Новини
Свят »
Проф. Глен Дизен: ЕС мина всякакви граници и е в реална война с Русия
  Тема: Украйна

Проф. Глен Дизен: ЕС мина всякакви граници и е в реална война с Русия

12 Октомври, 2025 10:08, обновена 12 Октомври, 2025 10:15 2 251 63

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • ес-
  • война-
  • коментари

Надеждите на Запада, че конфликтът в Украйна ще укрепи НАТО, не се осъществиха, заяви бившият съветник в Пентагона Час Фрийман

Проф. Глен Дизен: ЕС мина всякакви граници и е в реална война с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз е прекрачил границата и сега на практика е във война с Русия, заяви Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, в YouTube канала на Judging Freedom.

„Чувате германския канцлер да говори за създаване на голяма армия за борба с руснаците. А ние говорим за завземане на руски кораби – това е акт на война. Сега открито обявяваме удари дълбоко в руска територия, които са невъзможни без нас, което също е акт на война. Бен Уолъс във Великобритания твърди, че трябва да "задушим" Крим, правейки го необитаем. Прекрачихме границата между опосредствана война и пряка въоръжена конфронтация“, заяви той.

Още новини от Украйна

Професорът отбеляза, че "Европа няма шанс да победи най-голямата ядрена сила в света, която ще направи всичко по силите си, за да противодейства на заплахите за съществуването си".

Надеждите на Запада, че конфликтът в Украйна ще укрепи НАТО, не се осъществиха, заяви бившият съветник в Пентагона Час Фрийман в YouTube.

„Струва ми се, че европейците се надяваха, че конфликтът в Украйна ще обедини отново ЕС и САЩ. През 2022 г. дори имаше почти тържествени изявления, че ако Русия не иска НАТО, то съюзът ще бъде засилен през следващото десетилетие. Вместо това, изглежда, че той се насочва към сериозно отслабване, до степен, че Тръмп обмисляше просто да напусне НАТО“, каза той.

Той подчерта, че настоящата позиция на САЩ се тълкува много различно. Някои, според Фрийман, смятат, че Съединените щати просто искат ново разделение на задачите, при което ЕС трябва да поеме сдържането на Русия, докато други предполагат, че Тръмп просто иска напълно да се оттегли от НАТО и да спре да се фокусира върху Европа. Според бившия съветник на шефа на Пентагона, външната политика на ЕС е насочена към принуждаване на Москва да прави това, което Западът иска, а целта на предложението му за разрешаване на украинския конфликт е била да насочи гнева на Тръмп срещу нея.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пони, ама розАво

    53 8 Отговор
    Хубаво де, ама Русия трябваше да се разпадне, еврото да стане триста рубли и Путин да вземе и да умре най накрая?
    Какви са тия приказки сега?!?

    Коментиран от #23

    10:19 12.10.2025

  • 2 Абе

    53 9 Отговор
    криви излязоха сметките на ЕС.

    Коментиран от #4

    10:20 12.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъхъъ

    43 7 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Колко дивизии и колко оръжие произвежда ЕС....
    Като не може да победи защо си увеличава собствената агония?

    Коментиран от #15, #48

    10:21 12.10.2025

  • 5 пешо

    10 43 Отговор
    е по голяма глупост не бях чел

    Коментиран от #22

    10:22 12.10.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    15 54 Отговор
    Пишман професоре,защо не кажеш нещо за агресивната окупаторскоанексираща политика на Кремъл,а мизирабъл...

    Коментиран от #8, #18

    10:22 12.10.2025

  • 7 КОЙ е западният Пеевски

    29 2 Отговор
    Кой управлява "запада", за да е единен? Очевидно не са разнородните служители. Кой спуска директиви?

    10:24 12.10.2025

  • 8 Смях в залата

    44 9 Отговор

    До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":

    "окупирала" е бившите си земи? "Освободени" от западните режими с нелегален преврат финансиран отвън?

    Коментиран от #13

    10:25 12.10.2025

  • 9 Ъъъъъъъъъ

    23 1 Отговор
    "Прекрачихме границата между опосредствана война и пряка въоръжена конфронтация“, заяви той."

