Сергей Лавров: Русия подкрепя плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Планът на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа, въпреки че е общ, представлява най-добрия вариант, който в момента е на масата за преговори. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция РИА Новости, цитирана от Фокус.
В интервю за проекта „Мостове към Изтока“ Лавров подчерта, че Русия смята плана на Тръмп за положителна стъпка, тъй като основната му цел е „бързо прекратяване на кръвопролитията, спасяване на човешки животи и възстановяване на Ивицата Газа, град Газа или това, което е останало от тях“.
Той допълни, че Русия счита този план за реалистичен, ако палестинците го приемат, и изтъкна значението на незабавното прекратяване на всички военни действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин мушмурока
Коментиран от #6, #9
21:38 08.10.2025
2 ВВП
Коментиран от #8, #19
21:39 08.10.2025
3 Път за никъде
21:40 08.10.2025
4 Ние.
21:40 08.10.2025
5 Майна
Нима сте толкова ослепени , че не виждате..
Май..
Оставен е по един виждаш на сто ослепени..
Е, ще ви ..водим- дълг ни е
21:42 08.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Путин мушмурока":По-точно:
Русия НЕвинаги подкрепя САЩ-
понеже е силна❗
Коментиран от #15
21:44 08.10.2025
7 Тръмп:
21:44 08.10.2025
8 Изглеждаш глупаво
До коментар #2 от "ВВП":И показваш детски интелект, а това за жалост показва падението на запада да опроостачва деца.
21:47 08.10.2025
9 ФАКТ
До коментар #1 от "Путин мушмурока":Паусерчето маминото винаги поздравява силните. И се подиграва със слабите. Не го ли научихте вече
Коментиран от #13
21:48 08.10.2025
10 РускаИзмет
21:51 08.10.2025
11 Спецназ
ТАМ в ООН поне 1 от 4- рима са НОРМАЛНИ.
В САЩ и Израел 10 от 10 за откачалки за ВРЪЗВАНье! ФАКТ!
21:51 08.10.2025
12 Рускиня и Русия вяра да нямаш
21:51 08.10.2025
13 За кои "силни" намекваш?
До коментар #9 от "ФАКТ":Тия които Русия ги размза ли?
Коментиран от #17
21:54 08.10.2025
14 Майна
Линкълн и Александър II
Нима сте толкова..невежи?
Явно..
Това е исторически факт
А историята е хубаво, че понякога се повтаря.
Надявам се, че този път кабалата ще бъде смазана
Коментиран от #21
21:54 08.10.2025
15 Механик
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Абе и на мен Артилериста ми наду главата,че Русия била някаква сила.
Коментиран от #26
21:55 08.10.2025
16 Лаеров
21:56 08.10.2025
17 бебето
До коментар #13 от "За кои "силни" намекваш?":путин си размаза бункера в кафяво.
21:56 08.10.2025
18 ТОМАХОУК
21:57 08.10.2025
19 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "ВВП":САЩ е пример за Русия в смисъл с чи Русия им завиждъ и винаги са стрими да ги дустигни. Сравнява собствените си пустижениа с американскити...Разбира се преди тва са сравнява с Европа... Самия факт чи са сравняват с други е показател за изостаналос ,а тва продължава вече 500тян гудини.
21:58 08.10.2025
20 Грета
21:58 08.10.2025
21 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Майна":На 112 да звъннна,да та земат?
21:59 08.10.2025
22 Бате,бате Дончо
22:00 08.10.2025
23 Костадин Костадинов
22:01 08.10.2025
24 Професор
22:04 08.10.2025
25 големсмях
22:07 08.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Механик":Ама сега, като видя, че ЗАПАДНалИЯТ свят не можа да се справи с част от руската армия-
разбра, че това е ИСТИНА‼️
22:07 08.10.2025