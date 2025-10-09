Тhe Washington Post: Русия опитва да разубеди САЩ за Tomahawk, използвайки страха от директен конфликт на НАТО с Москва

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков предупреди американския президент Доналд Тръмп, да не предоставя на Украйна достъп до крилати ракети Tomahawk с голям обсег, които са способни да поразяват цели дълбоко в Русия.

Поредното предупреждение е част от координираните усилия на Москва да разубеди Тръмп да предостави на Украйна ракетите, използвайки страха от директен конфликт между Русия и страните от НАТО, пише Тhe Washington Post.



Малко след Рябков и официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова, коментира възможността Украйна да получи от САЩ този вид ракети. Според нея прехвърлянето на ракети Тomahawk на Украйна ще навреди на отношенията между Русия и САЩ.



Заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев с ироничен коментар реагира на новината, че Украйна може да получи оръжия за ''дълбоки удари''.



Говорителят на руския президент Дмитрий Песков бе сред първите, които коментираха предаването на ракети Тomahawk на Киев. Той предупреди, че това неминуемо ще доведе до ескалация, включваща ядрени оръжия.



Всички тези предупреждения идват към САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп обяви преди дни, че е взел решение за продажбата на Tomahawk на Украйна, но първо иска да говори с Киев, за това какви цели смята да обстрелва с тях.



"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ще ги изпратят? Мисля, че трябва да задам този въпрос“, заяви Тръмп наскоро пред репортери в Овалния кабинет. И той "изглежда“ вече е взел решение.



Повторните предупреждения от Путин и други руски официални лица отразяват безпокойството на Москва относно възможността Украйна да се сдобие с такива оръжия и изглежда противоречат на твърдението на Путин на неотдавнашна руска конференция за външна политика, че ракетите "няма да променят баланса на силите на бойното поле“, смята изданието.



Тогава Путин предупреди, че прехвърлянето на оръжията ще отбележи "качествено нов етап на ескалация“, защото Украйна няма да може да ги използва без участието на американски персонал. Той предположи, че Тръмп в крайна сметка ще откаже да ги прехвърли, защото "знае как да слуша“.



"Както разбирате, без софтуер и пускови установки самите ракети са просто халосни патрони. Съответно, както руската страна също заяви на високо ниво, хипотетичното използване на такива системи е възможно само с прякото участие на американски персонал“, отбеляза Рябков. И подчерта, че те "призовават ръководството на САЩ и военното ръководство на САЩ да подходят към тази ситуация трезво, разумно и отговорно“.



Според The Washington Post, че ако Тръмп одобри прехвърлянето на Tomahawk за Украйна, това ще бъде значителен обрат в политиката му спрямо войната, в зависимост от ограниченията, които Вашингтон ще наложи върху използването им. Досега той се фокусираше върху опитите за прекратяване на войната и нормализиране на отношенията с Русия - първо призоваваше за споразумение за прекратяване на огъня (изискване, което Украйна прие, но Русия многократно отхвърля), а след това, след като се срещна с Путин в Аляска, внезапно се отказа от стратегията за настояване за прекратяване на огъня.



Решението на Тръмп да даде ракети с голям обсег, може да се дължи на нарастващо недоволство от Путин, особено заради ударите на Русия по цивилни цели в Украйна. Самият той наскоро заяви, че вярва, че Украйна е способна да си върне загубените територии и че Русия "е трябвало да спре“ войната.



Според Института за изследване на войната, най-малко 1945 руски военни обекта са в обсега на варианта Тomahawk, който има обхват от около 2000 км.



Украйна потенциално би могла значително да подкопае бойните способности на Русия на фронтовата линия, като се насочи към уязвима подмрежа от тилови снабдителни зони, които поддържат фронтовите операции, смятат експертите от Института.



Украйна досега използва дронове, за да поразява руски военни и енергийни цели дълбоко в Русия, но те не са толкова разрушителни, колкото ракетите.



