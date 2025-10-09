Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски омайва Тръмп с нова тактика: Ще го номинираме за Нобелова награда от името на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски омайва Тръмп с нова тактика: Ще го номинираме за Нобелова награда от името на Украйна

9 Октомври, 2025 17:13 769 62

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети

Тъй като американският лидер открито жадува за престижната награда, президентът Володимир Зеленски предложи идеята на брифинг, два дни преди обявяването на тазгодишния носител на отличието

Зеленски омайва Тръмп с нова тактика: Ще го номинираме за Нобелова награда от името на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна все още не е убедила Доналд Тръмп да окаже достатъчен натиск върху Русия, за да я принуди да преговаря за мирно споразумение. По тази причина използва нова лобистка тактика: да номинира президента на САЩ за Нобелова награда за мир, съобщава "Ройтерс".

Тъй като американският лидер открито жадува за престижната награда, президентът Володимир Зеленски предложи идеята на брифинг, два дни преди обявяването на тазгодишния носител на отличието.

"Ако Тръмп даде на света - преди всичко на украинския народ - шанс за такова прекратяване на огъня, тогава да, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир", изтъкна Зеленски. "Ще го номинираме от името на Украйна."

Украинският президент работи усилено, за да спечели подкрепата на Тръмп и, изглежда, постига известен напредък.

Ракетите "Томахоук" са начело в списъка с желания на Киев за американски оръжия. За тях се смята, че могат да нанесат сериозни щети на Русия и да я принудят да седне на масата за преговори. Тръмп, който изрази разочарование от руския президент Владимир Путин, сигнализира, че е отворен да ги предостави.

Той заяви, че заслужава Нобеловата награда, дадена на четирима от неговите предшественици в Белия дом, за "усилията си за осигуряване на множество мирни споразумения".

Те включват твърдение, че е посредничил за примирие между Индия и Пакистан - нещо, което Индия отхвърли. Днес израелци и палестинци се зарадваха, след като беше обявено прекратяване на огъня и сделка за размяна на заложници по инициатива на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Миналата седмица група украински законодатели внесоха предложение, с което поискаха от колегите си да номинират Тръмп за Нобелова награда с мотива, че това е критична демонстрация на лоялност към стратегически партньор.

"Ако не можем да покажем днес, че Украйна и украинският парламент абсолютно и изцяло подкрепят Доналд Тръмп и неговите мирни планове, тогава за какво можем да говорим?", посочи депутатката Анна Скороход.

Номинациите за Нобеловите награди за всяка година приключват на 31 януари. Членовете на комисията могат да направят свои собствени номинации не по-късно от първото си заседание през февруари.

Киев не е единственото правителство, което води кампания на ухажване.

Тайванският президент Лай Чинг-те във вторник заяви, че Тръмп заслужава тази чест, ако успее да убеди Китай да се откаже от употребата на сила срещу острова.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 М.АТ.

    25 0 Отговор
    Украинските власти наредиха днес евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск - последния голям град в Донбас, който е под контрола на Украйна и който е разположен на около 20 км от фронтовата линия, предаде Франс прес.

    17:15 09.10.2025

  • 2 мьрсулана 💋🍌

    20 0 Отговор
    тоя по разкрепостен от мене бе

    17:16 09.10.2025

  • 3 КОМЕДИАНТА

    22 0 Отговор
    ИГРАЕ И ДРАМИ

    17:16 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ох горките фашисти

    25 1 Отговор
    колко са жалки. Ще се номинират за мир, докато правят войни. 😄 Не мога да повярвам, че има глупаци да блеят като агнета. 😄

    Коментиран от #9

    17:16 09.10.2025

  • 6 Мелания

    15 0 Отговор
    И тоя е като моя импот.......ааа....... компетентен исках да кажа !

    17:16 09.10.2025

  • 7 Шопо

    2 27 Отговор
    Зеленски е велик политик.
    Браво !

    Коментиран от #11

    17:17 09.10.2025

  • 8 Еха

    21 0 Отговор
    Това ще бъде върхът. Зеленски ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, срещу какво? Е, сега ще разберем дали Тръмп и Нобеловия комитет се продават.

    17:17 09.10.2025

  • 9 Така са

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ох горките фашисти":

    подлогите, зависими.

    17:19 09.10.2025

  • 10 Град Козлодуй

    18 1 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #12, #14

    17:19 09.10.2025

  • 11 Кирчо

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #15, #18, #20

    17:21 09.10.2025

  • 12 Българин

    1 13 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Защото Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #27

    17:22 09.10.2025

  • 13 Тоя скапан, мрасен

    16 1 Отговор
    хазарин. Заради него ще умрат милиони в ядрена война!

