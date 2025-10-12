Проф. Глен Дизен: ЕС мина всякакви граници и е в реална война с Русия

Европейският съюз е прекрачил границата и сега на практика е във война с Русия, заяви Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, в YouTube канала на Judging Freedom.
„Чувате германския канцлер да говори за създаване на голяма армия за борба с руснаците. А ние говорим за завземане на руски кораби – това е акт на война. Сега открито обявяваме удари дълбоко в руска територия, които са невъзможни без нас, което също е акт на война. Бен Уолъс във Великобритания твърди, че трябва да "задушим" Крим, правейки го необитаем. Прекрачихме границата между опосредствана война и пряка въоръжена конфронтация“, заяви той.
Професорът отбеляза, че "Европа няма шанс да победи най-голямата ядрена сила в света, която ще направи всичко по силите си, за да противодейства на заплахите за съществуването си".
Надеждите на Запада, че конфликтът в Украйна ще укрепи НАТО, не се осъществиха, заяви бившият съветник в Пентагона Час Фрийман в YouTube.
„Струва ми се, че европейците се надяваха, че конфликтът в Украйна ще обедини отново ЕС и САЩ. През 2022 г. дори имаше почти тържествени изявления, че ако Русия не иска НАТО, то съюзът ще бъде засилен през следващото десетилетие. Вместо това, изглежда, че той се насочва към сериозно отслабване, до степен, че Тръмп обмисляше просто да напусне НАТО“, каза той.
Той подчерта, че настоящата позиция на САЩ се тълкува много различно. Някои, според Фрийман, смятат, че Съединените щати просто искат ново разделение на задачите, при което ЕС трябва да поеме сдържането на Русия, докато други предполагат, че Тръмп просто иска напълно да се оттегли от НАТО и да спре да се фокусира върху Европа. Според бившия съветник на шефа на Пентагона, външната политика на ЕС е насочена към принуждаване на Москва да прави това, което Западът иска, а целта на предложението му за разрешаване на украинския конфликт е била да насочи гнева на Тръмп срещу нея.
1 пони, ама розАво
Какви са тия приказки сега?!?
Коментиран от #23
10:19 12.10.2025
2 Абе
Коментиран от #4
10:20 12.10.2025
4 Ъхъъ
До коментар #2 от "Абе":Колко дивизии и колко оръжие произвежда ЕС....
Като не може да победи защо си увеличава собствената агония?
Коментиран от #15, #48
10:21 12.10.2025
5 пешо
Коментиран от #22
10:22 12.10.2025
6 Кривоверен алкаш
Коментиран от #8, #18
10:22 12.10.2025
7 КОЙ е западният Пеевски
10:24 12.10.2025
8 Смях в залата
До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":"окупирала" е бившите си земи? "Освободени" от западните режими с нелегален преврат финансиран отвън?
Коментиран от #13
10:25 12.10.2025
9 Ъъъъъъъъъ
Ей, хора...Що не си превеждате статиите, а разчитате на "електронен преводач"?😂
Няма "опосредствена" война....Става дума за "прокси" война, но това са подробности вероятно.
Коментиран от #42
10:27 12.10.2025
10 az СВО Победа 80
Нали беше до пълния разгром на Русия??? Нали щяха да й нанасят стратегическо поражение??? Нали щеше да се предаде пред силата на запада???
Пък то западът се предава....
Що тъй стана???
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #20
10:29 12.10.2025
11 Ихтиманският факултет
10:30 12.10.2025
12 пони, ама розАво
До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. Синтетиката засега ме държи, ама не знам до кога ще устискам, че е скъпичко пък от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.
10:33 12.10.2025
13 Кривоверен алкаш
До коментар #8 от "Смях в залата":А Русия как ги е придобила,,,я погледни историята....с войни...
Коментиран от #17, #54, #56
10:33 12.10.2025
14 студент
Коментиран от #26
10:33 12.10.2025
15 СЗО
До коментар #4 от "Ъхъъ":Защото видяха че зелената простотия вече не работи и решиха да се закачат за нещо друго.
10:33 12.10.2025
17 име
До коментар #13 от "Кривоверен алкаш":Кой украински владедетел е водил войни за Крим или Киев?