    Ей, хора...Що не си превеждате статиите, а разчитате на "електронен преводач"?😂
    Няма "опосредствена" война....Става дума за "прокси" война, но това са подробности вероятно.

    Коментиран от #42

    10:27 12.10.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    29 6 Отговор
    Е, как така???

    Нали беше до пълния разгром на Русия??? Нали щяха да й нанасят стратегическо поражение??? Нали щеше да се предаде пред силата на запада???

    Пък то западът се предава....

    Що тъй стана???
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    10:29 12.10.2025

  • 11 Ихтиманският факултет

    10 8 Отговор
    явно не само при нас има професори:)))

    10:30 12.10.2025

  • 12 пони, ама розАво

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. Синтетиката засега ме държи, ама не знам до кога ще устискам, че е скъпичко пък от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.

    10:33 12.10.2025

  • 13 Кривоверен алкаш

    8 21 Отговор

    До коментар #8 от "Смях в залата":

    А Русия как ги е придобила,,,я погледни историята....с войни...

    Коментиран от #17, #54, #56

    10:33 12.10.2025

  • 14 студент

    6 20 Отговор
    Я професорчо, си помисли пак кой мина всякакви граници!

    Коментиран от #26

    10:33 12.10.2025

  • 15 СЗО

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъ":

    Защото видяха че зелената простотия вече не работи и решиха да се закачат за нещо друго.

    10:33 12.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 име

    20 5 Отговор

    До коментар #13 от "Кривоверен алкаш":

    Кой украински владедетел е водил войни за Крим или Киев?

    10:35 12.10.2025

  • 18 Абе, вие укротроловете

    16 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":

    не измряхте ли вече, не?😃

    Коментиран от #24, #33

    10:36 12.10.2025

  • 19 Механик

    23 8 Отговор
    На мен ми прави впечатление, как с всеки изминал ден западните анализатори и част от политиците стават русофили и почват да говорят истината.
    Ама то е така. Когато реалността вече не може да бъде "замазвана" от пропагандата, човек неминуемо си отваря очите за истината.

    10:37 12.10.2025

  • 20 Ветеран от Протеста

    8 20 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    Запада си стои един и същ от цял век,но руския Комунизъм рухна Сега е ред на руския Нацизъм !!!!

    Коментиран от #30

    10:37 12.10.2025

  • 21 Ей, имало

    13 6 Отговор
    И уни западняци, нормални, мислещи хора, но кой ли от останалите луди ги слуша???

    10:37 12.10.2025

  • 22 има уе

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    прочетох ти КОМЕНТАРА

    10:39 12.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    16 3 Отговор

    До коментар #18 от "Абе, вие укротроловете":

    В началото всички ковид-шамани станаха укро-тролове. После леко-полеко се редуцираха и в момента тук специално има само един единствен техен представител. За това пък е гласовит и вулгарен за 20.
    Но кресливостта е характерна черта на нисшите видове и по-специлано на тия дето не са сигурни е пола си.

    10:41 12.10.2025

  • 25 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Руснаков":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    Коментиран от #29

    10:41 12.10.2025

  • 26 КУРАБИИКИТЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "студент":

    ОМБРЕ-

    10:41 12.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Йупиии

    9 15 Отговор
    Хубавото е че БЛАТУШКИТЕ ги няма вече в ЕС и олимпиадите, още по хубаво е че буксуват в украинското блато в една изгубена война а най хубавото е че Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    10:43 12.10.2025

  • 29 Механик

    12 5 Отговор

    До коментар #25 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Световния ред вече е сменен, но на теб ти е трудно с възприемането на реалността.

