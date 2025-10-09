Зеленски омайва Тръмп с нова тактика: Ще го номинираме за Нобелова награда от името на Украйна

Украйна все още не е убедила Доналд Тръмп да окаже достатъчен натиск върху Русия, за да я принуди да преговаря за мирно споразумение. По тази причина използва нова лобистка тактика: да номинира президента на САЩ за Нобелова награда за мир, съобщава "Ройтерс".
Тъй като американският лидер открито жадува за престижната награда, президентът Володимир Зеленски предложи идеята на брифинг, два дни преди обявяването на тазгодишния носител на отличието.
"Ако Тръмп даде на света - преди всичко на украинския народ - шанс за такова прекратяване на огъня, тогава да, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир", изтъкна Зеленски. "Ще го номинираме от името на Украйна."
Украинският президент работи усилено, за да спечели подкрепата на Тръмп и, изглежда, постига известен напредък.
Ракетите "Томахоук" са начело в списъка с желания на Киев за американски оръжия. За тях се смята, че могат да нанесат сериозни щети на Русия и да я принудят да седне на масата за преговори. Тръмп, който изрази разочарование от руския президент Владимир Путин, сигнализира, че е отворен да ги предостави.
Той заяви, че заслужава Нобеловата награда, дадена на четирима от неговите предшественици в Белия дом, за "усилията си за осигуряване на множество мирни споразумения".
Те включват твърдение, че е посредничил за примирие между Индия и Пакистан - нещо, което Индия отхвърли. Днес израелци и палестинци се зарадваха, след като беше обявено прекратяване на огъня и сделка за размяна на заложници по инициатива на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.
Миналата седмица група украински законодатели внесоха предложение, с което поискаха от колегите си да номинират Тръмп за Нобелова награда с мотива, че това е критична демонстрация на лоялност към стратегически партньор.
"Ако не можем да покажем днес, че Украйна и украинският парламент абсолютно и изцяло подкрепят Доналд Тръмп и неговите мирни планове, тогава за какво можем да говорим?", посочи депутатката Анна Скороход.
Номинациите за Нобеловите награди за всяка година приключват на 31 януари. Членовете на комисията могат да направят свои собствени номинации не по-късно от първото си заседание през февруари.
Киев не е единственото правителство, което води кампания на ухажване.
Тайванският президент Лай Чинг-те във вторник заяви, че Тръмп заслужава тази чест, ако успее да убеди Китай да се откаже от употребата на сила срещу острова.
1 М.АТ.
17:15 09.10.2025
2 мьрсулана 💋🍌
17:16 09.10.2025
3 КОМЕДИАНТА
17:16 09.10.2025
5 Ох горките фашисти
Коментиран от #9
17:16 09.10.2025
6 Мелания
17:16 09.10.2025
7 Шопо
Браво !
Коментиран от #11
17:17 09.10.2025
8 Еха
17:17 09.10.2025
9 Така са
До коментар #5 от "Ох горките фашисти":подлогите, зависими.
17:19 09.10.2025
10 Град Козлодуй
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #12, #14
17:19 09.10.2025
11 Кирчо
До коментар #7 от "Шопо":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #15, #18, #20
17:21 09.10.2025
12 Българин
До коментар #10 от "Град Козлодуй":Защото Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #27
17:22 09.10.2025
13 Тоя скапан, мрасен
17:23 09.10.2025
15 Кобзон
До коментар #11 от "Кирчо":Не точно.
17:24 09.10.2025
16 Ежко Бежко
17:24 09.10.2025
17 хъхъ
17:25 09.10.2025
18 Да де
До коментар #11 от "Кирчо":Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.
17:26 09.10.2025
19 Коко
Коментиран от #24
17:27 09.10.2025
20 Копейки не се напъвайте.
До коментар #11 от "Кирчо":Русия изгуби и тази война.
17:27 09.10.2025
21 Злодимир Беленски
Обаче си намерил копчето на Дони Перчема, нарцисизма, който жадува за Нобелова награда за мир, тъй като Нобел е добър човек! Ха-ха-ха.
И двамата сте за, айде не казвам за къде, обаче клатите планетата с простотия след простотия!
