Foreign Policy: "Ястребът" Кая Калас е твърде пряма и праволинейна за дипломат, говори каквото й е на ума

Европейските дипломати смятат върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас за "прекалено директна, откровена и праволинейна", съобщи списание Foreign Policy, позовавайки се на свои източници.

В статията се отбелязва, че с времето „репутацията на Калас като антируски ястреб я е лишила“ от възможността да ръководи НАТО, след което ѝ е била предложена алтернатива под формата на поста ръководител на европейската дипломация. „Но праволинейността, която позволи на бившата естонска лидерка да се издигне, не ѝ помага в новата ѝ роля“, пише изданието.

„Очакваме тя да бъде по-дипломатична“, цитира изданието неназован европейски дипломат. Друг източник от европейските външнополитически среди отбеляза, че те смятат Калас „по-скоро за полицай, отколкото за дипломат“. „Денят ѝ започва и завършва с Русия“, заяви източникът.

Списанието подчертава, че склонността на Калас да „казва каквото ѝ е на ума е усложнила отношенията с администрацията на Тръмп и е раздразнила други големи сили като Индия и Китай“. Foreign Policy отбелязва, че Калас „не е успяла да изгради консенсус“ относно подхода на европейските страни за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа и „изглежда е била оставена настрана“ по въпроси, отнасящи се до Украйна.