    Коментиран от #31, #34, #38

    10:43 12.10.2025

  • 30 ПРОТЕСТЪР

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ветеран от Протеста":

    КОГА ЩЕ РЕДИМ ПАВЕТАТА И ЩЕ ВДИГАМЕ ПАМЕТНИК

    10:44 12.10.2025

  • 31 К00ПЕЙКИте

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще бъде гонен от ЕС и УСА ну паГади 🤩🤡

    10:46 12.10.2025

  • 32 Иван

    3 8 Отговор
    глупуста на статията е очевадна а на тези които и вярват очевидна

    10:48 12.10.2025

  • 33 Кривоверен алкаш

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Абе, вие укротроловете":

    След Вас....

    10:49 12.10.2025

  • 34 Ленин🍌🍌

    6 13 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Какво му е сменено бре долара още е световна резервна валута технологичните милиардери от силиконовата долина и банкерите от ЛОЛстреет стават още по-богати. Рашките изгонените от олимпийските игри и черни овце в Европа?кое точно е сменено в полза на претендентите?

    Коментиран от #36, #45

    10:49 12.10.2025

  • 35 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    4 9 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    Коментиран от #37

    10:51 12.10.2025

  • 36 скучно и точка.

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "Ленин🍌🍌":

    Израел си бомби съюзника иран заедно САЩ а блатнитемаскали само казаха недейте прави така ХХАхааааа голяма смяна няма що!!! Китай що не вземе да си вземе Тайван като е сменил световния ред??? Казвам Китай защото раша няма никаква ама никаква тежест да ОПИТАТ даже да започнат да сменят действщите порядки и закони на победителите от студената война

    Коментиран от #40

    10:56 12.10.2025

  • 37 Цветове на дъгата

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Сигурно и този бивш съветник на Пентагона е на хранилката на Путин 😂
    Паляци....

    10:57 12.10.2025

  • 38 Сметката без кръчмаря

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Като се сменили световния ред защо не си вземат замразените стотици милиарди които сега ще отидат за Украйна

    10:57 12.10.2025

  • 39 Прави впечатление ,че

    5 8 Отговор
    всяка неделя в сайта се пласира долнопpoбна ,антиевропейска и антиукраинска пропаганда...

    11:00 12.10.2025

  • 40 Нов стар световен ред 🤑🤑🤑

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "скучно и точка.":

    Понеже успешно смениха световния ред загубиха Сирия а на АСАД за награда му дадоха гарсониера в подмосковието

    11:00 12.10.2025

  • 41 Хм...

    8 0 Отговор
    Абе отделни индивиди почват да проглеждат.
    Обаче!
    сащ, ЕсеС, изобщо "обединения" запад вече нямат НИКАКВИ други опции освен световна война, при това наистина световна, без изключения, глобална война. Ако трябва дори и ядрена. Другия вариант е това, което се случва в момента- бавно и мъчително потъване в забвение, пeдep@cтия, извp@тeнящини, загуба на влияние и най лошото- присмех и дори пълно игнориране.
    Пък да се надяваме, че не съм прав...

    11:02 12.10.2025

  • 42 6135

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъ":

    Щото "прокси" е такава хубава българска думичка, а "посредници", макар и използвана неправилно, не е?

    Коментиран от #46

    11:04 12.10.2025

  • 43 Даа

    5 8 Отговор
    Войната ще свърши когато руските войски влязат в Масква да потърсят сметка на бункерния

    Коментиран от #47

    11:05 12.10.2025

  • 44 Трябваше

    1 4 Отговор
    Русия да бъде спряна още на влизане в Украйна ,но китайците излязоха интерисчии

    11:09 12.10.2025

  • 45 УфсЪ

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ленин🍌🍌":

    "Рашките изгонените от олимпийските игри и черни овце в Европа?", ти за бяла такава ли се имаш?

    Коментиран от #49

    11:10 12.10.2025

  • 46 Ъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "6135":

    "Щото "прокси" е такава хубава българска думичка, а "посредници", макар и използвана неправилно, не е?"

    Ми напишете "посредническа".....Ама то трябва да си прочетеш материала преди това.....Сега имаме нещо....триполово....Не е "прокси", не е "посредническа" а "опосредствена.....Ще въвеждаме нови думи в българския ли?