10:35 12.10.2025
18 Абе, вие укротроловете
До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":не измряхте ли вече, не?😃
Коментиран от #24, #33
10:36 12.10.2025
19 Механик
Ама то е така. Когато реалността вече не може да бъде "замазвана" от пропагандата, човек неминуемо си отваря очите за истината.
10:37 12.10.2025
20 Ветеран от Протеста
До коментар #10 от "az СВО Победа 80":Запада си стои един и същ от цял век,но руския Комунизъм рухна Сега е ред на руския Нацизъм !!!!
Коментиран от #30
10:37 12.10.2025
21 Ей, имало
10:37 12.10.2025
22 има уе
До коментар #5 от "пешо":прочетох ти КОМЕНТАРА
10:39 12.10.2025
24 Механик
До коментар #18 от "Абе, вие укротроловете":В началото всички ковид-шамани станаха укро-тролове. После леко-полеко се редуцираха и в момента тук специално има само един единствен техен представител. За това пък е гласовит и вулгарен за 20.
Но кресливостта е характерна черта на нисшите видове и по-специлано на тия дето не са сигурни е пола си.
10:41 12.10.2025
25 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #16 от "Руснаков":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад
Коментиран от #29
10:41 12.10.2025
26 КУРАБИИКИТЕ
До коментар #14 от "студент":ОМБРЕ-
10:41 12.10.2025
28 Йупиии
10:43 12.10.2025
29 Механик
До коментар #25 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Световния ред вече е сменен, но на теб ти е трудно с възприемането на реалността.
Коментиран от #31, #34, #38
10:43 12.10.2025
30 ПРОТЕСТЪР
До коментар #20 от "Ветеран от Протеста":КОГА ЩЕ РЕДИМ ПАВЕТАТА И ЩЕ ВДИГАМЕ ПАМЕТНИК
10:44 12.10.2025
31 К00ПЕЙКИте
До коментар #29 от "Механик":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще бъде гонен от ЕС и УСА ну паГади 🤩🤡
10:46 12.10.2025
32 Иван
10:48 12.10.2025
33 Кривоверен алкаш
До коментар #18 от "Абе, вие укротроловете":След Вас....
10:49 12.10.2025
34 Ленин🍌🍌
До коментар #29 от "Механик":Какво му е сменено бре долара още е световна резервна валута технологичните милиардери от силиконовата долина и банкерите от ЛОЛстреет стават още по-богати. Рашките изгонените от олимпийските игри и черни овце в Европа?кое точно е сменено в полза на претендентите?
Коментиран от #36, #45
10:49 12.10.2025
35 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
Коментиран от #37
10:51 12.10.2025
36 скучно и точка.
До коментар #34 от "Ленин🍌🍌":Израел си бомби съюзника иран заедно САЩ а блатнитемаскали само казаха недейте прави така ХХАхааааа голяма смяна няма що!!! Китай що не вземе да си вземе Тайван като е сменил световния ред??? Казвам Китай защото раша няма никаква ама никаква тежест да ОПИТАТ даже да започнат да сменят действщите порядки и закони на победителите от студената война
Коментиран от #40
10:56 12.10.2025
37 Цветове на дъгата
До коментар #35 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Сигурно и този бивш съветник на Пентагона е на хранилката на Путин 😂
Паляци....
10:57 12.10.2025
38 Сметката без кръчмаря
До коментар #29 от "Механик":Като се сменили световния ред защо не си вземат замразените стотици милиарди които сега ще отидат за Украйна
10:57 12.10.2025
39 Прави впечатление ,че
11:00 12.10.2025
40 Нов стар световен ред 🤑🤑🤑
До коментар #36 от "скучно и точка.":Понеже успешно смениха световния ред загубиха Сирия а на АСАД за награда му дадоха гарсониера в подмосковието
11:00 12.10.2025
41 Хм...
Обаче!
сащ, ЕсеС, изобщо "обединения" запад вече нямат НИКАКВИ други опции освен световна война, при това наистина световна, без изключения, глобална война. Ако трябва дори и ядрена. Другия вариант е това, което се случва в момента- бавно и мъчително потъване в забвение, пeдep@cтия, извp@тeнящини, загуба на влияние и най лошото- присмех и дори пълно игнориране.
Пък да се надяваме, че не съм прав...
11:02 12.10.2025
42 6135
До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъ":Щото "прокси" е такава хубава българска думичка, а "посредници", макар и използвана неправилно, не е?
