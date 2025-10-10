Новини
Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет

10 Октомври, 2025 17:41

Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи, обяви Вашингтон

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет, който връчи днес Нобеловата награда за мир на венецуелска опозиционна лидерка, вместо на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", добави той.

Норвежкият Нобелов комитет връчи годишната си награда на венецуелката Мария Корина Мачадо, като я нарече "смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява" срещу авторитарното управление.

Тръмп се бореше агресивно за наградата, а по-рано тази седмица обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците в ивицата Газа.

Президентът републиканец все още не е коментирал решението на Нобеловия комитет, но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демократ

    36 0 Отговор
    Няма да види нобела бай Дончев

    17:43 10.10.2025

  • 2 си дзън

    18 3 Отговор
    Норвегия замина

    Коментиран от #31

    17:43 10.10.2025

  • 3 Само санкции

    28 0 Отговор
    За тоя Нобеловов комитет ! Като на МНС ......Как смеят? Сега вече Гренландия ще бъде окупирана гарантирано

    17:44 10.10.2025

  • 4 ФАКТ

    18 5 Отговор
    Няма попропафнало и продажно нещо от "демократа"

    Коментиран от #14

    17:44 10.10.2025

  • 5 Българин

    9 12 Отговор
    Белия дом да беше предоствил ядрено оръжиое на Украйна. Так щяха да са безпорен фаворит!

    Коментиран от #46

    17:45 10.10.2025

  • 6 хък

    10 3 Отговор
    "борба за мир" и "нобелов комитет" в едно изречение, кое от двете е излишно?

    17:46 10.10.2025

  • 7 Белият дом разкритикува решението

    14 5 Отговор
    така е бай донче повечето бръмбари и калинки те мразят
    не се вписваш в статуквото на посредствеността

    не те харесват
    с Путин се срещате
    ако беше жена или бай бидон
    щяха да те наградят

    17:47 10.10.2025

  • 8 123456

    2 1 Отговор
    ако си поискам , шъ ли ми дадеш .....

    17:47 10.10.2025

  • 9 Докато

    10 7 Отговор
    Сорос измисля наградите и наградените мир няма да има.Хайде вкарвайте го тоя рептил в затвора и на 95 прави бели

    17:48 10.10.2025

  • 10 от догодина

    11 2 Отговор
    местим Нобеловия комитет в Краваристан, даже още след Нова година. Да видим на кого ще са медалите! Иначе спираме доставките на ОРЪЖИЕ !

    17:48 10.10.2025

  • 11 матю хари

    2 7 Отговор
    И последната пречка по предоставяне на томахавки на Украйна е премахната.

    Коментиран от #19

    17:49 10.10.2025

  • 12 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Бай Донча Миротвореца ще наложи люти санкции на Нобеловия комитет,който не му връчи купата за мир.
    "Като не искаш мира,на ти секира" е казал Тръмпи на закуска в сладкарницата на белия дом гледайки жално как наградата отива при друг.

    Коментиран от #29

    17:49 10.10.2025

  • 13 Тя пък тая

    10 7 Отговор
    Мария Корина Мачадо много я заслужава нали?

    Коментиран от #42

    17:50 10.10.2025

  • 14 Защо ли

    0 7 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    "недемократ" се асоциира с концлагер?

    17:50 10.10.2025

  • 15 да се прекръсти

    11 1 Отговор
    Белия дом на Черния дом. От него хората хаир не са видели !
    " А ние сме във война, коментира Д.К. САЩ е във война през всички 242 години от
    своята история, с изключение на 16 години, обяснява Картър.
    Картър определя САЩ като "най-войнствената нация в историята на
    света", поради склонността да се опитва да принуди другите да
    "възприемат американските ни принципи". Картър коментира, че
    вместо във война, къв Нобел , кви 5 лева ?

    Коментиран от #23, #32

    17:53 10.10.2025

  • 16 Сега и Урсулата

    5 2 Отговор
    Ще почне да,вряка

    17:53 10.10.2025

  • 17 ТРЪМП

    11 0 Отговор
    На Дъртия УСЕРКО му се предвиждат Нобелови награди!

