Москва: Импулсът от Анкъридж е изчерпан

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че перспективите за мирно уреждане на руско-украинската война "изглеждат все по-малко реалистични", въпреки активната дипломатическа дейност след срещата между президентите на Русия и САЩ във възловия американски град Анкоридж на Аляска.
"За съжаление трябва да констатираме, че мощният импулс от Анкоридж в полза на договореностите до голяма степен беше изчерпан - както поради действията на нашите противници, така и на онези, които искат война до последния украинец, особено сред европейците," каза Рябков пред журналисти в Москва, цитиран от агенция "Интерфакс".
Припомняме, че срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп се проведе през август и бе представена като опит за рестарт на дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон. След нея обаче президентът на САЩ обяви, че вече не подкрепя временно прекратяване на огъня, а се обявява за "дългосрочно политическо уреждане", което да включва гаранции за сигурност и икономическо възстановяване на Украйна.
Тръмп тогава предложи лична среща между президентите на Русия и Украйна, последвана от тристранен мирен форум с негово участие. Украинският лидер Володимир Зеленски изрази готовност за подобен диалог, но Владимир Путин постави под въпрос неговата легитимност и "смисъла от преговори с човек, който не контролира реалната власт в страната".
След Анкъридж Тръмп промени риториката си спрямо конфликта - заяви готовност да продава оръжие на страните от НАТО, за да може Алиансът да го предоставя на украинската армия, и допусна, че при достатъчна подкрепа от Европа Киев може да си върне всички окупирани територии.
Въпреки това, нови санкции срещу Москва не бяха въведени, а дипломатическите контакти между Вашингтон и Кремъл се забавиха. По думите на Рябков, "в момента няма динамика към компромис", а "мирният процес е в застой по вина на Запада".
Руският заместник-външен министър допълни, че Москва все още "не затваря вратата за диалог", но поставя под съмнение искреността на западните предложения, които според него целят не толкова мир, колкото "налагане на външнополитически диктат".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #13
15:53 08.10.2025
2 Селянин
Какво още не можахте да разберете?
Коментиран от #7, #17
15:54 08.10.2025
3 Инфо
"Защо светът да го има, ако Русия не съществува."
Но трагичното е:
Путин ще започва с нас , защото сме му под ръка, само на 400 км.
Коментиран от #4, #27
15:56 08.10.2025
4 Емигрант
До коментар #3 от "Инфо":Да му мислят работещите в барутните фабрики на Урсула.
Пожарникаря няма да ги спаси ако почнат да горят.
15:59 08.10.2025
5 Няма проблеми серГЕЙ
16:00 08.10.2025
6 Ако Д.Тръмп беше В.Путин...
1) да се пазари за бившата руска територия Аляска; 2) да иска преразпределение на световния пазар за енергоносители и полезни изкопаеми срещу мир в Украйна; 3) да иска отваряне на работни места от чужди фирми за руски граждани в Русия и т.н.
16:04 08.10.2025
7 Вярно си
До коментар #2 от "Селянин":Селтак и то проЗЗЗт
16:08 08.10.2025
8 Познавач
Коментиран от #11
16:09 08.10.2025
9 таксиджия 🚖
16:16 08.10.2025
10 вен серемос
16:17 08.10.2025
11 Гориил
До коментар #8 от "Познавач":Ротшилд игнорират вашите санкции. Макрон освободи петролния танкер Боракай след телефонно обаждане от анонимен представител на Ротшилд в Париж.
16:23 08.10.2025
12 калина /алена
16:23 08.10.2025
13 Европеец
До коментар #1 от "Гориил":За твоя коментар не знам, Заглавието е вярно.... Следва Путин да се вземе в ръце и да приключва с украинската хунта.... Три години и половина е жаловит и става за смях, крайно време е да реши проблема с киевската хунта
...
Коментиран от #15, #24
16:23 08.10.2025
14 Прокурор
В Хага има достатъчно място за всички от режима в които оцелеят след капитулацията на Русия.
16:26 08.10.2025
15 3 години и половина мъки
До коментар #13 от "Европеец":в Донбас и над 1 милион мужици убити и осакатени....
Путлер трябва да живее още 3 живота🤣 за да победи Украйна.
Коментиран от #18, #22
16:28 08.10.2025
16 Делон
Коментиран от #19, #21
16:29 08.10.2025
17 Бау
До коментар #2 от "Селянин":Кое хилядолетие, че да знам да си отбележа в календара.
16:35 08.10.2025
18 М да
До коментар #15 от "3 години и половина мъки":Не си съвсем прав и един по-дълъг живот ще му стигне за да досъсипе остатачната империя на золто. Така че дано Господ му даде по-дълъг живот преди да го изпрати в пъклото
16:37 08.10.2025
19 И да се знае!
До коментар #16 от "Делон":В Анкъридж направиха путлер на ма@ймуна.
Коментиран от #25
16:40 08.10.2025
20 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
16:41 08.10.2025
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "3 години и половина мъки":Точен сте господине 👌✌️.От руснак войник не става.В това е проблема.
16:42 08.10.2025
23 Оръжие на Тръмп
Коментиран от #26
16:43 08.10.2025
24 Ае копейките
До коментар #13 от "Европеец":Вас от конкурса От глупав-по глупав ли ви събират?
16:45 08.10.2025
25 Пора
До коментар #19 от "И да се знае!":Путинова русия умира.
16:45 08.10.2025
26 Българин
До коментар #23 от "Оръжие на Тръмп":70 процента от избитите руснаци са с американско оръжие
Със съдействието на американският Старлинк.
Коментиран от #29
16:47 08.10.2025
27 Саша Грей
До коментар #3 от "Инфо":"Путин ще започва с нас , защото сме му под ръка, само на 400 км."
Напротив, Путин няма да си хаби скъпите оръжия, защото знае, че тука е пълно с предатели и за 5 лева ни е превзел без да пукне пушка.
17:00 08.10.2025
28 ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:16 08.10.2025
29 Гоце
До коментар #26 от "Българин":Малко са . света трябва да се изчисти от руския фашизъм
17:18 08.10.2025