    17:23 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кобзон

    1 9 Отговор

    До коментар #11 от "Кирчо":

    Не точно.

    17:24 09.10.2025

  • 16 Ежко Бежко

    11 0 Отговор
    Щяхме да решаваме изхода на войната на бойното поле. Радев стана путинист щото каза, че решението е мирни преговори. Съвсем се объркаха евроалабалата. И ние с тях. Сами си ги избрахме.

    17:24 09.10.2025

  • 17 хъхъ

    10 1 Отговор
    Украинският парламент онзи ден не е събрал нужните гласове по предложение да номинират Тръмп за нобелова награда за мир. Сеге Зеления ще го номинира лично.

    17:25 09.10.2025

  • 18 Да де

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Кирчо":

    Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    17:26 09.10.2025

  • 19 Коко

    3 11 Отговор
    Пъпчиви студенти и геймъри громят вторая армия мира. Журналист разказва как е бил в съответната украинска бойна част и е питал тези момчета колко противници са убили. Отговорили му хладнокръвно по 200-300 на месец. Първенецът по поразени танкове имал 500 броя на своя сметка. На външен вид не можеш да кажеш, че е военен. Като ходел на кафе хората с упрек и пренебрежение го питали какво знае той за войната като не е бил на фронта, без да предполагат, че е унищожил 500 руски танка.

    Коментиран от #24

    17:27 09.10.2025

  • 20 Копейки не се напъвайте.

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "Кирчо":

    Русия изгуби и тази война.

    17:27 09.10.2025

  • 21 Злодимир Беленски

    9 1 Отговор
    Абе Володимир, как кат ти дадат ракети ще се постигне прекратяване на огъня? В това няма логика дори за такъв съвършенно безскрупулен артист, позьор и схемаджия, като теб!
    Обаче си намерил копчето на Дони Перчема, нарцисизма, който жадува за Нобелова награда за мир, тъй като Нобел е добър човек! Ха-ха-ха.
    И двамата сте за, айде не казвам за къде, обаче клатите планетата с простотия след простотия!

    17:27 09.10.2025

  • 22 Тоя пък

    9 1 Отговор
    психопат! "жадува за престижната награда"?
    И какво ще му донесе това, като предизвиква атомна война? "Тамоховки с цел да имало мир"? Аман от тъпи парчета в този свят! Тая награда не струва вече НИЩО! Обамата я получи и за какви заслуги? За никакви!

    17:28 09.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Разбирач

    15 10 Отговор

    До коментар #19 от "Коко":

    Най-силните армии в света:
    1.САЩ
    2.Израел
    3.ВСУ

    Коментиран от #35

    17:29 09.10.2025

  • 25 Д.пръча

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    Пак ще се возиш в багажника.

    17:29 09.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фактите

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Путин изби повече християни отколкото Ислямска държава за цялото си съществуване.

    17:32 09.10.2025

  • 28 бай Даньо

    6 3 Отговор
    Тръмпо е моpoн и ще клъвне на тая тактика . По тaп от Тръмпо е само породата на неговите фенове - букаропитекус тръмпомоpoнус.

    17:32 09.10.2025

  • 29 Забелязал

    5 8 Отговор
    Тръмп изобщо не е отразил Путлер за РД 😁

    Коментиран от #31, #33

    17:33 09.10.2025

  • 30 Не виждам усмивки

    7 1 Отговор
    Очите никога не лъжат в този масонски театър на ъпсурда.

    Пода също се забелязва.

    17:33 09.10.2025

  • 31 Пак аз

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Забелязал":

    Бай Дончо направи путин на м@ймуна в Аляска.

    Коментиран от #45, #46

    17:35 09.10.2025

  • 32 Я пък тоя

    7 3 Отговор
    Дребен подмазвач.

    17:35 09.10.2025

  • 33 Ти да не си секретарка на Путин

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "Забелязал":

    че си толкова запозната? 😄Що за мерак да изглеждате жалко и тъпо и да ви ползват за цигания?

    17:36 09.10.2025

  • 34 мошЕто

    8 2 Отговор
    Слабите винаги са ухажвали силните и няма как да е иначе по разбираеми причини ! Зеленият гном ще има да чака някой да оказва натиск над Русия , не за друго , а защото няма как да стане . Пак по понятни причини , разбира се , за тия , дето разбират за какво де реч . На останалите - много им здраве !

    17:37 09.10.2025

  • 35 По детски глупавата пропаганда

    12 15 Отговор

    До коментар #24 от "Разбирач":

    показва падението на запада да оопростачва деца. Запада стана като циганско гето. Лъжи, кражби и оопростачване.

