Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: Твърдението на Русия за украински атаки е отвличане на вниманието
  Тема: Украйна

Кая Калас: Твърдението на Русия за украински атаки е отвличане на вниманието

31 Декември, 2025 14:25 1 863 70

  • кая калас-
  • украйна-
  • война-
  • позиция

Москва цели да провали истинския напредък към мир, заяви ръководителката на външната политика на ЕС

Кая Калас: Твърдението на Русия за украински атаки е отвличане на вниманието - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Твърдението на Русия, че Украйна неотдавна е атакувала ключови правителствени обекти в Русия е „умишлено отвличане на вниманието“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от Ройтерси БТА.

„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори“, написа Калас в „Екс“.

Още новини от Украйна

„Никой не бива приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам“, добави тя.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 66 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Система Си

    114 10 Отговор
    Единица мярка за тъпота 1кая.

    Коментиран от #32, #34

    14:26 31.12.2025

  • 2 Чорбара

    98 5 Отговор
    Не е лесно да си ИДИОТ.

    14:26 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това плашило

    84 6 Отговор
    Пак го изкараха да плаши гаргите.

    14:27 31.12.2025

  • 5 00014

    82 7 Отговор
    А ти откъде знаеш МА? Недоразумение европейско, подпиращо Урсула -та.

    14:28 31.12.2025

  • 6 снимката е топ ,обаче

    69 5 Отговор
    ако искам да гледам маймуни и шимпанзита ще отида в зоопарка...

    14:28 31.12.2025

  • 7 Само факта

    78 5 Отговор
    че ви изкараха всички лъжливи отпадъци, на 100% показва, че Русия пак казва истината! 😄

    14:28 31.12.2025

  • 8 Хи хи хи

    67 4 Отговор
    туй НИЩО

    пак изплува от нищото

    14:29 31.12.2025

  • 9 Варна 3

    6 47 Отговор
    Украйна въобще не е атакувала къщата на Путин.

    Коментиран от #35

    14:29 31.12.2025

  • 10 Загиваща федерация Русия!

    4 66 Отговор
    За вечерта ще ви пожелая честита Нова година с приемането на България в еврото, победа за Украйна, победа за Палестина, разпад на Русия и катастрофа на САЩ.

    Коментиран от #17

    14:32 31.12.2025

  • 11 матей

    58 2 Отговор
    Това , вече е дезинформация! Тия бок луци ще опропастят Европа!

    14:32 31.12.2025

  • 12 Съгласен

    3 67 Отговор
    Целият свят разбра разбра лъжливата същност на московската пропаганда!

    Коментиран от #19

    14:32 31.12.2025

  • 13 Курд Околянов

    57 3 Отговор
    Омраза към Русия съчетана със страх от Русия не води Европа към добро.

    14:33 31.12.2025

  • 14 Десислава Димитрова

    47 4 Отговор
    Абе не знам тази постна балтийска шпрота кой я брои за 6уивва ?

    Коментиран от #20

    14:33 31.12.2025

  • 15 Владимир Путин офишъл

    35 1 Отговор
    И6@л съм та и дървояда

    14:33 31.12.2025

  • 16 Ходи по

    41 3 Отговор
    Земята Урсула и лъже, ден след нея върви Кая и маже.

    14:33 31.12.2025

  • 17 Курд Околянов

    33 1 Отговор

    До коментар #10 от "Загиваща федерация Русия!":

    Извади пръстите от контакта.

    14:34 31.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Грешка

    26 2 Отговор

    До коментар #12 от "Съгласен":

    На европейската ,...искаше да кажеш,нали?👍

    14:34 31.12.2025

  • 20 Димитрова,

    17 0 Отговор

    До коментар #14 от "Десислава Димитрова":

    Извинявай за минуса, ръката сама протрепери.

    14:34 31.12.2025

  • 21 Не,че нещо,ама...

    36 2 Отговор
    Доказва се максимата,че от тъпотията, страдат околните.

    14:35 31.12.2025

  • 22 Край

    33 2 Отговор
    Кажете и на тази че търсим чистачка на входа. 130 евро на месец. парцалите и верото е от нас.

    14:36 31.12.2025

  • 23 Владо

    41 2 Отговор
    Фашизмът блика със страшна сила от тая хубавица! Никой няма право да казва нищо друго освен да плюе Русия. И кая, не разбра ли с тая т..а глава, че мир без одобрението на Русия няма да има?

    14:37 31.12.2025

  • 24 ЦИРК

    33 0 Отговор
    Това официална позиция по външната политика на ЕС ли е ? Или е лично мнение на Калас ?

    С такива функционери в ЕС, не е изненада как САЩ наложиха санкции на една камара лица в ЕК (подопечни избрани лично от председателката по полов признак).

