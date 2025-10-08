Новини
САЩ може да не платят на засегнати от шътдауна

8 Октомври, 2025 14:15

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия

Това изглежда противоречи на последните насоки на администрацията на Тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че някои федерални служители, които са били освободени от работа по време на спирането на работата на правителството, няма да получат заплащане за това време със задна дата, след като се върнат на работа, съобщава CNBC.

Предупреждението дойде часове след разпространението на проект на Белия дом, в който се твърди, че не се гарантира заплащането.

То изглежда противоречи на последните насоки на администрацията на Тръмп. Службата за управление на персонала на САЩ категорично заяви, че възнагражденията ще бъдат изплатени.

Федерален закон, който Тръмп подписа след последното спиране на работата на правителството през 2019 г., допълнително гласи, че на освободените от работа държавни служители на САЩ "ще бъдат заплатено за периода на прекъсване".

Служител на Белия дом заяви пред Axios, че мнението на администрацията е, че този закон не гарантира тези плащания и че Конгресът трябва специално да разпредели тези средства.

Когато във вторник следобед в Белия дом беше попитан, Тръмп отговори: "Бих казал, че зависи за кого говорим."

Демократите - които Тръмп и републиканците обвиняват за спирането на работата, което продължава вече 7-ми ден - "са изложили много хора на голям риск и опасност", каза президентът в Овалния кабинет заедно с канадския премиер Марк Карни.

"Но наистина зависи за кого говорите, каза той. В по-голямата си част ще се грижим за нашите хора. Има хора, които наистина не заслужават и и ние ще се погрижим за тях по различен начин."


