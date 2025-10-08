Новини
Москва: Импулсът от Анкъридж е изчерпан
Москва: Импулсът от Анкъридж е изчерпан

8 Октомври, 2025 15:51 1 920 29

Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп се проведе през август и бе представена като опит за рестарт на дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че перспективите за мирно уреждане на руско-украинската война "изглеждат все по-малко реалистични", въпреки активната дипломатическа дейност след срещата между президентите на Русия и САЩ във възловия американски град Анкоридж на Аляска.

"За съжаление трябва да констатираме, че мощният импулс от Анкоридж в полза на договореностите до голяма степен беше изчерпан - както поради действията на нашите противници, така и на онези, които искат война до последния украинец, особено сред европейците," каза Рябков пред журналисти в Москва, цитиран от агенция "Интерфакс".

Още новини от Украйна

Припомняме, че срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп се проведе през август и бе представена като опит за рестарт на дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон. След нея обаче президентът на САЩ обяви, че вече не подкрепя временно прекратяване на огъня, а се обявява за "дългосрочно политическо уреждане", което да включва гаранции за сигурност и икономическо възстановяване на Украйна.

Тръмп тогава предложи лична среща между президентите на Русия и Украйна, последвана от тристранен мирен форум с негово участие. Украинският лидер Володимир Зеленски изрази готовност за подобен диалог, но Владимир Путин постави под въпрос неговата легитимност и "смисъла от преговори с човек, който не контролира реалната власт в страната".

След Анкъридж Тръмп промени риториката си спрямо конфликта - заяви готовност да продава оръжие на страните от НАТО, за да може Алиансът да го предоставя на украинската армия, и допусна, че при достатъчна подкрепа от Европа Киев може да си върне всички окупирани територии.

Въпреки това, нови санкции срещу Москва не бяха въведени, а дипломатическите контакти между Вашингтон и Кремъл се забавиха. По думите на Рябков, "в момента няма динамика към компромис", а "мирният процес е в застой по вина на Запада".

Руският заместник-външен министър допълни, че Москва все още "не затваря вратата за диалог", но поставя под съмнение искреността на западните предложения, които според него целят не толкова мир, колкото "налагане на външнополитически диктат".


  • 1 Гориил

    19 6 Отговор
    Това влошава дългосрочните перспективи на палестинския въпрос. Русия определено ще реагира.

    Коментиран от #13

    15:53 08.10.2025

  • 2 Селянин

    32 10 Отговор
    "Целите на СВО ще бъдат постигнати "
    Какво още не можахте да разберете?

    Коментиран от #7, #17

    15:54 08.10.2025

  • 3 Инфо

    23 8 Отговор
    Да изчерпан е. Русия разглежда резултатите от използване на Тохавките. Ако надделеят воиските на Запада Путин им обясни:

    "Защо светът да го има, ако Русия не съществува."

    Но трагичното е:

    Путин ще започва с нас , защото сме му под ръка, само на 400 км.

    Коментиран от #4, #27

    15:56 08.10.2025

  • 4 Емигрант

    20 7 Отговор

    До коментар #3 от "Инфо":

    Да му мислят работещите в барутните фабрики на Урсула.
    Пожарникаря няма да ги спаси ако почнат да горят.

    15:59 08.10.2025

  • 5 Няма проблеми серГЕЙ

    11 20 Отговор
    Томахавките ще дадат нов импулс за мир в Украйна.

    16:00 08.10.2025

  • 6 Ако Д.Тръмп беше В.Путин...

    13 5 Отговор
    Безкрайна признателност и респект към Великия Руски Народ! Но, ако Д.Тръмп беше на мястото на В.Путин, щеше да обърне всичко на търговско договаряне, например:
    1) да се пазари за бившата руска територия Аляска; 2) да иска преразпределение на световния пазар за енергоносители и полезни изкопаеми срещу мир в Украйна; 3) да иска отваряне на работни места от чужди фирми за руски граждани в Русия и т.н.

    16:04 08.10.2025

  • 7 Вярно си

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Селтак и то проЗЗЗт

    16:08 08.10.2025

  • 8 Познавач

    8 18 Отговор
    Простият народ иска Ротшилдите, а Путин и крадиливите му милиционери. Иска БМВ, а не Лада

    Коментиран от #11

    16:09 08.10.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    10 13 Отговор
    Проф Чуков каза, че Путин е кифладжия. Говори си ей така. Предстои разпад на Руската федерация. Мюсюлманските народи ще имат отново собствени държави, с помощта на САЩ, Англия и Турция.

