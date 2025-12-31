Кая Калас: Твърдението на Русия за украински атаки е отвличане на вниманието

Твърдението на Русия, че Украйна неотдавна е атакувала ключови правителствени обекти в Русия е „умишлено отвличане на вниманието“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от Ройтерси БТА.
„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори“, написа Калас в „Екс“.
„Никой не бива приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам“, добави тя.
1 Система Си
Коментиран от #32, #34
14:26 31.12.2025
2 Чорбара
14:26 31.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Това плашило
14:27 31.12.2025
5 00014
14:28 31.12.2025
6 снимката е топ ,обаче
14:28 31.12.2025
7 Само факта
14:28 31.12.2025
8 Хи хи хи
пак изплува от нищото
14:29 31.12.2025
9 Варна 3
Коментиран от #35
14:29 31.12.2025
10 Загиваща федерация Русия!
Коментиран от #17
14:32 31.12.2025
11 матей
14:32 31.12.2025
12 Съгласен
Коментиран от #19
14:32 31.12.2025
13 Курд Околянов
14:33 31.12.2025
14 Десислава Димитрова
Коментиран от #20
14:33 31.12.2025
15 Владимир Путин офишъл
14:33 31.12.2025
16 Ходи по
14:33 31.12.2025
17 Курд Околянов
До коментар #10 от "Загиваща федерация Русия!":Извади пръстите от контакта.
14:34 31.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Грешка
До коментар #12 от "Съгласен":На европейската ,...искаше да кажеш,нали?👍
14:34 31.12.2025
20 Димитрова,
До коментар #14 от "Десислава Димитрова":Извинявай за минуса, ръката сама протрепери.
14:34 31.12.2025
21 Не,че нещо,ама...
14:35 31.12.2025
22 Край
14:36 31.12.2025
23 Владо
14:37 31.12.2025
24 ЦИРК
С такива функционери в ЕС, не е изненада как САЩ наложиха санкции на една камара лица в ЕК (подопечни избрани лично от председателката по полов признак).
14:40 31.12.2025
25 Ццц
14:40 31.12.2025
26 БАРС
14:40 31.12.2025
27 Хайо
14:40 31.12.2025
28 Аз казах
14:40 31.12.2025
29 Хахахахаха
Коментиран от #46
14:41 31.12.2025
30 Хайо
14:42 31.12.2025
31 Тая
14:42 31.12.2025
32 побърканяк
До коментар #1 от "Система Си":изказване на евродепутат: "моя хамстер има повече акъл от Кая Калас".
14:42 31.12.2025
33 Както винаги
14:43 31.12.2025
34 КзББ и ДП
До коментар #1 от "Система Си":Що бе ,аз най-вярвам на нея
😄
Коментиран от #44
14:45 31.12.2025
35 Ти му
До коментар #9 от "Варна 3":Беше на гости и за това знаеш нали ?
14:45 31.12.2025
36 хихи
14:47 31.12.2025
37 Българин
14:48 31.12.2025
38 Тръмп:
които Убивате Икономически ЕС
14:48 31.12.2025
39 евроцентър
14:48 31.12.2025
40 Повтарям за неразбралите
Коментиран от #42, #45, #47, #69
14:49 31.12.2025
41 Безразборни!
14:49 31.12.2025
42 Мдаа бе
До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":И сателитите лъжат, шито да руски. Хахаха.😂🤣😂🤣
14:51 31.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Нямам съмнения
До коментар #34 от "КзББ и ДП":Каквото повикало, такова се обадило! Биби Диби Пиби Фиби
14:52 31.12.2025
45 Де да можеше да се замислиш
До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":че не си морков да се търгуваш и лъжите за няколко цента, освен, че показват деградиралият запад, се ползват за да унищожават Европа. Не, че хора които се мразят толкова, че да стават цигани за няколко цента им дреме за Европа!
14:52 31.12.2025
46 Владо
До коментар #29 от "Хахахахаха":Отдалеч грозна, отблизо страшна.
14:52 31.12.2025
47 Колкото и плюса
До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":да си сложиш сам, лъжата ви лъсна.
Коментиран от #50
14:53 31.12.2025
48 Пловдив
14:54 31.12.2025
49 всъщност
...
14:55 31.12.2025
50 Това само показва, че е тро лей
До коментар #47 от "Колкото и плюса":и Русия е права и срещу нея има фашизъм с лъжи и пропаганда.
14:55 31.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Оги
14:58 31.12.2025
53 Българин
14:59 31.12.2025
54 ДългоИме
15:03 31.12.2025
55 Дед Мороз
Коментиран от #60, #61
15:04 31.12.2025
56 Ненормална си Кая и ти личи
15:04 31.12.2025
57 хо-хо !
15:04 31.12.2025
58 Безразборни!
Коментиран от #59
15:04 31.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Zaхарова
До коментар #55 от "Дед Мороз":Брау бе гуведо!Как се сети!200 рубли спечели към надника!
Коментиран от #64
15:06 31.12.2025
61 хо-хо !
До коментар #55 от "Дед Мороз":И безплатни фойерверки от сърце за урките ! Да не спират през цялата година !
15:07 31.12.2025
62 Хаха
15:09 31.12.2025
63 Владо
15:11 31.12.2025
64 Дед Мороз
До коментар #60 от "Zaхарова":На мен господин Зеленски ми плаща! Да всявам смут и хаос сред коментиращите...За Нова Година ми обеща да ми позволи веднъж да се облекча от голяма нужда в златния ке..неф
15:13 31.12.2025
65 Порно
15:13 31.12.2025
66 ТАЗИ ДАМИ Е
15:16 31.12.2025
67 Перо
15:17 31.12.2025
68 .....
Ми идва да ридая
15:19 31.12.2025
69 Повтаряч
До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":Ти да не си радиото на евгейският път? Осведоми се, 21 век сме! Провокация свързана с ядрената триада може да не ти даде шанс да посрещнеш 2026, насмукан, наплюскан и с фишек в ръка.
15:22 31.12.2025
70 стоян георгиев
15:26 31.12.2025