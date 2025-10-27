Новини
Свят »
Гърция »
Гръцката православна църква влезе в епохата на изкуствения интелект

Гръцката православна църква влезе в епохата на изкуствения интелект

27 Октомври, 2025 14:03 541 7

  • изкуствен интелект-
  • гръцка православна църква-
  • църква

Гръцката православна църква е разработила собствен инструмент за изкуствен интелект

Гръцката православна църква влезе в епохата на изкуствения интелект - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката православна църква влезе в епохата на изкуствения интелект със специализирания инструмент ЛОГОС, разработен по инициатива на Митрополията на Неа Йония, Филаделфия, Ираклион и Халкедон в сътрудничество с базирания на остров Лесбос Егейски университет, съобщи в електронното си издание гръцкият ежедневник „Катимерини“, предаде БТА.

Митрополитът на Неа Йония Гавриил, на когото принадлежи идеята за разработването на инструмента, обяснява, че ЛОГОС предоставя организирана дигитална библиотека, а алгоритъмът на изкуствен интелект събира информацията, която се отнася до въпросите, които поставят хората, и я формулира в разбираеми и полезни отговори. ЛОГОС „не замества човека и духовния (наставник). Той действа като пътеводител, който ще доведе вярващия до следващата стъпка в Църквата, която има задачата да катехизира“, обяснява митрополит Гавриил.

Той казва, че децата чрез мобилния си телефон, както и хората в интернет, получават от там почти всичките си представи и допълва, че не може Църквата да остане извън тази реалност. „Всеки инструмент, който създава човекът, (трябва) да се използва в служба на човека. С това приложение ние се стремим да „вцърковим“ едно човешко творение. Развитието на технологията няма за цел да направи човека инструмент на изкуствения интелект, а да направи изкуствения интелект инструмент на човека“, казва митрополитът.

ЛОГОС е определен като „цифров инструмент за духовна референция, който използва възможностите на изкуствения интелект, за да предостави знания и информация по богословски, църковни и духовни въпроси, като се основава на светлината на православната традиция и на светодуховния опит на Църквата“.

Приложението приканва заинтересованите: „Попитай ме за това, което те интересува във връзка с вярата, молитвата, богопочитанието или духовния живот; ЛОГОС е тук да те насочи с уважение, знание и дискретност, като освети пътя ти в православната вяра“.

В репортажа е описан и тест как работи изкуственият интелект. На въпрос дали потребителят може да се изповяда чрез приложението, ЛОГОС отговаря, че не може да приеме изповед, но описва тайнството на изповедта и предлага да помогне за подготовката за изповед, като подготвя кратък наръчник и предлага молитва, която се произнася преди и след тайнството.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    7 0 Отговор
    Гърция яко удари дъното!

    14:04 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Българската Православна църква е още в епохата на аналоговите Ролекси.

    14:05 27.10.2025

  • 3 Таkа.

    5 0 Отговор
    Митрополитите са агенти на ДС! А в Гърция са толеми хранилки там! Обичат да тормозят гръцкия народ!

    14:06 27.10.2025

  • 4 Разберете това

    3 0 Отговор
    Християнството губи позиции в Европа... Исляма доминира...

    14:08 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    религия - опит за обясняване на природата на нещата за съответната епоха,както и инструмент за доминиране на едни над други........другото е бла-бла....

    14:43 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания