Правосъдието в САЩ: каквото пожелае Тръмп?

Днес бившият шеф на ФБР Джеймс Коми застава пред съда. За критиците на Тръмп това е ясен знак за злоупотребите на президента с министерството на правосъдието. То изпълнява "само волята на Тръмп", казват те.

Американската министърка на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на САЩ, бе повече от настъпателна по време на изслушванете в Сената на 7 октомври. Вместо да отговаря по същество на задаваните ѝ въпроси, тя заложи на вербални атаки. Сенатори от Демократическата партия я обвиняват, че използва министерството си като политическо оръжие в полза на президента Тръмп.

В отговор на въпрос на демократа Адам Шиф, един от най-яростните критици на Тръмп, Бонди на свой ред запита дали Шиф всъщност не би искал да се извини на президента. И изтъкна нееднократно, че по време на президентството на демократа Джо Байдън министерството на правосъдието в продължение на години е било жертва на политически злоупотреби - включително за да бъде обвинен Тръмп. Сега вече такива злоупотреби нямало, посочи Бонди, цитирана от германската обществена телевизия АРД.

За демократите и за много правни експерти в САЩ обаче е точно обратното. "Това, което министерството на правосъдието прави под управлението на Доналд Тръмп, няма нищо общо със справедливостта", казва бившият заместник-главен прокурор Доналд Айър, заемал този пост под управлението на Джордж Буш-старши. Пред MSNBC той посочва, че става дума само за изпълнение на волята на президента. А неговата воля е свързана единствено с личните му желания, казва Айър.

Разчистване на сметки с политическите противници

Едно от личните желания на президента без съмнение бе обвинението срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, критик на Тръмп. След оповестяването на обвинението срещу него Коми заяви, че от години той и семейството му са знаели много добре, че да се изправиш срещу Тръмп си има цена. Но Коми подчертава, че е невинен и че не се страхува.

Преди няколко дни в свой пост в социалните медии Тръмп дори открито настоя Бонди да ускори обвиненията срещу неговите политически противници. Тръмп назова поименно Джеймс Коми, демократа Адам Шиф и главната прокурорка на Ню Йорк Летиция Джеймс, припомня АРД.

По време на изслушването в Сената във вторник демократката Ейми Клобучър поиска да разбере от Бонди дали това е било указание на Тръмп към министерството на правосъдието. Бонди отговори така: "Тръмп е най-прозрачният президент в историята".

Тръмп всъщност изобщо не крие, че иска да разчисти сметките си със своите политически врагове. Президентът обясни, че списък нямало, но че след Коми вероятно ще последват и други, които били корумпирани.

Неудобните прокурори просто се сменят

И ако някой прокурор не следва набелязаната линия, просто го сменят, както в случая с Джеймс Коми. Отговорният прокурор във Вирджиния - Ерик Зиберт, не искаше да повдига обвинение срещу бившия шеф на ФБР. Но му бе оказан толкова голям натиск, че подаде оставка. Той бе заменен от Линдзи Халиган, която до момента няма никакъв опит като прокурор, но пък е бивша адвокатка на Тръмп и последно бе на работа в Белия дом, посочва АРД. Халиган подготви обвинението срещу Коми, а независимите заседатели го одобриха.

Бившият заместник-главен прокурор Доналд Айер смята, че правителството не полага никакви усилия за това да разполага с партийно независимо правосъдно министерство. "Те назначиха хора, които са напълно неквалифицирани, те взимат на мушката враговете на президента", казва Айер.

Много правни служители са уволнени

Откакто Доналд Тръмп е на власт, бяха уволнени много правни служители - включително хора, разследвали Тръмп, пише АРД. Но докато предишните министри на правосъдието се стараеха да подчертават, че министерството действа независимо и не приема указания от президента, Пам Бонди дори не се опитва да прикрива това. Видя се и на изслушването в Сената.

Държанието на Бонди бе в пълно противоречие с това, което се е случвало на подобни изслушвания досега, коментира правният експерт на CNN Елиът Уилямс. Той говори за "забележително изслушване" - толкова забележително, колкото и обвинението срещу Джеймс Коми. Според критиците на Доналд Тръмп това е свидетелство за плановете на правителството: враговете да бъдат сплашени, а различните мнения да бъдат смазани.