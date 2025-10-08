Сергей Лавров: Русия подкрепя плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Планът на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа, въпреки че е общ, представлява най-добрия вариант, който в момента е на масата за преговори. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция РИА Новости, цитирана от Фокус.

В интервю за проекта „Мостове към Изтока“ Лавров подчерта, че Русия смята плана на Тръмп за положителна стъпка, тъй като основната му цел е „бързо прекратяване на кръвопролитията, спасяване на човешки животи и възстановяване на Ивицата Газа, град Газа или това, което е останало от тях“.

Той допълни, че Русия счита този план за реалистичен, ако палестинците го приемат, и изтъкна значението на незабавното прекратяване на всички военни действия.