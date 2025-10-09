Новини
Руски атаки сриват 60% от добива на природен газ в Украйна
  Тема: Украйна

Руски атаки сриват 60% от добива на природен газ в Украйна

9 Октомври, 2025 12:30

Киев търси спешна помощ от Запада, за да осигури внос на газ и да преодолее енергийната криза преди зимата

Руски атаки сриват 60% от добива на природен газ в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Масирани руски атаки през последната седмица са довели до загуба на около 60% от добива на природен газ в Украйна, съобщи агенция Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията, предава News.bg.

Според информацията, ракетните удари от 3 октомври, насочени основно срещу Харковска и Полтавска област, са нанесли тежки поражения върху ключови газодобивни съоръжения, което сериозно застрашава енергийната сигурност на страната преди настъпващата зима.

Киев вече е уведомил западните си партньори за мащаба на щетите и е отправил спешна молба за техническа и финансова помощ. Украинското правителство търси оборудване за възстановяване на енергийната инфраструктура, както и средства за закупуване на допълнителни количества вносен газ.

По данни на Bloomberg, на Украйна ще са ѝ нужни около 2 млрд. евро, за да осигури внос на 4,4 млрд. кубически метра газ - количество, необходимо за оцеляване през предстоящия зимен сезон.

Източници от европейските институции потвърждават, че Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) вече разглеждат възможности за предоставяне на извънредна финансова помощ на украинския енергиен сектор.

Според експерти, руските удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна имат за цел да отслабят икономически страната и да подкопаят способността ѝ да издържи зимата, като това е най-сериозният удар по енергийния сектор от началото на войната.

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук предупреди по-рано, че възстановяването на добивните мощности може да отнеме седмици, а при продължаващи атаки страната ще бъде принудена да увеличи зависимостта си от внос и международна помощ.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е как така,ве...?!

    15 2 Отговор
    В съседна статия,Зелко твърди :
    ,,Украинските сили нанасят сериозни загуби на руските войски..."
    ...?!?!?!

    Коментиран от #5

    12:34 09.10.2025

  • 2 Да де-ама

    12 2 Отговор
    А те украинците какво очакваха...-те удрят по руски преработващи предприятия за гориво. А сега руснаците ще им унищожът и газовият добив-та да цъфнат и вържат украинците...А Запада откъде ще вземе газ...?????

    12:35 09.10.2025

  • 3 С тази война Украйна...

    13 2 Отговор
    ...безкрайно източва паричните и икономически ресурси на Европа...!
    Ами да вземат ,докато все още е останала Европа ,да вдигат бялото знаме,барабар с ,,Коалицията на желаещите война"- Урсула,Макрон и Калас ..!

    Коментиран от #7

    12:38 09.10.2025

  • 4 Вчера

    6 0 Отговор
    беше 30 ?

    12:40 09.10.2025

  • 5 Вервам

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е как така,ве...?!":

    на тази статия !

    12:41 09.10.2025

  • 6 НАЛИ УЖ УРОФАШАГИТЕ

    8 1 Отговор
    НАНАСЯТ МНОГО ЩЕТИ ЕДВА ЛИ НЕ ПОБЕДАТА Е ТЯХНА.

    12:44 09.10.2025

  • 7 ОРК

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "С тази война Украйна...":

    Зеленски -"вундервафля" на Путин

    12:44 09.10.2025

  • 8 Украйна

    1 0 Отговор
    само пренася газ !

    12:49 09.10.2025

  • 9 Ще усетят

    0 0 Отговор
    сърбите !

    12:50 09.10.2025

  • 10 456

    1 0 Отговор
    🫨🤔🫠чакайте малко. В предишната статия пишете, че Зе се хвали ,успехи имал. Сега ,че нещата в Осрайна са зле. Размътихте ми главата. На коие да вярвам?🤣

    12:51 09.10.2025

