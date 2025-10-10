Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Москва: Западът превръща Молдова в тилова база за снабдяване на режима в Киев

10 Октомври, 2025 05:55

  • русия-
  • молдова-
  • украйна-
  • оръжие

Русия разглежда одобрената от Кишинев военна стратегия за 2025-2030 г. като "поредна стъпка, насочена към милитаризиране на страната"

Москва: Западът превръща Молдова в тилова база за снабдяване на режима в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Молдовските власти се опитват да превърнат страната в тилова база за снабдяване на Киев. Това заяви пред „Известия“ заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин.

Дипломатът отбеляза, че Русия разглежда одобрената военна стратегия на Молдова за 2025-2030 г. като поредна стъпка, насочена към "милитаризиране на страната, присъединяване към НАТО и превръщането ѝ в тилова база за снабдяване на престъпния киевски режим".

„Това е, което западните спонсори на молдовското ръководство активно преследват под прикритието на европейска интеграция“, каза Галузин.

Според него антируската насоченост на стратегията е очевидна. Заместник-министърът отбеляза, че Русия "винаги е демонстрирала намерението си да развива прагматичен и взаимно уважителен диалог с Молдова, основан на равенство и ненамеса във вътрешните ѝ работи".

Галузин подчерта, че доставките на оръжия на НАТО за републиката непрекъснато се увеличават, а молдовските войски участват в учения със страни от алианса. „Само през 2024 г. те са били над 30. С подкрепата на НАТО в републиката се изпълняват 18 дългосрочни проекта. Неслучайно ключов елемент от новата военна стратегия е разпоредбата, че военното обучение на молдовските военнослужещи ще се провежда „в съответствие със стандартите на НАТО“, каза дипломатът.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Станчо

    4 1 Отговор
    Няма запад, няма изток, да спират войната тези малоумници и да започват да възстановяват това, което разрушиха и да помислят за обикновенните семейства от двете страни на конфликта.

    06:07 10.10.2025

  • 2 Молдован

    4 1 Отговор
    Вярно е ! Така иска Мая на Сандо !

    06:07 10.10.2025

  • 3 Анджо

    3 2 Отговор
    Руснаците си имат Северна Корея и Иран , а запада си има само една Молдова. Тия са майтап на науката. Да си създаваш врагове и после да ги обвиняваш, че ти пречат.😡

    06:16 10.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    МАЙ НАТЮВСКИТЕ ГЕЙЗЕРИИИИ САМИ СЕ БУТАТ МЕЖДУ ШАМАРИТЕ!

    06:22 10.10.2025

  • 5 Факт

    1 1 Отговор
    Приложиха схемата, изпробвана в България. Финансираха разграждането на държавата и икономиката й!

    06:29 10.10.2025