    11:12 12.10.2025

  • 47 ру БЛАТА

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Даа":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #52

    11:14 12.10.2025

  • 48 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъ":

    НатО, част от което е ЕС, има над четирикратно превъзходство в жива сила и в конвенционални оръжия и смяташе да прави конвенционална война с Русия. Още в началото на този план, Русия заяви , че ако НатО направи война, то тя ще е ядрена и няма да е на руска територия. НатО не повярва и продължи да готви война и сега трябва само повод тя да избухне .
    Докато при стратегическите ядрени оръжия между двете страни има нещо като паритет, при тактическите Русия има над 15 кратно превъзходство , а при носителите на ЯО Русия е две поколения напред. Резултатът от тази война е повече от ясен и затова няма война.

    11:15 12.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "ру БЛАТА":

    При друг сценарий щеше да пишеш на турски и да забравиш вкуса на свинското месо....но неблагодарниците са на почит в ЕС

    Коментиран от #55, #58

    11:20 12.10.2025

  • 53 ХА,ХА

    0 1 Отговор
    Някакъв си професор написал нещо! По неговата логика северна корея също се намира във война с нас, щото ние сме във война с русия…или пък едно време когато руснаците помагаха изцяло на Виетнам, те са били във война със САЩ!?

    11:29 12.10.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кривоверен алкаш":

    България как се е образувала ,я напомни?

    Коментиран от #57

    11:29 12.10.2025

  • 55 Достоверна информация

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Абе":

    Ааа старата опорка за незаменимиото асвабаждение не я бях чувал скоро.... Фактите са че на български сме писали пет века докато сме били поробени! запазили сме писмеността и вярата си и руската империя не отговорна по никакъв начин за запазването на писмеността която между другото ние сме им дали да има на какво да пишат !!! България е много по-древна от раша и ще продължи да я има въпреки "помощта" на "искрено" загрижените за нас БЛАТУШКИ

    Пс: свинско и останалите така или иначе не ям защото са блъскани с хормони и химии препоръчвам авокадото и белена леща за чисти протеини

    Коментиран от #63

    11:32 12.10.2025

  • 56 Сандо

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кривоверен алкаш":

    А България как е създадена,многознайко?Да не би някой да ни е поканил на софрата и да ни е казал:"Вземайте това,то си е ваше".А Америката,тоя пример за демокрация във Вселената,че и в околностите и даже,как се е пръкнала?Абе помислете малко,преди да почнете да удряте клавишите и да се излагате.

    11:32 12.10.2025

  • 57 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Както са се образували всички по древни държави от

    🧌оркистан🧌

    11:35 12.10.2025

  • 58 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Абе":

    До 52 ком - другар заоблен -450 под османско управление години сме яли свинско и сме се молили в черкви ама ти откъде да знаеш като в руската история не го пише

    Коментиран от #61, #62

    11:36 12.10.2025

  • 59 Перо

    2 1 Отговор
    Като международна икономическа организация ЕИО беше полезна за страните членки и водеше икономиките им към развитие! След превръщането им в политическа организация като ЕС, спряха нарастващия стандарт на хората, а след като станаха военнополитически съюз с тотална подкрепа на ционисткия режим в Украйна, стигнаха до пълен упадък и безбройни политически кризи от лошо управление! Същевременно Англия го напусна, след много десетилетия членство!

    Коментиран от #60

    11:38 12.10.2025

  • 60 И Преди и сега

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Перо":

    От първо лице мога да ти потвърдя че в момента в Англия съжаляват че напуснаха Европейския съюз... което се случи с минимален превес при гласовете

    11:43 12.10.2025

  • 61 1944

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "стоян":

    Стига си лъгал бе помма4уга ,кога си ял свинско ,оджата не дава !

    11:48 12.10.2025

  • 62 Ами то

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "стоян":

    И кюрдите са си запазили културата....но още са в границите на Турция без държава !! Но то заради такива като теб скоро ще има България без българи

    11:49 12.10.2025

  • 63 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Достоверна информация":

    А заа белени царевични махалки похапваш ли ?

    11:50 12.10.2025