 И ТОВА ШЕ
До коментар #11 от "Отивай да я смениш "умнико",":Я НАПРАВИ ЛИ ПО МАЛКО ТЪПА
Е НЕ ТОЛКОВА КОЛКОТО БЕРБОЛК ВСЕ ПАК
06:20 08.10.2025
15 Механик
Но, нищо! Те ще си счупят главите.
06:22 08.10.2025
16 Почитател
06:24 08.10.2025