    17:53 10.10.2025

  • 18 Георгиев

    5 3 Отговор
    Какво да коментира Тръмп. Нобеловия комитет е социалистически, т.е. демократичен. В него се чувства духа на демократическата партия в САЩ, т.е. - на Байдън и сие. Дадоха тази награда на Барак Обама ей така, за нищо, а сега? Как може изобщо да се сравнява Тръмп с някаква абсолютно неизвестна метреса? По дейност в света, по успешни решения, по действия за световния мир? Така е от край време. Дадоха Нобел на Лев Валенса, на Солженицин. Пълен компромат са тия. Поне да бяха чрез Мария писали кои са доминирани и за какви заслуги. Излагация!

    17:54 10.10.2025

  • 19 Анубис

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "матю хари":

    А "Орешник" за Венецуела??? Май не е много голяма пречка 😂😂😂

    17:55 10.10.2025

  • 20 Белият дом,

    11 2 Отговор
    разбирайте самия Тръмп!

    Аз до сега не съм чул някой някога да е оспорил Нобелова награда?!
    Това е не просто смешно, то е проява на арогантност и самолюбие!
    У Тръмп и двете са в излишък.

    Норвежците изобщо не се трогват, обаче!
    Човекът, който остана президент с обещания да спре войната в Украйна, а всъщност излъга, няма как да спечели Нобел за мир!

    17:55 10.10.2025

  • 21 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Т-шакът не спира дотук.Нобеловата награда за литература беше присъдена за прославяне на украинските въоръжени сили и омраза към Орбан: Ласло Краснохаркай издържа теста за русофобия.

    17:55 10.10.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    4 3 Отговор
    САЩ станаха СССР!

    17:56 10.10.2025

  • 23 Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "да се прекръсти":

    И как Барак Обама стана лауреат през 2009 г? А? Кви пет лева?

    17:57 10.10.2025

  • 24 ТРЪМ

    2 6 Отговор
    ДЕСЕТКИ ПЪТИ ЗАСЛУЖАВА НОБЕЛОВАТА ПРЕМИЯ ЗА МИР. нАЙ-МАЛКОТО ЗА ДОБРИТЕ МУ НАМЕРЕНИУЯ И СТРЕМЕЖЪТ МУ ДА ГИ ОСЪЩЕСТВИ.

    17:58 10.10.2025

  • 25 Мачадо

    4 5 Отговор
    се опълчва н сатрап, а Краснов слугува!

    Кой заслужава Нобел, а?
    Откога слугинажът се награждава?!

    17:58 10.10.2025

  • 26 Дончо

    4 0 Отговор
    Дето хвърля бомби по независими държави под заповедите на юдеите няма право на никаква награда за мир!

    17:59 10.10.2025

  • 27 Хахаха

    7 0 Отговор
    Нобеловата награда не е за идиоти

    18:01 10.10.2025

  • 28 И аз критикувам

    6 1 Отговор
    Хаха, намери си майстора Тръмп, макар че решението пак е в полза на САЩ. Надявам се Венецуела да удържи.

    18:01 10.10.2025

  • 29 Зъл пес

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    То байчото иска милиончето,не му стигат милиардите дето ги трупа.

    18:03 10.10.2025

  • 30 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    Много ми е кеф че Дончо с големите амбиции не получи тази награда! После се чудя как е възможно да са толкова нагли американците-Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи, обяви Вашингтон ?Не е ли Президентът Тръмп ще продължи да прави мизерия на другите държави и пали войни ?Спомня ли си по време на изборите за 24 часа щеше да сложи край на войната с Русия-Украйна и ще спре финансирането на паразита Зеленски точно така го нарекоха с Мъск ,какво стана ?С Палестина и Иран каво се случи?

    18:04 10.10.2025

  • 31 пука им

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Това е държава. Не корумпирано блато като матушката ви.

