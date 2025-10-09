Новини
Рябков: Няма условия за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ

9 Октомври, 2025 15:55 404 5

  • русия-
  • запорожката аец

Москва посочва, че без външно електроснабдяване централата не може да възобнови работа

Рябков: Няма условия за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала (АЕЦ) в Южна Украйна, съобщи "Ройтерс", предава БТА.

По думите му, рестартирането на централата не може дори да бъде обсъждано, докато не бъде осигурен външен източник на електроснабдяване.

В момента Запорожката АЕЦ работи с резервни генератори, след като основният електропровод беше прекъснат по време на сражения.

Междувременно руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ съобщи по-рано днес, че се подготвя за евентуално рестартиране на централата, въпреки сложната обстановка в района.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 интересно

    4 2 Отговор
    Ръководителят на кабинета на президента на Украйна, който загуби легитимност, Андрий Ермак получи предупреждение от Руската федерация чрез посредници в Турция с искане да се спрат ударите по обекти на критична инфраструктура. Това съобщи телеграм каналът Resident с позоваване на източници в офиса на Зеленски. Изданието отбелязва, че Москва е посочила на Киев списък с цели, които ще бъдат атакувани от руските военни, ако ултиматумът бъде отхвърлен.

    Коментиран от #2

    15:57 09.10.2025

  • 2 вата

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "интересно":

    А една баба пред блока ми каза,че земята е плоска.

    16:01 09.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Цунете ми парапета.

    16:01 09.10.2025

  • 4 Иван Станков

    0 4 Отговор
    Интервю с Гордон.

    16:05 09.10.2025

  • 5 Хурка за 404

    4 0 Отговор
    Фа стоят укрите без ток. Не им възобновяване нищо. Кога станат "вътрешни" хора тогава.
    Засега за тях сте "външни" източници.

    16:13 09.10.2025

