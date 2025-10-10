Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет, който връчи днес Нобеловата награда за мир на венецуелска опозиционна лидерка, вместо на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", добави той.
Норвежкият Нобелов комитет връчи годишната си награда на венецуелката Мария Корина Мачадо, като я нарече "смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява" срещу авторитарното управление.
Тръмп се бореше агресивно за наградата, а по-рано тази седмица обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците в ивицата Газа.
Президентът републиканец все още не е коментирал решението на Нобеловия комитет, но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа.
1 демократ
17:43 10.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #31
17:43 10.10.2025
3 Само санкции
17:44 10.10.2025
4 ФАКТ
Коментиран от #14
17:44 10.10.2025
5 Българин
Коментиран от #46
17:45 10.10.2025
6 хък
17:46 10.10.2025
7 Белият дом разкритикува решението
не се вписваш в статуквото на посредствеността
не те харесват
с Путин се срещате
ако беше жена или бай бидон
щяха да те наградят
17:47 10.10.2025
8 123456
17:47 10.10.2025
9 Докато
17:48 10.10.2025
10 от догодина
17:48 10.10.2025
11 матю хари
Коментиран от #19
17:49 10.10.2025
12 Сатана Z
"Като не искаш мира,на ти секира" е казал Тръмпи на закуска в сладкарницата на белия дом гледайки жално как наградата отива при друг.
Коментиран от #29
17:49 10.10.2025
13 Тя пък тая
Коментиран от #42
17:50 10.10.2025
14 Защо ли
До коментар #4 от "ФАКТ":"недемократ" се асоциира с концлагер?
17:50 10.10.2025
15 да се прекръсти
" А ние сме във война, коментира Д.К. САЩ е във война през всички 242 години от
своята история, с изключение на 16 години, обяснява Картър.
Картър определя САЩ като "най-войнствената нация в историята на
света", поради склонността да се опитва да принуди другите да
"възприемат американските ни принципи". Картър коментира, че
вместо във война, къв Нобел , кви 5 лева ?
Коментиран от #23, #32
17:53 10.10.2025
16 Сега и Урсулата
17:53 10.10.2025
17 ТРЪМП
17:53 10.10.2025
18 Георгиев
17:54 10.10.2025
19 Анубис
До коментар #11 от "матю хари":А "Орешник" за Венецуела??? Май не е много голяма пречка 😂😂😂
17:55 10.10.2025
20 Белият дом,
Аз до сега не съм чул някой някога да е оспорил Нобелова награда?!
Това е не просто смешно, то е проява на арогантност и самолюбие!
У Тръмп и двете са в излишък.
Норвежците изобщо не се трогват, обаче!
Човекът, който остана президент с обещания да спре войната в Украйна, а всъщност излъга, няма как да спечели Нобел за мир!
17:55 10.10.2025
21 Сатана Z
17:55 10.10.2025
22 Ганя Путинофила
17:56 10.10.2025
23 Георгиев
До коментар #15 от "да се прекръсти":И как Барак Обама стана лауреат през 2009 г? А? Кви пет лева?
17:57 10.10.2025
24 ТРЪМ
17:58 10.10.2025
25 Мачадо
Кой заслужава Нобел, а?
Откога слугинажът се награждава?!
17:58 10.10.2025
26 Дончо
17:59 10.10.2025
27 Хахаха
18:01 10.10.2025
28 И аз критикувам
18:01 10.10.2025
29 Зъл пес
До коментар #12 от "Сатана Z":То байчото иска милиончето,не му стигат милиардите дето ги трупа.
18:03 10.10.2025
30 Соваж бейби
18:04 10.10.2025
31 пука им
До коментар #2 от "си дзън":Това е държава. Не корумпирано блато като матушката ви.
18:05 10.10.2025
32 Зъл пес
До коментар #15 от "да се прекръсти":Абсолйтно си прав!И когато Дончо върне земята на натирените в резервати индианци (местните жители),тогава и аз ще гласувам да му дадат наградата за мир.Вова му напомни за индианците преди време,ама Дончо се прави на улав
18:08 10.10.2025
33 Kaлпазанин
18:09 10.10.2025
34 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #38, #40
18:10 10.10.2025
35 Историк
който е прекратил войната между Абебарджан и Албания . Ха-ха-ха. Ще видят те, заплаши ги той.
Коментиран от #37
18:11 10.10.2025
36 Никой
Фашизмът е вид подразвидност на мързела. Тоест - фашиста тропа с крачета - че няма нещо - територия, пари и така си придобива някакво благо.
Нормалните хора - бачкаме - докъдето можем.
18:13 10.10.2025
37 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #35 от "Историк":Да, от "Нобеловия комитет" не ядът доматите с колците!
18:13 10.10.2025
38 Соваж бейби
До коментар #34 от "Тракиец 🇺🇦":И аз и ти пропуснахме индианците коминтар 32 .Зъл пес е прав,това е много тъжна тема която никога не е обсъждана от ООН един депутат или президент не е имало индианец в Америка. Ами Мексико ,латинските държави какво понася ....
18:14 10.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Не е така!
До коментар #34 от "Тракиец 🇺🇦":Никакъв тракиец не си с това окраинско знаме отгоре. И писанките ти като че са писани след 200 мл ракия. А и ти липсват доста години от учението. А и модераторът спи и те пуска в нарушение на принципите в сайта. Държавните структури са пълни с такива като теб и затова нищо не върви.
Коментиран от #41
18:23 10.10.2025
41 Соваж бейби
До коментар #40 от "Не е така!":Човека е прав, не всички украинци са терористи има и свестни от тях ,които не поддържат зеленияпор .Хората са много изморени и искат мир ,наркомана иска война.
18:27 10.10.2025
42 Отговор
До коментар #13 от "Тя пък тая":Опозиционерка от Венецуела бореща се за гражданска война и революция за сваляне на президента Мадуро. За какъв мир?
18:28 10.10.2025
43 Тома
18:35 10.10.2025
44 Мда
18:40 10.10.2025
45 До Никой
18:48 10.10.2025
46 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "Българин":Само след като първо даде такова на Палестина. Да са наравно ;)
18:51 10.10.2025