    14:40 31.12.2025

  • 25 Ццц

    39 1 Отговор
    Ох, миличките ми карикатури! Цялата купена пасмина скимуче в хор, защото знае, че това беше последната простотия на бандата на желаещите. Очевидно се вързаха, че Путин ще е там и ще си решат проблемите, а те сега започват. Тази естонска психопатка не беше ли от ястребите, дето щяха да пляскат руснаците, че сега бълнува някакви мирни усилия? 🤣 Тотално се объркаха вече на кой свят са. Като алергичен към идиотията, тези вопли ми доставят истинско удоволствие, защото им се каза преди 3 години, че резултатите ще са едни и същи, но можеше да мине по-евтино и с по-малко жертви.

    14:40 31.12.2025

  • 26 БАРС

    24 1 Отговор
    ТАЯ СУТРИН Е ЯД НА П.А ВЕЧЕР НА СЕБЕ СИ.

    14:40 31.12.2025

  • 27 Хайо

    23 1 Отговор
    Има сателитен ,запада да предостави сателитен щом твърди ,че това е лъжа .

    14:40 31.12.2025

  • 28 Аз казах

    17 0 Отговор
    и не само това.Антите,са генетично обременени племена,които или трябва да бъдат поставени под запрещение или...

    14:40 31.12.2025

  • 29 Хахахахаха

    27 0 Отговор
    Въййй човек, това нещо незнам как стимулира мъжа си да легне с нея, тя с грим е доста стряска ща, а без направо ще ми се поиска да отида на фронта

    Коментиран от #46

    14:41 31.12.2025

  • 30 Хайо

    29 0 Отговор
    Тази дето твърди ,че Русия и Китай не са участвали във втората световна ????Хайде стига бе ,всички ли европейски политици са с такъв капацитет?

    14:42 31.12.2025

  • 31 Тая

    22 0 Отговор
    Селскаптъчка защо изобщо я показвате ?

    14:42 31.12.2025

  • 32 побърканяк

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Система Си":

    изказване на евродепутат: "моя хамстер има повече акъл от Кая Калас".

    14:42 31.12.2025

  • 33 Както винаги

    1 23 Отговор
    ясна и точна!

    14:43 31.12.2025

  • 34 КзББ и ДП

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Система Си":

    Що бе ,аз най-вярвам на нея
    😄

    Коментиран от #44

    14:45 31.12.2025

  • 35 Ти му

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Варна 3":

    Беше на гости и за това знаеш нали ?

    14:45 31.12.2025

  • 36 хихи

    17 1 Отговор
    Кая и кекс в кухнята с мъжа си даправи пак мисли за дрона на Путин...

    14:47 31.12.2025

  • 37 Българин

    20 1 Отговор
    Влиянието на Сорос трябва да бъде безкомпромисно изкоренено в Европа! Назначените от него лидери на ключови позиции във властта на ЕС и в самите национални държави затриват Европа и рискуват с безумните си ходове съществуването на света въобще... Тръмп го разкара от САЩ, но Европа е план "Б" за Сорос и дано и европейците да успеем да се отървем от отровното му влияние!

    14:48 31.12.2025

  • 38 Тръмп:

    22 1 Отговор
    Агресори сте вие- Урсулите,
    които Убивате Икономически ЕС

    14:48 31.12.2025

  • 39 евроцентър

    12 1 Отговор
    а пък на тебе колко ли хора ти вярват, нагласени калинки на сладка служба

    14:48 31.12.2025

  • 40 Повтарям за неразбралите

    37 18 Отговор
    Това е елементарна,долнопpoбна кремълска операция за компрометиране на преговорите и нищо друго. Така Путлер ще има извинение да не преговаря и да злепостави Зеленски...

    Коментиран от #42, #45, #47, #69

    14:49 31.12.2025

  • 41 Безразборни!

    19 20 Отговор
    Нито един удар на Русия сррщу укра не е"безразборен"!Всички удари са планувани и перфектно изпълнени! Колкото до украинските удари,там може да се поспори-техните"удари"са планувани от англичаните,затова и лъжат като отричат!

    14:49 31.12.2025

  • 42 Мдаа бе

    8 26 Отговор

    До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":

    И сателитите лъжат, шито да руски. Хахаха.😂🤣😂🤣

    14:51 31.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нямам съмнения

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "КзББ и ДП":

    Каквото повикало, такова се обадило! Биби Диби Пиби Фиби

    14:52 31.12.2025

  • 45 Де да можеше да се замислиш

    9 16 Отговор

    До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":

    че не си морков да се търгуваш и лъжите за няколко цента, освен, че показват деградиралият запад, се ползват за да унищожават Европа. Не, че хора които се мразят толкова, че да стават цигани за няколко цента им дреме за Европа!

    14:52 31.12.2025

  • 46 Владо

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахахаха":

    Отдалеч грозна, отблизо страшна.

