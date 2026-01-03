Европейските десни сили признават проблемите на регионите и следователно изглеждат единствената реална надежда, заяви в социалната мрежа Х Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Той отговаря на публикация на италианския адвокат Алберто Алемано, който твърди, че Европейският съюз е подложен на критики заради успехите си. Дмитриев нарече тази позиция безсмислица.

„На този етап десните сили в Европа изглеждат единствената реална надежда: поне те признават това, което всички виждат – масова миграция, икономически спад, смазваща бюрокрация и по-широкото разпадане на ЕС“, написа той.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас иска ЕС да влезе във военен конфликт с Русия и Китай, посочи още Дмитриев.

„Глупавата Кая иска ЕС да се бори с Русия и Китай. Когато чуете за ЕС, просто си помислете за Урсула и Кая – това е всичко, което трябва да знаете“, написа той на английски на страницата си в X.

По-рано вчера Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."