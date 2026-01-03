Новини
Кирил Дмитриев: Десните изглеждат единствената реална надежда за Европа - поне признават и сочат проблемите

3 Януари, 2026 04:26, обновена 3 Януари, 2026 05:59 2 014 55

  • кирил дмитриев-
  • кая калас-
  • русия-
  • китай-
  • война

Глупавата Кая иска ЕС да воюва с Русия и Китай - само си ги представете с Урсула, написа по-рано довереното лице на Владимир Путин

Кирил Дмитриев: Десните изглеждат единствената реална надежда за Европа - поне признават и сочат проблемите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските десни сили признават проблемите на регионите и следователно изглеждат единствената реална надежда, заяви в социалната мрежа Х Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Той отговаря на публикация на италианския адвокат Алберто Алемано, който твърди, че Европейският съюз е подложен на критики заради успехите си. Дмитриев нарече тази позиция безсмислица.

„На този етап десните сили в Европа изглеждат единствената реална надежда: поне те признават това, което всички виждат – масова миграция, икономически спад, смазваща бюрокрация и по-широкото разпадане на ЕС“, написа той.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас иска ЕС да влезе във военен конфликт с Русия и Китай, посочи още Дмитриев.

„Глупавата Кая иска ЕС да се бори с Русия и Китай. Когато чуете за ЕС, просто си помислете за Урсула и Кая – това е всичко, което трябва да знаете“, написа той на английски на страницата си в X.

По-рано вчера Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    37 129 Отговор
    Изказване на евродепутат: "моя хамстер има повече акъл от Кая Калас".

    Коментиран от #2, #5, #20

    04:37 03.01.2026

  • 2 И моя хамстер

    61 28 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    има повече акъл от теб.

    04:45 03.01.2026

  • 3 Леле

    49 30 Отговор
    Ватенките от злоба хептен изперкаха.

    Коментиран от #8, #15

    04:47 03.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кая Курус упложда Урсула Байдъноф

    17 12 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!!!!!!!!!!

    04:50 03.01.2026

  • 10 Западната цивилизация вика😄

    14 29 Отговор
    А как е в източно-блатната цивилизация другарю външноклозетник?

    04:51 03.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 някой си

    20 23 Отговор
    евр0гейските "лидери" бая взеха да се н@сир@т

    04:53 03.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Освен от злоба и от страх!И то голям.

    16 22 Отговор

    До коментар #3 от "Леле":

    Думкат им генерали в Москва,палят им офицерите по кръчмите в окупираните територии.Страх мале.

    04:57 03.01.2026

  • 16 Пачо

    23 18 Отговор
    Русия освен за война, друго нищо не им е в главата.

    04:57 03.01.2026

  • 17 някой си

    3 23 Отговор
    слагайте минусчета платени пуми@ри😆😆😆

    04:58 03.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДЖО

    15 3 Отговор
    Явно ченгенцата са съвсем уплашени...

    05:12 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тоя овчар два пъти ходи до Флорида

    12 13 Отговор
    Два път до Европа, видя част от цивилизацията и се чуди как да обяснява на колективните крепостни що живеят като папуаси.

    05:16 03.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Казал някакъв си

    5 6 Отговор
    БЛАТЕН ПУМИЯР.

    05:40 03.01.2026

  • 32 Ъхъ!!!

    6 10 Отговор
    Тоя Кремълски слуга вместо да дрънка глупости е по-добре да научи собствената си история!!! Руската империя е създадена, когато Петър Първи е отишъл на Запад да се учи на управление и технически умения. И когато англичани, холандци, германци, италианци са отишли в Русия да работят там и да я създават!

    Коментиран от #36

    05:46 03.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ъхъ!!!":

    Не бе дженди, Русия е създадена когато руския крал през 879 година е отишъл да се учи на управление и технически умения в САЩ, създадени 1000 години по късно:) А България пък е създадена когато се е родила Урсула и е изградена от ББ и Пеевски:)))

    Коментиран от #50

    06:12 03.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хомяк

    3 3 Отговор
    Фашистите са десни.

    Брий, да му се невиди! Русия призовава за фашизъм в Европа.

    06:14 03.01.2026

  • 39 Реалност

    6 3 Отговор
    На тия двете цял свят им се подиграва, дори господаря им Тръмп ги унижава при всеки удобен случай. Урсула освен, че е световна крадла №1 ще бъде запомнена с това, че е единствения политик минал пълна митническа проверка /в Китай/ и че стоя наказана права в ъгъла /при Ердоган/. Кая пък с часове кисна на летището във Вашингтон преди да дойде една секретарка да я посрещне.

    Коментиран от #47

    06:21 03.01.2026

  • 40 Руски

    3 5 Отговор
    ПростаК

    06:25 03.01.2026

  • 41 Питам

    2 2 Отговор
    Кога ще изкарат путин от бункера?

    06:27 03.01.2026

  • 42 000

    2 4 Отговор
    Падението за ес е тотално.

    06:27 03.01.2026

  • 43 Един

    2 0 Отговор
    Какво разбира магаре от духова музика?

    06:27 03.01.2026

  • 44 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Копейко мaлoyмна":

    До насс.и.ране!

    06:28 03.01.2026

  • 45 Ицо

    2 2 Отговор
    Бързо една копейка да обере краставиците!

    06:30 03.01.2026

  • 46 Владо

    4 1 Отговор
    Кой е този сбърканяк?

    Коментиран от #48

    06:31 03.01.2026

  • 47 ЕС няма лидери само ПОДЛОГИ

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Реалност":

    Американците ни показаха кои сме! Ние сме никой. САЩ и Русия решават без нас какво ще се случва в Украина. Ние само плащаме сметката.

    06:33 03.01.2026

  • 48 Мяза не нвдоизлекуван Даун

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Владо":

    Като всеки руснак.

    Коментиран от #51

    06:34 03.01.2026

  • 49 Свободен

    4 0 Отговор
    В този човек има нещо, което ми напомня носов секрет при настинка!

    06:34 03.01.2026

  • 50 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "хахаха":

    Мунчо, а??? Истината боли и нямаме нерви и аргументи???

    06:35 03.01.2026

  • 51 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мяза не нвдоизлекуван Даун":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци руснаци.

    06:38 03.01.2026

  • 52 Леон

    2 2 Отговор
    Никой преди 2022 година не е предполагал, че Русия е толкова безпомощна и слаба.

    06:40 03.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мда

    0 0 Отговор
    Копейките кръв сер@т като чуят за евро.🤣🤣🤣

    06:51 03.01.2026

  • 55 Олга

    0 0 Отговор
    Досещам се /личи много/ какви са им жените в къщи на пишеше тук, щом тези две тъпи недоразумения и позор на ЕС на тях им симпатични. Моите съболезнования. Дано децата ви да превъзмогнат вашата генетика и да заобичат умни и порядъчни жени /мъже /

    06:54 03.01.2026