    14:52 31.12.2025

  • 47 Колкото и плюса

    9 14 Отговор

    До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":

    да си сложиш сам, лъжата ви лъсна.

    Коментиран от #50

    14:53 31.12.2025

  • 48 Пловдив

    14 0 Отговор
    Поне на Нова година не го показвайте това недоразумение!

    14:54 31.12.2025

  • 49 всъщност

    12 0 Отговор
    Каласката и мерца са ми по-отвратителни и от наш зелений гном ...
    ...

    14:55 31.12.2025

  • 50 Това само показва, че е тро лей

    10 17 Отговор

    До коментар #47 от "Колкото и плюса":

    и Русия е права и срещу нея има фашизъм с лъжи и пропаганда.

    14:55 31.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Оги

    11 14 Отговор
    Добре, Кайо, щом ти и гинеколожката казвате, значи ще ви вярваме, руснаците сами са си стреляли по двореца на Путин. Даже сами си и гърмят рафинериите. Всичко сами си правят. На фронта се самоубиват и обвиняват укрите.

    14:58 31.12.2025

  • 53 Българин

    1 8 Отговор
    Долу Путин! Свобода и мир за Украйна!

    14:59 31.12.2025

  • 54 ДългоИме

    4 0 Отговор
    Опааа ..., Кайчето и то се "изходи" пред Нова година!

    15:03 31.12.2025

  • 55 Дед Мороз

    5 0 Отговор
    За Нова Година Дядо Мраз ще донесе на Киев подарък - Орешник, че ако са слушали през годината може и два!

    Коментиран от #60, #61

    15:04 31.12.2025

  • 56 Ненормална си Кая и ти личи

    4 0 Отговор
    На тази и трябва лекар за главата за да не нарани себе си или другите!

    15:04 31.12.2025

  • 57 хо-хо !

    5 1 Отговор
    Мъжът и търгува с руснаците , а тая се прави на ощипана мома ...Какво да искаме от внучка на нацист ....Ако не беше толкова грозна , щеше да е смешна .

    15:04 31.12.2025

  • 58 Безразборни!

    2 5 Отговор
    Нито един ликвидиран руски генерал ме е безразборен!Всички са планирани и перфектно изпълнени! Колкото до руските удари по цивилни там е ясно.Руснаците са терористи и за това са избивани.

    Коментиран от #59

    15:04 31.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Zaхарова

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "Дед Мороз":

    Брау бе гуведо!Как се сети!200 рубли спечели към надника!

    Коментиран от #64

    15:06 31.12.2025

  • 61 хо-хо !

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Дед Мороз":

    И безплатни фойерверки от сърце за урките ! Да не спират през цялата година !

    15:07 31.12.2025

  • 62 Хаха

    5 0 Отговор
    Кая, Кая бяла птицо!

    15:09 31.12.2025

  • 63 Владо

    0 3 Отговор
    Сбърканяците са в Кремъл дето ти плащат.

    15:11 31.12.2025

  • 64 Дед Мороз

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Zaхарова":

    На мен господин Зеленски ми плаща! Да всявам смут и хаос сред коментиращите...За Нова Година ми обеща да ми позволи веднъж да се облекча от голяма нужда в златния ке..неф

    15:13 31.12.2025

  • 65 Порно

    1 0 Отговор
    Въх, какво чудо, шпрота в масле,пък говори.

    15:13 31.12.2025

  • 66 ТАЗИ ДАМИ Е

    2 0 Отговор
    ИЗПЛЯСКАЛА ТОТАЛНО.

    15:16 31.12.2025

  • 67 Перо

    4 0 Отговор
    Това пост съветско чудовище ще съсипе ЕС! Как може джендърията от ЕС да назначава на такива постове представители от новоизмислени държави? Баща и е от комунистическата номенклатура, тя “демократ”, като Плевнелиев в БГ!

    15:17 31.12.2025

  • 68 .....

    1 0 Отговор
    Като видя Кая
    Ми идва да ридая

    15:19 31.12.2025

  • 69 Повтаряч

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Повтарям за неразбралите":

    Ти да не си радиото на евгейският път? Осведоми се, 21 век сме! Провокация свързана с ядрената триада може да не ти даде шанс да посрещнеш 2026, насмукан, наплюскан и с фишек в ръка.

    15:22 31.12.2025

  • 70 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Не Украйна, а Европа се нуждае от спасение. Масови фалити, инфлация, безработица, а хората имат ипотеки да плащат. Оставаш без работа и те изхвърлят от къщата ти. Никой в Европа не го интересува Украйна и Русия. Хората искат да стане както преди. Да има работа! За 20 години имотите са поскъпнали над 1000%. Само за последните четири години храните поскъпнаха тройно!

    15:26 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания