Сърбия предостави финансова помощ на Курска област

Сърбия предостави финансова хуманитарна помощ на руската Курска област, засегната от руско-украинския военен конфликт, в размер на 472 милиона рубли (5,03 милиона евро), за което Русия ѝ благодари, съобщи руското министерство на външните работи, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
„На 8 октомври правителството на Република Сърбия предостави финансовата хуманитарна помощ в размер на 472 милиона рубли. Руската страна изразява признателност към приятелска Сърбия за вниманието и отзивчивостта, съпричастието към съдбата на руските граждани. Това носи особена символика, отразяваща вековното братство и тесните връзки между нашите страни и народи“, посочи вчера ведомството в съобщение.
От руското външно министерство добавят, че средствата са отишли във Фонда за развитие на Курската област, който реализира проекти в подкрепа на най-уязвимите слоеве от населението на региона.
Украински военни части изненадващо нахлуха в граничещата с Украйна Курска област през август миналата година. В крайна сметка те бяха изтласкани след продължили с месеци сражения, като руската армия бе подкрепена от севернокорейски военнослужещи.
Сърбия, която е страна кандидат за членство в ЕС, отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия, въведени заради инвазията в Украйна, въпреки че осъжда агресията на Москва. Президентът Александър Вучич заяви, че налагането на санкциите не отговаря на националните интереси на Сърбия.
1 Ветеран от Протеста
16:24 10.10.2025
2 дядото
16:29 10.10.2025
3 Браво на Сърбия
16:33 10.10.2025
4 Гошо
Коментиран от #16
16:36 10.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И ние трябва
Коментиран от #9
16:39 10.10.2025
7 Величко
16:43 10.10.2025
8 Механик
А аз добавям : "И съвсем закономерно там си и останаха под формата н а тор и храна за бездомните кученца".
И да, нахлуха "изненадващо", защото никой поне малко умен не би нахлул някъде където отпред, отзад и отстрани е противниковата армия. Това си е направо за учебниците в раздела "Е те така са не прави, оти много боли"
16:43 10.10.2025
9 ТИ ПЪК СЯ
До коментар #6 от "И ние трябва":ИЗКАШ БГ БЕЗ ЮРОАТЛАНТИ
16:43 10.10.2025
10 бай чекмеджан
средствата във Фонда
развитие на чекмеджарската гилдия
16:46 10.10.2025
11 Тошо
16:54 10.10.2025
12 az СВО Победа 80
1. От една страна Белград търси индулгенция с такива жестове от Москва, задето снабдява Киев с оръжие, от друга с наближаващия край на Киев, Сърбия иска да е в лагера на победителя, а не да бъде третирана като "съюзник" на загубилите войната европейци.
2. Въпреки жеста обаче, ситуацията на Вучич не е стабилна, защото се мъчи да седи на два стола - ЕС и БРИКС!
Крайно време е да се определи...
16:59 10.10.2025
13 россиян..
17:03 10.10.2025
14 Уса
Коментиран от #17
17:05 10.10.2025
15 Хахахаха
17:05 10.10.2025
16 Хахахаха
До коментар #4 от "Гошо":Е па вие що не одите у рашата да сте хитри и вие?
17:05 10.10.2025
17 Хахахаха
До коментар #14 от "Уса":Според това, което рашите са унищожили в Украйна, то ВСУ явно наброява около 150 - 200 млн души, защото след всичките, които са унищожени и предали се от ВСУ (така казват копейките), то все още има украинска армия, която държи рашите у Донецк! Явно ВСУ е около 300-400 млн души, така са сметките.
Коментиран от #19, #20
17:08 10.10.2025
18 Уса
17:09 10.10.2025
19 Какво милиони те гонят бе
До коментар #17 от "Хахахаха":Чети.
17:15 10.10.2025
20 Уса
До коментар #17 от "Хахахаха":Според американската статистика загиналите украинци скоро ще минат прага от 2 милиона а руснаците са малко над 170 000 логично,защото Русия не разчита само на жива сила.На фронта ВСУ са много повече иначе нямаше да удържат и 1 ден при всичките ракети и дронове,с които ги засипват.Така нареждат животните пред фабриката за месо и те усещат опасноста,но не осъзнават края от завишените дози адреналин в крвта
17:19 10.10.2025