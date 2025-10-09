Тръмп и Стуб сключват многомилиардна сделка за финландски ледоразбивачи

Американският президент Доналд Тръмп и финландският му колега Александър Стуб ще се срещнат в Белия дом днес с намерение да одобрят споразумение за закупуване от бреговата охрана на САЩ на до четири ледоразбивача, произведени във финландски корабостроителници, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Тръмп и Стуб установиха приятелски отношения, откакто американският лидер се завърна във властта през януари. Двамата вече се срещнаха през март в президентския клуб „Мар-а-Лаго“ във Флорида, където играха голф.

Тръмп неколкократно е призовавал Съединените щати да придобият до 40 нови ледоразбивача, за да подобрят националната сигурност в Арктика и да противодействат на нарастващото влияние на Китай и Русия.

Служител на Белия дом заяви, че президентът ще подпише меморандум за разбирателство с Финландия за изграждане на четири „арктически катера за сигурност“ в скандинавската страна. Според него това е необходима мярка за националната сигурност, която позволява строителството да се извършва извън САЩ.

„След това ще използваме финландския опит, за да построим до седем нови ледоразбивача за сигурност в корабостроителници, разположени в Съединените щати“, уточни служителят.

Очаква се общо 11 арктически катера за сигурност - нов тип среден ледоразбивач, който ще бъде използван от бреговата охрана на САЩ - да струват около 6,1 милиарда долара. Три от корабите ще бъдат построени от Davie в Галвестън, Тексас, а четири - от Bollinger Shipyards в Хума, Луизиана.

Първият ледоразбивач трябва да бъде доставен до 2028 г. Според Белия дом сделките ще доведат до нови инвестиции за милиарди долари в морската индустрия на САЩ и ще създадат хиляди работни места за квалифицирани кадри.

В момента оперативният полярен флот на бреговата охрана включва само два действащи арктически катера за сигурност.

По време на срещата Тръмп и Стуб вероятно ще обсъдят и войната на Русия срещу Украйна. След неуспешен опит да убеди руския президент Владимир Путин да прекрати огъня, американският лидер заяви, че е разочарован от него и че сега възнамерява да увеличи подкрепата си за Украйна.

Финландия е водещ световен производител на ледоразбивачи - около 80% от всички съществуващи кораби са проектирани от нейни компании, а близо 60% са построени в нейни корабостроителници. Финландските лидери отдавна настояват за подобно сътрудничество със САЩ, но предишни опити бяха осуетявани от Закона „Джоунс“, който дава приоритет на местните производители в американската морска индустрия.