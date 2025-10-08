Новини
Сергей Лавров: Русия подкрепя плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

8 Октомври, 2025 21:36 472 26

Сергей Лавров определи инициативата като „реалистична и положителна стъпка“ към спиране на кръвопролитията и възстановяване на региона

Сергей Лавров: Русия подкрепя плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Планът на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа, въпреки че е общ, представлява най-добрия вариант, който в момента е на масата за преговори. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция РИА Новости, цитирана от Фокус.

В интервю за проекта „Мостове към Изтока“ Лавров подчерта, че Русия смята плана на Тръмп за положителна стъпка, тъй като основната му цел е „бързо прекратяване на кръвопролитията, спасяване на човешки животи и възстановяване на Ивицата Газа, град Газа или това, което е останало от тях“.

Той допълни, че Русия счита този план за реалистичен, ако палестинците го приемат, и изтъкна значението на незабавното прекратяване на всички военни действия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин мушмурока

    3 7 Отговор
    Русия винаги подкрепя САЩ понеже са силни.

    Коментиран от #6, #9

    21:38 08.10.2025

  • 2 ВВП

    2 7 Отговор
    Русия винаги ще слуша САЩ

    Коментиран от #8, #19

    21:39 08.10.2025

  • 3 Път за никъде

    2 4 Отговор
    Пътин не е легитимен президент на Русия.

    21:40 08.10.2025

  • 4 Ние.

    0 1 Отговор
    Новини Путине!!!

    21:40 08.10.2025

  • 5 Майна

    2 1 Отговор
    Путин и Тръмп- срещу ционизма
    Нима сте толкова ослепени , че не виждате..
    Май..
    Оставен е по един виждаш на сто ослепени..
    Е, ще ви ..водим- дълг ни е

    21:42 08.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин мушмурока":

    По-точно:
    Русия НЕвинаги подкрепя САЩ-
    понеже е силна❗

    Коментиран от #15

    21:44 08.10.2025

  • 7 Тръмп:

    3 2 Отговор
    А вие кои бяхте, че ме подкрепяте?

    21:44 08.10.2025

  • 8 Изглеждаш глупаво

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    И показваш детски интелект, а това за жалост показва падението на запада да опроостачва деца.

    21:47 08.10.2025

  • 9 ФАКТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин мушмурока":

    Паусерчето маминото винаги поздравява силните. И се подиграва със слабите. Не го ли научихте вече

    Коментиран от #13

    21:48 08.10.2025

  • 10 РускаИзмет

    2 0 Отговор
    Утре като мо платят с долари на Лавров и ше подкрепя бомбардирането на Москва

    21:51 08.10.2025

  • 11 Спецназ

    1 2 Отговор
    Палестинската Държава е заложена в Резолюциите на ООН.

    ТАМ в ООН поне 1 от 4- рима са НОРМАЛНИ.

    В САЩ и Израел 10 от 10 за откачалки за ВРЪЗВАНье! ФАКТ!

    21:51 08.10.2025

  • 12 Рускиня и Русия вяра да нямаш

    2 0 Отговор
    Задължително ще ти изневери

    21:51 08.10.2025

  • 13 За кои "силни" намекваш?

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Тия които Русия ги размза ли?

    Коментиран от #17

    21:54 08.10.2025

  • 14 Майна

    2 1 Отговор
    Не за първи път Русия и Америка са съюзници срещу банкерската кабала
    Линкълн и Александър II
    Нима сте толкова..невежи?
    Явно..
    Това е исторически факт
    А историята е хубаво, че понякога се повтаря.
    Надявам се, че този път кабалата ще бъде смазана

    Коментиран от #21

    21:54 08.10.2025

  • 15 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Абе и на мен Артилериста ми наду главата,че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #26

    21:55 08.10.2025

  • 16 Лаеров

    2 0 Отговор
    Само не давайте Томахоук!

    21:56 08.10.2025

  • 17 бебето

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "За кои "силни" намекваш?":

    путин си размаза бункера в кафяво.

    21:56 08.10.2025

  • 18 ТОМАХОУК

    2 0 Отговор
    Ще подкрепяш!!!

    21:57 08.10.2025

  • 19 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    САЩ е пример за Русия в смисъл с чи Русия им завиждъ и винаги са стрими да ги дустигни. Сравнява собствените си пустижениа с американскити...Разбира се преди тва са сравнява с Европа... Самия факт чи са сравняват с други е показател за изостаналос ,а тва продължава вече 500тян гудини.

    21:58 08.10.2025

  • 20 Грета

    2 0 Отговор
    Щерка му е притисната....

    21:58 08.10.2025

  • 21 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    На 112 да звъннна,да та земат?

    21:59 08.10.2025

  • 22 Бате,бате Дончо

    0 0 Отговор
    Колко си голем и готин !!

    22:00 08.10.2025

  • 23 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Што сичко русуфилякъ съ букллллуууци

    22:01 08.10.2025

  • 24 Професор

    1 0 Отговор
    Уж Медведев щеше да мята ядрени ракети май ще мята бутилки от водка. Конят пак клекна на Доналд Дък. И двете държави се управляват от "богоизбраните" и задружно бавно но целенасочено обезкървяват Русия.

    22:04 08.10.2025

  • 25 големсмях

    0 0 Отговор
    АХАХХХА...Вас пък кой ли ви пита какво поддържате ----Лузъри .

    22:07 08.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Ама сега, като видя, че ЗАПАДНалИЯТ свят не можа да се справи с част от руската армия-
    разбра, че това е ИСТИНА‼️

    22:07 08.10.2025

