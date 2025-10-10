Молдовските власти се опитват да превърнат страната в тилова база за снабдяване на Киев. Това заяви пред „Известия“ заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин.

Дипломатът отбеляза, че Русия разглежда одобрената военна стратегия на Молдова за 2025-2030 г. като поредна стъпка, насочена към "милитаризиране на страната, присъединяване към НАТО и превръщането ѝ в тилова база за снабдяване на престъпния киевски режим".

„Това е, което западните спонсори на молдовското ръководство активно преследват под прикритието на европейска интеграция“, каза Галузин.

Според него антируската насоченост на стратегията е очевидна. Заместник-министърът отбеляза, че Русия "винаги е демонстрирала намерението си да развива прагматичен и взаимно уважителен диалог с Молдова, основан на равенство и ненамеса във вътрешните ѝ работи".

Галузин подчерта, че доставките на оръжия на НАТО за републиката непрекъснато се увеличават, а молдовските войски участват в учения със страни от алианса. „Само през 2024 г. те са били над 30. С подкрепата на НАТО в републиката се изпълняват 18 дългосрочни проекта. Неслучайно ключов елемент от новата военна стратегия е разпоредбата, че военното обучение на молдовските военнослужещи ще се провежда „в съответствие със стандартите на НАТО“, каза дипломатът.