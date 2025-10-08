„Европа е в добра позиция да се превърне в континент на изкуствения интелект“

Европейската комисия представи две стратегии, насочени към извеждането на Европа на челно място в изкуствения интелект: стратегия за прилагане на ИИ и стратегия за ИИ в науката, съобщи пресцентърът на Представителство в България.

Стратегията за прилагане на ИИ има за цел да стимулира възприемането на ИИ във всички стратегически и публични сектори, включително здравеопазването, фармацевтичните продукти, енергетиката, мобилността, производството, строителството, хранително-вкусовата промишленост, отбраната, комуникациите и културата. Тя ще подкрепя малките и средните предприятия и ще помага на промишлеността да интегрира ИИ в своите дейности. Конкретните мерки включват създаването на основани на ИИ авангардни центрове за скрининг за здравни грижи. В подкрепа на тези мерки Комисията мобилизира около 1 милиарда евро. В бъдеще тези сектори ще бъдат допълнени от нови инициативи в области като финансите, туризма и електронната търговия.

Стратегията за ИИ в науката определя ЕС като център за иновации. В центъра ѝ е RAISE — европейският ресурс за науката за изкуствения интелект — това е виртуален европейски институт за обединяване и координиране на ресурси за разработване и прилагане на ИИ в науката. В тази стратегия се представят мерки за привличане на световни научни таланти и висококвалифицирани специалисти в ЕС чрез инициативата „Изберете Европа“. Това включва 58 милиона евро по пилотния проект RAISE за мрежи за високи постижения и мрежи за обучение в докторски степени, задържане и привличане на таланти в областта на ИИ и науката. Наред с това 600 милиона евро от програмата „Хоризонт Европа“ ще бъдат предназначени за разширяване на достъпа до изчислителна мощ за науката. Тази инвестиция ще осигури специален достъп до гигафабрики за ИИ за изследователи и стартиращи предприятия от ЕС. Стратегията има за цел да удвои годишните инвестиции на „Хоризонт Европа“ в областта на ИИ до над 3 милиарда евро.

Комисарят по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева заяви: „Със стратегията за ИИ в науката Европа прави решителна стъпка да остане на челно място. Ще дадем на нашите изследователи, стартиращи предприятия и МСП инструменти за превръщане на идеите в пробиви, което ще стимулира конкурентоспособността и ще пътя от лабораторията към пазара. RAISE ще бъде катализаторът на ресурси, инвестиции и привличането на водещи таланти от цяла Европа и извън нея.“

Хена Виркунен, изпълнителен заместник-председател за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, заяви: "Европа е в добра позиция да се превърне в континент на ИИ. Със стратегията за прилагане на ИИ ще помогнем на нашите дружества и ключови сектори — от производството до здравеопазването и публичния сектор — да използват ИИ, за да осигурят реални ползи за гражданите на ЕС, да засилят конкурентоспособността си и да укрепят технологичния си суверенитет."

Предстоящата среща на високо равнище по въпросите на ИИ в науката, която Комисията и датското председателство организират на 3 и 4 ноември 2025 г. в Копенхаген, ще представи инициативи в рамките на стратегията за ИИ в науката, включително RAISE.