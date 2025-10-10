Новини
Сърбия предостави финансова помощ на Курска област
  Тема: Украйна

Сърбия предостави финансова помощ на Курска област

10 Октомври, 2025

Украински военни части изненадващо нахлуха в граничещата с Украйна Курска област през август миналата година

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Сърбия предостави финансова хуманитарна помощ на руската Курска област, засегната от руско-украинския военен конфликт, в размер на 472 милиона рубли (5,03 милиона евро), за което Русия ѝ благодари, съобщи руското министерство на външните работи, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

„На 8 октомври правителството на Република Сърбия предостави финансовата хуманитарна помощ в размер на 472 милиона рубли. Руската страна изразява признателност към приятелска Сърбия за вниманието и отзивчивостта, съпричастието към съдбата на руските граждани. Това носи особена символика, отразяваща вековното братство и тесните връзки между нашите страни и народи“, посочи вчера ведомството в съобщение.

От руското външно министерство добавят, че средствата са отишли ​​във Фонда за развитие на Курската област, който реализира проекти в подкрепа на най-уязвимите слоеве от населението на региона.

Украински военни части изненадващо нахлуха в граничещата с Украйна Курска област през август миналата година. В крайна сметка те бяха изтласкани след продължили с месеци сражения, като руската армия бе подкрепена от севернокорейски военнослужещи.

Сърбия, която е страна кандидат за членство в ЕС, отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия, въведени заради инвазията в Украйна, въпреки че осъжда агресията на Москва. Президентът Александър Вучич заяви, че налагането на санкциите не отговаря на националните интереси на Сърбия.


