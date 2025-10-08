Москва: Импулсът от Анкъридж е изчерпан

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че перспективите за мирно уреждане на руско-украинската война "изглеждат все по-малко реалистични", въпреки активната дипломатическа дейност след срещата между президентите на Русия и САЩ във възловия американски град Анкоридж на Аляска.

"За съжаление трябва да констатираме, че мощният импулс от Анкоридж в полза на договореностите до голяма степен беше изчерпан - както поради действията на нашите противници, така и на онези, които искат война до последния украинец, особено сред европейците," каза Рябков пред журналисти в Москва, цитиран от агенция "Интерфакс".

Припомняме, че срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп се проведе през август и бе представена като опит за рестарт на дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон. След нея обаче президентът на САЩ обяви, че вече не подкрепя временно прекратяване на огъня, а се обявява за "дългосрочно политическо уреждане", което да включва гаранции за сигурност и икономическо възстановяване на Украйна.

Тръмп тогава предложи лична среща между президентите на Русия и Украйна, последвана от тристранен мирен форум с негово участие. Украинският лидер Володимир Зеленски изрази готовност за подобен диалог, но Владимир Путин постави под въпрос неговата легитимност и "смисъла от преговори с човек, който не контролира реалната власт в страната".

След Анкъридж Тръмп промени риториката си спрямо конфликта - заяви готовност да продава оръжие на страните от НАТО, за да може Алиансът да го предоставя на украинската армия, и допусна, че при достатъчна подкрепа от Европа Киев може да си върне всички окупирани територии.

Въпреки това, нови санкции срещу Москва не бяха въведени, а дипломатическите контакти между Вашингтон и Кремъл се забавиха. По думите на Рябков, "в момента няма динамика към компромис", а "мирният процес е в застой по вина на Запада".

Руският заместник-външен министър допълни, че Москва все още "не затваря вратата за диалог", но поставя под съмнение искреността на западните предложения, които според него целят не толкова мир, колкото "налагане на външнополитически диктат".