Първите изтребители F-35 от пето поколение пристигнаха в Белгия. Това събитие приближи прехвърлянето на допълнителни F-16 на Украйна, съобщава Defense Express.



Както отбелязва изданието, новите белгийски изтребители са пристигнали във военновъздушната база във Флоренция, където по-късно ще бъдат разположени в първата ескадрила. Това се прави, за да може авиацията да е готова за операции за бързо реагиране до 2027 г.



Същевременно страната ще запази собствените си F-16 до 2028 г., когато те ще бъдат напълно заменени с нови F-35. В същото време старите самолети ще бъдат изтеглени от военновъздушните сили и прехвърлени на Украйна. Този факт се потвърждава от одобрените от споразумението срокове за прехвърляне до 2028 г.



Първият, предназначен за незабавен трансфер на Белгия, беше изпратен от завода едва в началото на юни тази година с номер FL009. Общо първата партида, прехвърлена на територията на държавата, се състои от четири изтребителя.



Именно благодарение на тази доставка най-вероятно ще бъде възможно да се осъществи трансферът на годни за употреба белгийски F-16 още през 2026 г. По този начин ще бъде възможно да се засили въздушният флот на Украйна, като се осигурят предимно допълнителни полети.



Украйна очаква първите доставки на шведски изтребители Gripen. Освен това, Киев очаква да получи допълнителни F-16 и френски Mirage.



Самолет на американските военновъздушни сили, предназначен за събиране на разузнавателна информация за вражески радарни системи, е забелязан да кръжи близо до Русия на фона на нарастващото напрежение с Москва, съобщава Daily Mail.



Данните от полета показват, че разузнавателният самолет Boeing RC-135 Combat Sent е излетял от Англия рано във вторник сутринта, прелетял е над балтийските държави и е обиколил Калининград - руски ексклав между Полша и Литва - няколко пъти, преди да се върне във Великобритания.



Мисията се е състояла ден след като германският канцлер Фридрих Мерц обвини Русия, че води "хибридна война“ срещу Германия. Политикът обвини Владимир Путин за нахлуването на разузнавателни дронове във въздушното пространство на НАТО, което е нарушило работата на летището в Мюнхен и е оставило над 10 000 пътници блокирани.



Според американските военновъздушни сили разузнавателния самолет Combat Sent предоставя стратегическо електронно разузнаване на президента, министъра на отбраната, ръководството на Пентагона и главнокомандващите на военните действия.



Какви са възможностите на RC 135



"Откривайки и идентифицирайки наземни, морски и въздушни радарни сигнали на чуждестранни военни, Combat Sent събира и анализира всяка система подробно, предоставяйки стратегически данни на военни анализатори“, се казва в описанието на самолета.



Всички тези самолети са оборудвани със система за презареждане с гориво по време на полет, което на практика прави обхвата им на полета неограничен. Както и със съвременни комуникационни и навигационни системи. Те включват високо-, много- и ултрависокочестотни радиостанции, навигационен радар, доплеров апарат и инерционна система, която комбинира астрономически корекции с GPS.



RC-135 се разпознава лесно по характерните си антени под носа, по краищата на крилата, големи "бузи“-обтекатели и удължена опашка.



Екипажът обикновено се състои от двама пилоти, навигатор, двама бордови системни инженери, поне десет офицери по електронно разузнаване, известни като "Гарвани“, и допълнителни технически специалисти.



Самолетът записва и анализира електронните емисии на чуждестранни радарни и комуникационни системи, което позволява на анализаторите да идентифицират вражеските възможности и да разработват контрамерки.



Според западните медии целта на мисията остава неизвестна, но ресурсът FlightRadar24 е регистрирал същия самолет с позивна JAKE37, когато е излетял от същата база в Англия и е прелетял около Калининград на 2 октомври - същия ден, в който дроновете се появиха в Германия.

