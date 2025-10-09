Зеленски омайва Тръмп с нова тактика: Ще го номинираме за Нобелова награда от името на Украйна

Украйна все още не е убедила Доналд Тръмп да окаже достатъчен натиск върху Русия, за да я принуди да преговаря за мирно споразумение. По тази причина използва нова лобистка тактика: да номинира президента на САЩ за Нобелова награда за мир, съобщава "Ройтерс".

Тъй като американският лидер открито жадува за престижната награда, президентът Володимир Зеленски предложи идеята на брифинг, два дни преди обявяването на тазгодишния носител на отличието.

"Ако Тръмп даде на света - преди всичко на украинския народ - шанс за такова прекратяване на огъня, тогава да, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир", изтъкна Зеленски. "Ще го номинираме от името на Украйна."

Украинският президент работи усилено, за да спечели подкрепата на Тръмп и, изглежда, постига известен напредък.

Ракетите "Томахоук" са начело в списъка с желания на Киев за американски оръжия. За тях се смята, че могат да нанесат сериозни щети на Русия и да я принудят да седне на масата за преговори. Тръмп, който изрази разочарование от руския президент Владимир Путин, сигнализира, че е отворен да ги предостави.

Той заяви, че заслужава Нобеловата награда, дадена на четирима от неговите предшественици в Белия дом, за "усилията си за осигуряване на множество мирни споразумения".

Те включват твърдение, че е посредничил за примирие между Индия и Пакистан - нещо, което Индия отхвърли. Днес израелци и палестинци се зарадваха, след като беше обявено прекратяване на огъня и сделка за размяна на заложници по инициатива на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Миналата седмица група украински законодатели внесоха предложение, с което поискаха от колегите си да номинират Тръмп за Нобелова награда с мотива, че това е критична демонстрация на лоялност към стратегически партньор.

"Ако не можем да покажем днес, че Украйна и украинският парламент абсолютно и изцяло подкрепят Доналд Тръмп и неговите мирни планове, тогава за какво можем да говорим?", посочи депутатката Анна Скороход.

Номинациите за Нобеловите награди за всяка година приключват на 31 януари. Членовете на комисията могат да направят свои собствени номинации не по-късно от първото си заседание през февруари.

Киев не е единственото правителство, което води кампания на ухажване.

Тайванският президент Лай Чинг-те във вторник заяви, че Тръмп заслужава тази чест, ако успее да убеди Китай да се откаже от употребата на сила срещу острова.