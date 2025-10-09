Новини
По заповед на президента Тръмп! 500 военнослужещи от Националната гвардия бяха мобилизирани в района на Чикаго

9 Октомври, 2025 21:45

Разполагането на гвардейците от страна на администрацията на републиканеца Доналд Тръмп е оспорвано по съдебен път от представители на Демократическата партия в Илинойс

По заповед на президента Тръмп! 500 военнослужещи от Националната гвардия бяха мобилизирани в района на Чикаго - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Петстотин военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани днес в района на американския град Чикаго, щата Илинойс, в рамките на мащабната операция на президента Доналд Тръмп във връзка с имигрантите, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Мисията предизвика недоволството на местните власти, които внесоха съдебен иска за блокиране на разполагането на частите, отбелязва Франс прес.

Мобилизирани са коло 200 гвардейци от щата Тексас и 300 от Илинойс, обяви снощи американската армия.

В изявлението се казва,че "военнослужещите осигуряват защита на имиграционните и митническите служби".

Разполагането на гвардейците от страна на администрацията на републиканеца Тръмп е оспорвано по съдебен път от представители на Демократическата партия в Илинойс.

По случая за днесе насрочено изслушване пред окръжен съдия Ейприл Пери, информира Асошиейтед прес. В понеделник беше внесено искане да бъде блокирано разполагането на служители на Националната гвардия в Чикаго и в щата Илинойс като цяло.


САЩ
