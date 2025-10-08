Етиопия: Еритрея активно се готви за война

Еритрея и фракция на Фронта за освобождение на Тигре се готвят активно за война срещу Етиопия, заяви етиопското Външно министерство, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Отношенията между Адис Абеба и Асмара са изключително напрегнати от няколко месеца.

В писмо, адресирано до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, етиопското Външно министерство обвинява Еритрея и "екстремистка фракция на Фронта за освобождение на Тигре" във финансиране, организиране и управление на въоръжени групировки, основно в щата Амхара, в който етиопската армия се бори с бунтовници.

"Сътрудничеството между еритрейското правителство и Фронта за освобождение на Тигре стана очевиден през последните месеци", казва Адис Абеба, според която Еритрея е основният играч, който иска "Етиопия да бъде дестабилизирана и фрагментирана".

През последните години отношенията между Етиопия и Еритрея са влошени. Еритрея обявява независимостта си от Етиопия през 1993 г., след дълга въоръжена борба. От 1998 до 2000 година двете страни водят кървава война заради погранични спорове.