    18:05 10.10.2025

  • 32 Зъл пес

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "да се прекръсти":

    Абсолйтно си прав!И когато Дончо върне земята на натирените в резервати индианци (местните жители),тогава и аз ще гласувам да му дадат наградата за мир.Вова му напомни за индианците преди време,ама Дончо се прави на улав

    18:08 10.10.2025

  • 33 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    А сега да очакваме санкции мита или Тръмп да поиска и Норвегия или да каже че Шпицберген е техен и трябва да си го вземе

    18:09 10.10.2025

  • 34 Тракиец 🇺🇦

    3 2 Отговор
    Оранжевия чи-футин ционист злодей който сее омраза и жлъч по света иска нобелова награда за мир?? Жа+лък червей нагъл нахалник !! Кой БОМБАНДИРА МИРНА ДЪРЖАВА КАТО ИРАН БЕЗ ПРИЧИНА,КОЙ ЗАПЛАШИ ГРЕНЛАНДИЯ ЧЕ ЩЕ Е ЗАВЗЕМЕ С ВОЕННА СИЛА АКО ОТКАЖЕ ПО ДРУГ НАЧИН,КОЙ ЗАПЛАШИ СЪРБИЯ С БОМБАНДИРОВКИ ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА,КОЙ ЗАПЛАШИ КИТАЙ С ВОЙНА,КОЙ НОН СТОП ДО ВЧЕРА ЗАПЛАШВАШЕ ИРАН С ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ ЗАРАДИ ГОСПОДАРЯ СИ ЕВРЕЙНА ЦИОНИСТ ТЕРОРИСТ НЕТАНЯХУ...? КОЙ КОЙ КОЙ И ПАК КОЙ ...КОЙ ЩЕШЕ ДА АНЕКСИРА КАНАДА ? КВА НАГРАДА ЗА МИР ИСКА ТОВА ХНУ+СНО ЦИОНИСТКО ИЗ+ЧАДИЕ ..ДА СИ ХОДИ ПРИ КОМУНИСТА НЕТАНЯХУ И ДА ЯДЪТ ЦИАНИД ЩОТО ХАГА ГИ ЧАКА

    Коментиран от #38, #40

    18:10 10.10.2025

  • 35 Историк

    3 0 Отговор
    Как не ги е срам от Нобеловия комитет да не връчат наградата за мир на оранжевия палячо ,
    който е прекратил войната между Абебарджан и Албания . Ха-ха-ха. Ще видят те, заплаши ги той.

    Коментиран от #37

    18:11 10.10.2025

  • 36 Никой

    1 4 Отговор
    Това са псевдо-награди. Всички хора сме за мир. Сега - когато има фашизъм в Украйна и - самото Правителство е фашисти - какво да говорим за мир.

    Фашизмът е вид подразвидност на мързела. Тоест - фашиста тропа с крачета - че няма нещо - територия, пари и така си придобива някакво благо.

    Нормалните хора - бачкаме - докъдето можем.

    18:13 10.10.2025

  • 37 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Да, от "Нобеловия комитет" не ядът доматите с колците!

    18:13 10.10.2025

  • 38 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тракиец 🇺🇦":

    И аз и ти пропуснахме индианците коминтар 32 .Зъл пес е прав,това е много тъжна тема която никога не е обсъждана от ООН един депутат или президент не е имало индианец в Америка. Ами Мексико ,латинските държави какво понася ....

    18:14 10.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не е така!

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Тракиец 🇺🇦":

    Никакъв тракиец не си с това окраинско знаме отгоре. И писанките ти като че са писани след 200 мл ракия. А и ти липсват доста години от учението. А и модераторът спи и те пуска в нарушение на принципите в сайта. Държавните структури са пълни с такива като теб и затова нищо не върви.

    Коментиран от #41

    18:23 10.10.2025

  • 41 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Не е така!":

    Човека е прав, не всички украинци са терористи има и свестни от тях ,които не поддържат зеленияпор .Хората са много изморени и искат мир ,наркомана иска война.

    18:27 10.10.2025

  • 42 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тя пък тая":

    Опозиционерка от Венецуела бореща се за гражданска война и революция за сваляне на президента Мадуро. За какъв мир?

    18:28 10.10.2025

  • 43 Тома

    2 0 Отговор
    Може да получи наградата по смъртно

    18:35 10.10.2025

  • 44 Мда

    2 0 Отговор
    Чудя се, колкото и да заслужава уважение тази жена, какво е допринесла за световния мир !?

    18:40 10.10.2025

  • 45 До Никой

    0 0 Отговор
    Да, има фащизъм в Украйна, вече четвърта година !

    18:48 10.10.2025

  • 46 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Само след като първо даде такова на Палестина. Да са наравно ;)

    18:51 10.10.2025