17:27 09.10.2025
22 Тоя пък
И какво ще му донесе това, като предизвиква атомна война? "Тамоховки с цел да имало мир"? Аман от тъпи парчета в този свят! Тая награда не струва вече НИЩО! Обамата я получи и за какви заслуги? За никакви!
17:28 09.10.2025
24 Разбирач
До коментар #19 от "Коко":Най-силните армии в света:
1.САЩ
2.Израел
3.ВСУ
Коментиран от #35
17:29 09.10.2025
25 Д.пръча
До коментар #23 от "Само питам":Пак ще се возиш в багажника.
17:29 09.10.2025
27 Фактите
До коментар #12 от "Българин":Путин изби повече християни отколкото Ислямска държава за цялото си съществуване.
17:32 09.10.2025
28 бай Даньо
17:32 09.10.2025
29 Забелязал
Коментиран от #31, #33
17:33 09.10.2025
30 Не виждам усмивки
Пода също се забелязва.
17:33 09.10.2025
31 Пак аз
До коментар #29 от "Забелязал":Бай Дончо направи путин на м@ймуна в Аляска.
Коментиран от #45, #46
17:35 09.10.2025
32 Я пък тоя
17:35 09.10.2025
33 Ти да не си секретарка на Путин
До коментар #29 от "Забелязал":че си толкова запозната? 😄Що за мерак да изглеждате жалко и тъпо и да ви ползват за цигания?
17:36 09.10.2025
34 мошЕто
17:37 09.10.2025
35 По детски глупавата пропаганда
До коментар #24 от "Разбирач":показва падението на запада да оопростачва деца. Запада стана като циганско гето. Лъжи, кражби и оопростачване.
Коментиран от #38, #39
17:38 09.10.2025
36 оня
17:39 09.10.2025
37 Владо Черноземски
17:40 09.10.2025
38 Копеи не философствай!
До коментар #35 от "По детски глупавата пропаганда":Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Даже ще ти се заплаща.Марш!!
Коментиран от #43, #52
17:40 09.10.2025
39 Тихо пръдльо!
До коментар #35 от "По детски глупавата пропаганда":Не се изказвай неподготвен!Тихо!
Коментиран от #44, #56
17:41 09.10.2025
40 ЕДИНСТВЕНО МОЖЕ ДА ОМАЙВА
17:42 09.10.2025
41 ЗеленЧУК
Страхотна тройка ще сте.
17:42 09.10.2025
42 Копейки не се напъвайте.
Коментиран от #48
17:42 09.10.2025
43 оли ,
До коментар #38 от "Копеи не философствай!":НЕ ДАВАЙ КОМАНДИ ОТ МИНДЕРА , а немедлено грабвай мешката и право при зеления ! Там да те видим как ще си ! Щраус !
17:42 09.10.2025
46 Това е безспорен
До коментар #31 от "Пак аз":Факт.
17:44 09.10.2025
47 Лично мнение
17:44 09.10.2025
48 Жалко че те изкараха тогава
До коментар #42 от "Копейки не се напъвайте.":и те ооопрпостачи запада залуди да покажеш сега падението му. 😄
Коментиран от #62
17:44 09.10.2025
49 Да питам нещо...?
17:44 09.10.2025
52 Налягай книжките мъник
До коментар #38 от "Копеи не философствай!":Че е жалко да се гледа падението на запада да оопртостачи дете и да лази и да вие като сополиво цигане. Поне сополките избърши. Ясно е че циганина си е циганин и такъв ще си остане.
17:48 09.10.2025
53 Уеуееее
17:49 09.10.2025
55 Сутеньор от Русе
17:50 09.10.2025
56 Е недей де
До коментар #39 от "Тихо пръдльо!":От излезе да покажеш падението на запада как оопростачва глупави циганета?
17:54 09.10.2025
57 Владо Черноземски
То само с ляляне и анимации не става . Украйна има 6 пъти по малка армия , а в танкове ,авиация ,кораби е даже още по голяма разликата .
Верно са сурикати .
17:55 09.10.2025
58 Театър "Сълза и смях"
17:55 09.10.2025
59 Дон Дони
17:55 09.10.2025
60 Ццц
17:58 09.10.2025
61 Тагарев Тошко
17:58 09.10.2025
62 Тихо принтер допотопен
До коментар #48 от "Жалко че те изкараха тогава":Чети повече книжки !
17:58 09.10.2025