    Коментиран от #38, #39

    17:38 09.10.2025

  • 36 оня

    9 11 Отговор
    На снимката - всичките жалкари вкупом , без изключение ! Наш зеля - най- нисък и невзрачен , останалото си го знаем ...

    17:39 09.10.2025

  • 37 Владо Черноземски

    7 9 Отговор
    Тръмпе дай им томахавки да попилеят тия сурикати нарекли се Втора армия в света

    17:40 09.10.2025

  • 38 Копеи не философствай!

    3 9 Отговор

    До коментар #35 от "По детски глупавата пропаганда":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Даже ще ти се заплаща.Марш!!

    Коментиран от #43, #52

    17:40 09.10.2025

  • 39 Тихо пръдльо!

    1 8 Отговор

    До коментар #35 от "По детски глупавата пропаганда":

    Не се изказвай неподготвен!Тихо!

    Коментиран от #44, #56

    17:41 09.10.2025

  • 40 ЕДИНСТВЕНО МОЖЕ ДА ОМАЙВА

    8 3 Отговор
    БГ СОСРОСИТЕ,КОЗЯЦИТЕ И ДЖЕНДЪРИТЕ. БРЕНДО ЩЕ ГО ЛИКУВА НЕГО.

    17:42 09.10.2025

  • 41 ЗеленЧУК

    5 3 Отговор
    Ти подгласник ли ще му бъдеш? Заедно с НатаняХУЙ.
    Страхотна тройка ще сте.

    17:42 09.10.2025

  • 42 Копейки не се напъвайте.

    18 10 Отговор
    Русия загуби и тази война.

    Коментиран от #48

    17:42 09.10.2025

  • 43 оли ,

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "Копеи не философствай!":

    НЕ ДАВАЙ КОМАНДИ ОТ МИНДЕРА , а немедлено грабвай мешката и право при зеления ! Там да те видим как ще си ! Щраус !

    17:42 09.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Това е безспорен

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Пак аз":

    Факт.

    17:44 09.10.2025

  • 47 Лично мнение

    11 3 Отговор
    Зеленски си знае работата ☝️😉😁

    17:44 09.10.2025

  • 48 Жалко че те изкараха тогава

    4 16 Отговор

    До коментар #42 от "Копейки не се напъвайте.":

    и те ооопрпостачи запада залуди да покажеш сега падението му. 😄

    Коментиран от #62

    17:44 09.10.2025

  • 49 Да питам нещо...?

    3 4 Отговор
    Някой да ми каже една причина, за която Тръмп заслужава да получи нобелова награда за мир?

    17:44 09.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Налягай книжките мъник

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Копеи не философствай!":

    Че е жалко да се гледа падението на запада да оопртостачи дете и да лази и да вие като сополиво цигане. Поне сополките избърши. Ясно е че циганина си е циганин и такъв ще си остане.

    17:48 09.10.2025

  • 53 Уеуееее

    1 3 Отговор
    Тръмп тотално се е вманиачил в тази награда, е ва ти и егото

    17:49 09.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сутеньор от Русе

    2 2 Отговор
    Зеленски ще го омайва,като му играе стриптийз около ракета Томахоук

    17:50 09.10.2025

  • 56 Е недей де

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тихо пръдльо!":

    От излезе да покажеш падението на запада как оопростачва глупави циганета?

    17:54 09.10.2025

  • 57 Владо Черноземски

    1 0 Отговор
    Тръмп защо им каза на тия ,че са хартиен тигър ?

    То само с ляляне и анимации не става . Украйна има 6 пъти по малка армия , а в танкове ,авиация ,кораби е даже още по голяма разликата .
    Верно са сурикати .

    17:55 09.10.2025

  • 58 Театър "Сълза и смях"

    0 0 Отговор
    Лично Нетаняху ще му я връчи

    17:55 09.10.2025

  • 59 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Този е истинска ку….ва, на първата среща го натириха като куче но продължава да се умилква! Готов на всичко да запази властта и откраднатите пари!

    17:55 09.10.2025

  • 60 Ццц

    1 0 Отговор
    Дрогираният е за награда за най-добър подлизурко. Тръмп и всеки останал президент на краварите е толкова зависим от оръжейното лоби, че трябва да получи аналога на Златната малинка. Справка: Кенеди

    17:58 09.10.2025

  • 61 Тагарев Тошко

    0 1 Отговор
    Да а подгласник ще е Нетаняху!

    17:58 09.10.2025

  • 62 Тихо принтер допотопен

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Жалко че те изкараха тогава":

    Чети повече книжки !

    17:58 09.10.2025

