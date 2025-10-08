Новини
Расте броят на загиналите при срутването на сграда в центъра на Мадрид

8 Октомври, 2025 10:41 943 4

Полицията е започнала разследване, за да установи причините за срутването

Расте броят на загиналите при срутването на сграда в центъра на Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при срутването на сграда в центъра на Мадрид се увеличи до четирима, след като спасителните екипи откриха телата на последните двама изчезнали, съобщи испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Сградата е била в процес на ремонт, за да бъде превърната в четиризвезден хотел. Малко след 13:00 ч. (14:00 ч. българско време) вчера част от конструкцията се срути. По време на инцидента в нея са работили около 40 души.

Първите две тела са открити малко преди полунощ, а останалите две - по-късно, като все още не са извадени от мястото на инцидента. При срутването са пострадали още трима работници – един е приет в болница със счупен крак, а двама са с леки наранявания. Изчезналите след инцидента са били мениджърката Лаура и трима работници – Дамбеле, Алфа и Хорхе, съответно от Мали, Гвинея и Еквадор, на възраст между 30 и 50 години.

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес Алмейда заяви, че спасителната операция е била "изключително сложна и тежка", като за издирването са използвани и специално обучени кучета от Националната полиция. Търсенето на телата е ръководено от пожарникари и общинската полиция, които са използвали дронове и кранове за разчистване на отломките.

Полицията е започнала разследване, за да установи причините за срутването. Случаят се разглежда като трудова злополука и е поверен на общинската полиция на Мадрид. Пожарникарите са продължили да разчистват мястото през цялата нощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    9 0 Отговор
    Причината е корупция.

    10:44 08.10.2025

  • 2 Баце ЕООД

    11 2 Отговор
    840 000% руски дрон.. Няма как, Путин лично за РД го е пратил..

    10:45 08.10.2025

  • 3 Новина е

    4 0 Отговор
    ако намаляват !

    10:58 08.10.2025

  • 4 Корупцията

    4 0 Отговор
    Вижте тримата строителни специалисти и си правете сметката .Лаура е само колежката на нашите елени,царевци и водопададжии.

    11:19 08.10.2025