Коментиран от #46
11:04 12.10.2025
43 Даа
Коментиран от #47
11:05 12.10.2025
44 Трябваше
11:09 12.10.2025
45 УфсЪ
До коментар #34 от "Ленин🍌🍌":"Рашките изгонените от олимпийските игри и черни овце в Европа?", ти за бяла такава ли се имаш?
Коментиран от #49
11:10 12.10.2025
46 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #42 от "6135":"Щото "прокси" е такава хубава българска думичка, а "посредници", макар и използвана неправилно, не е?"
Ми напишете "посредническа".....Ама то трябва да си прочетеш материала преди това.....Сега имаме нещо....триполово....Не е "прокси", не е "посредническа" а "опосредствена.....Ще въвеждаме нови думи в българския ли?
11:12 12.10.2025
47 ру БЛАТА
До коментар #43 от "Даа":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
Коментиран от #52
11:14 12.10.2025
48 Мишел
До коментар #4 от "Ъхъъ":НатО, част от което е ЕС, има над четирикратно превъзходство в жива сила и в конвенционални оръжия и смяташе да прави конвенционална война с Русия. Още в началото на този план, Русия заяви , че ако НатО направи война, то тя ще е ядрена и няма да е на руска територия. НатО не повярва и продължи да готви война и сега трябва само повод тя да избухне .
Докато при стратегическите ядрени оръжия между двете страни има нещо като паритет, при тактическите Русия има над 15 кратно превъзходство , а при носителите на ЯО Русия е две поколения напред. Резултатът от тази война е повече от ясен и затова няма война.
11:15 12.10.2025
52 Абе
До коментар #47 от "ру БЛАТА":При друг сценарий щеше да пишеш на турски и да забравиш вкуса на свинското месо....но неблагодарниците са на почит в ЕС
Коментиран от #55, #58
11:20 12.10.2025
53 ХА,ХА
11:29 12.10.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Кривоверен алкаш":България как се е образувала ,я напомни?
Коментиран от #57
11:29 12.10.2025
55 Достоверна информация
До коментар #52 от "Абе":Ааа старата опорка за незаменимиото асвабаждение не я бях чувал скоро.... Фактите са че на български сме писали пет века докато сме били поробени! запазили сме писмеността и вярата си и руската империя не отговорна по никакъв начин за запазването на писмеността която между другото ние сме им дали да има на какво да пишат !!! България е много по-древна от раша и ще продължи да я има въпреки "помощта" на "искрено" загрижените за нас БЛАТУШКИ
Пс: свинско и останалите така или иначе не ям защото са блъскани с хормони и химии препоръчвам авокадото и белена леща за чисти протеини
Коментиран от #63
11:32 12.10.2025
56 Сандо
До коментар #13 от "Кривоверен алкаш":А България как е създадена,многознайко?Да не би някой да ни е поканил на софрата и да ни е казал:"Вземайте това,то си е ваше".А Америката,тоя пример за демокрация във Вселената,че и в околностите и даже,как се е пръкнала?Абе помислете малко,преди да почнете да удряте клавишите и да се излагате.
11:32 12.10.2025
57 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Както са се образували всички по древни държави от
🧌оркистан🧌
11:35 12.10.2025
58 стоян
До коментар #52 от "Абе":До 52 ком - другар заоблен -450 под османско управление години сме яли свинско и сме се молили в черкви ама ти откъде да знаеш като в руската история не го пише
Коментиран от #61, #62
11:36 12.10.2025
59 Перо
Коментиран от #60
11:38 12.10.2025
60 И Преди и сега
До коментар #59 от "Перо":От първо лице мога да ти потвърдя че в момента в Англия съжаляват че напуснаха Европейския съюз... което се случи с минимален превес при гласовете
11:43 12.10.2025
61 1944
До коментар #58 от "стоян":Стига си лъгал бе помма4уга ,кога си ял свинско ,оджата не дава !
11:48 12.10.2025
62 Ами то
До коментар #58 от "стоян":И кюрдите са си запазили културата....но още са в границите на Турция без държава !! Но то заради такива като теб скоро ще има България без българи
11:49 12.10.2025
63 стоян
До коментар #55 от "Достоверна информация":А заа белени царевични махалки похапваш ли ?
11:50 12.10.2025