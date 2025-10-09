Рябков: Няма условия за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала (АЕЦ) в Южна Украйна, съобщи "Ройтерс", предава БТА.

По думите му, рестартирането на централата не може дори да бъде обсъждано, докато не бъде осигурен външен източник на електроснабдяване.

В момента Запорожката АЕЦ работи с резервни генератори, след като основният електропровод беше прекъснат по време на сражения.

Междувременно руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ съобщи по-рано днес, че се подготвя за евентуално рестартиране на централата, въпреки сложната обстановка в района.