Европейският съюз е прекрачил границата и сега на практика е във война с Русия, заяви Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, в YouTube канала на Judging Freedom.

„Чувате германския канцлер да говори за създаване на голяма армия за борба с руснаците. А ние говорим за завземане на руски кораби – това е акт на война. Сега открито обявяваме удари дълбоко в руска територия, които са невъзможни без нас, което също е акт на война. Бен Уолъс във Великобритания твърди, че трябва да "задушим" Крим, правейки го необитаем. Прекрачихме границата между опосредствана война и пряка въоръжена конфронтация“, заяви той.

Професорът отбеляза, че "Европа няма шанс да победи най-голямата ядрена сила в света, която ще направи всичко по силите си, за да противодейства на заплахите за съществуването си".

Надеждите на Запада, че конфликтът в Украйна ще укрепи НАТО, не се осъществиха, заяви бившият съветник в Пентагона Час Фрийман в YouTube.

„Струва ми се, че европейците се надяваха, че конфликтът в Украйна ще обедини отново ЕС и САЩ. През 2022 г. дори имаше почти тържествени изявления, че ако Русия не иска НАТО, то съюзът ще бъде засилен през следващото десетилетие. Вместо това, изглежда, че той се насочва към сериозно отслабване, до степен, че Тръмп обмисляше просто да напусне НАТО“, каза той.

Той подчерта, че настоящата позиция на САЩ се тълкува много различно. Някои, според Фрийман, смятат, че Съединените щати просто искат ново разделение на задачите, при което ЕС трябва да поеме сдържането на Русия, докато други предполагат, че Тръмп просто иска напълно да се оттегли от НАТО и да спре да се фокусира върху Европа. Според бившия съветник на шефа на Пентагона, външната политика на ЕС е насочена към принуждаване на Москва да прави това, което Западът иска, а целта на предложението му за разрешаване на украинския конфликт е била да насочи гнева на Тръмп срещу нея.