    16:16 08.10.2025

  • 10 вен серемос

    11 10 Отговор
    Целият свят разбра,че ОКРАИНА е Фашистка Бандеровска несъсществуваща страна!!! Окраина означава покрайнина!!! Фашистите бандеровци,заедно със Зелената еуглена ще бъдат наказани за престъпленията и смъртта на руснаци/в Одеса окраинци убиха БЪЛГАРИ!!! Бандерите не дават децата да учат руски език-това е родният им език!!! В Окраина има паметник на фашиста Степан Бандера,служил при Хитлер и убивал руснаци, българи.Нагледахме са на Факти и модераторите ,които трият истината от Българския народ!!! Истината е:СОЩ/съед.овчарски щати/, пуделите от Литва, Латвия, Естония и п ияниците от Финландия,да лъжат по медиите за Русия-Освобдила целия свят през ВСВ от Хитлер!!!И НЯМА ленд-лийз!!! НЯМА!!! Червената Армия и Първа Българска Армия победиха във ВСВ 1941/1945 г.Целият Български Народ е възмутен от ежедневните лъжи за Русия и Вл. Вл. Путин!! Лъжкините са:Силвия Великова, Ирина Недева, Дияна Янкулова ,Снежана Иванова-получават пари от Америк.П осолство в София!!!

    16:17 08.10.2025

  • 11 Гориил

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Познавач":

    Ротшилд игнорират вашите санкции. Макрон освободи петролния танкер Боракай след телефонно обаждане от анонимен представител на Ротшилд в Париж.

    16:23 08.10.2025

  • 12 калина /алена

    8 13 Отговор
    Подмазвачът Чуков да си гледа старостта!!Русия знае какво прави!!! "Защо ви е свят без Русия?"-ясно и точно казано от Вл. Вл. Путин,Президент на Русия.А Окраина и Аляска са Руски земи/

    16:23 08.10.2025

  • 13 Европеец

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    За твоя коментар не знам, Заглавието е вярно.... Следва Путин да се вземе в ръце и да приключва с украинската хунта.... Три години и половина е жаловит и става за смях, крайно време е да реши проблема с киевската хунта
    ...

    Коментиран от #15, #24

    16:23 08.10.2025

  • 14 Прокурор

    15 8 Отговор
    ТРяпков и другите фашисти трябва да знаят от историята каква е съдбата на всички агресори и диктатори.
    В Хага има достатъчно място за всички от режима в които оцелеят след капитулацията на Русия.

    16:26 08.10.2025

  • 15 3 години и половина мъки

    14 10 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    в Донбас и над 1 милион мужици убити и осакатени....
    Путлер трябва да живее още 3 живота🤣 за да победи Украйна.

    Коментиран от #18, #22

    16:28 08.10.2025

  • 16 Делон

    8 12 Отговор
    И да е ясно: Големите френски артисти Жерар Филип и Ален Делон/за съжеление не са живи/,са посещавали Русия и бяха привърженици на Руското кино, на Руския народ ,победил във ВСВ Хитлер.

    Коментиран от #19, #21

    16:29 08.10.2025

  • 17 Бау

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Кое хилядолетие, че да знам да си отбележа в календара.

    16:35 08.10.2025

  • 18 М да

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "3 години и половина мъки":

    Не си съвсем прав и един по-дълъг живот ще му стигне за да досъсипе остатачната империя на золто. Така че дано Господ му даде по-дълъг живот преди да го изпрати в пъклото

    16:37 08.10.2025

  • 19 И да се знае!

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Делон":

    В Анкъридж направиха путлер на ма@ймуна.

    Коментиран от #25

    16:40 08.10.2025

  • 20 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    5 3 Отговор
    При Лиман. В Сребренската гора отстрел на путинисти като на стрелбище.

    16:41 08.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "3 години и половина мъки":

    Точен сте господине 👌✌️.От руснак войник не става.В това е проблема.

    16:42 08.10.2025

  • 23 Оръжие на Тръмп

    4 1 Отговор
    Избива руснаците. В Анкъридж Путин са ръкува с Тръмп....трепача на руснаци.

    Коментиран от #26

    16:43 08.10.2025

  • 24 Ае копейките

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Вас от конкурса От глупав-по глупав ли ви събират?

    16:45 08.10.2025

  • 25 Пора

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "И да се знае!":

    Путинова русия умира.

    16:45 08.10.2025

  • 26 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Оръжие на Тръмп":

    70 процента от избитите руснаци са с американско оръжие
    Със съдействието на американският Старлинк.

    Коментиран от #29

    16:47 08.10.2025

  • 27 Саша Грей

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Инфо":

    "Путин ще започва с нас , защото сме му под ръка, само на 400 км."

    Напротив, Путин няма да си хаби скъпите оръжия, защото знае, че тука е пълно с предатели и за 5 лева ни е превзел без да пукне пушка.

    17:00 08.10.2025

  • 28 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Затваряй р00сия. СЛАВА УКРАИНЕ

    17:16 08.10.2025

  • 29 Гоце

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Малко са . света трябва да се изчисти от руския фашизъм

    17:18 08.10.2025

