Етиопия: Еритрея активно се готви за война

Еритрея и фракция на Фронта за освобождение на Тигре се готвят активно за война срещу Етиопия, заяви етиопското Външно министерство, цитирано от Франс прес, предаде БТА.
Отношенията между Адис Абеба и Асмара са изключително напрегнати от няколко месеца.
В писмо, адресирано до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, етиопското Външно министерство обвинява Еритрея и "екстремистка фракция на Фронта за освобождение на Тигре" във финансиране, организиране и управление на въоръжени групировки, основно в щата Амхара, в който етиопската армия се бори с бунтовници.
"Сътрудничеството между еритрейското правителство и Фронта за освобождение на Тигре стана очевиден през последните месеци", казва Адис Абеба, според която Еритрея е основният играч, който иска "Етиопия да бъде дестабилизирана и фрагментирана".
През последните години отношенията между Етиопия и Еритрея са влошени. Еритрея обявява независимостта си от Етиопия през 1993 г., след дълга въоръжена борба. От 1998 до 2000 година двете страни водят кървава война заради погранични спорове.
Абсолютни л2жи и нон сенс.
