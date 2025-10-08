Новини
Свят »
Етиопия »
Етиопия: Еритрея активно се готви за война

Етиопия: Еритрея активно се готви за война

8 Октомври, 2025 12:22 987 5

  • етиопия-
  • еритрея-
  • африка-
  • антониу гутериш

През последните години отношенията между Етиопия и Еритрея са влошени

Етиопия: Еритрея активно се готви за война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еритрея и фракция на Фронта за освобождение на Тигре се готвят активно за война срещу Етиопия, заяви етиопското Външно министерство, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Отношенията между Адис Абеба и Асмара са изключително напрегнати от няколко месеца.

В писмо, адресирано до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, етиопското Външно министерство обвинява Еритрея и "екстремистка фракция на Фронта за освобождение на Тигре" във финансиране, организиране и управление на въоръжени групировки, основно в щата Амхара, в който етиопската армия се бори с бунтовници.

"Сътрудничеството между еритрейското правителство и Фронта за освобождение на Тигре стана очевиден през последните месеци", казва Адис Абеба, според която Еритрея е основният играч, който иска "Етиопия да бъде дестабилизирана и фрагментирана".

През последните години отношенията между Етиопия и Еритрея са влошени. Еритрея обявява независимостта си от Етиопия през 1993 г., след дълга въоръжена борба. От 1998 до 2000 година двете страни водят кървава война заради погранични спорове.


Етиопия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заминават

    4 1 Отговор
    в Донбас !

    12:26 08.10.2025

  • 2 Даа

    5 1 Отговор
    Еритрейците са подкрепяни от масковия ,значи война ще има

    12:39 08.10.2025

  • 3 БАБХ

    4 0 Отговор
    има едно решение, да се възстановят границите на Абисиния под управлението на негово императрско величие, император Хайле Селасие I - Джа Рас Тафари !!!

    12:41 08.10.2025

  • 4 Турция 🇹🇷

    2 2 Отговор
    Всеки българин, посетил Турция, е бил изнасилван.

    12:45 08.10.2025

  • 5 Плд

    2 0 Отговор
    Еритрея (с население 6 млн и БВП - $6.37) щяла да напада Етиопия (с нас. - 109 млн и БВП - $434.44 млрд)

    Абсолютни л2жи и нон сенс.

    13:08 08.10.2025