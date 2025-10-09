Рябков: Няма условия за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала (АЕЦ) в Южна Украйна, съобщи "Ройтерс", предава БТА.
По думите му, рестартирането на централата не може дори да бъде обсъждано, докато не бъде осигурен външен източник на електроснабдяване.
В момента Запорожката АЕЦ работи с резервни генератори, след като основният електропровод беше прекъснат по време на сражения.
Междувременно руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ съобщи по-рано днес, че се подготвя за евентуално рестартиране на централата, въпреки сложната обстановка в района.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 интересно
Коментиран от #2
15:57 09.10.2025
2 вата
До коментар #1 от "интересно":А една баба пред блока ми каза,че земята е плоска.
16:01 09.10.2025
3 Данко Харсъзина
16:01 09.10.2025
4 Иван Станков
16:05 09.10.2025
5 Хурка за 404
Засега за тях сте "външни" източници.
16:13 09.10.2025