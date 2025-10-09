Руски атаки сриват 60% от добива на природен газ в Украйна

Масирани руски атаки през последната седмица са довели до загуба на около 60% от добива на природен газ в Украйна, съобщи агенция Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията, предава News.bg.

Според информацията, ракетните удари от 3 октомври, насочени основно срещу Харковска и Полтавска област, са нанесли тежки поражения върху ключови газодобивни съоръжения, което сериозно застрашава енергийната сигурност на страната преди настъпващата зима.

Киев вече е уведомил западните си партньори за мащаба на щетите и е отправил спешна молба за техническа и финансова помощ. Украинското правителство търси оборудване за възстановяване на енергийната инфраструктура, както и средства за закупуване на допълнителни количества вносен газ.

По данни на Bloomberg, на Украйна ще са ѝ нужни около 2 млрд. евро, за да осигури внос на 4,4 млрд. кубически метра газ - количество, необходимо за оцеляване през предстоящия зимен сезон.

Източници от европейските институции потвърждават, че Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) вече разглеждат възможности за предоставяне на извънредна финансова помощ на украинския енергиен сектор.

Според експерти, руските удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна имат за цел да отслабят икономически страната и да подкопаят способността ѝ да издържи зимата, като това е най-сериозният удар по енергийния сектор от началото на войната.

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук предупреди по-рано, че възстановяването на добивните мощности може да отнеме седмици, а при продължаващи атаки страната ще бъде принудена да увеличи зависимостта си от внос и международна помощ.