САЩ остават oще най-малко седмица без работещо правителство

10 Октомври, 2025 07:53 339 1

Американският Сенат едва ли ще гласува каквито и да е законодателни промени през уикенда, тъй като партиите са в пълна задънена улица

САЩ остават oще най-малко седмица без работещо правителство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Съединените щати вероятно ще преживеят още една седмица на спряна работа на правителството, след като днес Сенатът за седми път отхвърли законопроект, който би позволил възобновяване на дейността на федералната администрация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В същото време президентът Доналд Тръмп заяви, че е решен да принуди опозицията да отстъпи.

Работата на правителството спря на 1 октомври, което доведе до техническо съкращение на над 700 000 федерални служители.

"Спряната работа беше доста вредна. С времето става все по-зле", каза Тръмп.

Американският Сенат едва ли ще гласува каквито и да е законодателни промени през уикенда, тъй като партиите са в пълна задънена улица.

Републиканците настояват за удължаване на настоящия държавен бюджет със същите нива на разходи, докато демократите искат допълнителни средства за здравноосигурителни програми за домакинства с ниски доходи.

Партията на Тръмп има мнозинство и в двете камари на Конгреса, но според правилата на Сената са нужни 60 от 100 гласа, за да бъде приет бюджетът. Това означава, че поне осем сенатори демократи трябва да подкрепят републиканския проект, но досега това са направили едва трима.

В опит да засили натиска, Тръмп повтори заплахите си към Демократическата партия: "Ще премахнем някои програми, които са много популярни сред демократите, но не и сред републиканците", заяви президентът.

Докато правителството остава блокирано, над 2,3 милиона федерални служители и 1,3 милиона военни не получават заплати.


САЩ
  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Сега краварите разбраха българската притча:

    "Нема паре действайте "

    08:02 10.10.2025